魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（五）：8月出兵，11月就抓到大燕皇帝的滅燕「閃電戰」

文：阿前

西元365年，大秦、大燕，與東晉，再次於神州大陸上，搬演了三國演義。威勢正盛的大燕，從東晉手上取回洛陽，更襲許昌，並且向西陳兵。東晉展開北伐已有多年，但未入侵關中大秦，只與慕容大燕征戰不休。如今燕軍南下，大秦也緊張起來。苻堅也算是東線戰將出身，遂點兵親上前線以備。

然而，看似國泰民安的大秦，就在天王一動身之後，跟著騷動了起來。首先是境內的匈奴左賢王衛辰起兵。不是單于，由於臣服大秦，基本上就是認苻堅為大單于。在《晉書》中，並未特別提及，但《資治通鑑》表示，這是前秦一連串內亂的開端，又稱「五公之亂」。

叛亂延燒的速度快，苻堅的反應也快，隨即放下前線，調動禁軍助陣，回頭平亂。勇猛善戰的鄧羌大顯神威，擒得衛辰，苻堅表示，降即不殺，你繼續回去管理。至於其他幾個？天王殺之無赦。然而，當匈奴左右賢王興兵時，大秦的宗室趁勢攻打了長安，也等於對苻堅的「德治仁政」，投下了不信任票。但無人響應，第一公兵敗身亡。

都說屋漏偏逢連夜雨，才平定關中北方亂事，地震大風統統來。苻堅是儒法信徒，隨即再行德政。越德政，越花錢，散布的德政反應在稅收跟選票（？）上，需要時間。苻堅需要拓展財源，他的軍師王猛也不是光會打嘴砲的，一聲令下，王猛帶了兩萬兵馬，入侵荊北打草穀去了。

誰知道，王猛卻帶回了大量的荊州百姓。不是，現在大秦缺飯吃，你一伸手又抓了10萬張回來吃飯的嘴行嗎？這兩萬多戶的荊州百姓，更可能是王猛要跟「銀行」貸款的抵押物，也就是拿來跟北方世族換錢的「人力資源」。

雖然得以度過難關，但只怕令地方世族更加壯大，無異飲鴆止渴。且如此一來，穩得住中央，卻穩不住邊疆。大秦與西涼接壤的羌族，跟西涼張氏底下的叛將聯手，也打算搞點事。王猛再次出擊，並要求西涼張氏自己出來清理門戶。

說到底，這些神經病在五窮六絕的地方叛亂，就算劃地為王還是要吃土啊。難保背後沒有黑手支持，是吧？不過你怎麼猜想得到，一切都是孔明的陷阱啊。西涼出兵攻打叛將，王猛也帶兵來到前線，二一添做五，跟叛將們匯流的，卻是王猛。大秦跟西涼，非正式的開戰了。

不過很遺憾的，王猛沒能戰勝西涼，索性喊話：「不打了不打了，我們是來平亂的，現在你們的叛將投降了，我要去打我們的叛將了。」西涼軍也不戀戰，把爛攤子丟給王猛就撤回了。

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這一場充滿權謀的西涼之戰，大秦看似平安下莊？不，五公之亂的第二波，隨之展開。

鎮守在西涼周邊的大秦宗室，上回雖然收到連絡，卻未響應。這次王猛的西涼之行，就給了苻堅一些訊息，讓苻堅下令召四公入朝。於是，四公並亂。就是一個箭在弦上不得不發，不過朝廷這邊也是早有準備。王猛，鄧羌，呂光，在諸將齊出，分頭進襲下，亦告平定。

而西涼完全沒有出來攪和的打算……為什麼？因為先前出來跟王猛交戰的大將，回去就政變篡位了。若是整套西涼戰役，盡在王猛算計操作之中，這個人豈止不下孔明啊。

西線的好大一盤棋才下完，369年，東晉與大燕的戰局出現了變化。

東晉推進了戰線，大燕節節敗退，失衡的三國局勢，翻開了新的一頁。大燕皇帝意欲遷都退回遼東，但遼東負責人慕容垂卻說，不如讓我們後方的精銳出去再打一陣，真的抵擋不住，也還來得及撤退。

好，讓你去。但這個慕容垂本是在朝廷鬥爭中失利，被遣回遼東老家的，這次想要奮力一搏，朝中眾臣容得下他嗎？於是，大燕朝廷中又出了一個提議：既然要戰，不如就向大秦請求援軍吧。

關中這邊，苻堅欣然接見了使者。雖然前幾年，大燕也多有侵略舉動，但畢竟唇亡齒寒，東晉今天能滅燕，明天就能滅秦。更重要的是，該併吞大燕，放眼天下的，豈止東晉？

大秦派出了援軍，暢通無阻的穿過洛陽，進入潁川停駐，以增援為名，堂而皇之的打探大燕內部軍情。另方面，大燕也派出奇兵，封鎖漕運，阻斷東晉糧草。這點之前也提過，隨著後趙為了統一北方，東西同時征戰，北方河運已經快速的發展起來。

東晉主帥桓溫，曾在秦軍手中吃過敗仗，一接到糧運不濟的通報，隨即決定撤退。燕軍奇兵探得晉軍動態，趕忙連繫慕容垂，夾擊桓溫，獲得了許久未見的大勝。但在回報戰功，準備行賞一事上，朝廷果不其然否決了慕容垂的意見。

慕容垂本欲回京爭辯，卻聞執政宗室外戚暗中安排，要將他擒殺。一咬牙，慕容垂決定投向來增援的秦軍。也就在這樣的情況下，慕容大燕拒絕支付大秦說好的報酬。苻堅，則宣布燕秦開戰。

同樣以王猛為主帥，鄧羌為輔，這次則由慕容垂為先鋒，打下了洛陽。這一戰，也是測試慕容垂的忠誠：畢竟洛陽周遭的軍事情況，大秦早已知曉。稍做休整，隔年，王猛再率十將，朝鄴城進發。秦軍需要休息，也需要觀察東晉的動態。

而王猛發現，桓溫跟司馬昱，正在籌備一樁大事。照理來說，桓溫被燕秦聯軍大敗，應該會被東晉朝廷「處理」。但隨著桓溫跟司馬昱的密會之後，卻毫無反應，王猛就猜到有問題了。當然，就此放心伐燕是愚蠢的，王猛還多了一手準備，就是與東晉叛出的豫州刺史袁真聯盟。

袁真有了靠山，大秦有了前線，滅燕之戰，方可進發。

臨行之前，苻堅十八相送，悄悄跟王猛說：「今授卿精兵，委以重任，便可從壺關、上黨出潞川，此捷濟之機，所謂捷雷不及掩耳。」這個叫做請王猛走并州（山西北部）攻打河北。苻堅表示他會帶隊支援，只要取下重鎮，就可以從水路運兵運糧，叫王猛不用擔心後勤問題。