魏晉風雲之苻堅大帝統一北方篇（六）：中「儒毒」的苻堅，瘋狂累積各族的仇恨值
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發狂了，中儒毒中到發狂的苻堅，還很大氣的鑿山築堤，建渠灌溉。不找平民，找貴族跟資本家叫他們出力。德政啊，得罪王公貴族跟豪望富室的政令啊。我們看不到大秦的底層百姓怎麼想，但有錢有能力的「民意代表」們，正在累積對苻堅的仇恨值。
文：阿前
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西元370年，苻堅消滅大燕，統一北方，說得比唱得還好聽。苻堅功績很重要的一個部份，就在於四夷來降。消滅大燕後，大秦持續討平仇池、西涼、吐谷渾等西方邊陲。其中，仇池就是被東晉煽動，跟大秦作對的。
各地平定後，最終消滅代國，前前後後也花了六、七年吧。卻說苻堅滅燕，征伐的時間雖短，但大秦本身的國力，也是要受到很大損害的。再加上新的領土，新的人民，大秦，也要好好消化一番。
苻堅首先推行新的農法。說新也很妙啦，其實是西漢時發明的「區種法」，來對抗乾旱。這邊顯示出，大秦統治的區域，很多地方農業都已經荒廢。比較有「歷史價值」的地主跟農民，早就移民走了，你光是獎勵現在的居民多種田，卻沒有方法，那是不行的。
而之前我們也說過，越德政，越花錢。大秦打完仗，又要再次推廣農業，還是要錢。後趙、前燕的做法，很明顯就是「借」，非官方的有錢人勢力，於是越來越大。苻堅跟他的幕僚當然不會重複這種錯誤，而是採取東漢光武帝劉秀立國時的做法：減省官方支度，並且「復魏晉士籍」。
這個意思，應該跟董卓做過的行為有點像，就是找出過去的士人門閥之後，來恢復他們原有的「地位」。說地位有點虛，實在的就是土地。董卓當時主要是要平反黨錮之禍，增加自己的朝廷支持度，但這個舉動，勢必會產生現有地主跟「被恢復地主」的衝突。那我們就不難理解，為什麼會出現「十八路諸侯」討董了（實際不到18，當很多看就行了）。
大秦在這方面的問題，相對小。因為魏晉世家的主要領地，就在河北，就在他們新取得的大燕領土上。大燕的貴族世家，本來就是要收掉的，就算留著也一定要減土。借這個機會來打賞老舊的地方零碎勢力，不失為一舉兩得的策略。
策略歸策略，實際效果還很難說。不過至少我們看得出，這一連串的施政是有設計的。而設計的核心，更充滿了儒家的味道。我們很簡單的說一下，儒家的「體」，最基本是對個人行為品德的要求。大家都會說根本緣木求魚辦不到，小小書僮可笑可笑。但儒家的「用」，其實就是從點到線到面的「自治穩定」。
100個人裡面，可能只有一個做得到儒家標準。但是你對這100個人都施加「請服從儒家標準」之術時，大家就會產生互相要求的效果。特別有一個模範生在裡面，互相牽制，於是穩定。
有沒有注意到什麼？儒家的「用」跟法家的「用」，基本上是同樣的。說有勾結也不至於啦，畢竟諸子百家的源頭，就是包含西周及以前的政治社會形態。只是大家有不同觀察，不同歸納，但終究都是要作得像過去一樣好，甚至更好的方向。
同樣之前也提過，法家的用法，會以「愚民」為先，聽我的跟我走就對了。但儒家的用法，反而是把你教成一個「愚民」。施加「請服從儒家標準」之術的方式，就是教育。於是，苻堅興學又寫下了一個新的里程碑。「聞諸非正道，典學一皆禁之。」這種就是正港的「獨尊儒學」了。
同時，《晉書》在整段敘述中，很低調的表示，苻堅稱帝，約莫發生在滅燕兩年後。同年，苻堅召回王猛，任為丞相。
由於苻堅重儒，曾經一度被後趙石虎廢止的「儒家占星術」，再一次的成為國學。當時讓苻堅覺得，儒家占星術真是太神了——的太史令，名叫魏延（笑）。很多時候，我們說自己相信什麼哲學什麼宗教，其實都是假的，其實我們相信的，只是某一個人。
苻堅一副星官太史令好棒棒的樣子，他也只有覺得魏延很神而已。後來有個張孟說，星象顯示出「燕滅秦之象」，請苻堅趕快把慕容宗室處理掉，苻堅就不理不理左衛門了。
慕容垂這麼好這麼棒，我都想任命他當京兆尹呢。即使弟弟苻融也來勸說，苻堅還是擺出一副「以德服人你不懂」，「你的德還不夠再去儲一單吧」的樣子。這種根本中「儒毒」的史書描述，也是滿有趣的啦。
差點忘了說，魏延除了神準的預言，更推動了大秦的「征蜀之役」……你投胎來報仇的對吧？
苻堅原本就是聽聽啊，誰知道東晉自己來攻打仇池。鎮守仇池的，是大將楊安，別的不提，楊安可是在滅燕之戰中，僅次於王猛的大將。誰想一輩子拿銀牌？
擊退晉軍後，楊安悍然出擊，往漢中推進。苻堅收到消息，這才想起魏延的預言：「今年正是平蜀之年。」隨即調派5萬援軍，兵分二路進擊取蜀。三路大將連戰連勝，竟然就這麼打下了成都，晉軍只能退守南中。
苻堅也知道，楊安要的是什麼，十分豪爽的就封他為右大將軍，益州牧。以外部將軍來說，楊安這時也是趕上了王猛。值得一提的是，過去引爆苻堅篡位的姚氏一族，族長的弟弟姚萇也在征蜀軍中。此時更封寧州刺史（蜀漢建寧等郡），相當於楊安的南部壁壘。
人名好像有點多了起來，那就還是說一下，慕容垂跟姚萇，都是終結前秦政權的重要人物，所以還是要稍微點一下。
那從西晉滅吳的戰役中，我們知道，南北戰爭有兩大關鍵。先取益州，後下荊州，則長江將不再是天險。東晉桓溫之所以能夠權柄無雙，跟他穩守荊州，又取益州，有著絕大的關聯。如今，益州既得，苻堅的眼中，就不得不看往「一統天下」了。
很遺憾的是，在我們所熟知即將到來的南北決戰中，楊安已經消失了。同時，蜀漢仍有叛亂，西涼尚未臣服，也都是問題。更大的問題是，苻堅最好的夥伴，最強的丞相王猛，是反對伐晉的。然而，當時間繼續往前走，問題一個一個自動的消失，被消失，即使王猛遺言請求苻堅莫要攻打東晉，苻堅還是動手了。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
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