找回資產所有權：如何避免 FTX 資金挪用發生在我身上？
我們想讓你知道的是
總結來說，在幣圈投資、交易、存取的時候，你首先一定要知道，自己所互動的組織是中心化、還是去中心化，在明確知道可能會有的風險跟評估自己承擔的能力之後，再做出策略及操作的決定。
全球第二大虛擬貨幣交易所FTX 在執行長 SBF 與 CZ 於 Twitter 大戰之後，引動全球用戶恐慌性擠兌，迫使其執行長 SBF 突然在 2022/11/11 宣佈辭職並行使破產法第 11 章進行破產重組。此事件讓中心化交易所人人自危，BlockFi 在第一時間已經暫停了提幣、隨後更申請破產，台灣的 Steaker 也受到波及、已經遭到併購，使得中心化交易所的資產所有權再次成為使用者關注的重點。
幣圈哀嚎片野，用戶們想要提取身家造成擠兌，恐慌更甚。在幣圈外的觀眾，常常可以看到『區塊鏈不是透明的？』、『去中心化找政府要幹嘛』等等嘲笑的言論，值得關注的重點是，大家普遍對於區塊鏈有相當大的誤解。
並非使用區塊鏈技術就是去中心化金融，交易所只是利用了其中的技術，中間用戶存入交易所的金流，還是受到中心化的服務所管理，之後應用到區塊鏈技術。類似的概念像是，中國有投票的類似民主的形式，但最後還是最高執行的官員做決定。這也是真正造成 FTX 破產，而使用者拿不回積蓄的原因，因為沒有使用『完整的去中心化技術及理念』
到底區塊鏈是什麼？去中心化跟中心化又差異在哪裡？
最大的差異在，私鑰是不是在自己手上
區塊鏈運作模式 : 區塊鏈可以想像是網路上一本公開帳本，任何人只需提供【錢包地址/公鑰】，即可以自由在這個平台上相互移轉資產。
中心化錢包 : 交易所的錢包通常都是中心化錢包，他的角色類似銀行，帳戶資產是委託交易所保管，彼此是建立在『互信基礎上』，優點是方便使用，如果私鑰（助記詞）不在自己手上，在第三方錢包上（託管錢包上的擁帳戶密碼，並非是私鑰，而是進入個人帳戶的存取口，可以登入託管錢包的介面看資產），否真正的有資金的流動，都存在在第三方託管錢包的資料庫中，資產的轉移、流動，都可能只是帳面上的數字，或擠兌或是破產，資產可能就回不來了。
例如 : FTX
去中心化錢包 : 基於區塊鏈【去中心化】的精神，因此去中心化錢包因應而生，如果私鑰（助記詞）在自己手上，是具有區塊鏈技術去中心化，並真正擁有自己的加密資產，資產的流動都在區塊鏈上進行，公開透明，不具備竄改的可能
例如 : MetaMask、KryptoGO 、Trust Wallet 等等，只要好好管理私鑰，相對提升資產的安全性，不需要有信任基礎。
特色面
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去中心化錢包
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中心化錢包
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應用方式
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加密貨幣上區塊鏈，是去中心化的應用，私鑰跟助記詞存取責任在自己身上，基本上低被盜風險。
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中心化的應用，類似銀行的模式，用戶不擁有私鑰，私鑰的管理權在託管錢包的手中，資金的安全跟風險也都掌握在託管錢包商上。
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私鑰
保管
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基本上保管私鑰屬於自身責任
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私鑰儲存在第三方託管錢包
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投資交易
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借貸、付款、交易(換幣、質押、流動性挖礦)
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中心化投資，借貸、交易、付款
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KYC需求
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通常不需要
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通常需要
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信任面
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因為錢放在區塊鏈上，不需要信任任何品牌錢包商
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因為錢放在託管錢包商中，需要信任該品牌的資金流向與儲備金
功能面
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去中心化錢包
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中心化錢包
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使用方便程度
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需要透過任何方式入金，再轉進非託管錢包
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通常需要KYC後可以法幣入金
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區塊鏈身份
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可與 DeFi , GameFi 互動，存取去中心化應用程式
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無法簽署與存取
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支援衍生性金融商品
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相對少，去中心化的商品為主
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相對多，槓桿、網格各類型衍生性商品
風險程度
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去中心化錢包
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中心化錢包
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錢包商倒閉
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無需擔心，加密貨幣還在鏈上
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進入破產模式，法律介入
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加密貨幣存取模式
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分散式帳本
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中心化帳本
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被盜的可能
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較低（需要找到每一個帳戶的私鑰）
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較高「交易所系統被駭 or 內鬼，所有人的錢都可能會被轉走」
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擠兌的風險
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無
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大家同時提取資產時可能會發生
小結
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去中心化錢包
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中心化錢包
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風險程度
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低
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高
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私鑰保管
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自行保管
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第三方保管
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交易功能
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有
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有
無需信任的去中心化潛力無窮
總結來說，在幣圈投資、交易、存取的時候，你首先一定要知道，自己所互動的組織是中心化、還是去中心化，在明確知道可能會有的風險跟評估自己承擔的能力之後，再做出策略及操作的決定。有問題的往往不是技術，而是使用的人，我們能做的就是更了解知識並且普及。
在這一波波的風暴不斷打擊區塊鏈世界，更凸顯去中心化的特質及重要性，完全的去中心化是不需要任何信任，可以創造更多可能，公開透明本身就是最有力有效的監管，只有真正的透明本身才是王道，監管的終極就是不需要監管，所有優質的去中心化的產品都仍有巨大潛力。