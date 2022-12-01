找回資產所有權：如何避免 FTX 資金挪用發生在我身上？

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX 在執行長 SBF 與 CZ 於 Twitter 大戰之後，引動全球用戶恐慌性擠兌，迫使其執行長 SBF 突然在 2022/11/11 宣佈辭職並行使破產法第 11 章進行破產重組。此事件讓中心化交易所人人自危，BlockFi 在第一時間已經暫停了提幣、隨後更申請破產，台灣的 Steaker 也受到波及、已經遭到併購，使得中心化交易所的資產所有權再次成為使用者關注的重點。

幣圈哀嚎片野，用戶們想要提取身家造成擠兌，恐慌更甚。在幣圈外的觀眾，常常可以看到『區塊鏈不是透明的？』、『去中心化找政府要幹嘛』等等嘲笑的言論，值得關注的重點是，大家普遍對於區塊鏈有相當大的誤解。

並非使用區塊鏈技術就是去中心化金融，交易所只是利用了其中的技術，中間用戶存入交易所的金流，還是受到中心化的服務所管理，之後應用到區塊鏈技術。類似的概念像是，中國有投票的類似民主的形式，但最後還是最高執行的官員做決定。這也是真正造成 FTX 破產，而使用者拿不回積蓄的原因，因為沒有使用『完整的去中心化技術及理念』

到底區塊鏈是什麼？去中心化跟中心化又差異在哪裡？

最大的差異在，私鑰是不是在自己手上

區塊鏈運作模式 : 區塊鏈可以想像是網路上一本公開帳本，任何人只需提供【錢包地址/公鑰】，即可以自由在這個平台上相互移轉資產。

中心化錢包 : 交易所的錢包通常都是中心化錢包，他的角色類似銀行，帳戶資產是委託交易所保管，彼此是建立在『互信基礎上』，優點是方便使用，如果私鑰（助記詞）不在自己手上，在第三方錢包上（託管錢包上的擁帳戶密碼，並非是私鑰，而是進入個人帳戶的存取口，可以登入託管錢包的介面看資產），否真正的有資金的流動，都存在在第三方託管錢包的資料庫中，資產的轉移、流動，都可能只是帳面上的數字，或擠兌或是破產，資產可能就回不來了。

例如 : FTX

去中心化錢包 : 基於區塊鏈【去中心化】的精神，因此去中心化錢包因應而生，如果私鑰（助記詞）在自己手上，是具有區塊鏈技術去中心化，並真正擁有自己的加密資產，資產的流動都在區塊鏈上進行，公開透明，不具備竄改的可能

例如 : MetaMask、KryptoGO 、Trust Wallet 等等，只要好好管理私鑰，相對提升資產的安全性，不需要有信任基礎。

特色面

去中心化錢包 中心化錢包 應用方式 加密貨幣上區塊鏈，是去中心化的應用，私鑰跟助記詞存取責任在自己身上，基本上低被盜風險。 中心化的應用，類似銀行的模式，用戶不擁有私鑰，私鑰的管理權在託管錢包的手中，資金的安全跟風險也都掌握在託管錢包商上。

私鑰 保管 基本上保管私鑰屬於自身責任 私鑰儲存在第三方託管錢包 投資交易 借貸、付款、交易(換幣、質押、流動性挖礦) 中心化投資，借貸、交易、付款

類似集資性質的金融，由第三方掌控交易狀況 KYC需求 通常不需要 通常需要 信任面 因為錢放在區塊鏈上，不需要信任任何品牌錢包商 因為錢放在託管錢包商中，需要信任該品牌的資金流向與儲備金

功能面

去中心化錢包 中心化錢包 使用方便程度 需要透過任何方式入金，再轉進非託管錢包 通常需要KYC後可以法幣入金 區塊鏈身份 可與 DeFi , GameFi 互動，存取去中心化應用程式 無法簽署與存取 支援衍生性金融商品 相對少，去中心化的商品為主 相對多，槓桿、網格各類型衍生性商品

風險程度

去中心化錢包 中心化錢包 錢包商倒閉 無需擔心，加密貨幣還在鏈上 進入破產模式，法律介入 加密貨幣存取模式 分散式帳本 中心化帳本 被盜的可能 較低（需要找到每一個帳戶的私鑰） 較高「交易所系統被駭 or 內鬼，所有人的錢都可能會被轉走」 擠兌的風險 無 大家同時提取資產時可能會發生

小結

去中心化錢包 中心化錢包 風險程度 低 高 私鑰保管 自行保管 第三方保管 交易功能 有 有

無需信任的去中心化潛力無窮

總結來說，在幣圈投資、交易、存取的時候，你首先一定要知道，自己所互動的組織是中心化、還是去中心化，在明確知道可能會有的風險跟評估自己承擔的能力之後，再做出策略及操作的決定。有問題的往往不是技術，而是使用的人，我們能做的就是更了解知識並且普及。

在這一波波的風暴不斷打擊區塊鏈世界，更凸顯去中心化的特質及重要性，完全的去中心化是不需要任何信任，可以創造更多可能，公開透明本身就是最有力有效的監管，只有真正的透明本身才是王道，監管的終極就是不需要監管，所有優質的去中心化的產品都仍有巨大潛力。