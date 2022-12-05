TNL+ 2022/12/05,
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【2022卡達世界盃】從申辦之初就充滿爭議，卡達是否夠資格作為東道主？

【2022卡達世界盃】從申辦之初就充滿爭議，卡達是否夠資格作為東道主？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

卡達能獲得世界杯主辦權令人大出意外，特別是當時申請的美國條件完全符合，包括美國有諸多現成的符合要求的場地。於是美國志在必得，居然被卡達擊敗，更是心生不忿，質疑投票結果。卡達和俄羅斯在同一屆會議上被宣布為兩屆世界杯主辦權，這也不符合常規。當時和俄羅斯競爭主辦權最激烈的英國也質疑投票結果。兩家都認為當時的投票存在舞弊，收買選委等非法行徑。

世界盃是全球體育界兩大盛事之一，與奧運會影響力相仿。本屆世界盃的東道主是卡達。這是世界盃第二次在亞洲舉行，更是第一次在阿拉伯世界舉行，對阿拉伯國家意義非凡。

然而，這次世界盃堪稱有史以來在賽前爭議最大的一次，不但從申辦開始就充滿爭議；到即將開賽時，多個歐洲隊伍表示將在賽場上表達抗議，再一次成為這次比賽場外新聞的一大焦點。

卡達世界盃的爭議可以分為四個。

第一類是從競技因素考慮，卡達是否適合作為東道主？

卡達足球水平有限。亞洲本來就是足球水平第二低的大洲，僅比大洋洲好。卡達在確定主辦世界盃前，在亞洲也是二流。它更從未進入世界盃。上一個在確定主辦之際未進入過世界盃的2002年的東道主是日本，但日本在確定主辦權到主辦期間突飛猛進，終於在1998年首度進軍世界盃。卡達雖然對國家隊也下了重本，招兵買馬搞歸化，還奪得2019年亞洲盃冠軍，但卻無法進軍2018年世界盃。於是成為首個憑藉東道主身分第一次亮相世界盃的國家。

卡達不但水平低，國家還非常小，它是至今世界盃東道主中面積最小和人口最少的國家。為何能承辦如此大規模的體育盛事，這一方面關乎承辦的能力，一方面關乎入場觀眾以保證盈利。卡達原先體育設施和世界盃的要求相差甚遠，好在卡達什麼都小，偏偏就是錢多，它承諾出資2000億搞這個盛會，大搞基建和球場。另外，它在阿拉伯國家中心，於是能保證觀眾數量。最後，由於阿拉伯國家以前沒有主辦過足球盛事，這也相當於國際足聯的一種推廣和開拓了。

就算以上兩點都說得通，卡達最致命的弱點還在於位處沙漠地帶，天氣酷熱，特別是在世界盃通常舉行的六、七月份，在陽光暴曬下，足球比賽堪稱球員惡夢。當時卡達承諾，會在每一個露天球場都安裝空調系統，讓球員在合適氣溫濕度下比賽。

這堪稱奇異想像。露天空調要克服的最大障礙是它是一個開放系統，等於在一個門窗都全開的房間開冷氣機，不但能源消耗必然很大，再大功率的製冷系統能否跟得上空氣交換導致的冷空氣流失也是個疑問。儘管卡達多的是能源，但那種物理學限制是再多錢和能源也不容易解決的。實際上到最後也沒有實現。

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