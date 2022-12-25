導覽員、地理老師教學必備，有趣、順暢、吸睛的地圖繪製線上工具「Felt 」

雖然「Google我的地圖」可以滿足基本的繪製教學地圖、資料地圖功能，甚至搭配「Google地球」還可以製作精美的3D地圖動畫。不過我們可能還希望繪製出來的地圖「更好看」、「更有趣」，並且繪製地圖的流程「更簡單好上手」，而且有方便的「分享、協作」功能，那麼或許可以試試看目前正在開放測試中的這個服務：「Felt」，一款新世代的線上地圖繪製服務。

「Felt」可以非常簡單的製作出像是下圖這張生動、且結合影音資料的動物園導覽地圖，目前針對個人使用是免費的。

圖片來源：電腦玩物

我自己利用「Felt」製作了幾張地理資訊、旅遊地圖、歷史地圖的範例後，覺得這個線上工具有一個很大的特色就是它的「操作介面」。

透過像是「繪圖工具」的功能列，我們可以非常簡單且直覺的在地圖上釘選地點、自動畫出路線、自動截取區域範圍、加上圖文影音筆記等等，只要有操作過繪圖軟體的朋友一定會操作，沒有太過複雜的地圖知識或功能需要理解。

圖片來源：電腦玩物

下面我就透過繪製「基隆潮間帶」地圖這個模擬範例，帶大家一探「Felt」的基本功能。

首先，需要先註冊一個「Felt」帳號，接著就可以開啟新地圖進行繪製。

第一個常用功能，就是可以在地圖上任何地方釘選「圖標」。釘選後還可以替換「圖示」、加上「名稱」、建立「資料描述」。

利用這個功能，可以快速在地圖上增加要介紹的地點資料。

圖片來源：電腦玩物

接著，我們可以繪製地點與地點的路線，開啟繪製路線功能，接著選擇「交通工具」，然後設定起始點、中繼點、結束點，就會自動畫出適合的交通路線。

還可以加上路線的長度計算。

圖片來源：電腦玩物

如果想要在地圖上「自由」繪製任何說明，可以開啟自由繪圖、螢光筆模式，這時候可以自由畫出任何線條說明。

圖片來源：電腦玩物

此外「Felt」還有一個「Clip」剪刀功能，可以自動點選地圖上已經具備的建築、地理區域，這樣可以幫助我們快速建立要說明的區域範圍。

圖片來源：電腦玩物

如果還想要加上更多說明，在繪圖工具列上還可以設定更複雜的區域範圍、加上文字、插入筆記、插入影音連結、上傳圖片文件檔案等等。

於是你可以在地圖上自由的創作不同的教學、解說、介紹內容。

圖片來源：電腦玩物

如果要分享你的地圖成果，只要利用右上方的「Share」，就可以產生公開地圖的分享網址，甚至可以邀請他人一起協作。

歡迎看看我簡單製作的「基隆潮間帶」測試地圖。

「Felt」是使用起來非常順暢好上手，地圖效果也吸睛的線上地圖繪製工具，如果你是歷史、地理老師可以用在繪製教學地圖，如果你是展覽園區人員可以用來繪製導覽圖，如果用在個人的旅遊路線說明等需求上也有幫助。有興趣的朋友值得試試看。

有興趣的朋友還可延伸參考：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航