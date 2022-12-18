《午夜時分的心理課》：能熱吻的不一定能一起洗碗，我們該不該追求「遇上對的人」？

文：黃揚名

相愛容易相處難？

我們身邊可能都有一些朋友，明明在當男女朋友的時候相處融洽，一旦論及婚嫁或是婚後，感情馬上就變了調。此外，你是不是有一些平常很親密的朋友，在一次遠程旅行，或是一起分租之後，就分道揚鑣的呢？

我有個學生跟高中好友約定，大學畢業後要一起去澳洲打工遊學。在她出發前，我提醒她，不要跟好朋友反目成仇，當時她還怪我烏鴉嘴，可是後來她們果然因為一些嫌隙而漸行漸遠。因為我學生的英文比較好，所以她們同時去應徵餐廳服務生時，只有我學生錄取。她的朋友沒被錄取，心中不快，加上生活型態差異越來越大，情誼就越來越淡了。

衝突的理由千百種

不論是和朋友或是和情人，要在生活中相處，都比起單純當朋友、當情人困難。主要的原因就是，你們會有更多時間共處，難免看到彼此比較不光鮮的那一面，而我們不見得準備好要讓別人看到，也不確定自己是否能接受別人的那一面。所以，有一個說法，若一個人可以很自在的在你面前放屁，表示你們的關係很穩定，這其實蠻有道理的。

另外，因為彼此生活有較多的重疊，就會有更多權益、義務分配上的問題。小至誰要負責洗碗，大到誰可以決定要搬到另一個地方去居住，都有可能引起爭執。就像日前有位主婦在論壇上貼文，表示對老公花大錢買重機用的靴子很不滿，本來輿論一面倒的支持她，都覺得老公怎麼可以那麼自私。

但是，她老公出面澄清，說自己前一雙靴子已經穿到破了，而且他也有負擔家務，不是只看到自己的需求，而忽略妻小。之後大家開始同情、認同老公的做法。跟錢有關的衝突，在人與人之間是很常發生的。除非從一開始就規範清楚，否則很容易因為彼此的金錢價值觀不同，而產生歧異。

能熱吻的，不一定能一起洗碗

我和太太交往好幾年才結婚，其中又有近三年時間是遠距或是類遠距，總之真正相處的時間並不長。後來，太太說她之所以願意點頭嫁給我，是因為她到英國念書的那一年，感受到我是她在生活上可以依賴的對象。在英國期間，我可能沒有錢帶她去吃大餐，但在每次見面的時候，我都會多煮一些餐點，讓她在未來幾天仍然可以吃到我煮的料理。

對太太來說，她知道自己想要跟穩定的人相處，而我剛好就是一個很穩定的對象，讓她能放心跟我一起生活。每個人在感情中追求的不一樣，與其怨嘆自己總是只能跟人談情說愛，不能邁入禮堂，你更應該問問自己，你追求的究竟是什麼。

有些人很清楚知道，自己並不想要跟別人一起生活，只想要擁有戀愛的甜蜜感。如果是和這樣的人交往，你就不該自作多情，覺得你們這麼相愛，一定可以長長久久共同生活。當然，兩個人的關係到底是只能當戀人，還是可以當家人，都不是雙方一開始就能預知的。你能夠做的，就是想辦法釐清自己的期待，以及瞭解對方的期待。

期待不同，就該放手？

如果發現你和對方都只想要當戀人，那你們不一定要進入禮堂；如果一個只想當戀人，另一個卻想當家人，你們就該慎重抉擇，畢竟兩個人若還想要在一起，有一個人就必須委曲求全。

但是，對兩個人來說，好聚好散可能是比較好的選擇。因為在一段關係中，若有一個人一直覺得自己在配合對方，長久下來，對關係是不健康的。即便一開始你會說服自己，因為愛這個人，所以我願意為他做一些犧牲。但是，這樣的犧牲並不是一兩天的事，有可能是10年、20年，甚至是一輩子的事情。如果你樂觀的以為習慣就好，那麼你們的關係出問題，只是遲早的事。

當然，如果可以找到一個彼此都能接受的平衡點，也並非不可能。像在韓劇《非常律師禹英禑》中，有自閉症的女主角因為擔心男主角無法承受來自各方的壓力，毅然決然選擇分手。後來男主角用貓與貓奴的比喻，來描述自己雖然可能會感到孤單，但同時也會有很多的幸福感，所以他不想要分手。女主角也甜蜜的回應，貓也是愛著貓奴的，所以不要分手。電視劇或許將現實刻畫得比較美好，但一段關係是否能夠維繫，雙方有共識是最基本的。

為什麼你總遇不上對的人？

不論你只是想找個情人，或想要找到對象進入婚姻，你都有可能覺得，自己怎麼老是遇不到對的人。出現這樣的疑惑時，你該先問問自己，你的期待和你的行為是否不一致。比方說，你心中是希望找個可以一起生活的對象，但是你的行為表現卻讓人覺得你只是愛玩，只想要享受粉紅泡泡。那麼，會跟你在一起的，當然是那些也只想享受美好戀情的人。一旦過了熱戀期，就很容易分道揚鑣。

雖然一開始就搞清楚彼此的目標，有助於關係發展。但是，我們常常也不知道自己和這個人可以如何發展，這時候，你若一開始就打定主意要怎麼做，對彼此的關係反而不好。

不過真正的問題，可能不是為什麼你總是遇不上對的人，而是你可能搞不清楚自己是誰，自己想要怎樣的關係。套一句我太太的名言，談戀愛就是認識自己最好的方式，你會在關係中發現自己真正的樣貌。這個過程可能會讓你發現，自己愛的不是現在身旁的那個人，這也沒有關係。與其埋怨，你們更該祝福彼此，因為和這個人相愛過、相處過，你才會更清楚自己的追求。

心理學小科普：高自我控制有利於關係品質

兩個人的關係品質，會受到彼此特質的影響。但是，究竟特質要是相近、相異，還是某種組合，會對關係品質最有幫助，就要依據特質而定了。

雖然較多研究顯示特質越接近，對於關係的品質是比較有幫助的。但有個研究發現，針對自我控制（self-control）這個特質來說，不論是朋友、戀人或是夫妻間，兩人加總的自我控制能力越高，雙方對彼此關係的評價會越高。