2022/12/01,
音樂

Spotify公布年度回顧：周杰倫4連霸成為台灣最多串流收聽次數歌手，韋禮安、茄子蛋搭電影熱潮成功跨界進榜

Spotify公布年度回顧：周杰倫4連霸成為台灣最多串流收聽次數歌手，韋禮安、茄子蛋搭電影熱潮成功跨界進榜
Photo Credit: Netflix提供

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2022年年關將近，各大媒體、平台等等，無不推出年度榜單回顧，知名音樂串流平台Spotify今日正式揭曉今年度回顧（Wrapped）活動，同時也公開了台灣地區的流量榜單。包含歌手、專輯、歌曲等榜單。其中最受矚目的作品，就屬周杰倫睽違6年推出的《最偉大的作品》，此外，也有多名新秀與樂壇當紅音樂人入榜。

2022年年關將近，各大媒體、平台等等，無不推出年度榜單回顧，知名音樂串流平台Spotify今（1）日正式揭曉今年度回顧（Wrapped）活動，同時也公開了台灣地區的流量榜單。包含歌手、專輯、歌曲、歌單及Podcast排行榜。

榜單上最受台灣樂迷注意的，大概就屬相隔6年，再推出錄音室專輯《最偉大的作品》的周杰倫，此張專輯推出不到半年，即進入台灣最多串流收聽次數專輯，也連續第4年成為台灣最多串流收聽次數歌手，力壓韓國流行天團BTS防彈少年團、台灣樂團告五人、加拿大「流行天王」小賈斯汀（Justin Bieber）等各方豪傑，顯示出台灣聽眾對周杰倫的熱愛不退。不過在專輯榜單部份，周杰倫《最偉大的作品》則是不敵英國創作才子紅髮艾德（Ed Sheeran）的《=》，位居亞軍。

《最偉大的作品》專輯於7月底一發行，就創下多項點擊紀錄，與專輯同名的歌曲〈最偉大的作品〉MV曾佔據台灣、香港、新加坡等地YouTube發燒影片的第一名位置。而不只是YouTube，《最偉大的作品》也榮登Spotify全球首週新發行專輯榜的第5名，僅次於《Jack In The Box》、《Gemini Rights》、《Special》、《emails i can't send》等4張專輯，不只台灣，成為全世界矚目的專輯之一。

除了周杰倫一枝獨秀之外，從Spotify公佈的榜單之中，也能觀察到台灣聽眾對於樂團的喜愛，其中包含茄子蛋的〈閣愛妳一擺〉、〈愛情你比我想的閣較偉大〉及告五人的〈好不容易〉、〈在這座城市遺失了你〉等作品，紛紛登上最多串流收聽次數歌曲，此外，長青樂團五月天雖然未推出新專輯，但也仍在最多串流收聽次數團體排行中位列第4，顯現出作品的雋永及魅力不減。

而值得一提的是，才子韋禮安替九把刀執導的電影《月老》創作的歌曲〈如果可以〉，成為今年度台灣最多串流收聽次數歌曲冠軍，也讓韋禮安首度登上Spotify年度回顧排行榜。

至於從韋禮安的〈如果可以〉聽到茄子蛋為《當男人戀愛時》創作的〈愛情你比我想的閣較偉大〉，不難發現兩首歌曲紛紛搭著電影的熱度，相輔相成、互相拉抬成為爆紅作品，《月老》在台最終票房來到2.6億新台幣，至於《當男人戀愛時》則是突破4億新台幣，兩部電影的票房表現無庸置疑，兩首主題曲的傳唱度也顯而易見，雙雙成為電影結合音樂的最佳示範。

最後，從台灣本地的聆聽趨勢，也能發現韓流持續的擴散，包含BTS防彈少年團、BLACKPINK、TWICE、SEVENTEEN等團體紛紛進榜，不只韓國當地，台灣乃至歐美，韓團的作品都成為娛樂化的代表範例之一。

Spotify 2022台灣年度回顧榜單

  • 台灣最多串流收聽次數歌手
  1. 周杰倫
  2. BTS 防彈少年團
  3. 告五人
  4. Justin Bieber
  5. 周興哲
  6. Taylor Swift
  7. Ed Sheeran
  8. 鄧紫棋
  9. 茄子蛋
  10. 韋禮安
  • 台灣最多串流收聽次數女歌手
  1. Taylor Swift
  2. 鄧紫棋
  3. 張惠妹
  4. 蔡健雅
  5. 梁靜茹
  6. 蔡依林
  7. 任然
  8. 陳忻玥
  9. 徐佳瑩
  10. A-Lin
  • 台灣最多串流收聽次數男歌手
  1. 周杰倫
  2. Justin Bieber
  3. 周興哲
  4. Ed Sheeran
  5. 韋禮安
  6. 林俊傑
  7. 陳奕迅
  8. 高爾宣
  9. 瘦子 E.SO
  10. Charlie Puth
  • 台灣最多串流收聽次數團體
  1. BTS 防彈少年團
  2. 告五人
  3. 茄子蛋
  4. 五月天
  5. BLACKPINK
  6. 理想混蛋
  7. YOASOBI
  8. TWICE
  9. SEVENTEEN
  10. Maroon 5
  • 台灣最多串流收聽次數專輯
  1. Ed Sheeran《=》
  2. 周杰倫《最偉大的作品》
  3. Justin Bieber《Justice》
  4. 告五人《運氣來得若有似無》
  5. 瘦子 E.SO《Outta Body 靈魂出竅》
  6. 告五人《我肯定在幾百年前就說過愛你》
  7. 高爾宣《#osnrap》
  8. The Kid LAROI《F*CK LOVE 3+: OVER YOU》
  9. 周杰倫《11 月的蕭邦》
  10. BLACKPINK《BORN PINK》
  • 台灣最多串流收聽次數歌曲
  1. 韋禮安〈如果可以〉
  2. 茄子蛋〈閣愛妳一擺〉
  3. 告五人〈好不容易〉
  4. 茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉
  5. 任然〈飛鳥和蟬〉
  6. The Kid LAROI〈STAY (with Justin Bieber)〉
  7. 理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉
  8. 張遠〈嘉賓〉
  9. 動力火車〈我很好騙〉
  10. 告五人〈在這座城市遺失了你〉
  • 台灣最多串流收聽次數在地歌手
  1. 周杰倫
  2. 告五人
  3. 周興哲
  4. 茄子蛋
  5. 韋禮安
  6. 五月天
  7. 張惠妹
  8. 理想混蛋
  9. 高爾宣
  10. 瘦子 E.SO

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核稿編輯：羅元祺


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