整形外科醫師圖文解析居家傷口照護要點，避免小傷口變成大麻煩！

「醫師，我的傷口越來越嚴重！」老伯指著膝蓋抱怨，「本來只是跌倒擦傷，我就自己換藥，結果越搞越糟糕……」老伯的膝蓋上貼了一大塊紗布，沾滿了滲液與血漬。

醫師小心移除紗布後，發現患者原本的傷口大約只有2X2公分，但是傷口周遭的皮膚發紅、起疹，還有幾處明顯是在撕膠帶時造成的破皮，皮膚損傷的範圍已是原本傷口的好幾倍。

臨床上常會遇到一些患者，在居家傷口照護的過程中，遇到皮膚過敏、搔癢破皮，而產生很多問題。三軍總醫院整形外科喬浩禹醫師說，當時請患者使用低過敏性敷料、矽膠型膠帶，在小心照顧後，才漸漸痊癒。

日常生活中我們常會遇到一些小傷口，例如做菜時的切割傷、燒燙傷，或是跌倒、碰撞造成的擦傷、鈍挫傷等。喬浩禹醫師指出，雖然是小傷口，但依然要好好照顧，才能降低感染的機會。

建議要每天以生理食鹽水清潔傷口，並以敷料覆蓋，請盡量保持乾淨、避免沾濕。喬浩禹醫師說，針對感染風險較高的傷口，可以使用優碘妥善消毒。

Photo Credit：照護線上

過去大家常用紗布覆蓋傷口，現在有很多人會使用人工皮覆蓋傷口。喬浩禹醫師說，人工皮能夠吸收傷口滲液，在剛受傷的前幾天，傷口滲液較多，可能需要增加更換頻率，避免過度潮濕。

換藥時，要仔細觀察傷口，如果出現發紅、腫脹、發熱、疼痛等感染跡象，便要盡快就醫。

善用進階人工敷料

傳統紗布的可及性高，也被廣泛使用，不過較容易乾掉黏在傷口上，而在換藥時造成不適。

目前有很多種進階人工敷料被用來照顧傷口，喬浩禹醫師解釋，進階人工敷料能夠吸收傷口滲液，形成濕潤的凝膠體保護層，提供良好癒合環境。

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為了避免傷口遭到汙染，通常會請患者避免沾濕敷料，以減少感染的風險，但是在日常生活或工作中，很難完全不碰到水。喬浩禹醫師說，若有需要時，可以使用具有防水外膜或防水黏邊的敷料，提升日常的便利性。

在傷口癒合期間給予妥善照護，對傷口預後非常重要。提供良好癒合環境、避免感染都有助於減少疤痕的形成。

在照顧傷口的同時，也要留意傷口周邊的皮膚，喬浩禹醫師提醒，因為人工皮在吸收滲液後形成水凝膠，若滲液較多，會讓傷口附近的皮膚也浸潤得很嚴重。除了增加更換頻率之外，也可以考慮使用皮膚保護的噴劑、塗層，避免傷口附近的皮膚持續浸潤。

小心預防黏膠相關皮膚損傷

因為需要使用膠帶、黏膠固定敷料，所以得小心預防黏膠相關皮膚損傷，常見的問題包括過敏、破皮、水泡、撕裂傷等。

在固定敷料時，要盡量減少膠帶與皮膚的接觸面積。如果皮膚已經有發紅、過敏的現象，便要盡量避開，以免狀況惡化。

Photo Credit：照護線上

若希望降低過敏的機率，可以使用低過敏膠帶、矽膠型膠帶。喬浩禹醫師說，患者對矽膠發生過敏的機率較低，有助減少黏貼膠帶造成的搔癢不適。

移除敷料的時候，請一手輕輕固定皮膚，一手慢慢撕除膠帶，不可快速撕除膠帶，以避免造成破皮或撕裂傷。

癒合不良、慢性傷口是健康警訊

多數的表淺小傷口可以在家裡照顧，但是如果發現傷口經過2、3禮拜仍然沒有癒合，或沒有明顯縮小，便得盡快就醫，讓醫師評估是否有感染、是否需要進一步介入治療。

部分患者的慢性傷口是因為糖尿病、周邊動脈阻塞、靜脈阻塞、或壓瘡，必須矯正背後的原因，才有辦法讓傷口癒合。慢性傷口是健康警訊，若沒有妥善處理，恐怕會出現更多棘手的併發症。

喬浩禹醫師叮嚀，各種傷口都不能大意，請依照醫護人員的指示妥善照護，才不會讓小傷口變成大麻煩。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航