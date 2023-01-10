魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇（二）：秦晉大戰開打，劉牢之率「北府兵」屢建奇功
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北府兵與劉牢之的崛起，不但在秦晉之戰中有著巨大的影響，更開啟了南北朝的大門。南朝第一帝：劉裕，此時就在北府軍中。不過一開始不屬於劉牢之，而是晉陵孫無終的手下。
文：阿前
西元378年，統一北方，滅燕平涼，定蜀伏蠻的大秦朝，派遣7萬兵馬進攻了東晉所持有的襄陽城。這，只是大秦南征軍的第一軍。更有從漢中出發，自蜀中東征的4萬大軍。晉軍萬萬沒想到，戰局會如此演變。襄陽守軍被逼入中城，秦軍更一口氣攻佔了江陵，長江以北的荊州，瞬間淪陷。
東晉車騎將軍桓沖率援軍前來，卻也只能在江陵對岸，與秦軍對峙僵持。而志在一統的苻堅，還沒傾盡全力呢。秦軍從兗州再發7萬人，直指徐州彭城，同時更分兵攻打淮南晉軍。如此的軍勢展開，任憑你大秦如何富庶，也難以支撐，苻堅本欲速戰速決，但晉軍的頑強抵抗，也超乎他所能想像。
朝廷的議論，首先把矛頭指向了包圍襄陽卻久攻不落的第一軍：苻丕。苻丕是苻堅的庶長子。興兵之時，本不欲多所殺傷，希望能靠著威嚇與包圍降伏敵軍，怎料一拖就是大半年。大秦朝廷起議彈劾，苻堅卻表示，再給他一次機會，將功贖罪吧。
苻堅先是派出使者，告訴苻丕：「明年春天要是沒有捷報，你就自己了結吧。」苻丕當然很緊張啊，那現在是不是應該召回江陵部隊強攻？可是這樣，江南的晉軍不又會推進了嗎？還好有人自告奮勇，再請一個月的攻城期，若不成，願背鍋，苻丕自是照准。
另一邊，苻堅也沒打算高坐龍椅，等自己的兒子觸發軍令狀。皇上親自點兵南下，同時又再徵召一批部隊，增援淮南。379年，2月，襄陽城陷。東晉頒布緊急戒嚴令，集中國力應戰，另闢蹊徑，派兵攻打蜀地。
4月，荊北全面失陷。5月，秦軍入徐。東晉位於廣陵的江北大督謝玄，點起兵馬救援徐州來了。然而，彭城被秦軍團團包圍，謝玄想破了頭，也找不到入城的方式。如果不能與城內互通聲息，讓他們知道援軍已至，那麼即使強行突擊，戰局也隨時可能翻轉。
這時，一名小將田泓請纓，潛水入城，但仍不幸被捕。秦將彭超心中一動，打算將計就計，賞給田泓財寶，讓他入城傳遞訊息。不過要他說的是：「晉軍大敗，不會有援兵了，快快投降吧。」田泓答應了，大步走入彭城，一拱手，大聲道：「援軍已至。我獨自潛入被擒，請大家再支撐……」話聲未落，羽箭已經射穿了田泓後心。
彭城守軍怔了半晌，突地發出如雷喊聲。是悲？是喜？總之，謝玄知道，田泓已經完成了任務。「傳令下去，全軍移動，攻打秦軍輜重所在。」謝玄大張旗鼓的舉動，自是令秦軍生了戒心，正欲回防，卻遭謝玄奇兵突襲。
原來謝玄使了疑兵之計，先讓敵方分軍，再分頭擊破，彭城之圍遂解。但秦將彭超也不是省油的燈，及時撤軍放棄彭城，轉往淮南移動。很快地，又與平定荊北的秦軍匯流，攻下了盱眙。東晉首都建康，此時只剩江北廣陵一地可守。
朝廷震動，謝安命弟弟謝石迎戰，更急詔謝玄回防。謝石這邊連戰連敗，但也總算是撐了10秒，讓謝玄來得及趕回。東晉全線要嘛不敵秦軍，要嘛頂多打個平手，就只有謝玄手上的這支部隊，對上秦軍戰無不勝。在謝玄的努力下，秦軍再次退出淮南。
苻堅完全不能理解，為什麼只有這邊節節敗退？嚴懲了兩大主將後，換將屯守。秦晉交鋒僵持近年，幾個月間，卻因為一個謝玄風雲變色。
謝玄年輕的時候，就在桓溫軍中，對於跟北朝將士作戰的經驗，怕是十分豐富。而他接掌王坦之的軍職，鎮守江北後，更是用心招募將兵，組成了一支「北府兵」。北府指的就是江北廣陵這邊。做為首都建康的最後一道防線，同時也是抗北第一線，經年累月下來，逐漸成為東晉不可忽視的軍事力量中心。
誰是北府第一人？要我說的話，其實就是專門招募收買窮凶惡極之徒，雖撤退但不願入江東的，祖逖。謝玄北府兵的組成，也頗有祖逖軍的味道在。「謝玄北鎮廣陵，時苻堅方盛，玄多募勁勇，牢之與東海何謙、瑯邪諸葛侃、樂安高衡、東平劉軌、西河田洛及晉陵孫無終等以驍猛應選。」
北府兵挑人什麼標準？這邊我們只能看到「勁勇驍猛」。而上一段一連串的猛將中，有一個人名沒有出身地……也沒有姓，就是「牢之」。牢之姓劉，《劉牢之傳》就是提供我們「北府兵」出處的地方。事實上，應該說因為這支兵馬的連戰皆捷，才被東晉朝廷稱為「北府兵」。
從《謝玄傳》看，好像謝玄用兵如神。其實真正在負責北府兵作戰調度的，就是身為參軍的劉牢之。「牢之面紫赤色，鬚目驚人，而沈毅多計畫……玄以牢之為參軍，領精銳為前鋒，百戰百勝，號為『北府兵』。」
注意到了吧，他是「之」字輩，跟東晉的僑姓世族，必然有相當程度的關連。或者說，五斗米教。（國學大師陳寅恪推論，東晉時以「之」為名的，很可能都是五斗米教徒）劉牢之的表字，還叫做「道堅」呢。
盱眙之戰中，劉牢之傑出的表現，為他掙得了鷹揚將軍、廣陵相的官位，但整個戰役還沒結束。隨著北府兵的反擊，原本駐守在長江南岸的東晉車騎桓沖，也決定進取襄陽。不是開玩笑的，長江流域防務的重要性，晉朝最清楚。
朝廷這邊派了宣城內史胡彬支援，謝玄也遣劉牢之帶2000北府兵跟上。看到東晉的戰爭，你會更清楚了解，江東世家的作戰方式。這個模型，也適用於三國時代的孫家政權。
凡北伐，大家都會出點兵，由各自的族人為將帶領，吳郡世家則是天龍貴族，跟朝廷為一體。防守的時候，則是大家守自己的，但是可以互相有限度的支援。所以西晉滅吳，要同時去制住長江沿岸各大世族守將。苻堅此次伐晉，用的其實也是同一套戰略。
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
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讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。