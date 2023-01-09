魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇（一）：靠布局各方勢力「統一」南方派系政治的謝安

我們想讓你知道的是
乍看之下，謝家始終站在東晉朝廷這邊，事實上，他們卻是布局各方勢力，等待趁勢而起的……佼佼者。等苻堅統一了北方，謝安也統一了南方。南北雙雄的決戰舞台，業已備妥。
文：阿前
《莊子・逍遙遊》：「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也。怒而飛，其翼若垂天之雲。是鳥也，海運則將徙於南冥。南冥者，天池也。」
就算沒看過逍遙遊，知道北冥神功的，通常也會知道「鯤」。這傳說中的大魚，在台灣也留下了蹤跡。正所謂「臺江沿海七鯤鯓」，說的就是那地形看起來像「鯤」的身形。說也奇怪，中國沿海地區，反而未見「鯤鯓」。
這就是為什麼逍遙遊要截到那邊了。莊子說，鯤本是北冥魚，化而為鳥，海運則將徙於南冥。振翼直上九萬里，縱橫於南北天地大海的鯤鵬，所具有的本領跟行為，不是凡俗螻蟻所能臆度的。
時值兩晉，有謝家子名鯤，展開了一場縱橫南北的傳奇。說謝鯤可能沒什麼人認識，但他的姪兒謝安，就算得上當代鼎鼎有名了。謝鯤本是陳國人，能歌，善鼓琴，可惜生得比較晚，趕不上加入竹林七賢樂團。饒是如此，在八王之亂的尾聲，謝鯤也因為藝術上的才華被東海王徵召。
哇靠，國家危難之際，還在搞這些聲色犬馬的東西，你是不是閃過這樣的念頭？當時的大臣，也是很多人杯葛謝鯤，想要羞辱他，趕走他。但謝鯤不以為意，很快的，東海王也幫他轉成了參軍，要讓大家知道，謝鯤不是靠賣藝而已。
賣藝又賣身，人死難留名。謝鯤既然能聞名於後世，當時自然是識時務者，馬上拒絕任官，逃到江南去了。本來應該可以就此不問世事，唱歌跳舞打東東就好。可隨即大批人馬下江東，其中更有瑯琊王氏。
你真別說，瑯琊王氏在晉起家，全憑竹林第七賢王戎。對於謝鯤這種「才人」，竹林後人是很看重的。謝鯤到底有多少本事，掌握東晉兵權的王敦，那也是略懂略懂。又一次，把謝鯤挖了出來，當秘書長，立戰功，扶搖一直上。
但王敦的反逆，謝鯤就不跟他站一邊了。精神上，精神上不支持。實際上？謝鯤還是在王敦下面打工的豫章太守。本來這個歷史定位就該跟王敦一樣是個反賊，怎麼大家都這麼了解他的內心世界呢？應該說，謝鯤選擇了中立，但是王導就來撬牆角了。鯤哥的兒子謝尚，也是能歌善舞竹林作派，直接就被王導給收編。
不久，鯤哥過世，王導支持謝尚襲爵，豫章勢力正式回歸朝廷。是了，直到這一刻我才想起，謝尚是接下來東晉重要的軍閥，跟日本壓縮機一樣稀少的親朝廷派軍閥。成功的「制衡」了殷浩的北伐。
東晉的政治，基本上就是分為朝廷派跟地方軍閥派，兩邊同時存在，互有消長。整體來說，完全就是地方軍閥佔優，跟獻帝東漢其實沒有太大差別。東晉的「曹操」，一開始就是王敦。吳郡的世家因為賣王敦面子，讓司馬政權進駐，卻也帶來更多的僑姓世族。在互相傾軋之下，吳郡轉而支持司馬氏，維持住了東晉朝廷的能量，進而產生朝廷與地方軍閥能夠分庭抗禮的情況。
支持司馬氏的，還有王導。謝家半南半北的身分，結合朝廷這邊的力量之後，讓東晉政局起了新的變化。當然，初始推動變局的，不是謝尚，而是跟謝尚一樣，分得了外戚庾氏力量的桓溫。以軍事勢力而言，桓溫跟謝尚可說是二分東晉，可政局上，真正朝廷的大頭目，則是會稽王司馬昱。
司馬昱在史書上的面貌，屬於溫良恭儉讓的類型。但我們也能看出，東晉謝尚、桓溫、殷浩三大巨頭，其行動都跟司馬昱脫不了關係。這四個人到底誰在鬥誰？誰在操控誰？不太好說。殷浩首先被鬥垮，掌握北伐大權的桓溫，則處處進逼，要求朝廷遷都洛陽，並請謝尚率先進駐。
一旦朝廷跟大軍閥離了江東，東晉就是桓溫說了算啦。自然，謝尚拒絕，朝廷也是否決，但不久後，謝尚也病逝了。接下來，在燕秦合璧打敗晉軍之前，桓溫不但是東晉第一人，更是全中國最強大的英雄。
要注意的是，東晉從王敦之亂開始，政爭都是很溫和的，不像北方那樣你死我活。在殷浩下台時，桓溫為了國內和諧，邀請了謝尚的堂弟來擔任軍司馬。謝尚的這個堂弟，也曾頗受王導喜愛，跟王家四少的王羲之相處融洽。事實上，比起謝尚，司馬昱更早就看中了他。
但堂弟無意做官，屢薦不至，遂遭褫奪公權終身，不許任公職。都說了是王羲之的好朋友，他也樂得輕鬆，甚至與友人去海上泛舟，基本找死……不過他還是活著回來了。還沒說他是誰？他就是謝安。即將在20年後，揚名於戰爭舞台的東晉宰相。
等等，謝安不是被禁任公職終身嗎？法律嘛，無期徒刑還不是關個30年也有機會假釋。在謝家逐漸遭到政治打擊的時候，謝安也動了重回朝堂的念頭。光是司馬昱挺他，那就很夠了，更不要說，桓溫對於謝安也是敬重非常。
等到桓溫掌權，協助司馬昱篡位後，謝安更得重用。當時，謝安與王坦之齊名。別看他名坦之，還以為跟王羲之是一家，抱歉了，王坦之的老爸，就是把王羲之往死裡打的太原王述。司馬昱臨終之前，桓溫就建議讓謝安擔當顧命大臣，而在任命的過程中，兩人更分出了高下。
謝安的評價，隱隱高了一籌。說是這樣說，老大當然還是桓溫本人，就是找幾個來打下手。然而權力信任都來自於桓溫的謝安，卻在最後阻擋了桓溫的九錫之議。九錫就是天子之「禮」，受封九錫者，與天子平起坐，所以你看歷代權臣都會有這個套路。別以為諸葛亮沒有，他是只拿一半表示對劉禪的尊重。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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