《午夜時分的心理課》：能熱吻的不一定能一起洗碗，我們該不該追求「遇上對的人」？
我們想讓你知道的是
有些人很清楚知道，自己並不想要跟別人一起生活，只想要擁有戀愛的甜蜜感。如果是和這樣的人交往，你就不該自作多情，覺得你們這麼相愛，一定可以長長久久共同生活。當然，兩個人的關係到底是只能當戀人，還是可以當家人，都不是雙方一開始就能預知的。你能夠做的，就是想辦法釐清自己的期待，以及瞭解對方的期待。
文：黃揚名
相愛容易相處難？
我們身邊可能都有一些朋友，明明在當男女朋友的時候相處融洽，一旦論及婚嫁或是婚後，感情馬上就變了調。此外，你是不是有一些平常很親密的朋友，在一次遠程旅行，或是一起分租之後，就分道揚鑣的呢？
我有個學生跟高中好友約定，大學畢業後要一起去澳洲打工遊學。在她出發前，我提醒她，不要跟好朋友反目成仇，當時她還怪我烏鴉嘴，可是後來她們果然因為一些嫌隙而漸行漸遠。因為我學生的英文比較好，所以她們同時去應徵餐廳服務生時，只有我學生錄取。她的朋友沒被錄取，心中不快，加上生活型態差異越來越大，情誼就越來越淡了。
衝突的理由千百種
不論是和朋友或是和情人，要在生活中相處，都比起單純當朋友、當情人困難。主要的原因就是，你們會有更多時間共處，難免看到彼此比較不光鮮的那一面，而我們不見得準備好要讓別人看到，也不確定自己是否能接受別人的那一面。所以，有一個說法，若一個人可以很自在的在你面前放屁，表示你們的關係很穩定，這其實蠻有道理的。
另外，因為彼此生活有較多的重疊，就會有更多權益、義務分配上的問題。小至誰要負責洗碗，大到誰可以決定要搬到另一個地方去居住，都有可能引起爭執。就像日前有位主婦在論壇上貼文，表示對老公花大錢買重機用的靴子很不滿，本來輿論一面倒的支持她，都覺得老公怎麼可以那麼自私。
但是，她老公出面澄清，說自己前一雙靴子已經穿到破了，而且他也有負擔家務，不是只看到自己的需求，而忽略妻小。之後大家開始同情、認同老公的做法。跟錢有關的衝突，在人與人之間是很常發生的。除非從一開始就規範清楚，否則很容易因為彼此的金錢價值觀不同，而產生歧異。
能熱吻的，不一定能一起洗碗
我和太太交往好幾年才結婚，其中又有近三年時間是遠距或是類遠距，總之真正相處的時間並不長。後來，太太說她之所以願意點頭嫁給我，是因為她到英國念書的那一年，感受到我是她在生活上可以依賴的對象。在英國期間，我可能沒有錢帶她去吃大餐，但在每次見面的時候，我都會多煮一些餐點，讓她在未來幾天仍然可以吃到我煮的料理。
對太太來說，她知道自己想要跟穩定的人相處，而我剛好就是一個很穩定的對象，讓她能放心跟我一起生活。每個人在感情中追求的不一樣，與其怨嘆自己總是只能跟人談情說愛，不能邁入禮堂，你更應該問問自己，你追求的究竟是什麼。
有些人很清楚知道，自己並不想要跟別人一起生活，只想要擁有戀愛的甜蜜感。如果是和這樣的人交往，你就不該自作多情，覺得你們這麼相愛，一定可以長長久久共同生活。當然，兩個人的關係到底是只能當戀人，還是可以當家人，都不是雙方一開始就能預知的。你能夠做的，就是想辦法釐清自己的期待，以及瞭解對方的期待。
期待不同，就該放手？
如果發現你和對方都只想要當戀人，那你們不一定要進入禮堂；如果一個只想當戀人，另一個卻想當家人，你們就該慎重抉擇，畢竟兩個人若還想要在一起，有一個人就必須委曲求全。
但是，對兩個人來說，好聚好散可能是比較好的選擇。因為在一段關係中，若有一個人一直覺得自己在配合對方，長久下來，對關係是不健康的。即便一開始你會說服自己，因為愛這個人，所以我願意為他做一些犧牲。但是，這樣的犧牲並不是一兩天的事，有可能是10年、20年，甚至是一輩子的事情。如果你樂觀的以為習慣就好，那麼你們的關係出問題，只是遲早的事。
當然，如果可以找到一個彼此都能接受的平衡點，也並非不可能。像在韓劇《非常律師禹英禑》中，有自閉症的女主角因為擔心男主角無法承受來自各方的壓力，毅然決然選擇分手。後來男主角用貓與貓奴的比喻，來描述自己雖然可能會感到孤單，但同時也會有很多的幸福感，所以他不想要分手。女主角也甜蜜的回應，貓也是愛著貓奴的，所以不要分手。電視劇或許將現實刻畫得比較美好，但一段關係是否能夠維繫，雙方有共識是最基本的。
為什麼你總遇不上對的人？
不論你只是想找個情人，或想要找到對象進入婚姻，你都有可能覺得，自己怎麼老是遇不到對的人。出現這樣的疑惑時，你該先問問自己，你的期待和你的行為是否不一致。比方說，你心中是希望找個可以一起生活的對象，但是你的行為表現卻讓人覺得你只是愛玩，只想要享受粉紅泡泡。那麼，會跟你在一起的，當然是那些也只想享受美好戀情的人。一旦過了熱戀期，就很容易分道揚鑣。
雖然一開始就搞清楚彼此的目標，有助於關係發展。但是，我們常常也不知道自己和這個人可以如何發展，這時候，你若一開始就打定主意要怎麼做，對彼此的關係反而不好。
不過真正的問題，可能不是為什麼你總是遇不上對的人，而是你可能搞不清楚自己是誰，自己想要怎樣的關係。套一句我太太的名言，談戀愛就是認識自己最好的方式，你會在關係中發現自己真正的樣貌。這個過程可能會讓你發現，自己愛的不是現在身旁的那個人，這也沒有關係。與其埋怨，你們更該祝福彼此，因為和這個人相愛過、相處過，你才會更清楚自己的追求。
心理學小科普：高自我控制有利於關係品質
兩個人的關係品質，會受到彼此特質的影響。但是，究竟特質要是相近、相異，還是某種組合，會對關係品質最有幫助，就要依據特質而定了。
雖然較多研究顯示特質越接近，對於關係的品質是比較有幫助的。但有個研究發現，針對自我控制（self-control）這個特質來說，不論是朋友、戀人或是夫妻間，兩人加總的自我控制能力越高，雙方對彼此關係的評價會越高。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。