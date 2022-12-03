TNL+ 2022/12/03,
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應該怎樣翻譯足球員德文名字？

應該怎樣翻譯足球員德文名字？
Photo Credit: AP / 達志影像

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與德國人談到這些足球員中文翻譯爭議，他們都會笑笑口，不懂回應。因為他們很難明白字母語言譯成方塊字的困難，也不知道因為中文的方塊字都有意思，所以除了讀音外，還要考慮用字，就是信達雅中的雅。

球員譯名與主流媒體不同的《Now TV》，譯員說到德文是很難處理的語言。但正如前文所述，德文一點都不複雜。

譯員提到翻譯原則是依據原文發音，這並沒問題。我留意到德國電視台的評述員，他們都是以近似原文發音來讀出球員名字，至少歐洲語言如是。

然而一些發音，德國人大多難以掌握。例如英文的「th」音 (西班牙文亦有這個發音)，德國人多不會發，因為德文裡沒有。

另外就是西意俄文的大舌音，標準德文和大部分德文地方語言亦沒有。所以評述員讀到這些名字有「r」字的球員時，都會用德文的小舌音。此外就是英文裡不發音的「h」，好像Bellingham、Tottenham，德國評述員多連「h」音讀出，而非正確英式英文讀音。

與德國人談到這些中文翻譯爭議，他們都會笑笑口，不懂回應。因為他們很難明白字母語言譯成方塊字的困難，也不知道因為中文的方塊字都有意思，所以除了讀音外，還要考慮用字，就是信達雅中的雅。直至他們遇到華人，好奇地問：「What is my name in Chinese?」自己在中文裡叫甚麼名字時，才會領略到中文字與字母的相異。

當華人用中文字寫出這些西方名字時：約瑟、蘇菲、麗曹，他們都會驚嘆中文字的獨特，連忙嚷著要學寫，並追問每個字的意思。聽到意思不太特別，他們會再問有否另外譯法，換上更美的字。名字翻譯，是華人與外地人打開話匣的佳法。除了煮菜外，也用漢字美感吸引別人，加深文化交流。

談到德國人的香港譯名，政治人物的話，大多跟從華語拼音，例如默克爾、科爾、施羅德。網上時見討論，說到「希特拉」才是香港譯名，二戰時香港報章已如此翻譯，「希特勒」則來自普通話。至於會中文的德國人取的中文名，亦各有特色。例如德文老師Dr. Robin Sackmann叫沙儒彬、曾在歌德任教的Jördis Weilandt叫蔚藍水晶。前者有文人和俠士的儒風，後者則像藝術家的筆名，有脫俗清幽的風格。

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