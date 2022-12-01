楊金龍：2023全球恐陷「停滯性通膨」，高失業率下生活成本持續飆漲，嚴重打擊民生

時序已經到了年末，歷經能源危機、通貨膨脹高漲，全球央行啟動「循環升息」，使得金融市場哀鴻遍野。而經濟學者對明（2023）年經濟情勢又有何看法呢？他們給出答案就是「停滯性通膨」。美中對抗下的「反全球化」將成支撐通膨不墜的成因；多數機構亦推估主要經濟體明年經濟成長率為「負值」，然而一旦通膨獲得控制後，又可能重返「疫情前之長期經濟停滯」。

2023年全球市場的焦點是「停滯性通膨」

首先，通貨膨脹的陰霾並未完全消散，2023年初通膨數據仍主導全球央行的貨幣政策走向。台灣央行總裁楊金龍於29日發表演講時保留地說：「未來展望具高度不確定性，先進國家是否會走向『停滯性通膨』或者是長期停滯，仍待觀察。」

停滯性通膨是「經濟停滯」和「通貨膨脹」的組合，而重要參酌指標是全球最大經濟體美國的「失業率」。一般而言，經濟衰退時，產品需求下降通膨也較低，而失業率會跟著攀高。但是停滯通膨可怕之處在於，高失業率下生活成本還跟著飆漲，將嚴重打擊民眾生活。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）30日於布魯金斯學會發表演說時強調，美國就業市場目前僅出現「重新平衡的初步跡象」，然而過去疫情期間出現了「過度退休」的情況，勞動力市場緊俏，推動薪資上漲的情況已經緩解。

雖然缺工情況趨緩，但隨之而來的卻是科技業裁員潮。包含像是亞馬遜（Amazon）歷史上最大規模的裁員達1萬員工，陸續還包含Meta裁員13%達Ｍ1.1萬名員工；推特（Twitter）裁員50%，約3700名員工，然後是Stripe裁員14%，約上千名員工，以及微軟（Microsoft）等都有動作。

還有，美國最新公布的10月消費者物價指數（CPI）年增率為7.7%，排除食品和能源成本的9月核心CPI年增率 6.3%，此數值均低於市場預期，預料美國聯準會（Fed）會放緩12月升息步伐。另一方面，通貨膨脹只是比預期低，但現實仍居於高位。

裁員潮和高通膨成為外界關注焦點。鮑爾近日不斷對外暗示，聯準會最快有望於12月放慢升息腳步。此番「鴿派」言論，讓市場提振股市連日上揚。鮑爾強調，升息可能需要數個月甚至數年，才能對經濟發揮影響，因此聯準會傾向於採用更緩慢的模式，在長時間內持續小幅度地升息，理想情況下，這種方法有望讓經濟軟著陸。

央行提四大通膨階段，推測未來全球變化

雖然，聯準會不斷釋出經濟軟著陸的訊號，但是楊金龍對未來擔憂。央行資料顯示，美國包含本次在內總共有4次通膨危機。其中1965至1982年的美國大通膨時期：發生2次石油危機，爆發全球停滯性通膨；1979年至1982年時任聯準會主席保羅沃克（Paul Volcker）強化貨幣政策控制，利率大幅上揚，隨後成功控制通膨。

目前許多經濟學者普遍本次通膨危機視為1965至1982年的翻版。



中央銀行 以美國為首的通膨發展經歷4個時期：一、伴隨兩次石油危機，1960年代中至1980年代中的大通膨時期；二、1980年代中至2007年的通膨大溫和時期；三、2008年全球金融危機後至2020年的長期停滯時期；四、2021年至今，隨美中衝突、疫情和俄烏戰爭的通膨再起時期。

楊金龍特別點出，1970年美國通膨惡化的4大主因：兩次石油危機、尼克森政府退出金匯本位制、聯準會獨立性不足，和薪資物價螺旋上升（wage-price spiral）。他強調，時任聯準會主席保羅沃克有效控制通膨普遍被視為英雄。

值得注意的是，楊金龍細數4大通膨時期時強調，2008年爆發金融危機後，美國經濟陷入長期停滯，通膨率也跟著下降，旋即推出非傳統貨幣政策（QE），並於2012年採行通膨目標機制，但是成效不彰，長期達不到2%通膨目標，因此在2020年8月「改採平均通膨目標」為2%。

平均通膨目標（Average Inflation Targeting，AIT）：允許一段時間內適度高於通膨目標，以彌補先前幾年通膨率低於通膨目標的落差。

楊金龍在演講上說：「在這裡我順便跟各位報告，就是說那麼巧美國在實施平均通膨目標之後，竟然通膨就沒有受到控制，我記得我記得，英國經濟學家查爾斯古德哈特（Charles Goodhart），在實施之前他有講到⋯⋯美國要實施AIT的Timing不是很好。」

2020年後，全球接連發生美中衝突加劇、COVID-19疫情及俄烏戰爭爆發等非預期事件，導致通膨竄升，而本來全球化作為「抑制通膨的吸納器」。但是隨著全球化放緩，供應鏈回流高所得國家，生產成本增加、在地勞工的議價能力提高，恐加劇通膨上行且常態化機率大增。

中央銀行 今年台灣物價漲幅相對美加歐及部分亞太地區低，貨幣政策緊縮力道亦較溫和。

外資像極端氣候，全球主要經濟成長多為負值

楊金龍指出，目前台灣資金流入流出，像是氣候變遷一樣很難預測，2020年後外資進出更難評估，進來時非常大頻繁且集中，出去的時候也一樣，集中在少數幾天，央行管理上非常困難。

長期以來，台灣通膨低且穩定，雖曾面臨數次通膨衝擊，主要多來自外來的供給面衝擊，也就是輸入性通膨，台灣貨幣政策做得比較好。楊金龍指出，1994至2020年的實證顯示，新台幣的匯率有「反通膨和反景氣循環」的功能。

央行預測，預測明年台灣通膨率為1.88%；景氣趨緩會制約台灣出口與投資動能，經濟成長率將降為2.90%。央行預告，將於今年12月理事會會議後公布明年經濟成長率、通膨率新的預測值。

美歐英等主要經濟體通膨率大幅攀升，明年雖可望低於本年，但是央行強調數據仍遠高於疫情前水準。隨主要央行貨幣政策加速緊縮，經濟前景面臨下行風險，明年主要經濟體可能轉為衰退。

中央銀行 全球及主要經濟體2023年經濟成長率多為負值。

細數大咖經濟學家表示，明年停滯性通膨機率高

楊金龍說：「美國、英國和歐元區CPI還是很高，明年經濟成長都是負的⋯⋯生業率攀升很高，」他說有可能會跟1970年一樣，但需要幾年的時間，經濟轉呈微弱成長或小幅衰退；若未來高通膨持續且失業率升高，將陷入停滯性通膨。