NEC 卓越中心 2.0 創新方案 翻新五感、極致體驗！實現未來智慧生活藍圖，便利、安全兼容的全方位解決方案！

持續不斷推進數位化，以及商業、生活嶄新模式的 NEC 台灣，歷經多年來與產業合作夥伴及客戶的協同創造與開發，今日再度於 NEC 卓越中心（Center of Excellence, CoE）發表整合 NEC 生物辨識、數位政府、智慧零售、數位金融等各項先進技術的最新應用方案。現場以實體展示方式，提供行星際入口、你的臉就是護照、零接觸智慧通關、零接觸金融服務、OMO 聰明購物、營運戰情室等應用場域，將預見的未來化為真實的體驗，並為政府、金融、零售、製造等跨領域的企業用戶與消費者，開啟更多元、更廣泛的價值創新潛能。

「經濟環境的未來需求和要求，都在快速改變中，我們很高興能夠再次展示帶來更多前所未見的便利，未來發展更令人興奮的整合方案，」NEC 台灣董事總經理賴佳怡表示。「在這次展示的創新方案中，NEC 關鍵的 One ID 技術不但兼顧了便利、信任、安全的需求，也融合了虛擬、實體、行動化的智慧未來，將會是台灣產業升級與實現數位轉型的重要助力。」

由於 NEC 所擁有的先進科技除了生物辨識之外，也涵蓋了人工智慧、機器學習、分析、物聯網、自動化、資訊安全和雲端運算等，因此今天所展示方案的產業應用情境，透過 NEC One ID 解決方案與 NEC 專業的諮詢與調整，將各項技術整合並應用至更多的產業環境。此次方案所採用技術的特性及效益，共可分為智慧交通、數位金融、智慧零售 4.0 三大層面，更是NEC 2023 年重點發展項目。

零接觸金融服務。Photo Credit：NEC

首先在智慧交通方面，NEC 獨創全球首座「行星際入口」，結合獨創人臉辨識驗證技術，讓訪客可以在高透視螢幕上看見絢麗影像，還能顯示客製化個人資訊，打造安全的身份辨識方式。在機場，NEC 的 One ID 解決方案讓旅客只要刷臉，就能結合護照、登機證功能，無需頻繁收取重要登機證、護照與冒著接觸染疫風險，從出發到登機都暢行無阻。

關於數位金融服務， NEC 高精準與高安全的遠距虹膜辨識技術，讓用戶只要透過虹膜辨識，就能全程在您自己的手機上操作，直接掃描 QR code 提款，達成零接觸金融服務。另外，NEC 也攜手數位金融解決方案全球領導企業 Avaloq，打造世界級財富管理平台，透過自動化流程支援多元投資產品，落實財富管理與普惠金融的最佳核心引擎。

而在智慧零售 4.0 方面，NEC 推動的新型態、全通路 OMO 智慧購物，整合線上、線下購物體驗，量身訂製個人化行銷活動給每位消費者，打造未來購物模式。相關數據經過整合後，將能在企業戰情儀表板協助決策者進行精準高效的決策。

如同今年全球《NEC Visionary Week 2022》年度大會的主題「Truly Open, Truly Trusted」，NEC 卓越中心所致力展示的創新方案，其根本精神皆在實踐該主題所包含的關鍵要素：加速創新、最大化社會影響、實現利益共享、提供以信任為後盾的技術。展望未來，NEC 仍將努力以其技術實力和創新，繼續領先，打造更美好、更永續的世界。

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