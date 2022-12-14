《懂學的人最後一個被淘汰》：善於遷移者才能生存——你是大象，還是跳蚤？
我們想讓你知道的是
作為韓國第一趨勢分析師，透過本書，金龍燮不僅分享對後疫情時代的趨勢洞察，更犀利指出在熟悉事物不斷被推翻的新常態（New Normal）下，過往「名牌大學文憑等於就業保證」、「終身職場」等慣性思維該被淘汰， 能在未來生存下來的，是隨時隨地學習、不斷充實新知以應對變化的人。
文：金龍燮（김용섭）
你是大象，還是跳蚤？
世界知名經營管理學家查爾斯．韓第（Charles Handy）的著作《大象與跳蚤》（The Elephantand the Flea），將企業職場和自由工作者分別比喻為大象及跳蚤，闡述以自由工作者為中心的僱傭文化。他在2001年曾提出這樣的主張：我們不該依靠大規模的組織，而是要成為能獨當一面、發揮實力的人才。
當然，那時積極接受他論點的人很少，就算對查爾斯．韓第提出的未來面貌深感共鳴，卻依然很難從大企業組織中脫離，接受自由工作者的生活。不過，隨著時間流逝，開始有人根據他的主張追求獨立。我們之所以長期待在同一間公司、買房定居，不是因為本能使然，而是基於當時的僱傭制度、生活方式和社會欲望。如今，人們不再期盼，而且現實中也不可能達成終身職場。
過去為了確保和維持穩定的勞動力，需要配置正職員工，這既是勞動者的需求，也是企業不可或缺的部分。雇主以平日整天上班為條件與勞工簽訂合約，並且按月支付工資。不過，現在的氛圍漸漸改變了，在僱傭市上，自由工作者比正職員工更受歡迎，零工經濟明顯地在整個產業占據了一席之地，這樣的結果反映出企業的取向。
過去一提到自由工作者，就會聯想到特定領域，像是寫作、設計、程式開發等等。但現在不論是哪個領域，都可以成為自由工作者，因為正職的概念逐漸褪色，甚至可以說正式職員僱傭面臨終結。
除了「自由工作者」這個稱呼，還會使用自營業者、零工工作者、一人企業等多樣的名稱。不是發展得好就叫做一人企業，發展欠佳就稱為自由工作者。所謂的「自由工作者」，指的是不侷限於同一職場，而是根據需求個別簽約的自由狀態。他們的自由也是風險最大的自由，因為如果能力不足，就會面臨致命的危機。由於每個人都可以接受短期的聘僱，可以說這種制度創造出更多的工作崗位；反之，也可以說這種制度造成大量廉價勞工出現，共享經濟的受惠者只有企業而已，勞動者的生計變得更加困難。
在僱傭市場上，正職員工會持續減少。傳統產業因為日漸衰退而裁減正職員工，新興產業則借助技術的進步降低人力需求。到頭來，不管我們願不願意，都得以自由工作者和零工工作者的身分生活，即便是能力出眾的人也一樣。當人工智慧和自動化替代了絕大部分的人力，最終勞動市場的組成就會是少數的正式職員和多數的自由工作者。
事實上，這樣的趨勢早就已經成形，如今的時代，我們很難再夢想能被某人聘僱成為正式員工。要麼自己創業，要麼成為一人企業，到頭來，我們都必須以個人之力打造獨立的生存基礎。有能力的自由工作者，其實還可以比正職員工賺取到更多的收入。
北京大學國家發展研究院的教授薛兆豐，2017年12月時在中國的知識共享App「得到」上，開設了「薛兆豐的北京大學經濟學講座」，定期上傳個人演講影片。該頻道每年的訂閱費用為199人民幣（約888新臺幣），經過半年，2017年8月付費訂閱的人數超過17萬人，到了2018年3月，訂閱人數則是突破25萬人。以25萬人來計算，光訂閱的收入就高達5000萬人民幣（相當於2・23億新臺幣），薛兆豐一躍成為中國的網紅。
法律經濟學和政治經濟學是他的研究領域，透過經濟學講座，他創造出十分可觀的收費內容市場。2018年，薛兆豐辭去了教授的職務，他選擇放棄穩定的正職，加入自由工作者的行列。在中國，有許多教授陸續成為網路上的意見領袖。
在如今的環境下，正職員工真的是最佳選擇嗎？自由工作者只會過得辛苦嗎？世界的改變，意味著我們必須重新思考自己的生活方式和對職業的觀點。正職占優勢，自由工作者處於劣勢的二分法，應該要從既有的印象中去除。過去個人總是依靠著組織生活，但現在我們已經可以帶著自身價值，從組織中獨立出來。
企業無法提供我們終身職場，在工作時最大限度地提高自身價值，無論對公司或對個人而言都相當有利。我們工作的目的不僅僅是為了公司，而是要最大程度地體現企業期待的能力，然後進一步提升個人價值。就像員工是企業的工具一樣，對個人來說，企業也是一種工具。說到底，自己聘請自己的一人企業，將成為未來不可或缺的選項之一。一人企業的核心不在於「一人」，而是所謂的「企業」。換句話說，重點不在於工作的人數，而是要像企業一般具備價值，賺取相應的收入，擁有個人的商品性。
職業的終結、正職的終結、勞動的終結等和工作相關的未來話題，其方向都是一致的。至今仍然有些人盲目地相信19世紀或20世紀的僱傭文化，選擇依賴大型職場的正式員工體制。他們無視時代的變化，安逸於過去的傳統，而且認為那就是自己認知的全部，固執地堅守舊制。熟悉的事物、悠久的文化，放在未來也一定適用嗎？世界已然改變，如果還不能擺脫過去，會不會慘遭淘汰呢？
如果要明確指出一項受新冠病毒影響而消失的事物，那就是辦公室。上下班的形式被居家辦公取代，而且正進化為「在哪都可以工作」（work-from-anywhere）的型態。
這是倫敦商學院林達・葛瑞騰教授提出的觀點。她是《職場的未來》（The Shift: The Future of Work Is Already Here）與《100歲的人生戰略》的作者，也是持續研究勞動和職業的專家。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
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失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。