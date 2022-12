Spotify公布年度回顧：周杰倫4連霸成為台灣最多串流收聽次數歌手，韋禮安、茄子蛋搭電影熱潮成功跨界進榜

2022年年關將近,各大媒體、平台等等,無不推出年度榜單回顧,知名音樂串流平台Spotify今(1)日正式揭曉今年度回顧(Wrapped)活動,同時也公開了台灣地區的流量榜單。包含歌手、專輯、歌曲、歌單及Podcast排行榜。

榜單上最受台灣樂迷注意的,大概就屬相隔6年,再推出錄音室專輯《最偉大的作品》的周杰倫,此張專輯推出不到半年,即進入台灣最多串流收聽次數專輯,也連續第4年成為台灣最多串流收聽次數歌手,力壓韓國流行天團BTS防彈少年團、台灣樂團告五人、加拿大「流行天王」小賈斯汀(Justin Bieber)等各方豪傑,顯示出台灣聽眾對周杰倫的熱愛不退。不過在專輯榜單部份,周杰倫《最偉大的作品》則是不敵英國創作才子紅髮艾德(Ed Sheeran)的《=》,位居亞軍。

《最偉大的作品》專輯於7月底一發行,就創下多項點擊紀錄,與專輯同名的歌曲〈最偉大的作品〉MV曾佔據台灣、香港、新加坡等地YouTube發燒影片的第一名位置。而不只是YouTube,《最偉大的作品》也榮登Spotify全球首週新發行專輯榜的第5名,僅次於《Jack In The Box》、《Gemini Rights》、《Special》、《emails i can't send》等4張專輯,不只台灣,成為全世界矚目的專輯之一。

除了周杰倫一枝獨秀之外,從Spotify公佈的榜單之中,也能觀察到台灣聽眾對於樂團的喜愛,其中包含茄子蛋的〈閣愛妳一擺〉、〈愛情你比我想的閣較偉大〉及告五人的〈好不容易〉、〈在這座城市遺失了你〉等作品,紛紛登上最多串流收聽次數歌曲,此外,長青樂團五月天雖然未推出新專輯,但也仍在最多串流收聽次數團體排行中位列第4,顯現出作品的雋永及魅力不減。

而值得一提的是,才子韋禮安替九把刀執導的電影《月老》創作的歌曲〈如果可以〉,成為今年度台灣最多串流收聽次數歌曲冠軍,也讓韋禮安首度登上Spotify年度回顧排行榜。

至於從韋禮安的〈如果可以〉聽到茄子蛋為《當男人戀愛時》創作的〈愛情你比我想的閣較偉大〉,不難發現兩首歌曲紛紛搭著電影的熱度,相輔相成、互相拉抬成為爆紅作品,《月老》在台最終票房來到2.6億新台幣,至於《當男人戀愛時》則是突破4億新台幣,兩部電影的票房表現無庸置疑,兩首主題曲的傳唱度也顯而易見,雙雙成為電影結合音樂的最佳示範。

最後,從台灣本地的聆聽趨勢,也能發現韓流持續的擴散,包含BTS防彈少年團、BLACKPINK、TWICE、SEVENTEEN等團體紛紛進榜,不只韓國當地,台灣乃至歐美,韓團的作品都成為娛樂化的代表範例之一。

Spotify 2022台灣年度回顧榜單

台灣最多串流收聽次數歌手

周杰倫 BTS 防彈少年團 告五人 Justin Bieber 周興哲 Taylor Swift Ed Sheeran 鄧紫棋 茄子蛋 韋禮安

台灣最多串流收聽次數女歌手

Taylor Swift 鄧紫棋 張惠妹 蔡健雅 梁靜茹 蔡依林 任然 陳忻玥 徐佳瑩 A-Lin

台灣最多串流收聽次數男歌手

周杰倫 Justin Bieber 周興哲 Ed Sheeran 韋禮安 林俊傑 陳奕迅 高爾宣 瘦子 E.SO Charlie Puth

台灣最多串流收聽次數團體

BTS 防彈少年團 告五人 茄子蛋 五月天 BLACKPINK 理想混蛋 YOASOBI TWICE SEVENTEEN Maroon 5

台灣最多串流收聽次數專輯

Ed Sheeran《=》 周杰倫《最偉大的作品》 Justin Bieber《Justice》 告五人《運氣來得若有似無》 瘦子 E.SO《Outta Body 靈魂出竅》 告五人《我肯定在幾百年前就說過愛你》 高爾宣《#osnrap》 The Kid LAROI《F*CK LOVE 3+: OVER YOU》 周杰倫《11 月的蕭邦》 BLACKPINK《BORN PINK》

台灣最多串流收聽次數歌曲

韋禮安〈如果可以〉 茄子蛋〈閣愛妳一擺〉 告五人〈好不容易〉 茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉 任然〈飛鳥和蟬〉 The Kid LAROI〈STAY (with Justin Bieber)〉 理想混蛋〈不是因為天氣晴朗才愛你〉 張遠〈嘉賓〉 動力火車〈我很好騙〉 告五人〈在這座城市遺失了你〉

台灣最多串流收聽次數在地歌手

周杰倫 告五人 周興哲 茄子蛋 韋禮安 五月天 張惠妹 理想混蛋 高爾宣 瘦子 E.SO

核稿編輯:羅元祺