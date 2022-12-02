【2022卡達世界盃】分析：德國匯聚「價值觀、族裔、拜仁幫」三重矛盾，爆冷輸日本並不奇怪
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德國國家隊在卡達強烈抗議，筆者是一點都不奇怪；如果不抗議，反而才非常「不德國」。在有的人指責德國隊員「無聊」、「白左」的時候，筆者只會認為那些指責者完全不懂德國人。當然，德國為此付出的代價也不小。好在從第二場起，德國已經走出低迷，希望德國隊好運。
本屆世界盃最震撼的冷門，莫過於德國輸給日本。筆者此前曾從日本的角度分析過日本為什麼能贏，現在從德國的角度分析，德國為什麼會輸。這同樣有足球本身，和足球以外的原因，尤其是政治文化的因素。
德國隊在前教練勒夫（Joachim Löw）的治理下，連續四屆大賽進入四強，並在2014年勇奪世界盃冠軍，2017年勇奪聯合會盃冠軍，成績不可謂不彪炳。然而，自從2018年折戟開始，德國隊一下子陷入了低潮。德國人員不差，但整個隊好像無法捏合得好。
現在德國有一批不錯的傳球好手，一批不錯的邊鋒，卻缺乏像克洛澤（Miroslav Klose）那樣能頂在前接應的超級前鋒；在歷史級的邊後衛兼2014年世界盃隊長拉姆（Philipp Lahm）退役後，德國也沒有足夠好的邊後衛，而就連超級的傳球高手也沒有了。
於是，現在的德國隊員擅長傳球，但不擅長突破，德國愛用「無鋒陣」，在公布名單時用「中前場」取代以前的「中場」和「前場」。進攻時靠後腰傳球、邊鋒和影鋒穿插配合，依賴傳球製造機會。如果對方擺鐵桶陣，能傳入的效率本來就不高，更何況德國中前場把機會轉化爲進球的效率也低。
於是，面對鐵桶陣時，無效傳控太多，被人一打反擊就容易丟球。在落後要最後一搏的時候，也沒有戰術的後手，比如用長傳衝吊的衝擊戰術。
回想在2014年世界盃奪冠時，不但前鋒克洛澤和邊後衛拉姆還在，前場還有兩個傳球的超級高手：中場核心克羅斯（Toni Kroos）和「最後一傳」高手厄齊爾（Mesut Özil），影鋒穆勒（Thomas Müller）狀態也好。但到了2018年，不但克洛澤和拉姆退役，皇馬的克羅斯從上屆的前腰轉打後腰遠離前線，厄齊爾和穆勒狀態大降，德國就連傳球能力也有所下降，但勒夫依然執迷傳球戰術，德國的進攻就開始「便秘」了。
在去（2021）年歐洲杯16強戰失利後，德國足壇一致把教練勒夫和中場核心克羅斯當作「慢吞吞傳球」的替罪羊，帶領拜仁奪得「六冠王」的弗里克（Hansi Flick）取代勒夫成為新任主教練，克羅斯也退出了國家隊。拜仁慕尼黑中場、原先國家隊的右後衛基米希（Joshua Kimmich）成為中場核心。德國對新組合寄以厚望。然而，在和日本的比賽中，弗里克的國家隊和勒夫的弊端如出一轍。這反映了不是單個教練和球員的問題，而是德國足球培養方向出了問題。
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
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甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。