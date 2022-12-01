楊金龍：2023全球恐陷「停滯性通膨」，高失業率下生活成本持續飆漲，嚴重打擊民生
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央行報告指出，明年可能陷於經濟衰退，這是屬於景氣循環的一個階段，期間較短。但長期而言，人口結構老化、所得分配不均、儲蓄過剩等長期結構問題不易解決，尤其高通膨壓力消退後，將持續拖累經濟表現，可能重回「低利率、低通膨、低成長的長期停滯現象」。
時序已經到了年末，歷經能源危機、通貨膨脹高漲，全球央行啟動「循環升息」，使得金融市場哀鴻遍野。而經濟學者對明（2023）年經濟情勢又有何看法呢？他們給出答案就是「停滯性通膨」。美中對抗下的「反全球化」將成支撐通膨不墜的成因；多數機構亦推估主要經濟體明年經濟成長率為「負值」，然而一旦通膨獲得控制後，又可能重返「疫情前之長期經濟停滯」。
2023年全球市場的焦點是「停滯性通膨」
首先，通貨膨脹的陰霾並未完全消散，2023年初通膨數據仍主導全球央行的貨幣政策走向。台灣央行總裁楊金龍於29日發表演講時保留地說：「未來展望具高度不確定性，先進國家是否會走向『停滯性通膨』或者是長期停滯，仍待觀察。」
停滯性通膨是「經濟停滯」和「通貨膨脹」的組合，而重要參酌指標是全球最大經濟體美國的「失業率」。一般而言，經濟衰退時，產品需求下降通膨也較低，而失業率會跟著攀高。但是停滯通膨可怕之處在於，高失業率下生活成本還跟著飆漲，將嚴重打擊民眾生活。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）30日於布魯金斯學會發表演說時強調，美國就業市場目前僅出現「重新平衡的初步跡象」，然而過去疫情期間出現了「過度退休」的情況，勞動力市場緊俏，推動薪資上漲的情況已經緩解。
雖然缺工情況趨緩，但隨之而來的卻是科技業裁員潮。包含像是亞馬遜（Amazon）歷史上最大規模的裁員達1萬員工，陸續還包含Meta裁員13%達Ｍ1.1萬名員工；推特（Twitter）裁員50%，約3700名員工，然後是Stripe裁員14%，約上千名員工，以及微軟（Microsoft）等都有動作。
還有，美國最新公布的10月消費者物價指數（CPI）年增率為7.7%，排除食品和能源成本的9月核心CPI年增率 6.3%，此數值均低於市場預期，預料美國聯準會（Fed）會放緩12月升息步伐。另一方面，通貨膨脹只是比預期低，但現實仍居於高位。
裁員潮和高通膨成為外界關注焦點。鮑爾近日不斷對外暗示，聯準會最快有望於12月放慢升息腳步。此番「鴿派」言論，讓市場提振股市連日上揚。鮑爾強調，升息可能需要數個月甚至數年，才能對經濟發揮影響，因此聯準會傾向於採用更緩慢的模式，在長時間內持續小幅度地升息，理想情況下，這種方法有望讓經濟軟著陸。
央行提四大通膨階段，推測未來全球變化
雖然，聯準會不斷釋出經濟軟著陸的訊號，但是楊金龍對未來擔憂。央行資料顯示，美國包含本次在內總共有4次通膨危機。其中1965至1982年的美國大通膨時期：發生2次石油危機，爆發全球停滯性通膨；1979年至1982年時任聯準會主席保羅沃克（Paul Volcker）強化貨幣政策控制，利率大幅上揚，隨後成功控制通膨。
目前許多經濟學者普遍本次通膨危機視為1965至1982年的翻版。
楊金龍特別點出，1970年美國通膨惡化的4大主因：兩次石油危機、尼克森政府退出金匯本位制、聯準會獨立性不足，和薪資物價螺旋上升（wage-price spiral）。他強調，時任聯準會主席保羅沃克有效控制通膨普遍被視為英雄。
值得注意的是，楊金龍細數4大通膨時期時強調，2008年爆發金融危機後，美國經濟陷入長期停滯，通膨率也跟著下降，旋即推出非傳統貨幣政策（QE），並於2012年採行通膨目標機制，但是成效不彰，長期達不到2%通膨目標，因此在2020年8月「改採平均通膨目標」為2%。
平均通膨目標（Average Inflation Targeting，AIT）：允許一段時間內適度高於通膨目標，以彌補先前幾年通膨率低於通膨目標的落差。
楊金龍在演講上說：「在這裡我順便跟各位報告，就是說那麼巧美國在實施平均通膨目標之後，竟然通膨就沒有受到控制，我記得我記得，英國經濟學家查爾斯古德哈特（Charles Goodhart），在實施之前他有講到⋯⋯美國要實施AIT的Timing不是很好。」
2020年後，全球接連發生美中衝突加劇、COVID-19疫情及俄烏戰爭爆發等非預期事件，導致通膨竄升，而本來全球化作為「抑制通膨的吸納器」。但是隨著全球化放緩，供應鏈回流高所得國家，生產成本增加、在地勞工的議價能力提高，恐加劇通膨上行且常態化機率大增。
外資像極端氣候，全球主要經濟成長多為負值
楊金龍指出，目前台灣資金流入流出，像是氣候變遷一樣很難預測，2020年後外資進出更難評估，進來時非常大頻繁且集中，出去的時候也一樣，集中在少數幾天，央行管理上非常困難。
長期以來，台灣通膨低且穩定，雖曾面臨數次通膨衝擊，主要多來自外來的供給面衝擊，也就是輸入性通膨，台灣貨幣政策做得比較好。楊金龍指出，1994至2020年的實證顯示，新台幣的匯率有「反通膨和反景氣循環」的功能。
央行預測，預測明年台灣通膨率為1.88%；景氣趨緩會制約台灣出口與投資動能，經濟成長率將降為2.90%。央行預告，將於今年12月理事會會議後公布明年經濟成長率、通膨率新的預測值。
美歐英等主要經濟體通膨率大幅攀升，明年雖可望低於本年，但是央行強調數據仍遠高於疫情前水準。隨主要央行貨幣政策加速緊縮，經濟前景面臨下行風險，明年主要經濟體可能轉為衰退。
細數大咖經濟學家表示，明年停滯性通膨機率高
楊金龍說：「美國、英國和歐元區CPI還是很高，明年經濟成長都是負的⋯⋯生業率攀升很高，」他說有可能會跟1970年一樣，但需要幾年的時間，經濟轉呈微弱成長或小幅衰退；若未來高通膨持續且失業率升高，將陷入停滯性通膨。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。