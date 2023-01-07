魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（六）：中「儒毒」的苻堅，瘋狂累積各族的仇恨值

文：阿前

西元370年，苻堅消滅大燕，統一北方，說得比唱得還好聽。苻堅功績很重要的一個部份，就在於四夷來降。消滅大燕後，大秦持續討平仇池、西涼、吐谷渾等西方邊陲。其中，仇池就是被東晉煽動，跟大秦作對的。

各地平定後，最終消滅代國，前前後後也花了六、七年吧。卻說苻堅滅燕，征伐的時間雖短，但大秦本身的國力，也是要受到很大損害的。再加上新的領土，新的人民，大秦，也要好好消化一番。

苻堅首先推行新的農法。說新也很妙啦，其實是西漢時發明的「區種法」，來對抗乾旱。這邊顯示出，大秦統治的區域，很多地方農業都已經荒廢。比較有「歷史價值」的地主跟農民，早就移民走了，你光是獎勵現在的居民多種田，卻沒有方法，那是不行的。

而之前我們也說過，越德政，越花錢。大秦打完仗，又要再次推廣農業，還是要錢。後趙、前燕的做法，很明顯就是「借」，非官方的有錢人勢力，於是越來越大。苻堅跟他的幕僚當然不會重複這種錯誤，而是採取東漢光武帝劉秀立國時的做法：減省官方支度，並且「復魏晉士籍」。

這個意思，應該跟董卓做過的行為有點像，就是找出過去的士人門閥之後，來恢復他們原有的「地位」。說地位有點虛，實在的就是土地。董卓當時主要是要平反黨錮之禍，增加自己的朝廷支持度，但這個舉動，勢必會產生現有地主跟「被恢復地主」的衝突。那我們就不難理解，為什麼會出現「十八路諸侯」討董了（實際不到18，當很多看就行了）。

大秦在這方面的問題，相對小。因為魏晉世家的主要領地，就在河北，就在他們新取得的大燕領土上。大燕的貴族世家，本來就是要收掉的，就算留著也一定要減土。借這個機會來打賞老舊的地方零碎勢力，不失為一舉兩得的策略。

策略歸策略，實際效果還很難說。不過至少我們看得出，這一連串的施政是有設計的。而設計的核心，更充滿了儒家的味道。我們很簡單的說一下，儒家的「體」，最基本是對個人行為品德的要求。大家都會說根本緣木求魚辦不到，小小書僮可笑可笑。但儒家的「用」，其實就是從點到線到面的「自治穩定」。

100個人裡面，可能只有一個做得到儒家標準。但是你對這100個人都施加「請服從儒家標準」之術時，大家就會產生互相要求的效果。特別有一個模範生在裡面，互相牽制，於是穩定。

有沒有注意到什麼？儒家的「用」跟法家的「用」，基本上是同樣的。說有勾結也不至於啦，畢竟諸子百家的源頭，就是包含西周及以前的政治社會形態。只是大家有不同觀察，不同歸納，但終究都是要作得像過去一樣好，甚至更好的方向。

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同樣之前也提過，法家的用法，會以「愚民」為先，聽我的跟我走就對了。但儒家的用法，反而是把你教成一個「愚民」。施加「請服從儒家標準」之術的方式，就是教育。於是，苻堅興學又寫下了一個新的里程碑。「聞諸非正道，典學一皆禁之。」這種就是正港的「獨尊儒學」了。

同時，《晉書》在整段敘述中，很低調的表示，苻堅稱帝，約莫發生在滅燕兩年後。同年，苻堅召回王猛，任為丞相。

由於苻堅重儒，曾經一度被後趙石虎廢止的「儒家占星術」，再一次的成為國學。當時讓苻堅覺得，儒家占星術真是太神了——的太史令，名叫魏延（笑）。很多時候，我們說自己相信什麼哲學什麼宗教，其實都是假的，其實我們相信的，只是某一個人。

苻堅一副星官太史令好棒棒的樣子，他也只有覺得魏延很神而已。後來有個張孟說，星象顯示出「燕滅秦之象」，請苻堅趕快把慕容宗室處理掉，苻堅就不理不理左衛門了。

慕容垂這麼好這麼棒，我都想任命他當京兆尹呢。即使弟弟苻融也來勸說，苻堅還是擺出一副「以德服人你不懂」，「你的德還不夠再去儲一單吧」的樣子。這種根本中「儒毒」的史書描述，也是滿有趣的啦。

差點忘了說，魏延除了神準的預言，更推動了大秦的「征蜀之役」……你投胎來報仇的對吧？

苻堅原本就是聽聽啊，誰知道東晉自己來攻打仇池。鎮守仇池的，是大將楊安，別的不提，楊安可是在滅燕之戰中，僅次於王猛的大將。誰想一輩子拿銀牌？

擊退晉軍後，楊安悍然出擊，往漢中推進。苻堅收到消息，這才想起魏延的預言：「今年正是平蜀之年。」隨即調派5萬援軍，兵分二路進擊取蜀。三路大將連戰連勝，竟然就這麼打下了成都，晉軍只能退守南中。

苻堅也知道，楊安要的是什麼，十分豪爽的就封他為右大將軍，益州牧。以外部將軍來說，楊安這時也是趕上了王猛。值得一提的是，過去引爆苻堅篡位的姚氏一族，族長的弟弟姚萇也在征蜀軍中。此時更封寧州刺史（蜀漢建寧等郡），相當於楊安的南部壁壘。

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人名好像有點多了起來，那就還是說一下，慕容垂跟姚萇，都是終結前秦政權的重要人物，所以還是要稍微點一下。

那從西晉滅吳的戰役中，我們知道，南北戰爭有兩大關鍵。先取益州，後下荊州，則長江將不再是天險。東晉桓溫之所以能夠權柄無雙，跟他穩守荊州，又取益州，有著絕大的關聯。如今，益州既得，苻堅的眼中，就不得不看往「一統天下」了。

很遺憾的是，在我們所熟知即將到來的南北決戰中，楊安已經消失了。同時，蜀漢仍有叛亂，西涼尚未臣服，也都是問題。更大的問題是，苻堅最好的夥伴，最強的丞相王猛，是反對伐晉的。然而，當時間繼續往前走，問題一個一個自動的消失，被消失，即使王猛遺言請求苻堅莫要攻打東晉，苻堅還是動手了。