《懂學的人最後一個被淘汰》：善於遷移者才能生存——你是大象，還是跳蚤？

文:金龍燮(김용섭)

你是大象,還是跳蚤?

世界知名經營管理學家查爾斯.韓第(Charles Handy)的著作《大象與跳蚤》(The Elephantand the Flea),將企業職場和自由工作者分別比喻為大象及跳蚤,闡述以自由工作者為中心的僱傭文化。他在2001年曾提出這樣的主張:我們不該依靠大規模的組織,而是要成為能獨當一面、發揮實力的人才。

當然,那時積極接受他論點的人很少,就算對查爾斯.韓第提出的未來面貌深感共鳴,卻依然很難從大企業組織中脫離,接受自由工作者的生活。不過,隨著時間流逝,開始有人根據他的主張追求獨立。我們之所以長期待在同一間公司、買房定居,不是因為本能使然,而是基於當時的僱傭制度、生活方式和社會欲望。如今,人們不再期盼,而且現實中也不可能達成終身職場。

過去為了確保和維持穩定的勞動力,需要配置正職員工,這既是勞動者的需求,也是企業不可或缺的部分。雇主以平日整天上班為條件與勞工簽訂合約,並且按月支付工資。不過,現在的氛圍漸漸改變了,在僱傭市上,自由工作者比正職員工更受歡迎,零工經濟明顯地在整個產業占據了一席之地,這樣的結果反映出企業的取向。

過去一提到自由工作者,就會聯想到特定領域,像是寫作、設計、程式開發等等。但現在不論是哪個領域,都可以成為自由工作者,因為正職的概念逐漸褪色,甚至可以說正式職員僱傭面臨終結。

除了「自由工作者」這個稱呼,還會使用自營業者、零工工作者、一人企業等多樣的名稱。不是發展得好就叫做一人企業,發展欠佳就稱為自由工作者。所謂的「自由工作者」,指的是不侷限於同一職場,而是根據需求個別簽約的自由狀態。他們的自由也是風險最大的自由,因為如果能力不足,就會面臨致命的危機。由於每個人都可以接受短期的聘僱,可以說這種制度創造出更多的工作崗位;反之,也可以說這種制度造成大量廉價勞工出現,共享經濟的受惠者只有企業而已,勞動者的生計變得更加困難。

在僱傭市場上,正職員工會持續減少。傳統產業因為日漸衰退而裁減正職員工,新興產業則借助技術的進步降低人力需求。到頭來,不管我們願不願意,都得以自由工作者和零工工作者的身分生活,即便是能力出眾的人也一樣。當人工智慧和自動化替代了絕大部分的人力,最終勞動市場的組成就會是少數的正式職員和多數的自由工作者。

事實上,這樣的趨勢早就已經成形,如今的時代,我們很難再夢想能被某人聘僱成為正式員工。要麼自己創業,要麼成為一人企業,到頭來,我們都必須以個人之力打造獨立的生存基礎。有能力的自由工作者,其實還可以比正職員工賺取到更多的收入。

北京大學國家發展研究院的教授薛兆豐,2017年12月時在中國的知識共享App「得到」上,開設了「薛兆豐的北京大學經濟學講座」,定期上傳個人演講影片。該頻道每年的訂閱費用為199人民幣(約888新臺幣),經過半年,2017年8月付費訂閱的人數超過17萬人,到了2018年3月,訂閱人數則是突破25萬人。以25萬人來計算,光訂閱的收入就高達5000萬人民幣(相當於2・23億新臺幣),薛兆豐一躍成為中國的網紅。

法律經濟學和政治經濟學是他的研究領域,透過經濟學講座,他創造出十分可觀的收費內容市場。2018年,薛兆豐辭去了教授的職務,他選擇放棄穩定的正職,加入自由工作者的行列。在中國,有許多教授陸續成為網路上的意見領袖。

在如今的環境下,正職員工真的是最佳選擇嗎?自由工作者只會過得辛苦嗎?世界的改變,意味著我們必須重新思考自己的生活方式和對職業的觀點。正職占優勢,自由工作者處於劣勢的二分法,應該要從既有的印象中去除。過去個人總是依靠著組織生活,但現在我們已經可以帶著自身價值,從組織中獨立出來。

企業無法提供我們終身職場,在工作時最大限度地提高自身價值,無論對公司或對個人而言都相當有利。我們工作的目的不僅僅是為了公司,而是要最大程度地體現企業期待的能力,然後進一步提升個人價值。就像員工是企業的工具一樣,對個人來說,企業也是一種工具。說到底,自己聘請自己的一人企業,將成為未來不可或缺的選項之一。一人企業的核心不在於「一人」,而是所謂的「企業」。換句話說,重點不在於工作的人數,而是要像企業一般具備價值,賺取相應的收入,擁有個人的商品性。

職業的終結、正職的終結、勞動的終結等和工作相關的未來話題,其方向都是一致的。至今仍然有些人盲目地相信19世紀或20世紀的僱傭文化,選擇依賴大型職場的正式員工體制。他們無視時代的變化,安逸於過去的傳統,而且認為那就是自己認知的全部,固執地堅守舊制。熟悉的事物、悠久的文化,放在未來也一定適用嗎?世界已然改變,如果還不能擺脫過去,會不會慘遭淘汰呢?

如果要明確指出一項受新冠病毒影響而消失的事物,那就是辦公室。上下班的形式被居家辦公取代,而且正進化為「在哪都可以工作」(work-from-anywhere)的型態。

這是倫敦商學院林達・葛瑞騰教授提出的觀點。她是《職場的未來》(The Shift: The Future of Work Is Already Here)與《100歲的人生戰略》的作者,也是持續研究勞動和職業的專家。