10張圖解讀2023年大宗商品市場前景與關注重點，能源、農產品、金屬價格會如何波動？
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年關將至，回顧2022年，大宗商品市場在俄烏戰爭的催化下迎接暴漲的上半年，下半年則面臨全球央行加速緊縮、歐美經濟趨緩、強勢美元、中國動態清零政策等利空因素，原物料價格普遍高檔滑落，但是年內漲幅依舊優於主要國家股匯債表現。
隨著時序接近2023年，受到全球景氣趨緩、利率正常化、中國動態清零等因素影響，原物料板塊是否將延續回落趨勢，提供市場與通膨一個喘息空間？抑或是在供給緊缺、地緣政治、氣候等不確定性下，商品價格將維持歷史高位震盪？本文透過10張圖解讀原油、天然氣、農產品、金屬、鐵礦砂、再生能源供需重點，帶您一次掌握2023年大宗商品市場前景。
2022年俄烏衝突、中國清零政策、歐洲能源危機、各國央行紛紛強力緊縮控通膨，導致全球股債齊跌，也被市場稱為總經年。因此2022年的尾聲，我們在全球股、匯、債、原物料價格經歷了大幅波動後，決定開啟一系列總經主題報告，帶您一次展望2023年各區域經濟基本面、資金面以及股、匯、債、原物料資產價格的趨勢。
年關將至，回顧2022年，大宗商品市場在俄烏戰爭的催化下迎接暴漲的上半年，S&P標普高盛商品指數（GSCI）年內最高漲幅逾50％，化石能源、工業／貴金屬、黃小玉、歐洲電力價格紛紛突破或接近歷史高點，反映疫情過後的供需緊張以及原物料共振效應。
下半年則面臨全球央行加速緊縮、歐美經濟趨緩、強勢美元、中國動態清零政策等利空因素，原物料價格普遍高檔滑落，但是年內漲幅依舊優於主要國家股匯債表現。另一方面，觀察石油巨頭艾克森美孚（XOM）、瑞士礦業巨擘嘉能可（Glencore）、全球四大糧商之一嘉吉（Cargill）等公司近兩年獲利逆勢創新高，沙特阿美（Aramco）股票市值也一度超越蘋果，成為全球市值最高的公司，象徵著「舊經濟的全面反撲」。
展望後市，以下我們將透過10張圖，帶您一次掌握2023年主要大宗商品市場前景與關注重點。
能源市場：油價延續震盪格局、天然氣明年初起動能放緩
- 美國頁岩油緩步復甦、OPEC+減產落地，2023年全球原油供給停滯
2022年油價漲勢主要來自於供給側的破壞：Q1俄烏戰爭爆發、Q2歐盟制裁落地、10月OPEC+ 宣布調降200萬桶生產配額。隨著時序接近2023年，我們認為長線原油供給將延續偏緊趨勢，歐洲對俄國原油海運制裁即將生效（12/5），EIA/OPEC預期2023年俄國石油產量年減157 / 85萬桶 ; 伊朗核協議再陷僵局、短期放鬆制裁機會渺茫 ; 油價若跌破7字頭、逼近中東四國（沙國、伊拉克、阿聯酋、科威特）財政平衡油價區間，不排除再度減產的可能性。綜合來看，2023年全球石油供給增速停滯、年增率不及1％，創疫情以來最低。
美國能否成為填補供給缺口的重要拼圖、使油價下檔的支撐力道消散？考量到拜登上任以來拋售逾2.4桶戰略儲油（SPR）、庫存絕對值已降至1984年以來最低水位，供給緩衝的重責大任應該轉移至頁岩油商。
我們從年中以來便關注DUC庫存井落底反轉時點，最新10月月增+8座、暌違28個月以來首度出現增長，暗示油商鑽新井意願與供應鏈瓶頸有所改善，頁岩油供給有望緩慢復甦，不過當前復甦力道稍嫌緩慢，最新EIA預估美國原油產量將在明年底達到1257萬桶，略低於疫情前高1310萬桶。
- 歐美經濟趨緩、中國尚未放鬆動態清零，需求端拖累油價上檔空間
上述提及油價下檔支撐來自供給側緊縮，但卻難以複製2020 Q4～2022 Q2一波上漲行情，主要原因在於歐美經濟前景嚴峻，EIA下調2023年全球石油消費年增預估至116萬桶，相較8月最高預估值（206萬桶）幾近腰斬，OPEC、IEA也頻頻下修需求預期，壓抑WTI遠近月價差大幅收斂，顯示需求端持續放緩。
按區域來看，除了美國仍在苦撐（2023年增＋10萬桶），其餘OECD國家石油消費面臨衰退，包括歐洲（-13萬桶）、加拿大（-4萬桶）、日本（-4萬桶）。另一方面，中國近期宣布微調防疫政策，包括縮短入境隔離天數、取消航班熔斷機制，但仍舊堅持「動態清零總方針」，導致交通需求難以完全釋放，EIA/OPEC最新預估年增 62 / 52萬桶（vs. 原：70 / 56萬桶）。
整體而言，EIA預估明年Q1全球油市供需短暫緊張（每日庫存消耗119萬桶 vs. 22 Q4每日堆積17萬桶），受惠三大供給側（美國、中東、俄國）產量增速停滯。Q2過後若升息對歐美經濟影響滯後性逐步兌現，加上中國明年3月兩會不放鬆防疫政策，2023年全球石油需求仍有下修空間，限縮油價上檔、走勢呈現震盪格局。
- 美國天然氣供需齊揚、冬季過後價格有望回落，轉向關注LNG出口復甦進度
2022年美國天然氣價格經歷強勁上漲，受惠歐洲恐慌採購LNG現貨，以及5～8夏季氣溫異常、電廠燃氣量大增，激勵亨利港天然氣期貨短線觸及十年新高。展望後市，根據EIA 10月公布《冬季燃料展望》，預估2022～23年美國冬季（10月至隔年3月）氣溫偏低，熱度日（HDD）年增6.95 ％、高於十年平均2.5％，帶動天然氣消費旺季需求。
但與此同時，美國天然氣產量也在創歷史新高（最新8月99.36十億立方英尺 / 日），主要區域 - 阿帕拉契、二疊紀盆地、海恩斯維爾顯著復甦。供需齊揚下，天然氣冬季庫存缺口有限，季節性價格高點預估在明年1月（庫存低於 5年平均約 9％），冬季過後價格緊張將會逐步緩解。
我們認為天然氣價格對於美國經濟、通膨影響性逐步降低，反而應該轉向關注LNG出口 復甦進度。美國LNG實際出口量在今年上半年創歷史新高（2022 / 03：11.75 Bcf / 日），但6月德州自由港（Freeport）出口終端站意外爆炸，導致約兩成美國LNG出口量被迫停運。最新自由港營運商表示90％重建工作已經完成，若通過美國聯邦能源監管委員會（FERC）審查與核准，預計在12月中旬初步啟動生產，並在明年3月份全面恢復營運。
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
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臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
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