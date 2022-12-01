12月新制懶人包：口罩令鬆綁、北市禁用一次性塑膠杯、YouBike1.0退場等13項新制上路

12月起有多項新制，在防疫政策方面，口罩令與醫院探病措施鬆綁，也取消入境的人數限制。同時在民生經濟、交通上也有多項新制。本次《關鍵評論網》為你整理13項將上路的新制。

【新冠防疫措施】

今日放寬戴口罩等防疫措施

指揮中心宣布，從今（1）日起將全面取消室外空間、戶外場所應該佩戴口罩的規定，而目前仍在研擬歲末等大型活動的口罩規定。至於包含車廂與大眾運輸工具在內的室內場所與空間，則仍然維持配戴口罩的規定。

不過，在室內規定上仍有些例外狀況可以免戴口罩，像是唱歌、運動、開車、水域活動、主持等談話性質的工作場合與飲食需求等等。另外，餐飲場所也取消民眾不能逐桌敬茶敬酒的規定。

對此，王必勝在今日的疫情記者會就表示，現在政策大原則就是室外不戴口罩、室內再戴，但有幾個情況也建議要戴。第1個是自身有呼吸道症狀，第2個是人潮壅擠、沒辦法保持社交距離，第3個則是空氣不流通。至於跨年、新北耶誕城等大型場合是否需要配戴口罩，王必勝則建議民眾配戴。

今日開放65歲以上、6歲以下免費領5劑快篩、第八輪家用抗原快篩試劑實名制開賣

指揮中心11月23日表示，為因應民眾有購買家用抗原快篩試劑之需求，同時為保障幼兒與長者健康，故宣布自今日起，實施第八輪家用抗原快篩試劑實名制，及第六輪0-6歲學齡前幼兒與第四輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑。



指揮中心指出，為了提供幼兒家庭及長者更足量的家用抗原快篩試劑，民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」之學齡前孩童健保卡，及「1957年（含）以前出生」之長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，此免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

指揮中心也強調，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源穩定充足，維持每輪購買週期1個月，凡是持有健保卡或居留證之民眾，均可至藥局及衛生所購買，每輪每位民眾可購買1份5劑，購買份數至多可購買6份（30劑），並可分次購買，也可代購，讓有需要篩檢族群可以購得每天所需之快篩數量，售價仍為每份500元。

2日開放5到12歲兒童接種追加劑

自2日起，將開放滿6歲至11歲的兒童接種莫德納（Moderna）雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑。至於滿5歲至未滿6歲的兒童，則可以接種輝瑞BNT單價疫苗兒童劑型。而以上的接種間隔，指揮中心均建議要與最後一劑的基礎劑隔至少12週（84天）。

10日開放全國醫院住院病人有條件探病

自10日開始，所有的病房單位在有時段跟人數限制的條件下都能開放探病。

首先，在探病時段與人數的規定上，指揮中心表示每日固定1時段，且以每名住院病人每次至多2名訪客為限，不過，若是有特殊情況的話則不在此限。像是病人實施手術、侵入性檢查或治療等須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件，或是病人病情惡化或病危探視等狀況。

至於探病者的規定，指揮中心則指出，探病者不論疫苗接種狀態，都應該配合出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明。除非探病者是屬於確定病例，但符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日15天到3個月內，才能夠免篩檢。

10日起全面取消入境人數限制

考量國內疫情趨緩且穩定可控，經持續滾動檢視國際及國內疫情，以及盤點國內防疫與醫療量能後，自10日零時（航班表定抵台時間）起，國內將取消入境人數限制。

指揮官王必勝在11月28日曾表示，有鑒於每週入境人數持續上升，且國內新增病例數持續下降。因此，在考量歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至的狀況下，預計屆時將有更多的入出境需求，因此取消入境人數限制，以利國人預先安排連假返鄉行程。

【交通運輸方面】

台北市YouBike1.0系統將全面退場，12月3日起停止營運

台北市政府交通局11月18日表示，由於YouBike2.0系統已在今（2022）年10月提前達成全市1200站的擴建目標，因此在3日將停止YouBike1.0的營運，屆時全台北市各YouBike1.0場站的自行車將無法再借出。

不過，台北市政府運輸管理科長廖苑伶也表示，屆時雖無法再借車，但仍然給予民眾還車的緩衝時間，因此1.0空車柱在3日至6日仍然可以還車；7日至9日起，雙北邊境使用率高的南港、關渡等30個站點也還可以還車。因此，若民眾尚有1.0欠費，請儘快持欠費卡片在車柱靠卡補扣，避免車柱陸續拆除後無法補繳。

另外，廖苑伶也提醒，新北民眾要騎YouBike到北市，記得騎乘2.0系統，若不小心騎錯就需聯絡廠商微笑單車處理，需要付新台幣350元調度費。

今日起快速公路散落物將不再免費處理，每車道30分鐘收費3000元

為了加強貨物綑紮牢固的責任，及肇事者應負擔處理成本，交通部高速公路局今年1月1日起，取消國道散落物處理費前30分鐘免費的規定，而自今日起，快速公路也將跟進收取處理費。

根據公路總局公布的收費原則，每車道30分鐘收費新台幣3000元，超過30分鐘加收3000元，也就是若未達30分鐘且只有1個車道將收3000元，但占領2個車道將收6000元；30分鐘以上未達1小時，只有1個車道將收6000元，但占領2個車道將收1萬2000元。

台北市路邊停車今日試辦無紙化收費開單

根據台北市停車管理工程處新聞稿，為持續推動智慧城市及配合本府非現金、無紙化政策，響應節能環保，將自今日起試辦路邊汽車計次收費路段無紙化開單，已登記的民眾停於路邊計次收費的汽車停車格，原本的紙本停車繳費單改為簡訊通知。