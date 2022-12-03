應該怎樣翻譯足球員德文名字？
我們想讓你知道的是
與德國人談到這些足球員中文翻譯爭議，他們都會笑笑口，不懂回應。因為他們很難明白字母語言譯成方塊字的困難，也不知道因為中文的方塊字都有意思，所以除了讀音外，還要考慮用字，就是信達雅中的雅。
球員譯名與主流媒體不同的《Now TV》，譯員說到德文是很難處理的語言。但正如前文所述，德文一點都不複雜。
譯員提到翻譯原則是依據原文發音，這並沒問題。我留意到德國電視台的評述員，他們都是以近似原文發音來讀出球員名字，至少歐洲語言如是。
然而一些發音，德國人大多難以掌握。例如英文的「th」音 (西班牙文亦有這個發音)，德國人多不會發，因為德文裡沒有。
另外就是西意俄文的大舌音，標準德文和大部分德文地方語言亦沒有。所以評述員讀到這些名字有「r」字的球員時，都會用德文的小舌音。此外就是英文裡不發音的「h」，好像Bellingham、Tottenham，德國評述員多連「h」音讀出，而非正確英式英文讀音。
與德國人談到這些中文翻譯爭議，他們都會笑笑口，不懂回應。因為他們很難明白字母語言譯成方塊字的困難，也不知道因為中文的方塊字都有意思，所以除了讀音外，還要考慮用字，就是信達雅中的雅。直至他們遇到華人，好奇地問：「What is my name in Chinese?」自己在中文裡叫甚麼名字時，才會領略到中文字與字母的相異。
當華人用中文字寫出這些西方名字時：約瑟、蘇菲、麗曹，他們都會驚嘆中文字的獨特，連忙嚷著要學寫，並追問每個字的意思。聽到意思不太特別，他們會再問有否另外譯法，換上更美的字。名字翻譯，是華人與外地人打開話匣的佳法。除了煮菜外，也用漢字美感吸引別人，加深文化交流。
談到德國人的香港譯名，政治人物的話，大多跟從華語拼音，例如默克爾、科爾、施羅德。網上時見討論，說到「希特拉」才是香港譯名，二戰時香港報章已如此翻譯，「希特勒」則來自普通話。至於會中文的德國人取的中文名，亦各有特色。例如德文老師Dr. Robin Sackmann叫沙儒彬、曾在歌德任教的Jördis Weilandt叫蔚藍水晶。前者有文人和俠士的儒風，後者則像藝術家的筆名，有脫俗清幽的風格。
Tags：
高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
我們想讓你知道的是
高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
康寧公司為全球材料科學的領導供應商之一，超過170年來提出許多改變人類生活的發明。康寧結合其在玻璃科學、陶瓷科學及光學物理方面的專業知識，以及深厚的製造與工程能力，開發出的創新產品改變了許多產業，並改善了人們的生活。
康寧是台灣佈局最完整的外商，結合研發、技術、製造、工程與銷售等投資，區域總部位於台北，於中部與南部科學園區建立起規模完整的LCD玻璃基板生產廠，另於新竹工研院設有康寧研發中心，以及台北內湖設有康寧亞洲玻璃技術中心，迄今在台灣總投資金額達 50億美元，並持續配合客戶需求引進先進玻璃技術，支援客戶發展。今日，康寧跨足光學通訊、行動消費性電子、顯示器科技及車用和生命科學和等產業市場。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與財團法人金屬工業研究發展中心合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
金屬工業研究發展中心為不懂AI的產線工程師，量身訂做七週的大數據智慧製造客製化課程，另再加上七週的專題輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
藉由這項培訓計畫的協助，康寧開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少因包材異常而導致的品質問題。
該計畫的另一項傑出培訓成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往產線人員有8成的時間耗費在蒐集數據尋找異常原因，只有1-2成時間用在排除障礙。有了生產履歷後，工程師可以大幅節省蒐集數據尋找異常原因的時間、能夠更有效率地解決問題。這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022年製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在該計畫的支持下，康寧已進行三年的AI培訓，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
「數位發展部數位產業署 廣告」