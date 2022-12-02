專家批謝國樑「送電動機車」政見可行性低：基隆馬路會先塞爆，難以達成減碳效果
我們想讓你知道的是
基隆運輸環境近年有小幅改善，但引進大量機車會改變城市規劃「降低私人運具」的長期想像，加上當前市區車輛亂竄、停車位也不足，且基隆多雨，機車並非安全、便捷的交通工具——若要鼓勵做公益，發現金都比送車好。
環境資訊中心記者 陳昭宏報導
九合一選舉結束，基隆市長當選人謝國樑選前拋出「免費送五萬輛GOGORO電動機車」政見持續發酵。基隆青年只要每年做公益四小時、持續四年，就可申請免費電動機車。不過，謝國樑辦公室對經費來源說詞反覆，甚至說要中央補助，昨（28日）交通部、經濟部、環保署接連澄清並無相關預算。
該項「Let's go電動一下」的政見也遭專家批評可行性低，是政策買票的作法，難以達成減碳效果。而且基隆現行運輸環境不適合更多私人運具進入，若要送五萬輛電動機車，恐怕馬路會先被塞爆。
財政可行性低、運輸環境體質不好，送機車恐「把馬路漲滿」
謝國樑團隊在去（2021）年10月提出「Let's go電動一下」政見，青年只要連續四年、每年「做公益」滿四小時，就有資格申請免費電動機車，名額為五萬輛。雖有一條「汰舊換新優先」，但基本上是直接贈送。
謝國樑曾表示，基隆2021年淘汰約600輛燃油機車為電動機車，估計要花300年才能將區內約18萬輛燃油機車全數汰換，因此推出此項政見，不但可以快速達到淨零目標，又能讓民眾參與公益。
電動車越多就越快達成減碳嗎？成功大學交通管理系系主任鄭永祥指出，直接贈送只會讓路上的私人運具更多，難以達成減碳效果。
地球公民基金會顧問蔡中岳分析，基隆運輸環境近年有小幅改善，但引進大量機車會改變城市規劃「降低私人運具」的長期想像。此外，當前市區車輛亂竄、停車位也不足，且基隆多雨，機車並非安全、便捷的交通工具。施政者應優先建構良好大眾運輸環境、串接各點，「而非不斷送車，把馬路漲滿」；若要鼓勵做公益，發現金都比送車好。
蔡中岳更直指，中央對地方的各種補貼政策有一致性，基隆市長想花大筆經費送電動車，財政上可行性低，批評該政見根本是「政策買票」。
免費電動車錢從哪來？交通部、經濟部、環保署皆澄清無相關預算
許多人更關心的是，「送機車」政策錢從哪來？對此謝國樑團隊說詞反覆，先是提到資金將取自「公辦重劃」盈餘，但遭指恐涉及違法挪用，勝選後又改口，表示將向中央爭取經費。
交通部長王國材28日回應，「交通部不對私人運具補助」。謝辦發言人余治明隨即澄清，補助來源為經濟部工業局、行政院環保署及基隆市環保局。但經濟部反駁，目前僅全國性提供購車金一輛7000元，並未針對單一縣市額外補助。環保署也說明對此毫無所悉，也無相關預算編列。
環保署補充，現行補助方案（2022~2023年）中，淘汰2007年前出廠的老舊機車並新購電動車或新型七期燃油車，每輛可獲2000元汰舊補助；若購車人將「減碳效益」憑證賣回給環保署，或其他需要抵減溫室氣體排放的事業單位，還可獲1000元以上收入；舊車完成回收程序，則可申請300元獎勵金。
交通部政策「鼓勵大眾運輸」，經濟部、環保署仍長期補貼私人運具
蔡中岳說明，運輸減碳有三策略，包括迴避、移轉及改善。「迴避」（avoid）就是盡量避免不必要的交通需求，「移轉」（shift）是鼓勵諸位車主、騎士使用大眾運具；而補貼燃油車汰換為電動車，則可被視為第三個「改善」（improve）手段。
他表示，國家經費有限，補貼寧可用在大眾運輸，如公車、捷運、共享單車，乃至於可被視為「副大眾運輸」的計程車上，最終讓開車的民眾願意「移轉」到大眾運輸，不應花大錢在「改善」手段，也就是減碳效率相對低、也不一定公平的私人運具上。
雖然目前環保署、經濟部、財政部、地方政府都推出機車電動化政策，燃油舊車換電動新車也確實有減碳效益，但蔡中岳指出，交通部的政策方向是「鼓勵大眾運輸、節制私人運具」，因此政府是否應長期補貼私人運具，仍有進一步商議的空間。
蔡中岳認為，政府可針對「汰舊」給予獎勵，但不應補貼「換新」。他分析，無論是環保署「汰舊換新」政策民眾可獲市價1000元以上的碳權，還是經濟部工業局「鼓勵電動車產業」的7000元購車補貼，結果都是讓更多新的私人運具上路，並不符合交通部「大眾運輸為主」的政策方向。
尤其對於老車汰舊，但是以改搭大眾運輸替代的民眾來說，沒有換新車的減碳量更多卻反而未受政策鼓勵，並不公平。他感嘆，環保署目前補貼僅採「舊換新」邏輯，「其實就是一種怠惰」。與其補貼民眾買新車，政府也應考慮補助改採大眾運輸的民眾，例如淘汰一輛車子，就可以獲得數個月優惠的交通月票，如此才能達到「移轉」效果，直接讓馬路上的私人運具減少。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。