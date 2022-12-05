【2022卡達世界盃】從申辦之初就充滿爭議，卡達是否夠資格作為東道主？
我們想讓你知道的是
卡達能獲得世界杯主辦權令人大出意外，特別是當時申請的美國條件完全符合，包括美國有諸多現成的符合要求的場地。於是美國志在必得，居然被卡達擊敗，更是心生不忿，質疑投票結果。卡達和俄羅斯在同一屆會議上被宣布為兩屆世界杯主辦權，這也不符合常規。當時和俄羅斯競爭主辦權最激烈的英國也質疑投票結果。兩家都認為當時的投票存在舞弊，收買選委等非法行徑。
世界盃是全球體育界兩大盛事之一，與奧運會影響力相仿。本屆世界盃的東道主是卡達。這是世界盃第二次在亞洲舉行，更是第一次在阿拉伯世界舉行，對阿拉伯國家意義非凡。
然而，這次世界盃堪稱有史以來在賽前爭議最大的一次，不但從申辦開始就充滿爭議；到即將開賽時，多個歐洲隊伍表示將在賽場上表達抗議，再一次成為這次比賽場外新聞的一大焦點。
卡達世界盃的爭議可以分為四個。
第一類是從競技因素考慮，卡達是否適合作為東道主？
卡達足球水平有限。亞洲本來就是足球水平第二低的大洲，僅比大洋洲好。卡達在確定主辦世界盃前，在亞洲也是二流。它更從未進入世界盃。上一個在確定主辦之際未進入過世界盃的2002年的東道主是日本，但日本在確定主辦權到主辦期間突飛猛進，終於在1998年首度進軍世界盃。卡達雖然對國家隊也下了重本，招兵買馬搞歸化，還奪得2019年亞洲盃冠軍，但卻無法進軍2018年世界盃。於是成為首個憑藉東道主身分第一次亮相世界盃的國家。
卡達不但水平低，國家還非常小，它是至今世界盃東道主中面積最小和人口最少的國家。為何能承辦如此大規模的體育盛事，這一方面關乎承辦的能力，一方面關乎入場觀眾以保證盈利。卡達原先體育設施和世界盃的要求相差甚遠，好在卡達什麼都小，偏偏就是錢多，它承諾出資2000億搞這個盛會，大搞基建和球場。另外，它在阿拉伯國家中心，於是能保證觀眾數量。最後，由於阿拉伯國家以前沒有主辦過足球盛事，這也相當於國際足聯的一種推廣和開拓了。
就算以上兩點都說得通，卡達最致命的弱點還在於位處沙漠地帶，天氣酷熱，特別是在世界盃通常舉行的六、七月份，在陽光暴曬下，足球比賽堪稱球員惡夢。當時卡達承諾，會在每一個露天球場都安裝空調系統，讓球員在合適氣溫濕度下比賽。
這堪稱奇異想像。露天空調要克服的最大障礙是它是一個開放系統，等於在一個門窗都全開的房間開冷氣機，不但能源消耗必然很大，再大功率的製冷系統能否跟得上空氣交換導致的冷空氣流失也是個疑問。儘管卡達多的是能源，但那種物理學限制是再多錢和能源也不容易解決的。實際上到最後也沒有實現。
Tags：
在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。