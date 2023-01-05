2023/01/05,
歷史

魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（四）：王猛帶著「新大秦」走上古大秦變法圖強的道路

魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（四）：王猛帶著「新大秦」走上古大秦變法圖強的道路
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我們想讓你知道的是

王猛擔任京兆尹期間，獲得了他的最佳幫手：鄧羌。兩人同心協力整頓首都，一切從首都做起，這是戰國第一秦獻公發明的手法。新大秦走在古大秦的路上，下一步，就是推廣到各地去。

文：阿前

永嘉之亂後，中國北方大亂，但嚴格說起來，還是有兩個很重要的政權，很重要的皇帝，維持著漢人的勢力不墜。第一個是後趙明帝，羯人石勒；第二個則是前秦昭帝，氐人苻堅。昭跟明，大致上的意思是相同的，通常都出現在國力鼎盛期。

盛極而衰，天之道也。

前秦是後來史書為了便於區別的名稱，當時，那個以中國北方「三秦」區域為領地的國家，名叫大秦。苻堅，原本也只是大秦皇帝的堂弟，因為看堂哥太過暴虐無道，所以決定出手革命。

你相信這個說法嗎？又或者，歷史是勝利者所寫，所以一定是假的？中國的史書作者們，了不起的地方就在於，他們會把不同的說法都記錄下來。對苻堅有利，放在苻堅的傳記中，而其他的訊息，則藏在不同人的故事之中。

了解這一點，我們才算是摸到了「讀史」的門檻。

甚至，苻堅本人的載記中，也有著蛛絲馬跡。你說堂哥暴虐無道嘛，事實上苻堅殺了皇帝之後，得到的支持有限，政局仍是動盪不安。沒有全體鼓掌通過，就沒有辦法繼承皇帝的位子，這是中國帝制一直以來很重要的原則。怎麼辦呢？苻堅只好說，那我來擔任「無帝攝政王」吧，當時北方的專門職稱叫做「天王」。

名詞是石勒發明的，不過性質上來說，其實非常接近項羽首創的「霸王」。成為大秦天王後，苻堅第一件事情，當然是收掉堂哥的餘孽，也把自己的哥哥給收掉了。接下來行德政，獎勵農業跟學習，舉拔人才。特別要說的是，苻堅的謀主並不是王猛，而是權翼、薛贊兩人。

這兩人不但鼓動苻堅叛亂，也提醒苻堅「懷遠以德，山河之固不足恃也」。因為當時大秦在關中嘛，天然要塞，難攻不落。但謀主們還是要提醒主子，以德服人才能長治久安。儒家學者會吸引儒家學者，就跟替身使者一樣，至於吸引過來之後是敵是友，那是另一個問題。

在權翼、薛贊的施政建議下，酷吏王猛嶄露了頭角，越發得到苻堅的信賴。謀主們沒什麼表示，但氐族人就有意見了。王猛是漢人，更精確一點說，是齊人。權翼、薛贊一個天水出身，一個太原人士，雖然沒有被書名其血統，但這兩個地方自漢代以來，就是胡漢混雜區。特別氐羌本一家，天水根本隔壁鄰居而已。

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一個氐族老臣，國策顧問那個級別的，就在公開場合跟王猛嗆了起來。「你算什麼東西？我們辛辛苦苦打下江山，現在是我種田給你吃嗎？」王猛淡淡答：「我覺得你不像種田啊，比較像殺羊宰牛的屠夫。」老氐怒罵：「老子要是不把你的頭砍下來掛在長安城門口，當真負我一世英名。」

好的，畢竟是公開場合，雙方還是沒有你死我活，但王猛就回去跟苻堅說了。這對君臣就設下計謀，請老臣前來。

苻堅說：「我想幫公主找個駙馬爺，就決定是楊璧了。」哇，老氐馬上跳腳：「楊璧是我家未過門的女婿耶。」王猛站出來：「放肆，你現在是跟陛下搶女婿？明天不就來搶皇位了？沒大沒小。」……你才沒大沒小吧。老氐一拳就要過去，又聽得一聲罵「放肆，天子跟前膽敢動武？拖出去斬了。」老氐哥掰。

皇帝的威嚴，是吧？

開玩笑，這一殺，氐族高官諸侯都炸鍋了，紛紛上書靠北王猛，一付就是你有本事把我也殺了的態勢。這種幼稚園等級的政爭，苻堅也很火大，但因罪量刑，苻堅不敢超過。要嘛找來罵一罵，嚴重一點的鞭數十驅之別院。這樣大家就怕了嗎？肯定不會退縮的。

權翼看事有蹊蹺，就也上了一書：「陛下您向來英明神武，善於用人，重視才能勝過缺失，我一直都認為您很有漢高祖劉邦的風格……不過劉邦那些罵人的話，還是不要學的好。」苻堅哈哈一笑：「這倒是朕的不是了。」從此以後，再也沒有人敢來找王猛麻煩了。

故事雖小，背後十分驚悚。首先要注意到，苻堅不是皇帝，是天王，不是天子。誰反對他當皇帝？就是那些老氐哥。所以第一步是，起用王猛，刺激老氐們「犯上」。我們可以看到，王猛把重點放在「天子威嚴」上。

接下來好像事情不妙？但其實被壓縮在一個很小的範圍。而且苻堅這邊，把氐人們誘進了「漢式辯論領域」與「律法」中。這其實跟商鞅變法時在做的事情很相似。不是徙木立信，除了讓百姓們信服，恩威並施讓卿大夫們低頭更重要。重點就是讓他們嚐嚐法的好，見識見識法的恐怖。

最後權翼出來，那就致命一擊了。對於那些胡性比較重的人來說，漢人儒學是沒興趣的。但故事人人愛聽，特別劉邦的故事，那是後趙明帝石勒就大加讚揚，著力推廣的故事。別看權翼只有拍馬屁跟規勸，劉邦在那邊耍嘴皮子嗆人的時候，多少還看著老弟兄情份。

劉邦不罵人？那就是天子的架子要擺出來，就算盧綰都照打不誤。這種漢式套路，被王猛、權翼等人變化了一下，用在氐人身上，也是略有奇效，只是「略」而已。王猛，走上了為大秦變法圖強的道路，首要的難題，仍然是各地豪強。

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江湖傳言，王猛是可比諸葛亮的謀士，但謀士再好，也要有人拿刀，諸葛亮再精，也要趙雲執行。王猛擔任京兆尹期間，就獲得了他的最佳幫手：鄧羌。後來，鄧羌在戰場上，被人稱作「萬人敵」。

兩人同心協力整頓首都，史稱「百僚震肅，豪右屏氣，路不拾遺，風化大行」。苻堅這時才說：「吾今始知天下之有法也，天子之為尊也。」一切，從首都做起，這是戰國第一秦獻公發明的手法。


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