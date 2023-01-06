魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（五）：8月出兵，11月就抓到大燕皇帝的滅燕「閃電戰」
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王猛臨行說，請大王先讓朝廷安排好安置鮮卑人的地方吧。大燕就是鮮卑。王猛的意思是，我們不要打萬里追擊戰，在河北就得把他們抓起來。
文：阿前
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西元365年，大秦、大燕，與東晉，再次於神州大陸上，搬演了三國演義。威勢正盛的大燕，從東晉手上取回洛陽，更襲許昌，並且向西陳兵。東晉展開北伐已有多年，但未入侵關中大秦，只與慕容大燕征戰不休。如今燕軍南下，大秦也緊張起來。苻堅也算是東線戰將出身，遂點兵親上前線以備。
然而，看似國泰民安的大秦，就在天王一動身之後，跟著騷動了起來。首先是境內的匈奴左賢王衛辰起兵。不是單于，由於臣服大秦，基本上就是認苻堅為大單于。在《晉書》中，並未特別提及，但《資治通鑑》表示，這是前秦一連串內亂的開端，又稱「五公之亂」。
叛亂延燒的速度快，苻堅的反應也快，隨即放下前線，調動禁軍助陣，回頭平亂。勇猛善戰的鄧羌大顯神威，擒得衛辰，苻堅表示，降即不殺，你繼續回去管理。至於其他幾個？天王殺之無赦。然而，當匈奴左右賢王興兵時，大秦的宗室趁勢攻打了長安，也等於對苻堅的「德治仁政」，投下了不信任票。但無人響應，第一公兵敗身亡。
都說屋漏偏逢連夜雨，才平定關中北方亂事，地震大風統統來。苻堅是儒法信徒，隨即再行德政。越德政，越花錢，散布的德政反應在稅收跟選票（？）上，需要時間。苻堅需要拓展財源，他的軍師王猛也不是光會打嘴砲的，一聲令下，王猛帶了兩萬兵馬，入侵荊北打草穀去了。
誰知道，王猛卻帶回了大量的荊州百姓。不是，現在大秦缺飯吃，你一伸手又抓了10萬張回來吃飯的嘴行嗎？這兩萬多戶的荊州百姓，更可能是王猛要跟「銀行」貸款的抵押物，也就是拿來跟北方世族換錢的「人力資源」。
雖然得以度過難關，但只怕令地方世族更加壯大，無異飲鴆止渴。且如此一來，穩得住中央，卻穩不住邊疆。大秦與西涼接壤的羌族，跟西涼張氏底下的叛將聯手，也打算搞點事。王猛再次出擊，並要求西涼張氏自己出來清理門戶。
說到底，這些神經病在五窮六絕的地方叛亂，就算劃地為王還是要吃土啊。難保背後沒有黑手支持，是吧？不過你怎麼猜想得到，一切都是孔明的陷阱啊。西涼出兵攻打叛將，王猛也帶兵來到前線，二一添做五，跟叛將們匯流的，卻是王猛。大秦跟西涼，非正式的開戰了。
不過很遺憾的，王猛沒能戰勝西涼，索性喊話：「不打了不打了，我們是來平亂的，現在你們的叛將投降了，我要去打我們的叛將了。」西涼軍也不戀戰，把爛攤子丟給王猛就撤回了。
這一場充滿權謀的西涼之戰，大秦看似平安下莊？不，五公之亂的第二波，隨之展開。
鎮守在西涼周邊的大秦宗室，上回雖然收到連絡，卻未響應。這次王猛的西涼之行，就給了苻堅一些訊息，讓苻堅下令召四公入朝。於是，四公並亂。就是一個箭在弦上不得不發，不過朝廷這邊也是早有準備。王猛，鄧羌，呂光，在諸將齊出，分頭進襲下，亦告平定。
而西涼完全沒有出來攪和的打算……為什麼？因為先前出來跟王猛交戰的大將，回去就政變篡位了。若是整套西涼戰役，盡在王猛算計操作之中，這個人豈止不下孔明啊。
西線的好大一盤棋才下完，369年，東晉與大燕的戰局出現了變化。
東晉推進了戰線，大燕節節敗退，失衡的三國局勢，翻開了新的一頁。大燕皇帝意欲遷都退回遼東，但遼東負責人慕容垂卻說，不如讓我們後方的精銳出去再打一陣，真的抵擋不住，也還來得及撤退。
好，讓你去。但這個慕容垂本是在朝廷鬥爭中失利，被遣回遼東老家的，這次想要奮力一搏，朝中眾臣容得下他嗎？於是，大燕朝廷中又出了一個提議：既然要戰，不如就向大秦請求援軍吧。
關中這邊，苻堅欣然接見了使者。雖然前幾年，大燕也多有侵略舉動，但畢竟唇亡齒寒，東晉今天能滅燕，明天就能滅秦。更重要的是，該併吞大燕，放眼天下的，豈止東晉？
大秦派出了援軍，暢通無阻的穿過洛陽，進入潁川停駐，以增援為名，堂而皇之的打探大燕內部軍情。另方面，大燕也派出奇兵，封鎖漕運，阻斷東晉糧草。這點之前也提過，隨著後趙為了統一北方，東西同時征戰，北方河運已經快速的發展起來。
東晉主帥桓溫，曾在秦軍手中吃過敗仗，一接到糧運不濟的通報，隨即決定撤退。燕軍奇兵探得晉軍動態，趕忙連繫慕容垂，夾擊桓溫，獲得了許久未見的大勝。但在回報戰功，準備行賞一事上，朝廷果不其然否決了慕容垂的意見。
慕容垂本欲回京爭辯，卻聞執政宗室外戚暗中安排，要將他擒殺。一咬牙，慕容垂決定投向來增援的秦軍。也就在這樣的情況下，慕容大燕拒絕支付大秦說好的報酬。苻堅，則宣布燕秦開戰。
同樣以王猛為主帥，鄧羌為輔，這次則由慕容垂為先鋒，打下了洛陽。這一戰，也是測試慕容垂的忠誠：畢竟洛陽周遭的軍事情況，大秦早已知曉。稍做休整，隔年，王猛再率十將，朝鄴城進發。秦軍需要休息，也需要觀察東晉的動態。
而王猛發現，桓溫跟司馬昱，正在籌備一樁大事。照理來說，桓溫被燕秦聯軍大敗，應該會被東晉朝廷「處理」。但隨著桓溫跟司馬昱的密會之後，卻毫無反應，王猛就猜到有問題了。當然，就此放心伐燕是愚蠢的，王猛還多了一手準備，就是與東晉叛出的豫州刺史袁真聯盟。
袁真有了靠山，大秦有了前線，滅燕之戰，方可進發。
臨行之前，苻堅十八相送，悄悄跟王猛說：「今授卿精兵，委以重任，便可從壺關、上黨出潞川，此捷濟之機，所謂捷雷不及掩耳。」這個叫做請王猛走并州（山西北部）攻打河北。苻堅表示他會帶隊支援，只要取下重鎮，就可以從水路運兵運糧，叫王猛不用擔心後勤問題。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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