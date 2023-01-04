魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（三）：比起諸葛亮，苻堅與王猛相遇更像劉備撞上龐統

文：阿前

當東晉與北方諸國，在戰亂與政爭的漩渦中無法自拔時，總會有一個英雄，出來改變這個時代。英雄是劉邦項羽？還是張良蕭何？君王再好，也要良臣，這是中國自古以來重要的神話系統，告訴我們政府是一個群策群力的機構。

帝制獨裁在中國歷史上真的是後段班，只是剛好我們所處的朝代，拿著這點出來做革命號召罷了。而對於中國歷史來說，接下來統治北方的政權，開始大不相同。一切，或許就要從王猛這個人身上看起了。

王猛，是前秦苻堅的軍師，《晉書》稱這兩人的相遇，就像玄德碰上了孔明。西元300年之後，三國時代跟劉備，就已經成為主流備受喜愛的時代跟人物了。

王猛，本是北海劇縣人，山東姓王，在西漢可能來頭不小。由於楚漢相爭時期，山東齊國的王室：「田氏」得罪了項羽，也得罪了劉邦，所以當西漢要歸戶籍的時候，田氏都不敢說自己姓田，而報王姓。篡漢大師王莽，就是這樣的出身。

不過現在離西漢初年已經好幾百年，戰亂更是三番兩次，王猛的家，早已搬到了魏郡，而且很窮，身分也低賤。劉備跟媽媽織草蓆草鞋，王猛也不過就是個賣草籃竹籃的。有一次他去洛陽賣籃子，碰到一個盤子說要多給錢但是身上沒帶錢，王猛就跟人回家了。

那人住在深山裡，家裡看起來挺有排場，正要引王猛拜見老爺子，老爺子連忙喝阻。「王公何緣拜也。」（王大人怎麼可以對我行禮）又要人拿了10倍的銀錢給王猛。這個不知道是神仙，還是算命仙，就當個奇談看看吧。

溫馨提示，王猛出生於西元325年，地區跟年代都屬於石勒的子民。王猛8、9歲的時候，北方就已經統一。而不管是石勒本人，或是石虎前期，都仍是非常注重漢人儒學。突然中樂透的王猛，就決定開始讀書了，剛開始什麼都不懂，什麼都學，等到王猛越發的博學，他就跟項羽一樣，決定主修萬人敵了。

石虎政權持續了10多年，期間基本上沒有人家打後趙，只有後趙打人家的份，這不叫戰亂，叫「國力鼎盛」。雖然核心政治鬥爭激烈，不過我們也說過，石虎時代開始出現商業新貴，足以左右政令，又超然於政府之外。也就是說，除了最高層跟最低層，很顯然石虎政權底下的生活不差。

《王猛傳》也可作為佐證。當王猛認為兵法的重要性勢必會再提高上來時，身邊的「浮華之士」都是笑他的。所謂北方戰亂連年，民不聊生云云，看過《三國志》就應該要知道是豪洨的。是跟政府宣傳「大陸同胞水深火熱」、「台灣同胞等著我們去拯救」一樣的。

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不過王猛沒在管，他這個人最大的特色就是專注，不為外事所擾。根據《晉書》所說，王猛一直在洛陽跟長安之間的華陰山上讀書學習，任憑世事變遷。石虎死了，北方亂了，東晉來北伐了，王猛君一動也不動。

市場的風向，還不清楚呢。

接著，苻健入關建秦，冉魏敗於慕容，東晉換將北伐，王猛動了，他選擇了東晉桓溫。這跟漢不漢人無關，前幾年天下大勢，本來就是東晉佔優。如果情報走得細一點，要發現並非殷浩不行，實則內外多有扯後腿的，也是不難。在這樣的情況下，選擇第一大勢力正要消滅第三大勢力的時機，你覺得如何？就像赤壁之戰開打前，荊州名士也是紛紛選擇曹操加入啊。

王猛披上了破布衣，自己前去拜訪桓溫。桓溫沒有因為這個人穿的破爛而拒見，會面中，王猛更是不斷搔抓，弄得好像自己身上很多蝨子一樣。做作到這個程度，桓溫反而越發恭敬起來。「敢問先生，我發王師來除賊救民，為何三秦豪傑沒有出來協助於我呢？」

王猛回答的很含蓄，直接翻出來怕看不懂，我們直接說背後的意思。「桓將軍你佈署了敵後深入計畫，本身卻在長安的前方按兵不動……人們沒有辦法區別，你要討伐的到底是大秦，還是他們啊。」去對應之前看過的桓溫與苻健故事，王猛的意見，或許一針見血的戳破了桓溫的敗因。當然，他只說「百姓未見公心」。

其實苻健在三秦，當時確實是根基不穩，桓溫穩紮穩打，兩路包夾，也是上策，但最終卻是苻健方勝出。民心之所向，補給之所在啊。

這裡得說一下，桓溫是打過滅蜀之戰的人。當時他受到蜀人的歡迎，步步推進，所以才會這樣安排。想要強調的就是，這邊再次告訴了我們，北方政權底下官與民關係不同了。民間勢必要擁有某些力量，才能讓官方改變態度跟立場。

卻說桓溫聽了，當下也覺得你是在「供三小」。可隨著戰事發展，三秦百姓大量陪著秦軍割麥躲避，這場新一代的晉秦之戰，眼看是支持不下去了。桓溫這才不得不承認，那個臭要飯的真有兩把刷子。

放在楚漢相爭，劉邦一定馬上去把這個人找回來拜官。即將準備撤退的桓溫，也作了同樣的選擇，請王猛跟他一起回返荊州。王猛表示要回家收拾收拾，結果就是直到晉軍退去，他再也沒有回來。他的老師跟他說：「既生瑜何生亮，你跟桓溫是沒有辦法在一起的。」你們兩個，只有你死我活。

然後，桓溫從關中退出了，苻健過世了。姚襄進攻了關中，將軍苻堅迎戰，斬殺姚襄，接收其部族。

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這非常嚴重，且讓我們切換視角到當時的秦皇，苻生這邊。當時包含苻堅在內，共有三名大將迎戰姚襄。事後清楚記載了，苻生並未給予封賞：你們都自己偷吃飽了，老子還賞個屁？而其中一名叫苻黃眉的宗室就不爽啊，先行開始策劃謀反，事發被誅。