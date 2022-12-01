台灣名導李安拍攝李小龍傳記電影，兒子李淳為了演出已接受3年秘密訓練
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今日震驚歐美影壇以及華語影壇的大消息，大概就屬台灣名導李安將執導李小龍的傳記電影，且主演李小龍的人選，就是兒子李淳，而李安與李小龍，也都是成功跨越東西文化隔閡的藝術家，對於這次的拍攝計畫，李安也分享了自己的看法。
曾以《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流》兩度拿下奧斯卡最佳導演的台灣名導李安，正式公開新作計畫，即將與索尼影業旗下製片單位3000影業合作，拍攝傳奇武打明星李小龍的傳記故事，而李小龍的主演人選，便是兒子李淳。
1991年，李安沈潛多年的首部劇情長片《推手》歷經波折終於問世，立刻入圍該屆金馬獎9項大獎，並抱走評審團特別獎，初試啼聲的處女之作即一鳴驚人。而後開啟了李安非凡的電影生涯。
李安至今的榮譽無數，包含憑藉90年代憑藉《囍宴》、《理性與感性》兩度獲得柏林影展最高榮譽金熊獎；21世紀初期以武俠電影《臥虎藏龍》，創下外語片入圍奧斯卡10項大獎的驚人紀錄；而後《斷背山》、《色，戒》兩度擒下威尼斯影展最高榮譽金獅獎，而《斷背山》與2010年代的《少年Pi的奇幻漂流》，則雙雙讓李安拿下奧斯卡最佳導演。
從上述簡短的各大榮譽檢視，李安早已成為全世界影壇的指標導演之一，也因此，今（1）日宣布要拍攝華人英雄李小龍的傳記電影，引發了各界關注。
李安也表示，拍攝關於李小龍的故事已計劃多時，李小龍就像一位科學家，融合各家武術的優點與風格，創造出獨步全球的「截拳道」。
而李小龍自從在經典影集《青蜂俠》中飾演武功高強的助手加藤後，成為首位進軍美國電視黃金時段的亞裔演員，但李小龍的演藝生涯並非就此一帆風順，當時排斥亞裔演員的演藝圈乃至於美國主流社會，仍無法接受亞裔演員擔任戲劇作品的主角。
而在此之後，李小龍轉戰香港電影圈，推出一系列作品重新站穩腳步成為國際巨星，包含《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》等做，然而，攀上顛峰的李小龍，在1973年推出電影《龍爭虎鬥》時，不幸猝逝，享年32歲。至今李小龍的死因仍眾說紛紜，而最新研究則指出，李小龍的死因為喝太多水引發低血鈉症，也再度引起熱議。
對於李小龍，李安提到：「李小龍既不完全是美國人，也不完全是中國人，他是連接東方與西方的橋樑，並且把中國功夫介紹給全世界。他是一位格鬥界的科學家，也是一個具有標誌性意義的表演藝術家，他徹底的改變了武術與動作類型電影。我覺得我必須訴說這位獨特傑出人物的故事，他始終追求著認同感，並且在61公斤小小的身軀中蘊藏著強大的力量，透過不斷的努力，他最終讓不可能的目標美夢成真。」
至於李安在此前對此計劃幾乎完全保密，且已經進行相關籌備，據傳兒子李淳就已經接受訓練為期三年左右。今年32歲的李淳，過往的演出作品包括《比利．林恩的中場戰事》、《醉後大丈夫2》、《陪你很久很久》、《目擊者》，今年也憑藉香港名導鄭保瑞的《智齒》提名金馬獎最佳男配角，綜觀李淳的職業生涯，也橫跨了好萊塢以及華語影壇。
而除了導演李安、演員李淳之外，這部李小龍傳記電影最終劇本的編劇，則是請到曾以《柯波帝：冷血告白》、《暗黑冠軍路》提名奧斯卡的知名編劇丹福特曼（Dan Futterman），至於前期劇本，則是經過多位編劇的共同合作，包含香港導演張婉婷與羅啟銳。
最後，索尼影業旗下製片單位3000影業主席，同時也是此電影的監製伊莉莎白蓋布勒（Elizabeth Gabler）在訪談中表示：「李小龍的電影是李安一直以來想要拍攝的計畫，不管是勝利還是衝突，這是一個敘述我們時代最重要的動作英雄的感人故事，我們很榮幸能協助李安和他的團隊創造出這麼一部非凡的電影。」
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核稿編輯：羅元祺
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。