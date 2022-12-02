專家批謝國樑「送電動機車」政見可行性低：基隆馬路會先塞爆，難以達成減碳效果

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

九合一選舉結束，基隆市長當選人謝國樑選前拋出「免費送五萬輛GOGORO電動機車」政見持續發酵。基隆青年只要每年做公益四小時、持續四年，就可申請免費電動機車。不過，謝國樑辦公室對經費來源說詞反覆，甚至說要中央補助，昨（28日）交通部、經濟部、環保署接連澄清並無相關預算。

該項「Let's go電動一下」的政見也遭專家批評可行性低，是政策買票的作法，難以達成減碳效果。而且基隆現行運輸環境不適合更多私人運具進入，若要送五萬輛電動機車，恐怕馬路會先被塞爆。

財政可行性低、運輸環境體質不好，送機車恐「把馬路漲滿」

謝國樑團隊在去（2021）年10月提出「Let's go電動一下」政見，青年只要連續四年、每年「做公益」滿四小時，就有資格申請免費電動機車，名額為五萬輛。雖有一條「汰舊換新優先」，但基本上是直接贈送。

謝國樑曾表示，基隆2021年淘汰約600輛燃油機車為電動機車，估計要花300年才能將區內約18萬輛燃油機車全數汰換，因此推出此項政見，不但可以快速達到淨零目標，又能讓民眾參與公益。

電動車越多就越快達成減碳嗎？成功大學交通管理系系主任鄭永祥指出，直接贈送只會讓路上的私人運具更多，難以達成減碳效果。

地球公民基金會顧問蔡中岳分析，基隆運輸環境近年有小幅改善，但引進大量機車會改變城市規劃「降低私人運具」的長期想像。此外，當前市區車輛亂竄、停車位也不足，且基隆多雨，機車並非安全、便捷的交通工具。施政者應優先建構良好大眾運輸環境、串接各點，「而非不斷送車，把馬路漲滿」；若要鼓勵做公益，發現金都比送車好。

蔡中岳更直指，中央對地方的各種補貼政策有一致性，基隆市長想花大筆經費送電動車，財政上可行性低，批評該政見根本是「政策買票」。

免費電動車錢從哪來？交通部、經濟部、環保署皆澄清無相關預算

許多人更關心的是，「送機車」政策錢從哪來？對此謝國樑團隊說詞反覆，先是提到資金將取自「公辦重劃」盈餘，但遭指恐涉及違法挪用，勝選後又改口，表示將向中央爭取經費。

交通部長王國材28日回應，「交通部不對私人運具補助」。謝辦發言人余治明隨即澄清，補助來源為經濟部工業局、行政院環保署及基隆市環保局。但經濟部反駁，目前僅全國性提供購車金一輛7000元，並未針對單一縣市額外補助。環保署也說明對此毫無所悉，也無相關預算編列。

環保署補充，現行補助方案（2022~2023年）中，淘汰2007年前出廠的老舊機車並新購電動車或新型七期燃油車，每輛可獲2000元汰舊補助；若購車人將「減碳效益」憑證賣回給環保署，或其他需要抵減溫室氣體排放的事業單位，還可獲1000元以上收入；舊車完成回收程序，則可申請300元獎勵金。

Photo Credit: 中央社

交通部政策「鼓勵大眾運輸」，經濟部、環保署仍長期補貼私人運具

蔡中岳說明，運輸減碳有三策略，包括迴避、移轉及改善。「迴避」（avoid）就是盡量避免不必要的交通需求，「移轉」（shift）是鼓勵諸位車主、騎士使用大眾運具；而補貼燃油車汰換為電動車，則可被視為第三個「改善」（improve）手段。

他表示，國家經費有限，補貼寧可用在大眾運輸，如公車、捷運、共享單車，乃至於可被視為「副大眾運輸」的計程車上，最終讓開車的民眾願意「移轉」到大眾運輸，不應花大錢在「改善」手段，也就是減碳效率相對低、也不一定公平的私人運具上。

雖然目前環保署、經濟部、財政部、地方政府都推出機車電動化政策，燃油舊車換電動新車也確實有減碳效益，但蔡中岳指出，交通部的政策方向是「鼓勵大眾運輸、節制私人運具」，因此政府是否應長期補貼私人運具，仍有進一步商議的空間。

蔡中岳認為，政府可針對「汰舊」給予獎勵，但不應補貼「換新」。他分析，無論是環保署「汰舊換新」政策民眾可獲市價1000元以上的碳權，還是經濟部工業局「鼓勵電動車產業」的7000元購車補貼，結果都是讓更多新的私人運具上路，並不符合交通部「大眾運輸為主」的政策方向。

尤其對於老車汰舊，但是以改搭大眾運輸替代的民眾來說，沒有換新車的減碳量更多卻反而未受政策鼓勵，並不公平。他感嘆，環保署目前補貼僅採「舊換新」邏輯，「其實就是一種怠惰」。與其補貼民眾買新車，政府也應考慮補助改採大眾運輸的民眾，例如淘汰一輛車子，就可以獲得數個月優惠的交通月票，如此才能達到「移轉」效果，直接讓馬路上的私人運具減少。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航