TNL+ 2022/12/02,
國際

【2022卡達世界盃】分析：德國匯聚「價值觀、族裔、拜仁幫」三重矛盾，爆冷輸日本並不奇怪

【2022卡達世界盃】分析：德國匯聚「價值觀、族裔、拜仁幫」三重矛盾，爆冷輸日本並不奇怪
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

德國國家隊在卡達強烈抗議，筆者是一點都不奇怪；如果不抗議，反而才非常「不德國」。在有的人指責德國隊員「無聊」、「白左」的時候，筆者只會認為那些指責者完全不懂德國人。當然，德國為此付出的代價也不小。好在從第二場起，德國已經走出低迷，希望德國隊好運。

本屆世界盃最震撼的冷門，莫過於德國輸給日本。筆者此前曾從日本的角度分析過日本為什麼能贏，現在從德國的角度分析，德國為什麼會輸。這同樣有足球本身，和足球以外的原因，尤其是政治文化的因素。

德國隊在前教練勒夫（Joachim Löw）的治理下，連續四屆大賽進入四強，並在2014年勇奪世界盃冠軍，2017年勇奪聯合會盃冠軍，成績不可謂不彪炳。然而，自從2018年折戟開始，德國隊一下子陷入了低潮。德國人員不差，但整個隊好像無法捏合得好。

現在德國有一批不錯的傳球好手，一批不錯的邊鋒，卻缺乏像克洛澤（Miroslav Klose）那樣能頂在前接應的超級前鋒；在歷史級的邊後衛兼2014年世界盃隊長拉姆（Philipp Lahm）退役後，德國也沒有足夠好的邊後衛，而就連超級的傳球高手也沒有了。

於是，現在的德國隊員擅長傳球，但不擅長突破，德國愛用「無鋒陣」，在公布名單時用「中前場」取代以前的「中場」和「前場」。進攻時靠後腰傳球、邊鋒和影鋒穿插配合，依賴傳球製造機會。如果對方擺鐵桶陣，能傳入的效率本來就不高，更何況德國中前場把機會轉化爲進球的效率也低。

於是，面對鐵桶陣時，無效傳控太多，被人一打反擊就容易丟球。在落後要最後一搏的時候，也沒有戰術的後手，比如用長傳衝吊的衝擊戰術。

回想在2014年世界盃奪冠時，不但前鋒克洛澤和邊後衛拉姆還在，前場還有兩個傳球的超級高手：中場核心克羅斯（Toni Kroos）和「最後一傳」高手厄齊爾（Mesut Özil），影鋒穆勒（Thomas Müller）狀態也好。但到了2018年，不但克洛澤和拉姆退役，皇馬的克羅斯從上屆的前腰轉打後腰遠離前線，厄齊爾和穆勒狀態大降，德國就連傳球能力也有所下降，但勒夫依然執迷傳球戰術，德國的進攻就開始「便秘」了。

在去（2021）年歐洲杯16強戰失利後，德國足壇一致把教練勒夫和中場核心克羅斯當作「慢吞吞傳球」的替罪羊，帶領拜仁奪得「六冠王」的弗里克（Hansi Flick）取代勒夫成為新任主教練，克羅斯也退出了國家隊。拜仁慕尼黑中場、原先國家隊的右後衛基米希（Joshua Kimmich）成為中場核心。德國對新組合寄以厚望。然而，在和日本的比賽中，弗里克的國家隊和勒夫的弊端如出一轍。這反映了不是單個教練和球員的問題，而是德國足球培養方向出了問題。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。