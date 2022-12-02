【2022卡達世界盃】分析：德國匯聚「價值觀、族裔、拜仁幫」三重矛盾，爆冷輸日本並不奇怪

本屆世界盃最震撼的冷門，莫過於德國輸給日本。筆者此前曾從日本的角度分析過日本為什麼能贏，現在從德國的角度分析，德國為什麼會輸。這同樣有足球本身，和足球以外的原因，尤其是政治文化的因素。

德國隊在前教練勒夫（Joachim Löw）的治理下，連續四屆大賽進入四強，並在2014年勇奪世界盃冠軍，2017年勇奪聯合會盃冠軍，成績不可謂不彪炳。然而，自從2018年折戟開始，德國隊一下子陷入了低潮。德國人員不差，但整個隊好像無法捏合得好。

現在德國有一批不錯的傳球好手，一批不錯的邊鋒，卻缺乏像克洛澤（Miroslav Klose）那樣能頂在前接應的超級前鋒；在歷史級的邊後衛兼2014年世界盃隊長拉姆（Philipp Lahm）退役後，德國也沒有足夠好的邊後衛，而就連超級的傳球高手也沒有了。

於是，現在的德國隊員擅長傳球，但不擅長突破，德國愛用「無鋒陣」，在公布名單時用「中前場」取代以前的「中場」和「前場」。進攻時靠後腰傳球、邊鋒和影鋒穿插配合，依賴傳球製造機會。如果對方擺鐵桶陣，能傳入的效率本來就不高，更何況德國中前場把機會轉化爲進球的效率也低。

於是，面對鐵桶陣時，無效傳控太多，被人一打反擊就容易丟球。在落後要最後一搏的時候，也沒有戰術的後手，比如用長傳衝吊的衝擊戰術。

回想在2014年世界盃奪冠時，不但前鋒克洛澤和邊後衛拉姆還在，前場還有兩個傳球的超級高手：中場核心克羅斯（Toni Kroos）和「最後一傳」高手厄齊爾（Mesut Özil），影鋒穆勒（Thomas Müller）狀態也好。但到了2018年，不但克洛澤和拉姆退役，皇馬的克羅斯從上屆的前腰轉打後腰遠離前線，厄齊爾和穆勒狀態大降，德國就連傳球能力也有所下降，但勒夫依然執迷傳球戰術，德國的進攻就開始「便秘」了。

在去（2021）年歐洲杯16強戰失利後，德國足壇一致把教練勒夫和中場核心克羅斯當作「慢吞吞傳球」的替罪羊，帶領拜仁奪得「六冠王」的弗里克（Hansi Flick）取代勒夫成為新任主教練，克羅斯也退出了國家隊。拜仁慕尼黑中場、原先國家隊的右後衛基米希（Joshua Kimmich）成為中場核心。德國對新組合寄以厚望。然而，在和日本的比賽中，弗里克的國家隊和勒夫的弊端如出一轍。這反映了不是單個教練和球員的問題，而是德國足球培養方向出了問題。