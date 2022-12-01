歐盟高峰會主席米歇爾會見習近平：中國考慮恢復中歐人權對話，要歐洲「排除干擾」提供公平的商業環境
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歐盟高峰主席米歇爾歡迎中國準備恢復「中歐人權對話」，此對話上次舉行是2010年6月29日，已經暫停了12年之久，米歇爾認為恢復對話將為少數族群和個案問題提供一個發聲的機會，也在與習近平的對話上，特別提及近日在中國各地反對封控的「白紙運動」。
歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）今（1）日出訪中國，上午與中國國家主席習近平在人民大會堂舉行會談，據悉二人談了3個小時。習近平表示，希望歐盟機構和成員國能「建立客觀正確的對華認知」，為中國企業提供公平、透明的商業環境，中國考慮恢復停滯12年的中歐人權對話。
歐盟2019年3月公佈文件，將中國定義為「談判夥伴、經濟競爭者、系統性對手」，今年更傳出呼籲成員國減少對中國的經濟依賴；另一方面由於中國與俄羅斯的關係仍然親密、中國並且拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟與中國的關係也變得更加緊張。
本日會面，習近平就中歐關係發展提出看法，強調中方不想「稱王稱霸」，支持歐盟戰略自主、支持歐洲團結繁榮，希望歐盟機構和成員國能「建立客觀正確的對華認知」，反對各種形式的新冷戰。
經濟方面，習近平說中國將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供「公平、透明的營商環境」，不過習近平與中國官媒並未明確指出，他所說的干擾是什麼意思。
習近平強調，歐洲是中國快速發展的重要夥伴，也是受益者，希望未來能在數位經濟、環保、新能源、人工智慧等領域與歐洲互補合作，確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，反對將經貿科技交流政治化、武器化，也歡迎歐洲參與中國在全球的「一帶一路」計畫。
習近平表示，中歐歷史文化、發展水平、意識形態存在差異，雙方在一些問題上看法不同很正常，應該以建設性態度保持溝通協商，關鍵是尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。中國也願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。
根據歐盟發表的聲明稿，米歇爾告訴習近平，歐盟指望中國為結束俄羅斯在烏克蘭的破壞和占領行為做出貢獻，兩位領導人也都同意，核威脅是不負責任和高度危險的。
在談到東亞的安全局勢時，米歇爾重申歐盟對一中政策的承諾，並回顧了歐盟在台灣海峽問題上的長期立場。
在人權議題上，米歇爾歡迎中國準備恢復「中歐人權對話」，此對話上次舉行是2010年6月29日，已經暫停了12年之久，米歇爾認為恢復對話將為少數族群和個案問題提供一個發聲的機會，也特別提及近日在中國各地反對封控的「白紙運動」。
在經濟領域上，米歇爾表示歐盟與中國的貿易對雙方都有利， 雙方談論了歐盟對中國的限制措施以及中國對歐盟採取的措施，米歇爾並提出歐盟企業和投資者在中國面臨的困難，這些困難因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）而加劇。
延伸閱讀
- 「天真的階段要結束了」：中國從夥伴變對手，歐盟將首度聯手制定「反制新戰略」
- 《路透》：原要在上海進口博覽會批評俄、中，歐盟高峰會主席米歇爾演講影片被中國撤下
- 延宕多次的中歐峰會成為「聾子對話」，習近平意在分化歐盟與美國的關係
- 英國《金融時報》：中國威脅與日俱增，北約9月首度召開專門會議討論台灣關鍵地位
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核稿編輯：羅元祺
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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