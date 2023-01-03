魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（二）：27歲兵敗被殺的「小霸王」姚襄改變了前秦未來

文：阿前

「漩渦姚襄」，不是漩渦鳴人的祖先啦。西元349年，因為永嘉之亂造成南北對峙的中國，出現了一些變化。北方的後趙君王過世，南方的東晉發起北伐。南北戰爭，外交縱橫，比戰場上的勝負更為重要。

東晉指揮官趁著對方內部分裂之際，分化再分化，慢慢拉攏，各個擊破，一度使東晉名義上收復了大半北方的失土。眼看重歸一統就在前方，大好局勢突然崩毀。北方再次混亂，東晉兵敗南撤。

成也降將，敗也降將。這個令到天下差點統一，又再次分裂的男人，就是劉備，喔抱歉，是姚襄。姚襄是羌人之後，他爸（姚弋仲）不是馬騰那種50%羌，而是100%中的100%，連跟後趙君主都沒大沒小的那種蠻人。還好，君主石虎本身也是87.5%的胡人，反而更加信賴老姚。誰知大亂起後，老姚卻表示：「我雖羌人，本為晉民。石氏恩惠已報，該回歸晉室了。」

漂亮話聽聽就好。

也就在老姚領了東晉車騎大將軍，六夷大都督，爵封郡公後，他就掛了。姚襄，是老姚的第五個兒子。17歲的時候，身高就超過200公分，後來姓姚的長人更遠征美國……不重要。姚襄高大勇猛，多才多藝，更能明察辨事，部落裡面大家都很喜歡他，一直要老姚立他當繼承人，但老姚一直不願意。

到姚襄20歲之後，老姚才要讓他帶兵去討伐後趙反逆冉閔，並且跟他說：「你的才幹勝冉閔十倍，要是抓不到他，你就等著倒楣吧。」結果姚襄雖然打贏，但是沒能抓到冉閔，回來挨了一頓好打。接下來，老姚仍是沒有跟大家說，姚襄可為繼承，甚至讓他去接受北方襄國政權的封賞。

羌歸羌，老姚可不是傻子。在這混亂的時局中，該如何安身立命，他早已透過身教言教，傳授給了姚襄。事實上，後趙石虎曾經對手下大將的繼承人進行清洗——石虎自己就是大將篡王位，深知威脅。越是看重姚襄，老姚越是不會把他放上檯面。

老姚過世後，身處四戰之地的姚襄立刻選擇對外封鎖消息，並且跟氐人苻氏一樣，展開了全族大移動。方向稍微偏南，卻是向著洛陽而去。到了洛陽地界，才敢發布消息，並請晉軍前來救援，可惜的是，晉軍未到，敵軍先至。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

幾番退敵，東晉方卻判斷此時不宜入洛陽，要姚襄移動到譙郡。戰略移動，本身就是麻煩又充滿風險的事，更何況姚襄這是整個部族，不是部隊。姚襄硬著頭皮分批移動，但他也知道，這種只把你當籌碼工具的指令，一定會再次發生。

知道就要有所行動，姚襄讓弟弟們安頓族人，自己單騎南下，前往壽春拜訪當時的豫州刺史，謝尚。時約西元345年，東晉康帝剛過世。這沒啥了不起，東晉的皇帝跟東漢半斤八兩，就是個擺設，放個幾年就換了也是小事。

大事是，才過兩個月，原本掌握大權的外戚至尊軍庾冰也走了。誰掌權？康帝的皇后時為皇太后，是順理成章的備位元首。皇太后姓褚，她的父親本就是東晉大將，屬於軍閥派，跟桓溫一樣支持北伐。按照套路，褚爸該要升上大將軍，統一全國意志衝衝衝了吧？

沒有，褚爸是正老牌忠臣，只效忠，不重個人官職爵位。爸爸這邊擺譜，妳還有媽媽啊。褚太后的媽媽，姓謝，謝尚，就是太后的舅舅。原本在北方屬於撿角的謝家，終於飛來了報春的燕子。但你說姚襄知道這一切嗎？不可能啦，除非他有估狗。而謝尚接見姚襄時，更命人去掉一切儀仗。

「不要排場，不要讓他知道我的真實身分。」欲蓋彌彰。姚襄不知道對方是國舅爺，統領三州十六郡，也知道是豫州刺史，不是縣太爺好嗎？所以第一知道對方在隱藏什麼。第二，謝尚以儒服相迎，那就是「老子不談公事」。

姚襄的父親雖是老羌，但從姚襄傳一開頭的「多才藝」，就知道他有受儒家教育。「藝」當然是指六藝之流，不是美勞剪貼。姚襄使出渾身解數，就算沒能因此換得政治上的利益，卻也到了學術上的地位。謝尚可不是單靠外戚上位，本來就有江左學界大老的身分。一時之間，姚襄的名聲傳了開來。

於是北伐指揮官殷浩就看他不爽了，找人要刺殺姚襄。這是個春秋筆法，記下來。學術界聲名搞到要殺人，那殷浩當年隱居大概是辦山中老人刺客教條才被政府延攬的吧。

光是從上面謝尚的背景拉出來一看就知道。首先，謝尚跟殷浩派系不同。再來，謝尚的出掌三州，不限於江左國內，本來就對殷浩的指揮權有威脅。一旦姚襄的譙郡跟豫州連成一線，殷浩下台，指日可待。

說穿了，殷浩的重點在於，他要把譙郡的所有權拿回來。所以刺客不行，殷浩甚至派兵攻打姚襄。姚襄直接斬殺主將，把部隊接收了。北方後趙分裂，軍閥各自為政，南方東晉皇帝傀儡，軍閥同樣各自為政，只要你不把事情鬧大。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

姚襄如果只是防守退敵就算了，殺人奪槍，就算現代人也知道那叫啥，「防衛過當」。於是，姚襄就受到責罰，必須降官。誰想到，去宣布命令的使者回來之後，反而幫姚襄說起話來，說是殷浩誤會了，他當場取消了罰則。眼熟眼熟的橋段吧？

沒事兒沒事兒，後秦姚家的人設，就是劉備。所以不管他們做什麼，有什麼奇遇，什麼魯肅借荊州，都是很正常很自然的。殷浩大怒，再次派兵攻打姚襄，仍是被破。這時，苻健進攻長安的消息傳來，殷浩做為北伐指揮官，想說機不可失，連忙集中兵馬，打算趁苻健離開先取洛陽。

才在半路上，橫裡殺出一軍，大破了北伐先鋒，來人正是姚襄。姚襄敗殷浩，佔據城池招收流民安頓，然後派使者前往建康向東晉朝廷請罪，說明殷浩的各種罪行，自己是不能不打。這演得到底是哪一齣，我想中就還是只能用好大一盤棋來解釋，也就是東晉朝廷中的另一派勢力要弄垮殷浩，所以借用了姚襄的力量。