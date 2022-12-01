歐盟高峰會主席米歇爾會見習近平：中國考慮恢復中歐人權對話，要歐洲「排除干擾」提供公平的商業環境

歐盟高峰會主席米歇爾（Charles Michel）今（1）日出訪中國，上午與中國國家主席習近平在人民大會堂舉行會談，據悉二人談了3個小時。習近平表示， 希望歐盟機構和成員國能「建立客觀正確的對華認知」， 為中國企業提供公平、透明的商業環境，中國考慮恢復停滯12年的 中歐人權對話。

歐盟2019年3月公佈文件，將中國定義為「談判夥伴、經濟競爭者、系統性對手」，今年更傳出呼籲成員國減少對中國的經濟依賴；另一方面由於中國與俄羅斯的關係仍然親密、中國並且拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟與中國的關係也變得更加緊張。

本日會面， 習近平就中歐關係發展提出看法，強調中方不想「稱王稱霸」，支持歐盟戰略自主、支持歐洲團結繁榮，希望歐盟機構和成員國能「建立客觀正確的對華認知」，反對各種形式的新冷戰。

經濟方面，習近平說中國將向歐洲企業保持開放，希望歐盟排除干擾，為中國企業提供「公平、透明的營商環境」，不過習近平與中國官媒並未明確指出，他所說的干擾是什麼意思。

習近平強調，歐洲是中國快速發展的重要夥伴，也是受益者，希望未來能在數位經濟、環保、新能源、人工智慧等領域與歐洲互補合作，確保產業鏈供應鏈安全穩定可靠，反對將經貿科技交流政治化、武器化，也歡迎歐洲參與中國在全球的「一帶一路」計畫。

習近平表示， 中歐歷史文化、發展水平、意識形態存在差異，雙方在一些問題上看法不同很正常，應該以建設性態度保持溝通協商，關鍵是尊重彼此重大關切和核心利益，特別是尊重主權、獨立、領土完整，不干涉對方內政，共同維護中歐關係的政治基礎。中國也願在平等和相互尊重基礎上舉行中歐人權對話。

根據歐盟發表的聲明稿，米歇爾告訴習近平，歐盟指望中國為結束俄羅斯在烏克蘭的破壞和占領行為做出貢獻，兩位領導人也都同意，核威脅是不負責任和高度危險的。

在談到東亞的安全局勢時，米歇爾重申歐盟對一中政策的承諾，並回顧了歐盟在台灣海峽問題上的長期立場。

在人權議題上，米歇爾歡迎中國準備恢復「中歐人權對話」，此對話上次舉行是2010年6月29日，已經暫停了12年之久，米歇爾認為恢復對話將為少數族群和個案問題提供一個發聲的機會，也特別提及近日在中國各地反對封控的「白紙運動」。

在經濟領域上，米歇爾表示 歐盟與中國的貿易對雙方都有利， 雙方談 論了歐盟對中國的限制措施以及中國對歐盟採取的措施，米歇爾並提出歐盟企業和投資者在中國面臨的困難，這些困難因COVID-19 （嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 而加劇。

Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu, jeudi à Beijing, avec le président du Conseil européen Charles Michel qui effectue une visite en Chine. pic.twitter.com/g1JOZWhOHc — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) December 1, 2022

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核稿編輯：羅元祺