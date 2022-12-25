導覽員、地理老師教學必備，有趣、順暢、吸睛的地圖繪製線上工具「Felt 」
我們想讓你知道的是
「Felt」是使用起來非常順暢好上手，地圖效果也吸睛的線上地圖繪製工具，如果你是歷史、地理老師可以用在繪製教學地圖，如果你是展覽園區人員可以用來繪製導覽圖，如果用在個人的旅遊路線說明等需求上也有幫助。有興趣的朋友值得試試看。
雖然「Google我的地圖」可以滿足基本的繪製教學地圖、資料地圖功能，甚至搭配「Google地球」還可以製作精美的3D地圖動畫。不過我們可能還希望繪製出來的地圖「更好看」、「更有趣」，並且繪製地圖的流程「更簡單好上手」，而且有方便的「分享、協作」功能，那麼或許可以試試看目前正在開放測試中的這個服務：「Felt」，一款新世代的線上地圖繪製服務。
「Felt」可以非常簡單的製作出像是下圖這張生動、且結合影音資料的動物園導覽地圖，目前針對個人使用是免費的。
我自己利用「Felt」製作了幾張地理資訊、旅遊地圖、歷史地圖的範例後，覺得這個線上工具有一個很大的特色就是它的「操作介面」。
透過像是「繪圖工具」的功能列，我們可以非常簡單且直覺的在地圖上釘選地點、自動畫出路線、自動截取區域範圍、加上圖文影音筆記等等，只要有操作過繪圖軟體的朋友一定會操作，沒有太過複雜的地圖知識或功能需要理解。
下面我就透過繪製「基隆潮間帶」地圖這個模擬範例，帶大家一探「Felt」的基本功能。
首先，需要先註冊一個「Felt」帳號，接著就可以開啟新地圖進行繪製。
第一個常用功能，就是可以在地圖上任何地方釘選「圖標」。釘選後還可以替換「圖示」、加上「名稱」、建立「資料描述」。
利用這個功能，可以快速在地圖上增加要介紹的地點資料。
接著，我們可以繪製地點與地點的路線，開啟繪製路線功能，接著選擇「交通工具」，然後設定起始點、中繼點、結束點，就會自動畫出適合的交通路線。
還可以加上路線的長度計算。
如果想要在地圖上「自由」繪製任何說明，可以開啟自由繪圖、螢光筆模式，這時候可以自由畫出任何線條說明。
此外「Felt」還有一個「Clip」剪刀功能，可以自動點選地圖上已經具備的建築、地理區域，這樣可以幫助我們快速建立要說明的區域範圍。
如果還想要加上更多說明，在繪圖工具列上還可以設定更複雜的區域範圍、加上文字、插入筆記、插入影音連結、上傳圖片文件檔案等等。
於是你可以在地圖上自由的創作不同的教學、解說、介紹內容。
如果要分享你的地圖成果，只要利用右上方的「Share」，就可以產生公開地圖的分享網址，甚至可以邀請他人一起協作。
歡迎看看我簡單製作的「基隆潮間帶」測試地圖。
「Felt」是使用起來非常順暢好上手，地圖效果也吸睛的線上地圖繪製工具，如果你是歷史、地理老師可以用在繪製教學地圖，如果你是展覽園區人員可以用來繪製導覽圖，如果用在個人的旅遊路線說明等需求上也有幫助。有興趣的朋友值得試試看。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
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