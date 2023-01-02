魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（一）：攻入關中、逼退東晉，苻健帶領前秦走向鼎盛

文：阿前

匈奴立漢，引發永嘉之亂，消滅西晉，緊接著打開五胡十六國以及南北朝的時代，直到隋唐方重歸一統。課本這樣寫就夠了。

南北朝的定義，從東晉滅亡後才開始算起。東晉建立後，北方最重要的政權，叫後趙。創始人並未稱帝，而給自己起了一個「天王」的名號，類似項羽的「西楚霸王」，是為代天子行事的最高「王」。天王沿用了兩代，後趙正式稱帝，幾個月後就內亂崩盤。

名稱看起來沒什麼重要，其實也還是很重要，誰能代表中國，也是從古至今不斷的紛爭。後趙的混亂，讓東晉覷準良機展開北伐，合縱連橫之下，天下十三州，東晉號稱奪回十一。但我們也都知道，東晉終究是沒有收復中原，北方的霸權，由前秦苻堅繼承，並與東晉展開南北決戰。

有人說，中國從古到今560個帝王，只有5個人的「行為」，可以稱為「大帝」，而魏晉南北朝亂世當中，苻堅竟也領了一個名額。究竟，前秦苻堅有何過人之處？

苻氏是隴西氐人出身，當時的領袖苻洪從後趙內戰中抽身，先與東晉結盟，又自立為王，但不久便遭人毒殺。接掌大權的是苻洪三子，苻健。苻健按照父親的遺命，決定將部族勢力轉往關中發展。

但關中的將領杜洪，也是號稱與東晉同盟。如果苻健就這麼掀起戰爭，只怕不但要受到關中與東晉的包夾，連北方的冉魏也會來分一杯羹。於是，苻健首先宣告撤銷父親自立的王位，恢復跟東晉的盟約。另一邊，又接受與冉魏敵對的襄國皇帝封賞，表現出就地生根，要在四戰之地打出個未來的態勢。

凡是有人猜到苻健真正的用意，都會被他殺害。幾個月下來，冉魏跟襄國的戰爭進入白熱化，東晉的注意力也全部放在這邊的時候，苻健的部族西進了。不只軍隊，是真正的傾巢而出，攜家帶眷。

苻健部族渡過黃河停駐，命弟弟苻雄從潼關進攻長安，又請姪兒繞從北面河東行軍。這個戰術路線，就是當年曹操跟馬超決戰時所用。根據「曹操經驗」，潼關這一路將會是割鬚棄袍的慘烈，能否逆轉戰局，全憑北面徐晃奇兵。苻健也跟姪兒說：「你這邊要是不能成功，我們大家就跟著一起死，誰也不能獨活。」

不過嘛，其實曹操在潼關有點被馬超突襲啦。這次是苻健突襲關中，結果沒有想像中困難，反倒讓苻健佔領了潼關。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 近代1941年的潼關

苻健並不因此志得意滿。他命大軍停住，備妥禮物信件送往長安，卻是跟杜洪說：「我覺得您特別適合當皇帝，特地前來投靠的。」杜洪可不傻，群雄割據都打了超過50年，現在還能獨霸一方的，可不是袁術、嚴白虎之流。就算沒有曹操那麼精，至少也有劉表那樣穩。

杜洪立刻召集關中諸將商議，別說大伙不信苻健，你10萬大軍還攜家帶眷來投靠，是要住誰家？打，先打再說，至少要打到苻健成為盤中飧，任眾人分食才行，是吧？

苻健還沒等到姪兒的消息，又該如何決定策略呢？他卜了一卦，用「易」來卜，西進大吉，正是時候。苻健決定拚了，並且要弟弟再次北上，接應姪兒。原來北路軍拖延了時日，是因為太順利了，所到之處，無不舉城皆降。別以為打仗花時間，受降更花時間。但總算是及時趕到，與苻健本軍成功夾擊關中諸將。

一網打盡了大軍頭，關中諸屯哪還能抵禦？苻健直逼長安，杜洪只能倉皇奔逃。前後大約花了一兩個月，但苻健絲毫不敢鬆懈。接下來最重要就是搶時間，務必要趕在杜洪的前頭，與東晉朝廷跟前線連絡上。戰報跟羅生門一樣，各說各話。但禮物先到，情報先到，裁判官就會有先入為主的判斷。

也算是苻健運氣好了。東晉對於關中戰事一點反應也沒有，就是因為北伐指揮官殷浩認為苻健離開，正是收復洛陽的良機。而苻健所連絡的前線，卻也不是殷浩，反是正在荊州等待時機的桓溫。

苻健的手下此時上表，建議苻健重新恢復父親的稱號：「秦王」。但苻健大怒斥退，私下卻派人跟他們說：「還稱秦王？你們要拱我做天子啊。」大家急急忙忙開小會，當天子不行啊，玉璽沒有，宗廟沒有，讖文沒有，就連關中民心，現在都很難說啊，那就當天王吧。

當天王沒那麼多講究，只要背負個「討伐亂趙賊臣」的使命就行。隔年，其實也就是一個多月後，苻健稱天王，建國號「大秦」。定都咸陽……長安啦，長安。

即使苻健安撫了朝廷，荊州的桓溫，旁邊雍涼的毛可沒摸。卻說杜洪以晉將身分去投奔了晉屬梁州刺史，便打算趁苻健立足未穩出兵。雙方於五丈原交戰，由秦軍勝出。隔年，苻健稱帝，封太子苻萇為大單于，這已經是北方過半世紀的「傳統」了。

北方政權這些年來，太子成為了皇帝，必定要被大單于給篡掉。苻健的檢討之下，乾脆一些，搞得像左賢王。就算不能保證政權繼承平安，至少也要有跟叛臣一較高下的實力，是吧？這是稱帝的一部分，更重要的另一部分，就是旗下諸將要封王侯啊。雖說關中三輔河東盡是上好良田，但人口密度越來越高也不是個辦法。

苻健自己率兵西征，攻打杜洪留下的餘孽，並再派苻雄跟姪兒東征。這一次，是真的要跟東晉撕破臉了。東征軍原本是去幫助許昌軍閥抵禦晉軍。擊退晉軍後，苻雄一不做二不休，把許昌奪下了，進而回援西線……

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這時，由於北伐晉軍接連敗退，遂發生陣前換將。接棒的桓溫認為，這個關中大秦麻煩又危險，應該趁早除去，遂展開西征計畫。苻雄再次迎戰，在秦皇的指示下，以不堅壁但清野的方式，逼退了晉軍。西方的乞伏鮮卑更來示好。