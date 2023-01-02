魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（一）：攻入關中、逼退東晉，苻健帶領前秦走向鼎盛
我們想讓你知道的是
苻健自己率兵西征，攻打杜洪留下的餘孽，並再派苻雄跟姪兒東征。這一次，是真的要跟東晉撕破臉了。桓溫展開西征計畫，苻雄再次迎戰，在秦皇的指示下，以不堅壁但清野的方式，逼退了晉軍。西方的乞伏鮮卑更來示好。前秦一片鼎盛。
文：阿前
匈奴立漢，引發永嘉之亂，消滅西晉，緊接著打開五胡十六國以及南北朝的時代，直到隋唐方重歸一統。課本這樣寫就夠了。
南北朝的定義，從東晉滅亡後才開始算起。東晉建立後，北方最重要的政權，叫後趙。創始人並未稱帝，而給自己起了一個「天王」的名號，類似項羽的「西楚霸王」，是為代天子行事的最高「王」。天王沿用了兩代，後趙正式稱帝，幾個月後就內亂崩盤。
名稱看起來沒什麼重要，其實也還是很重要，誰能代表中國，也是從古至今不斷的紛爭。後趙的混亂，讓東晉覷準良機展開北伐，合縱連橫之下，天下十三州，東晉號稱奪回十一。但我們也都知道，東晉終究是沒有收復中原，北方的霸權，由前秦苻堅繼承，並與東晉展開南北決戰。
有人說，中國從古到今560個帝王，只有5個人的「行為」，可以稱為「大帝」，而魏晉南北朝亂世當中，苻堅竟也領了一個名額。究竟，前秦苻堅有何過人之處？
苻氏是隴西氐人出身，當時的領袖苻洪從後趙內戰中抽身，先與東晉結盟，又自立為王，但不久便遭人毒殺。接掌大權的是苻洪三子，苻健。苻健按照父親的遺命，決定將部族勢力轉往關中發展。
但關中的將領杜洪，也是號稱與東晉同盟。如果苻健就這麼掀起戰爭，只怕不但要受到關中與東晉的包夾，連北方的冉魏也會來分一杯羹。於是，苻健首先宣告撤銷父親自立的王位，恢復跟東晉的盟約。另一邊，又接受與冉魏敵對的襄國皇帝封賞，表現出就地生根，要在四戰之地打出個未來的態勢。
凡是有人猜到苻健真正的用意，都會被他殺害。幾個月下來，冉魏跟襄國的戰爭進入白熱化，東晉的注意力也全部放在這邊的時候，苻健的部族西進了。不只軍隊，是真正的傾巢而出，攜家帶眷。
苻健部族渡過黃河停駐，命弟弟苻雄從潼關進攻長安，又請姪兒繞從北面河東行軍。這個戰術路線，就是當年曹操跟馬超決戰時所用。根據「曹操經驗」，潼關這一路將會是割鬚棄袍的慘烈，能否逆轉戰局，全憑北面徐晃奇兵。苻健也跟姪兒說：「你這邊要是不能成功，我們大家就跟著一起死，誰也不能獨活。」
不過嘛，其實曹操在潼關有點被馬超突襲啦。這次是苻健突襲關中，結果沒有想像中困難，反倒讓苻健佔領了潼關。
苻健並不因此志得意滿。他命大軍停住，備妥禮物信件送往長安，卻是跟杜洪說：「我覺得您特別適合當皇帝，特地前來投靠的。」杜洪可不傻，群雄割據都打了超過50年，現在還能獨霸一方的，可不是袁術、嚴白虎之流。就算沒有曹操那麼精，至少也有劉表那樣穩。
杜洪立刻召集關中諸將商議，別說大伙不信苻健，你10萬大軍還攜家帶眷來投靠，是要住誰家？打，先打再說，至少要打到苻健成為盤中飧，任眾人分食才行，是吧？
苻健還沒等到姪兒的消息，又該如何決定策略呢？他卜了一卦，用「易」來卜，西進大吉，正是時候。苻健決定拚了，並且要弟弟再次北上，接應姪兒。原來北路軍拖延了時日，是因為太順利了，所到之處，無不舉城皆降。別以為打仗花時間，受降更花時間。但總算是及時趕到，與苻健本軍成功夾擊關中諸將。
一網打盡了大軍頭，關中諸屯哪還能抵禦？苻健直逼長安，杜洪只能倉皇奔逃。前後大約花了一兩個月，但苻健絲毫不敢鬆懈。接下來最重要就是搶時間，務必要趕在杜洪的前頭，與東晉朝廷跟前線連絡上。戰報跟羅生門一樣，各說各話。但禮物先到，情報先到，裁判官就會有先入為主的判斷。
也算是苻健運氣好了。東晉對於關中戰事一點反應也沒有，就是因為北伐指揮官殷浩認為苻健離開，正是收復洛陽的良機。而苻健所連絡的前線，卻也不是殷浩，反是正在荊州等待時機的桓溫。
苻健的手下此時上表，建議苻健重新恢復父親的稱號：「秦王」。但苻健大怒斥退，私下卻派人跟他們說：「還稱秦王？你們要拱我做天子啊。」大家急急忙忙開小會，當天子不行啊，玉璽沒有，宗廟沒有，讖文沒有，就連關中民心，現在都很難說啊，那就當天王吧。
當天王沒那麼多講究，只要背負個「討伐亂趙賊臣」的使命就行。隔年，其實也就是一個多月後，苻健稱天王，建國號「大秦」。定都咸陽……長安啦，長安。
即使苻健安撫了朝廷，荊州的桓溫，旁邊雍涼的毛可沒摸。卻說杜洪以晉將身分去投奔了晉屬梁州刺史，便打算趁苻健立足未穩出兵。雙方於五丈原交戰，由秦軍勝出。隔年，苻健稱帝，封太子苻萇為大單于，這已經是北方過半世紀的「傳統」了。
北方政權這些年來，太子成為了皇帝，必定要被大單于給篡掉。苻健的檢討之下，乾脆一些，搞得像左賢王。就算不能保證政權繼承平安，至少也要有跟叛臣一較高下的實力，是吧？這是稱帝的一部分，更重要的另一部分，就是旗下諸將要封王侯啊。雖說關中三輔河東盡是上好良田，但人口密度越來越高也不是個辦法。
苻健自己率兵西征，攻打杜洪留下的餘孽，並再派苻雄跟姪兒東征。這一次，是真的要跟東晉撕破臉了。東征軍原本是去幫助許昌軍閥抵禦晉軍。擊退晉軍後，苻雄一不做二不休，把許昌奪下了，進而回援西線……
這時，由於北伐晉軍接連敗退，遂發生陣前換將。接棒的桓溫認為，這個關中大秦麻煩又危險，應該趁早除去，遂展開西征計畫。苻雄再次迎戰，在秦皇的指示下，以不堅壁但清野的方式，逼退了晉軍。西方的乞伏鮮卑更來示好。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。