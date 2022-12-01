2022/12/01,
商業

找回資產所有權：如何避免 FTX 資金挪用發生在我身上？

找回資產所有權：如何避免 FTX 資金挪用發生在我身上？

我們想讓你知道的是

總結來說，在幣圈投資、交易、存取的時候，你首先一定要知道，自己所互動的組織是中心化、還是去中心化，在明確知道可能會有的風險跟評估自己承擔的能力之後，再做出策略及操作的決定。

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX 在執行長 SBF 與 CZ 於 Twitter 大戰之後，引動全球用戶恐慌性擠兌，迫使其執行長 SBF 突然在 2022/11/11 宣佈辭職並行使破產法第 11 章進行破產重組。此事件讓中心化交易所人人自危，BlockFi 在第一時間已經暫停了提幣、隨後更申請破產，台灣的 Steaker 也受到波及、已經遭到併購，使得中心化交易所的資產所有權再次成為使用者關注的重點。

幣圈哀嚎片野，用戶們想要提取身家造成擠兌，恐慌更甚。在幣圈外的觀眾，常常可以看到『區塊鏈不是透明的？』、『去中心化找政府要幹嘛』等等嘲笑的言論，值得關注的重點是，大家普遍對於區塊鏈有相當大的誤解。

並非使用區塊鏈技術就是去中心化金融，交易所只是利用了其中的技術，中間用戶存入交易所的金流，還是受到中心化的服務所管理，之後應用到區塊鏈技術。類似的概念像是，中國有投票的類似民主的形式，但最後還是最高執行的官員做決定。這也是真正造成 FTX 破產，而使用者拿不回積蓄的原因，因為沒有使用『完整的去中心化技術及理念』

到底區塊鏈是什麼？去中心化跟中心化又差異在哪裡？

最大的差異在，私鑰是不是在自己手上

區塊鏈運作模式 : 區塊鏈可以想像是網路上一本公開帳本，任何人只需提供【錢包地址/公鑰】，即可以自由在這個平台上相互移轉資產。

中心化錢包 : 交易所的錢包通常都是中心化錢包，他的角色類似銀行，帳戶資產是委託交易所保管，彼此是建立在『互信基礎上』，優點是方便使用，如果私鑰（助記詞）不在自己手上，在第三方錢包上（託管錢包上的擁帳戶密碼，並非是私鑰，而是進入個人帳戶的存取口，可以登入託管錢包的介面看資產），否真正的有資金的流動，都存在在第三方託管錢包的資料庫中，資產的轉移、流動，都可能只是帳面上的數字，或擠兌或是破產，資產可能就回不來了。

例如 : FTX

圖片_2

去中心化錢包 : 基於區塊鏈【去中心化】的精神，因此去中心化錢包因應而生，如果私鑰（助記詞）在自己手上，是具有區塊鏈技術去中心化，並真正擁有自己的加密資產，資產的流動都在區塊鏈上進行，公開透明，不具備竄改的可能

例如 : MetaMask、KryptoGO 、Trust Wallet 等等，只要好好管理私鑰，相對提升資產的安全性，不需要有信任基礎。

特色面

去中心化錢包

中心化錢包

應用方式

加密貨幣上區塊鏈，是去中心化的應用，私鑰跟助記詞存取責任在自己身上，基本上低被盜風險。

中心化的應用，類似銀行的模式，用戶不擁有私鑰，私鑰的管理權在託管錢包的手中，資金的安全跟風險也都掌握在託管錢包商上。

私鑰

保管

基本上保管私鑰屬於自身責任

私鑰儲存在第三方託管錢包

投資交易

借貸、付款、交易(換幣、質押、流動性挖礦)

中心化投資，借貸、交易、付款
類似集資性質的金融，由第三方掌控交易狀況

KYC需求

通常不需要

通常需要

信任面

因為錢放在區塊鏈上，不需要信任任何品牌錢包商

因為錢放在託管錢包商中，需要信任該品牌的資金流向與儲備金

功能面

去中心化錢包

中心化錢包

使用方便程度

需要透過任何方式入金，再轉進非託管錢包

通常需要KYC後可以法幣入金

區塊鏈身份

可與 DeFi , GameFi 互動，存取去中心化應用程式

無法簽署與存取

支援衍生性金融商品

相對少，去中心化的商品為主

相對多，槓桿、網格各類型衍生性商品

風險程度

去中心化錢包

中心化錢包

錢包商倒閉

無需擔心，加密貨幣還在鏈上

進入破產模式，法律介入

加密貨幣存取模式

分散式帳本

中心化帳本

被盜的可能

較低（需要找到每一個帳戶的私鑰）

較高「交易所系統被駭 or 內鬼，所有人的錢都可能會被轉走」

擠兌的風險

大家同時提取資產時可能會發生

小結

去中心化錢包

中心化錢包

風險程度

私鑰保管

自行保管

第三方保管

交易功能

無需信任的去中心化潛力無窮

總結來說，在幣圈投資、交易、存取的時候，你首先一定要知道，自己所互動的組織是中心化、還是去中心化，在明確知道可能會有的風險跟評估自己承擔的能力之後，再做出策略及操作的決定。有問題的往往不是技術，而是使用的人，我們能做的就是更了解知識並且普及。

在這一波波的風暴不斷打擊區塊鏈世界，更凸顯去中心化的特質及重要性，完全的去中心化是不需要任何信任，可以創造更多可能，公開透明本身就是最有力有效的監管，只有真正的透明本身才是王道，監管的終極就是不需要監管，所有優質的去中心化的產品都仍有巨大潛力。