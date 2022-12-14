《懂學的人最後一個被淘汰》：善於遷移者才能生存——你是大象，還是跳蚤？

文：金龍燮（김용섭）

你是大象，還是跳蚤？

世界知名經營管理學家查爾斯．韓第（Charles Handy）的著作《大象與跳蚤》（The Elephantand the Flea），將企業職場和自由工作者分別比喻為大象及跳蚤，闡述以自由工作者為中心的僱傭文化。他在2001年曾提出這樣的主張：我們不該依靠大規模的組織，而是要成為能獨當一面、發揮實力的人才。

當然，那時積極接受他論點的人很少，就算對查爾斯．韓第提出的未來面貌深感共鳴，卻依然很難從大企業組織中脫離，接受自由工作者的生活。不過，隨著時間流逝，開始有人根據他的主張追求獨立。我們之所以長期待在同一間公司、買房定居，不是因為本能使然，而是基於當時的僱傭制度、生活方式和社會欲望。如今，人們不再期盼，而且現實中也不可能達成終身職場。

過去為了確保和維持穩定的勞動力，需要配置正職員工，這既是勞動者的需求，也是企業不可或缺的部分。雇主以平日整天上班為條件與勞工簽訂合約，並且按月支付工資。不過，現在的氛圍漸漸改變了，在僱傭市上，自由工作者比正職員工更受歡迎，零工經濟明顯地在整個產業占據了一席之地，這樣的結果反映出企業的取向。

過去一提到自由工作者，就會聯想到特定領域，像是寫作、設計、程式開發等等。但現在不論是哪個領域，都可以成為自由工作者，因為正職的概念逐漸褪色，甚至可以說正式職員僱傭面臨終結。

除了「自由工作者」這個稱呼，還會使用自營業者、零工工作者、一人企業等多樣的名稱。不是發展得好就叫做一人企業，發展欠佳就稱為自由工作者。所謂的「自由工作者」，指的是不侷限於同一職場，而是根據需求個別簽約的自由狀態。他們的自由也是風險最大的自由，因為如果能力不足，就會面臨致命的危機。由於每個人都可以接受短期的聘僱，可以說這種制度創造出更多的工作崗位；反之，也可以說這種制度造成大量廉價勞工出現，共享經濟的受惠者只有企業而已，勞動者的生計變得更加困難。

在僱傭市場上，正職員工會持續減少。傳統產業因為日漸衰退而裁減正職員工，新興產業則借助技術的進步降低人力需求。到頭來，不管我們願不願意，都得以自由工作者和零工工作者的身分生活，即便是能力出眾的人也一樣。當人工智慧和自動化替代了絕大部分的人力，最終勞動市場的組成就會是少數的正式職員和多數的自由工作者。

事實上，這樣的趨勢早就已經成形，如今的時代，我們很難再夢想能被某人聘僱成為正式員工。要麼自己創業，要麼成為一人企業，到頭來，我們都必須以個人之力打造獨立的生存基礎。有能力的自由工作者，其實還可以比正職員工賺取到更多的收入。

北京大學國家發展研究院的教授薛兆豐，2017年12月時在中國的知識共享App「得到」上，開設了「薛兆豐的北京大學經濟學講座」，定期上傳個人演講影片。該頻道每年的訂閱費用為199人民幣（約888新臺幣），經過半年，2017年8月付費訂閱的人數超過17萬人，到了2018年3月，訂閱人數則是突破25萬人。以25萬人來計算，光訂閱的收入就高達5000萬人民幣（相當於2・23億新臺幣），薛兆豐一躍成為中國的網紅。

法律經濟學和政治經濟學是他的研究領域，透過經濟學講座，他創造出十分可觀的收費內容市場。2018年，薛兆豐辭去了教授的職務，他選擇放棄穩定的正職，加入自由工作者的行列。在中國，有許多教授陸續成為網路上的意見領袖。

在如今的環境下，正職員工真的是最佳選擇嗎？自由工作者只會過得辛苦嗎？世界的改變，意味著我們必須重新思考自己的生活方式和對職業的觀點。正職占優勢，自由工作者處於劣勢的二分法，應該要從既有的印象中去除。過去個人總是依靠著組織生活，但現在我們已經可以帶著自身價值，從組織中獨立出來。

企業無法提供我們終身職場，在工作時最大限度地提高自身價值，無論對公司或對個人而言都相當有利。我們工作的目的不僅僅是為了公司，而是要最大程度地體現企業期待的能力，然後進一步提升個人價值。就像員工是企業的工具一樣，對個人來說，企業也是一種工具。說到底，自己聘請自己的一人企業，將成為未來不可或缺的選項之一。一人企業的核心不在於「一人」，而是所謂的「企業」。換句話說，重點不在於工作的人數，而是要像企業一般具備價值，賺取相應的收入，擁有個人的商品性。

職業的終結、正職的終結、勞動的終結等和工作相關的未來話題，其方向都是一致的。至今仍然有些人盲目地相信19世紀或20世紀的僱傭文化，選擇依賴大型職場的正式員工體制。他們無視時代的變化，安逸於過去的傳統，而且認為那就是自己認知的全部，固執地堅守舊制。熟悉的事物、悠久的文化，放在未來也一定適用嗎？世界已然改變，如果還不能擺脫過去，會不會慘遭淘汰呢？

如果要明確指出一項受新冠病毒影響而消失的事物，那就是辦公室。上下班的形式被居家辦公取代，而且正進化為「在哪都可以工作」（work-from-anywhere）的型態。

這是倫敦商學院林達・葛瑞騰教授提出的觀點。她是《職場的未來》（The Shift: The Future of Work Is Already Here）與《100歲的人生戰略》的作者，也是持續研究勞動和職業的專家。