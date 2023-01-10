魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇（二）：秦晉大戰開打，劉牢之率「北府兵」屢建奇功

文：阿前

西元378年，統一北方，滅燕平涼，定蜀伏蠻的大秦朝，派遣7萬兵馬進攻了東晉所持有的襄陽城。這，只是大秦南征軍的第一軍。更有從漢中出發，自蜀中東征的4萬大軍。晉軍萬萬沒想到，戰局會如此演變。襄陽守軍被逼入中城，秦軍更一口氣攻佔了江陵，長江以北的荊州，瞬間淪陷。

東晉車騎將軍桓沖率援軍前來，卻也只能在江陵對岸，與秦軍對峙僵持。而志在一統的苻堅，還沒傾盡全力呢。秦軍從兗州再發7萬人，直指徐州彭城，同時更分兵攻打淮南晉軍。如此的軍勢展開，任憑你大秦如何富庶，也難以支撐，苻堅本欲速戰速決，但晉軍的頑強抵抗，也超乎他所能想像。

朝廷的議論，首先把矛頭指向了包圍襄陽卻久攻不落的第一軍：苻丕。苻丕是苻堅的庶長子。興兵之時，本不欲多所殺傷，希望能靠著威嚇與包圍降伏敵軍，怎料一拖就是大半年。大秦朝廷起議彈劾，苻堅卻表示，再給他一次機會，將功贖罪吧。

苻堅先是派出使者，告訴苻丕：「明年春天要是沒有捷報，你就自己了結吧。」苻丕當然很緊張啊，那現在是不是應該召回江陵部隊強攻？可是這樣，江南的晉軍不又會推進了嗎？還好有人自告奮勇，再請一個月的攻城期，若不成，願背鍋，苻丕自是照准。

另一邊，苻堅也沒打算高坐龍椅，等自己的兒子觸發軍令狀。皇上親自點兵南下，同時又再徵召一批部隊，增援淮南。379年，2月，襄陽城陷。東晉頒布緊急戒嚴令，集中國力應戰，另闢蹊徑，派兵攻打蜀地。

4月，荊北全面失陷。5月，秦軍入徐。東晉位於廣陵的江北大督謝玄，點起兵馬救援徐州來了。然而，彭城被秦軍團團包圍，謝玄想破了頭，也找不到入城的方式。如果不能與城內互通聲息，讓他們知道援軍已至，那麼即使強行突擊，戰局也隨時可能翻轉。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 謝玄

這時，一名小將田泓請纓，潛水入城，但仍不幸被捕。秦將彭超心中一動，打算將計就計，賞給田泓財寶，讓他入城傳遞訊息。不過要他說的是：「晉軍大敗，不會有援兵了，快快投降吧。」田泓答應了，大步走入彭城，一拱手，大聲道：「援軍已至。我獨自潛入被擒，請大家再支撐……」話聲未落，羽箭已經射穿了田泓後心。

彭城守軍怔了半晌，突地發出如雷喊聲。是悲？是喜？總之，謝玄知道，田泓已經完成了任務。「傳令下去，全軍移動，攻打秦軍輜重所在。」謝玄大張旗鼓的舉動，自是令秦軍生了戒心，正欲回防，卻遭謝玄奇兵突襲。

原來謝玄使了疑兵之計，先讓敵方分軍，再分頭擊破，彭城之圍遂解。但秦將彭超也不是省油的燈，及時撤軍放棄彭城，轉往淮南移動。很快地，又與平定荊北的秦軍匯流，攻下了盱眙。東晉首都建康，此時只剩江北廣陵一地可守。

朝廷震動，謝安命弟弟謝石迎戰，更急詔謝玄回防。謝石這邊連戰連敗，但也總算是撐了10秒，讓謝玄來得及趕回。東晉全線要嘛不敵秦軍，要嘛頂多打個平手，就只有謝玄手上的這支部隊，對上秦軍戰無不勝。在謝玄的努力下，秦軍再次退出淮南。

苻堅完全不能理解，為什麼只有這邊節節敗退？嚴懲了兩大主將後，換將屯守。秦晉交鋒僵持近年，幾個月間，卻因為一個謝玄風雲變色。

謝玄年輕的時候，就在桓溫軍中，對於跟北朝將士作戰的經驗，怕是十分豐富。而他接掌王坦之的軍職，鎮守江北後，更是用心招募將兵，組成了一支「北府兵」。北府指的就是江北廣陵這邊。做為首都建康的最後一道防線，同時也是抗北第一線，經年累月下來，逐漸成為東晉不可忽視的軍事力量中心。

誰是北府第一人？要我說的話，其實就是專門招募收買窮凶惡極之徒，雖撤退但不願入江東的，祖逖。謝玄北府兵的組成，也頗有祖逖軍的味道在。「謝玄北鎮廣陵，時苻堅方盛，玄多募勁勇，牢之與東海何謙、瑯邪諸葛侃、樂安高衡、東平劉軌、西河田洛及晉陵孫無終等以驍猛應選。」

北府兵挑人什麼標準？這邊我們只能看到「勁勇驍猛」。而上一段一連串的猛將中，有一個人名沒有出身地……也沒有姓，就是「牢之」。牢之姓劉，《劉牢之傳》就是提供我們「北府兵」出處的地方。事實上，應該說因為這支兵馬的連戰皆捷，才被東晉朝廷稱為「北府兵」。

從《謝玄傳》看，好像謝玄用兵如神。其實真正在負責北府兵作戰調度的，就是身為參軍的劉牢之。「牢之面紫赤色，鬚目驚人，而沈毅多計畫……玄以牢之為參軍，領精銳為前鋒，百戰百勝，號為『北府兵』。」

注意到了吧，他是「之」字輩，跟東晉的僑姓世族，必然有相當程度的關連。或者說，五斗米教。（國學大師陳寅恪推論，東晉時以「之」為名的，很可能都是五斗米教徒）劉牢之的表字，還叫做「道堅」呢。

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盱眙之戰中，劉牢之傑出的表現，為他掙得了鷹揚將軍、廣陵相的官位，但整個戰役還沒結束。隨著北府兵的反擊，原本駐守在長江南岸的東晉車騎桓沖，也決定進取襄陽。不是開玩笑的，長江流域防務的重要性，晉朝最清楚。

朝廷這邊派了宣城內史胡彬支援，謝玄也遣劉牢之帶2000北府兵跟上。看到東晉的戰爭，你會更清楚了解，江東世家的作戰方式。這個模型，也適用於三國時代的孫家政權。

凡北伐，大家都會出點兵，由各自的族人為將帶領，吳郡世家則是天龍貴族，跟朝廷為一體。防守的時候，則是大家守自己的，但是可以互相有限度的支援。所以西晉滅吳，要同時去制住長江沿岸各大世族守將。苻堅此次伐晉，用的其實也是同一套戰略。