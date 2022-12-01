消失中的香港：尋找何文田墳場原址

文：梁啟智

繼華富邨和順利邨之後，我們再來「尋找昔日的墳場」，這次來到何文田，看看這個豪宅區以前是個怎樣的地方。

1924年｜圖片來源：HK Public Records Office

我們從1924年開始。挑這張地圖是因為圖正中位置有間天花病院（Smallpox Hospital），吸引了我的注意。此處應為「油麻地痘局」，當時用來隔離天花病人，位置大概是現在的培正道和常盛街交界。

翻查紀錄，病院應已於1920年左右停用，建築物改由「台山電光爆竹廠」接手。爆竹廠在1921年發生大爆炸，意外造成32人死亡，56人受傷，是香港戰前一次重大的工業意外。

1926年｜圖片來源：UK National Archives

同年，政府規劃何文田一帶為墳場區。從這張1926年的地圖中可見，當時規劃有歐洲人和華人的墳場區，還有一個「Mohammedan Cemetery」，即回教墳場。翻看一些1930年代的高空圖片，可確認這一帶當時開始被開發為墳場。

1947年｜圖片來源：HK Public Records Office

資料顯示何文田的華人墳場在1947年已關閉，這點和上面這張1947年的圖片敏合。回教墳場的位置則改變了，在現時文運道恒信園的位置。這應該是正確位置，之後的高空圖片都可以確認這地段確實被用作墳墓。

1949年｜圖片來源：NCAP

1947年的地圖中何文田墳場的範圍非常廣闊，實際上是否全部都是墳地？我找來一張1949年的高空圖片求證。從圖中可見，靠近西北面的一大片都是墳地；東南面接近現時東何文田配水庫遊樂場那一邊則不是。

1949年｜圖片來源：NCAP，經作者加工

我把1949年的圖片做了一些加工，圈上墳地最為集中的位置，配上今天的地名，方便大家作對應。

1960年｜圖片來源：Hong Kong Map Service

1949年是中國歷史重要的一年。隨國共內戰結束，大批難民南來香港，何文田的墳場變成了平房區。

在這張1960年的地圖當中，可見墳場已完全被平房所取代。當時有不少志願團體在這以為難民搭建平房，翻查紀錄有基督教世界服務委員會的信望村、聖公會諸聖堂及尖沙咀潮人新命堂合資的迦密村、浸聯會的何文田新村及天主教馬利諾女修會的治民村。這些名字有些今天還有留下來，例如迦密中學、迦密村街和迦密村街花園。

1963年｜圖片來源：地政總署測繪處

在以上這張1963年的圖片當中，我們可見到整個何文田山頭都是平房區的樣子。除此之外，可以見到文福道和文運道一帶正在開發，除了那一小片回教墳場之外。

1973年｜圖片來源：地政總署測繪處

來到1973年，何文田一帶又來了一次翻天覆地的改變。圖中右上方可見剛落成的何文田邨，左下方則可見興建中的愛民邨。此外，公主道的樣子也出來了。原版的何文田邨之後會在2001年拆卸，居民安置於南面重建的第二代何文田邨。

之後這一帶的個別地皮還陸續有一些發展，不過已離開原來的墳地已有好幾代，也就不再細數了。

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

相關文章：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex