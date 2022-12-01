本土增1萬5595例、53死：今起室外口罩解禁，王必勝「建議」跨年活動配戴口罩

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增1萬5651例COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬5595例本土個案及56例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬5595例本土病例為6913例男性、8669例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。指揮中心發言人莊人祥表示，今日的個案和上週四相比下降2.6％，這禮拜這4天與上禮拜前4天相比是下降4.4％。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為35例男性、18例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、51例具慢性病史、37例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天公布的死亡個案中，年紀最輕的是30多歲男性，沒有慢性病史、接種過3劑疫苗，他出現全身不舒服、嘔吐等症狀，隔天被家人發現在家昏迷、沒有反應，送醫到院已無心跳呼吸，經檢查有心包膜積水及肝腎功能異常等問題，也陽性確診。法醫相驗死亡主因與心臟疾病有關，為心因性猝死、疑似心血管病變，但也有附帶新冠病毒感染確診。

另外，有一例3歲男童重症為MIS-C（孩童多系統炎症候群），男童10月4日曾經確診過，11月20日發燒、腹痛，隔天急診住院，之後持續發燒，發炎指數升高、凝血功能異常，治療後現已經康復出院。

調降專責病床比例，滿足其他病人需求

醫療資源的部分，羅一鈞表示，目前全台空床率偏高、有67.6％，特別是北區、南區、高屏區的空床率比較高，其中南區本來總床數就少。

昨（30）日醫療應變組有開會，視各區情況做新一波專責病房調降比例建議。針對應變醫院的部分，各區一致把開設比例從原本的6-20％調降到5-10％，離島像是金門、連江以及花東可另外調整，因應實際需求，從原本10-15床調整為6-10床的方式。

非應變醫院的部分，羅一鈞表示，500床以上的醫院開設3-4％急性病床，499床以下開設2-3％，中區、南區開設高一點，約3％以上，希望這樣的調降，可以更滿足其他急性病人的住院需求。

羅一鈞也提醒，指揮中心已經正式增列氣喘為重症風險因子，符合氣喘或其他高風險因子，都可以由醫師評估，開立口服抗病毒藥物。他也建議民眾診療的時候主動告知醫生病史，可以幫助醫生進行後續給藥的評估。

中國疫情升溫，王必勝建議打完疫苗再去

近期中國疫情上升，指揮官王必勝對中國疫情做概況報告。王必勝表示，中國從10月中下旬開始到11月底一直創新高，傳播鏈很多條，社區的傳播風險也很高，雖然他們在維持動態清零，做得也很徹底，但很多地方因為抗爭的關係，沒辦法維持高強度的動態清零作業。

王必勝提醒，在中國工作、就學、居住的國人還是要去接種疫苗，有打疫苗比沒有打疫苗的防護力好，若疫情升溫，要照顧脆弱族群的家人，尤其是小朋友。他也強調，國人要預先規劃醫療資源的取得，例如緊急就醫管道或是慢性病領藥。

針對即將或計劃啟程前往中國的國人，王必勝建議，最好的方法是先打好疫苗再去，如果基礎劑都打過，打完追加劑再過去，也要隨時留意中國疫情的發展。

跨年建議戴口罩，但只是「建議」

今日起開放室外脫下口罩，對此，有媒體提問為何不一次開放，王必勝回應，很多防疫措施都是分階段解除，也考量到現在除了COVID-19以外還有一些呼吸道傳染病。至於什麼時間開放，將會觀察疫情，王必勝透露，如果大家自主防疫都做得很好，不排除加速做進一步開放。

至於大型活動是否會規定佩戴口罩，王必勝表示，現在政策大原則就是室外不戴口罩、室內再戴，但有幾個情況也建議要戴，第一個是自身有呼吸道症狀，第二個是人潮擁擠、沒辦法保持社交距離，第三個是空氣不是很流通，如果疫情保持穩定的話，不會再做另外的規定。

例如跨年、新北耶誕城等大型場合，王必勝表示會建議配戴口罩，但只是「建議」。

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核稿編輯：羅元祺