伊安摩里士《戰爭憑什麼》推薦序：一種戰爭史觀下的帝國與國際關係
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戰爭究竟會帶來什麼？在這本熱情洋溢、妙趣橫生，涵蓋歷史學、考古學、人類學、地理學、演化生物學、技術與軍事學說的傑作裡，著名歷史學家和考古學家伊安．摩里士回顧人類史上15000年戰爭驚悚、扣人心弦的故事，超越了戰鬥與殘暴，進而揭示戰爭對世界的真正影響。
文：侍建宇（台灣國防安全研究院國安所副研究員）
【推薦序】一種戰爭史觀下的帝國與國際關係
一、摩里士的戰爭史觀
摩里士同意戰爭對任何參與其中的人來說都是可怕的，但從長遠大歷史來看，他認為戰爭帶來和平。只有藉由戰爭，人類才會逐漸反省。也因此，在歷經兩次世界大戰的痛苦後，摩里士認為今後可能永遠不會發生另一場世界大戰；甚至如果數十年前，就算第二次世界大戰由希特勒的納粹德國取得勝利，也會追求和平云云。
以下是摩里士的主要論點。
（一）戰爭帶來新的技術創新
戰爭帶來死亡、破壞、絕望，甚至帶給千百萬人無法估量的苦難，像是被征服、掠奪、奴役。但戰爭也與創新息息相關，為求戰勝必須獲得技術優勢。歷史上常見因為戰爭而創造軍事技術，技術優勢才能結束戰爭，取得最後的勝利。例如火藥由中國煉金術士發明，並未用於軍事，但因為戰爭需要而開發更強的爆炸威力，才得以進一步發展和傳播。又如敵對國家和海盜開發出小而快捷的船來搶劫大商船，而使得造船技術演進。戰爭帶來競爭，競爭帶來技術更新。
（二）戰爭讓社會團結合作
暴力和戰爭是人類的本性，戰爭帶來死亡和破壞。國家總是在歷經慘痛戰爭的教訓後才互相合作，似乎沒有其他方法可以取代戰爭。人類學家研究土著社會，發現他們不僅不能和平相處，暴力反而更是社會驅動的手段，進而獲取資源和領土。現代強國合作或容忍往往是一種「策略」，目的是對付更強大敵人潛在的威脅。自由經濟也不是純粹依賴「無形之手」的市場供需機制，必須有更大的權威，也就是國家或國際組織來確保或規範市場運作的規則。市場經濟或許會帶來共同的社會利益，但前提是要能確保透明，沒有惡意干預，自由貿易的市場經濟才能發揮作用。國家間的暴力威脅作為「無形的拳頭」，才能確保市場機制「無形的手」有效運作。
（三）戰爭迫使國家有效動員與促進社會轉型
戰爭威脅迫使國家領導人改進他們的組織和管理。專業軍隊需要大量資源與訓練，國家組織結構在有效運作之下才能籌集資金，這需要一個有效率的官僚機構來進行複雜的管理。反過來說，如果國家無法有效組織與管理軍隊，國家面對戰爭就會失敗。
摩里士認為戰爭不是「紅皇后效應」（Red Queen Effect）。在《愛麗絲夢遊仙境》（Alice's Adventures in Wonderland）描述愛麗絲遇見紅心皇后後，兩人一起賽跑。當愛麗絲事後回想，卻不太記得她們是怎麼開始比賽的，但她注意到，即使她們都拚命地跑，四周的樹木和其他東西似乎都沒有改變過位置；不管她們跑得多快，都沒有超越過任何東西，風景也沒有改變。最後，紅皇后喊暫停。
愛麗絲十分驚訝地看著四周說：「為什麼我們一直都在這棵樹下？一切都與原來一模一樣！」她接著說：「在我們的國家裡，如果妳像我們剛才那樣，跑得很快、很久的話，你通常會看到別的東西。」皇后說：「在這裡，妳拚命快跑，目的是留在原地。」
「紅皇后效應」意指為了維持原有的地位，而必須不斷地向前跑。也就是說，物種之間為搶奪資源，必須有不停歇的最佳化才能抗衡競爭者。摩里士認為，從短期看戰爭可能是原地踏步，但長期來看卻能帶動社會轉型。戰爭在本質上是人類創造這些更複雜社會的唯一途徑。這些複雜的社會使他們的臣民更安全、更富有。
（四）戰爭創造帝國與全球秩序
當人類從狩獵傳統轉向農業定居，政權的領土界線變得明確了，同時開始競逐耕地，因人口增長而爭奪資源。戰爭使得國家型態進一步穩固，降低暴力出現並增進貿易，而使得社會平穩發展。大國或強國也可能失敗，地方小勢力也可能合縱聯合，找到機會打敗大國或強國。但不論如何，敵對的雙方最後總有一邊變得比以前更強大；於是，帝國出現，國家擴張，把征服的敵人納入並同化，擴大原有國家文化的內涵。
帝國是透過戰爭形成的，羅馬帝國、漢唐帝國、古印度的孔雀王朝都有廣土眾民。現代的大英帝國藉由殖民戰爭而打造了日不落帝國。戰爭促使國家動員且完善組織，並極大化自己的能力來競爭。競爭促進巨大的發展。人類歷史就是一場接著另一場戰爭，國家動員並進行軍事創新。歐洲大陸不斷爭戰，也就是創新，因此隨著帝國主義與工業革命向全球殖民擴張，而發現自己擁有無比的軍事優勢。
（五）帝國霸權導致暴力減少
戰爭最終帶來和平福祉，以戰止戰無可避免。國家間的戰爭暴力帶來經濟繁榮，戰爭提升國家的統籌能力。例如羅馬帝國筆直的道路系統，至今歐洲仍可看到遺跡，條條大路通羅馬，連接整個帝國，快速運兵、旅行和貿易。貿易帶來機會、財富與繁榮昌盛。帝國與強國有能力將所有的經濟與貿易運作標準化，讓大家更有利可圖，並減少發動暴力的動機。換句話說，戰爭是一種悖論：戰爭暴力擴大國家能力，為了求存，也迫使國家組織動員；同時，有組織管理能力的國家才可能維護秩序，促進經濟，平息暴力。
（六）戰爭短期對人類社會帶來破壞，但長遠來看，戰爭是有益的
從大歷史的角度進行長期評估，戰爭產生更強大的社會，減少其內部的暴力。當然，並非所有的戰爭都是有成效的，像是第二次世界大戰造成數千萬人死亡和流離失所。事實上，「有害／負面效果」和「有益／建設性」的戰爭不斷循環。有害的戰爭通常取得以小搏大的軍事勝利，而導致羅馬、漢唐等帝國的毀滅，而帝國的失敗帶來混亂。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。