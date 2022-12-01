台灣名導李安拍攝李小龍傳記電影，兒子李淳為了演出已接受3年秘密訓練

曾以《斷背山》、《少年Pi的奇幻漂流》兩度拿下奧斯卡最佳導演的台灣名導李安，正式公開新作計畫，即將與索尼影業旗下製片單位3000影業合作，拍攝傳奇武打明星李小龍的傳記故事，而李小龍的主演人選，便是兒子李淳。

Photo Credit: 中央社 李安

1991年，李安沈潛多年的首部劇情長片《推手》歷經波折終於問世，立刻入圍該屆金馬獎9項大獎，並抱走評審團特別獎，初試啼聲的處女之作即一鳴驚人。而後開啟了李安非凡的電影生涯。

李安至今的榮譽無數，包含憑藉90年代憑藉《囍宴》、《理性與感性》兩度獲得柏林影展最高榮譽金熊獎；21世紀初期以武俠電影《臥虎藏龍》，創下外語片入圍奧斯卡10項大獎的驚人紀錄；而後《斷背山》、《色，戒》兩度擒下威尼斯影展最高榮譽金獅獎，而《斷背山》與2010年代的《少年Pi的奇幻漂流》，則雙雙讓李安拿下奧斯卡最佳導演。

從上述簡短的各大榮譽檢視，李安早已成為全世界影壇的指標導演之一，也因此，今（1）日宣布要拍攝華人英雄李小龍的傳記電影，引發了各界關注。

李安也表示，拍攝關於李小龍的故事已計劃多時，李小龍就像一位科學家，融合各家武術的優點與風格，創造出獨步全球的「截拳道」。

而李小龍自從在經典影集《青蜂俠》中飾演武功高強的助手加藤後，成為首位進軍美國電視黃金時段的亞裔演員，但李小龍的演藝生涯並非就此一帆風順，當時排斥亞裔演員的演藝圈乃至於美國主流社會，仍無法接受亞裔演員擔任戲劇作品的主角。

而在此之後，李小龍轉戰香港電影圈，推出一系列作品重新站穩腳步成為國際巨星，包含《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》等做，然而，攀上顛峰的李小龍，在1973年推出電影《龍爭虎鬥》時，不幸猝逝，享年32歲。至今李小龍的死因仍眾說紛紜，而最新研究則指出，李小龍的死因為喝太多水引發低血鈉症，也再度引起熱議。

Photo Credit: AP / 達志影像 李小龍

對於李小龍，李安提到：「李小龍既不完全是美國人，也不完全是中國人，他是連接東方與西方的橋樑，並且把中國功夫介紹給全世界。他是一位格鬥界的科學家，也是一個具有標誌性意義的表演藝術家，他徹底的改變了武術與動作類型電影。我覺得我必須訴說這位獨特傑出人物的故事，他始終追求著認同感，並且在61公斤小小的身軀中蘊藏著強大的力量，透過不斷的努力，他最終讓不可能的目標美夢成真。」

至於李安在此前對此計劃幾乎完全保密，且已經進行相關籌備，據傳兒子李淳就已經接受訓練為期三年左右。今年32歲的李淳，過往的演出作品包括《比利．林恩的中場戰事》、《醉後大丈夫2》、《陪你很久很久》、《目擊者》，今年也憑藉香港名導鄭保瑞的《智齒》提名金馬獎最佳男配角，綜觀李淳的職業生涯，也橫跨了好萊塢以及華語影壇。

Photo Credit: 中央社 李淳

而除了導演李安、演員李淳之外，這部李小龍傳記電影最終劇本的編劇，則是請到曾以《柯波帝：冷血告白》、《暗黑冠軍路》提名奧斯卡的知名編劇丹福特曼（Dan Futterman），至於前期劇本，則是經過多位編劇的共同合作，包含香港導演張婉婷與羅啟銳。

最後，索尼影業旗下製片單位3000影業主席，同時也是此電影的監製伊莉莎白蓋布勒（Elizabeth Gabler）在訪談中表示：「李小龍的電影是李安一直以來想要拍攝的計畫，不管是勝利還是衝突，這是一個敘述我們時代最重要的動作英雄的感人故事，我們很榮幸能協助李安和他的團隊創造出這麼一部非凡的電影。」

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核稿編輯：羅元祺