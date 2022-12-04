2022/12/04,
商業

信傳媒、芋傳媒、菱傳媒、毅傳媒⋯⋯網路媒體大爆發，燒錢也要爭奪輿論話語權，幕後金主到底是誰？

信傳媒、芋傳媒、菱傳媒、毅傳媒⋯⋯網路媒體大爆發，燒錢也要爭奪輿論話語權，幕後金主到底是誰？
Photo Credit: 財訊

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媒體大環境不景氣，傳統紙媒與電子媒體經營困難，但網路媒體經營成本低，又有輿論話語權，因此台灣近年來出現非常多的網媒，搶攻言論市場，但他們背後的金主是誰？又各是什麼來頭呢？

文：郭瓊俐

曾經穩居台灣報紙銷量冠軍的台灣《蘋果日報》，在母公司香港壹傳媒集團遭受政治干擾，以及傳統媒體環境蕭條的雙重因素下，去年5月宣布停刊，改以網媒《蘋果新聞網》運作，但在資金無法到位、交易案屢生變數後，《蘋果新聞網》宣告8月底收攤。

雖然《蘋果新聞網》經營受挫，仍不減損各界積極進軍網路媒體的興趣與動作。尤其今年適逢九合一大選，許多停滯運作的網媒紛紛重整旗鼓或擴大規模再出發，瞄準政治影響力的目的相當明顯。

近年興盛的網路媒體，很多冠上「傳媒」之名，例如風傳媒、信傳媒、芋傳媒、菱傳媒、毅傳媒、端傳媒、震傳媒等網路媒體令人眼花撩亂。

以傳媒為名，各路人馬搶進

其中歷史較久的《風傳媒》，創辦人張果軍曾任富邦證券董事長、富邦金控顧問，一直傳聞風傳媒資金與富邦集團有關；不過張果軍表示，開台6000萬元資金都是他個人投資。風傳媒開台8年來數次傳出資金已用盡，經過增資後，目前營運狀況穩定，但資金來源頻頻引發疑慮。

由資深媒體人林瑩秋擔任社長的《信傳媒》，2016年5月上線，經營6年後，中部媒體龍頭——台數科集團旗下的鑫傳國際，今年8月宣布入主信傳媒，取得67%股權，也讓專長電視購物、影音製作的鑫傳國際進一步跨足到網路媒體。信傳媒以政治與財經新聞為主，鑫傳國際公司總經理王盛春表示，將維持信傳媒目前營運現況。

名稱相當鄉土的《芋傳媒》，網頁介紹是由一群追求台灣參與國際、新聞連結事實的網路人所發起，標榜「台灣觀點，芋見真相」，由於著重認同本土的報導，網站還有「網路謠言專區」，盛傳是綠營金主投資。芋傳媒平時多引用通訊社新聞，選舉期間則十分活躍，刊出較多記者採訪報導的文章，因此被懷疑是否為綠營側翼。民進黨副祕書長林鶴明強調，芋傳媒和民進黨沒有任何關係。

《菱傳媒》總編輯蔡日雲原是《蘋果日報》副總編輯，帶領一群《蘋果日報》記者到新媒體。去年11月剛上線時，原董事長徐中雄即以和主導者陳申青理念認知差距大、形同被架空為由，閃辭董座。由於徐中雄和鴻海創辦人郭台銘私交甚篤，接手經營的陳申青又和前國安會祕書長金溥聰是大學同學，菱傳媒資金一度傳聞來自郭台銘或金溥聰。

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Photo Credit: 財訊
鴻海創辦人郭台銘對政治事務相當投入，傳聞他是網媒《菱傳媒》的幕後金主，但菱傳媒表示，資金來源與郭台銘無關

掛名菱傳媒顧問的陳申青表示，資金來源與郭台銘、金溥聰無關，而是認同菱傳媒經營理念的股東們所支持，菱傳媒堅持沒有廣告、不放置入性新聞，希望找出一個維持「乾淨新聞園地」的經營模式，由於股東們支持這種理念，開台資本額5000萬元，已順利增資到四億元。

打新聞招牌，財團撐保護傘　

由羅東聖母醫院前院長陳永興創辦的網路媒體《民報》，2018年因資金短缺問題宣告解散。

陳永興之前在公開信表示，民報經營六年花費7200萬元資金，超出眾多小股東負荷，因此決定結束運作；之後民報網站由民報文化藝術基金會管理，僅偶爾刊登邀稿的文章。不過，民報今年5月重新運作，由永豐銀行前總經理、台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發起人張晉源擔任董事長，登記資本額為5000萬元，目前已經招聘不少位記者。

民報與菱傳媒一樣，都固定推出各項民意調查與報導，瞄準選舉與台灣社會政經脈絡的用意相當明顯。

最引發注目的，是亞太國際物流公司旗下的網站《太報》，近期大幅招兵買馬，將原本類似集團內部網站的太報，擴大經營為專業網路媒體。據了解，太報已挖角許多資深政治、財經記者，預定9月中旬全新上線。媒體界盛傳，太報是由萬海航運董事長陳柏廷投資，且由民進黨前黨主席卓榮泰協助籌畫。

卓榮泰受訪時表示，與太報沒有關係。萬海航運公關受訪時先是表示，「太報是老闆個人轉投資，與萬海沒有直接往來。」後又改口強調，「太報與萬海一點關係都沒有。」經查詢，太報文化公司是高雄亞太國際物流公司的關係企業，亞太物流的大股東是天河投資，天河投資是陳柏廷獨資成立的公司。

據了解，2019年年底上線的網路媒體《毅傳媒》，過去密集推出「萬海家族」、「八仙樂園塵爆」系列報導，還大量轉載《萬海陳家政法商現形記——八仙塵燃五週年紀實》一書的文章，針對性相當濃厚。在輿論攻防戰上吃虧的萬海家族，體認到媒體的重要性，因此萬海集團第3代接班人陳致遠投資鏡電視3億元，陳柏廷則將旗下的太報擴大經營為網路媒體，將著重政治與財經面報導。

衝選舉聲量，燒錢在所不惜　

《毅傳媒》的爭議性也相當大，2019年上線時由強大公司投資，傳聞宏仁集團總裁王文洋、技嘉科技創辦人葉培城等科技界及醫界大老都是出資者。去年陸續傳出毅傳媒拖欠員工薪水，被員工投訴至台北市勞動局；今年4月毅傳媒董事會將原董事長巫俊毅解職，全面改選董監事，由聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有出任董事長，公司代表人由宣彥行出任。

關於《毅傳媒》大幅報導萬海家族之事，本刊致電毅傳媒，該公司表示，毅傳媒經營已易主，以前的報導內容與現在的經營團隊無關，其他問題未再回覆。

除了以上的網媒，還有《大聲傳媒》、《旭時報》、《呷新聞》等眾多新生的網路媒體，讓台灣的新聞網站熱鬧非凡。

一位資深的網站媒體人表示，網路媒體不需要昂貴的設備或大量空間，大部分是人事成本，經營門檻低，只要2、3000萬元就可以上線運作；但網媒至今沒有找到獲利模式，往往2、3年錢燒完後就後繼無力，因此有很多曇花一現或不斷易主的網媒。


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