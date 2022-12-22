10張圖解讀2023年大宗商品市場前景與關注重點，能源、農產品、金屬價格會如何波動？

隨著時序接近2023年，受到全球景氣趨緩、利率正常化、中國動態清零等因素影響，原物料板塊是否將延續回落趨勢，提供市場與通膨一個喘息空間？抑或是在供給緊缺、地緣政治、氣候等不確定性下，商品價格將維持歷史高位震盪？本文透過10張圖解讀原油、天然氣、農產品、金屬、鐵礦砂、再生能源供需重點，帶您一次掌握2023年大宗商品市場前景。

2022年俄烏衝突、中國清零政策、歐洲能源危機、各國央行紛紛強力緊縮控通膨，導致全球股債齊跌，也被市場稱為總經年。因此2022年的尾聲，我們在全球股、匯、債、原物料價格經歷了大幅波動後，決定開啟一系列總經主題報告，帶您一次展望2023年各區域經濟基本面、資金面以及股、匯、債、原物料資產價格的趨勢。

年關將至，回顧2022年，大宗商品市場在俄烏戰爭的催化下迎接暴漲的上半年，S&P標普高盛商品指數（GSCI）年內最高漲幅逾50％，化石能源、工業／貴金屬、黃小玉、歐洲電力價格紛紛突破或接近歷史高點，反映疫情過後的供需緊張以及原物料共振效應。

下半年則面臨全球央行加速緊縮、歐美經濟趨緩、強勢美元、中國動態清零政策等利空因素，原物料價格普遍高檔滑落，但是年內漲幅依舊優於主要國家股匯債表現。另一方面，觀察石油巨頭艾克森美孚（XOM）、瑞士礦業巨擘嘉能可（Glencore）、全球四大糧商之一嘉吉（Cargill）等公司近兩年獲利逆勢創新高，沙特阿美（Aramco）股票市值也一度超越蘋果，成為全球市值最高的公司，象徵著「舊經濟的全面反撲」。

展望後市，以下我們將透過10張圖，帶您一次掌握2023年主要大宗商品市場前景與關注重點。

能源市場：油價延續震盪格局、天然氣明年初起動能放緩

美國頁岩油緩步復甦、OPEC+減產落地，2023年全球原油供給停滯

2022年油價漲勢主要來自於供給側的破壞：Q1俄烏戰爭爆發、Q2歐盟制裁落地、10月OPEC+ 宣布調降200萬桶生產配額。隨著時序接近2023年，我們認為長線原油供給將延續偏緊趨勢，歐洲對俄國原油海運制裁即將生效（12/5），EIA/OPEC預期2023年俄國石油產量年減157 / 85萬桶 ; 伊朗核協議再陷僵局、短期放鬆制裁機會渺茫 ; 油價若跌破7字頭、逼近中東四國（沙國、伊拉克、阿聯酋、科威特）財政平衡油價區間，不排除再度減產的可能性。綜合來看，2023年全球石油供給增速停滯、年增率不及1％，創疫情以來最低。

美國能否成為填補供給缺口的重要拼圖、使油價下檔的支撐力道消散？考量到拜登上任以來拋售逾2.4桶戰略儲油（SPR）、庫存絕對值已降至1984年以來最低水位，供給緩衝的重責大任應該轉移至頁岩油商。

我們從年中以來便關注DUC庫存井落底反轉時點，最新10月月增+8座、暌違28個月以來首度出現增長，暗示油商鑽新井意願與供應鏈瓶頸有所改善，頁岩油供給有望緩慢復甦，不過當前復甦力道稍嫌緩慢，最新EIA預估美國原油產量將在明年底達到1257萬桶，略低於疫情前高1310萬桶。

Photo Credit：財經Ｍ平方

歐美經濟趨緩、中國尚未放鬆動態清零，需求端拖累油價上檔空間

上述提及油價下檔支撐來自供給側緊縮，但卻難以複製2020 Q4～2022 Q2一波上漲行情，主要原因在於歐美經濟前景嚴峻，EIA下調2023年全球石油消費年增預估至116萬桶，相較8月最高預估值（206萬桶）幾近腰斬，OPEC、IEA也頻頻下修需求預期，壓抑WTI遠近月價差大幅收斂，顯示需求端持續放緩。

按區域來看，除了美國仍在苦撐（2023年增＋10萬桶），其餘OECD國家石油消費面臨衰退，包括歐洲（-13萬桶）、加拿大（-4萬桶）、日本（-4萬桶）。另一方面，中國近期宣布微調防疫政策，包括縮短入境隔離天數、取消航班熔斷機制，但仍舊堅持「動態清零總方針」，導致交通需求難以完全釋放，EIA/OPEC最新預估年增 62 / 52萬桶（vs. 原：70 / 56萬桶）。

整體而言，EIA預估明年Q1全球油市供需短暫緊張（每日庫存消耗119萬桶 vs. 22 Q4每日堆積17萬桶），受惠三大供給側（美國、中東、俄國）產量增速停滯。Q2過後若升息對歐美經濟影響滯後性逐步兌現，加上中國明年3月兩會不放鬆防疫政策，2023年全球石油需求仍有下修空間，限縮油價上檔、走勢呈現震盪格局。

Photo Credit：財經Ｍ平方

美國天然氣供需齊揚、冬季過後價格有望回落，轉向關注LNG出口復甦進度

2022年美國天然氣價格經歷強勁上漲，受惠歐洲恐慌採購LNG現貨，以及5～8夏季氣溫異常、電廠燃氣量大增，激勵亨利港天然氣期貨短線觸及十年新高。展望後市，根據EIA 10月公布《冬季燃料展望》，預估2022～23年美國冬季（10月至隔年3月）氣溫偏低，熱度日（HDD）年增6.95 ％、高於十年平均2.5％，帶動天然氣消費旺季需求。

但與此同時，美國天然氣產量也在創歷史新高（最新8月99.36十億立方英尺 / 日），主要區域 - 阿帕拉契、二疊紀盆地、海恩斯維爾顯著復甦。供需齊揚下，天然氣冬季庫存缺口有限，季節性價格高點預估在明年1月（庫存低於 5年平均約 9％），冬季過後價格緊張將會逐步緩解。

我們認為天然氣價格對於美國經濟、通膨影響性逐步降低，反而應該轉向關注LNG出口 復甦進度。美國LNG實際出口量在今年上半年創歷史新高（2022 / 03：11.75 Bcf / 日），但6月德州自由港（Freeport）出口終端站意外爆炸，導致約兩成美國LNG出口量被迫停運。最新自由港營運商表示90％重建工作已經完成，若通過美國聯邦能源監管委員會（FERC）審查與核准，預計在12月中旬初步啟動生產，並在明年3月份全面恢復營運。