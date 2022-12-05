《一切未曾逝去》：繼好萊塢之後，韓國電影工業成功打造自身的越戰記憶
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從1992年的越戰背景電影《白色徽章》開始，到2014年的《國際市場》，我們看到的是黑暗逐漸減少而對過去的修正逐漸變多的敘事。這些電影裡的韓國人是人性的，但更有甚者，他們也是受害者，是聽命行事的代理戰士，真正的惡徒是美國人。電影對另一場韓國戰爭的重新塑造，正好貼合韓國人自稱是美國與其冷戰政策「受害國」的說法。
文：阮越清
電影描繪這些掙扎，同時也是這些掙扎的產物。它描述的這場戰爭，協助韓國轉型為強勢資本主義社會，也讓韓國得以用更強力且昂貴的方式說故事。電影藝術形式透過工業複合體發展獲致的技術成就，所能反映的社會真實不下於電影敘事所能透露的。然而，正如韓國戰爭紀念館，電影華麗的語言往往不只伴隨著財務成本。身為工業產品，電影比文學更需要獲利回收，畢竟後者牽涉的投資較少。文學較有本錢冒險，比如對敵人抱持同理心，電影則往往遠落其後，例如預算龐大的電影《白色徽章》。這部電影雖然帶著反戰色彩，卻屬於「韓國新電影」，而那是韓國全球競爭力的又一個徵象。
韓國新電影使韓國導演成為國際影壇新寵兒，也吸引了好萊塢的目光。新電影訴說韓國的故事，而本身也是一則韓國故事。這種電影軟實力與最新的現代汽車車款一樣閃亮，是韓國成就的實質文物，也確認韓國夠格被納入世界第一流的行列。在這種框架下，電影《白色徽章》抹除了越南人物，而做為有關韓國人在越南的一部電影，其存在本身就助長了韓國觀點相對於越南觀點在全球的優勢，再者韓國外銷該部及其他電影的能力更維持了這種優勢。
繼《白色徽章》之後，又出現三部關於越戰的電影，共同顯示了記憶和權力透過電影工業藝術的聚合：恐怖電影《羅密歐點》（R-Point, 也譯《高地》，2004），浪漫愛情片《亂世玫瑰》（Sunny），2008) 與歷史通俗片及賣座電影《國際市場：半世紀的諾言》（Ode To My Father，2014）。這些完成度高且光鮮亮麗的電影比越南出產的任何作品都先進許多，技術上更可媲美好萊塢，主題也雷同。
在輸掉越南戰爭的精神閹割後，1980年代的美國戰爭電影參與了學者蘇珊．傑佛茲（Susan Jeffords）所說的「美國的再陽剛化」（Remasculinization Of America），相似的，批評家金暻鉉（Kyung Hyun Kim）主張戰後韓國電影也進行了再陽剛化。三部電影都呈現在越南受盡打擊的韓國陽剛氣質，也都透過炫目的電影體現了韓國崛起。
《羅密歐點》講述一隊韓國士兵奉命尋找失蹤小隊的故事。在棄置的殖民時期別墅裡，他們碰到一個穿著白色越南長襖的女鬼，失蹤士兵就是因她而死亡的，她會讓士兵著魔後自相殘殺。 和美國的戰爭電影一樣，這部電影裡最可怕的角色也是越南女性。
美國電影中描寫危險女性最著名的一部是《金甲部隊》（Full Metal Jacket），一名女狙擊手將一隊美軍消滅殆盡，直到他們把她抓起來殺掉為止。不過在《羅密歐點》中，造成威脅的女鬼繼續存在，為了這群韓國士兵對越南女性和領土的侵害而將其全部害死，僅餘一人存活。 諷刺的是，韓國士兵的死亡也免除了他們的罪責。身為「己方誤擊」（friendly fire）下的受害者（唯一倖存者眼睛瞎了）責任。—他們無法像生存下來的美國軍人一樣被追究責任。
《亂世玫瑰》也以免除罪責這一主題為核心。這是部奇異而有娛樂性的戰爭電影，主角是新婚的順伊（Soon-Yi），她先生因為覺得太太不愛自己而志願從軍（太太順伊則認為他有情婦）。被先生遺棄而不見容於公婆和娘家的順伊，只好前往越南尋夫。前去的唯一管道是成為慰勞韓國與美國部隊的歌舞團藝人，於是她與團長一起出發，團長幫她取名為對美國人比較順耳的Sunny。
順伊演唱歌曲蘇西 「蘇西Q」（Susie Q）時，美國士兵對著她嚎叫，色瞇瞇的看著她，這一幕充分展現出美國士兵對她和所有韓國人的輕賤。興奮過頭的大兵對著她大灑鈔票之後，順伊和領導他們的軍官發生關係，換取他幫忙拯救丈夫。其他團員知道她雖然真的賣身了，但是他們同樣在賣笑，於是燒了用來支付他們的美元。
美國人的惡徒行徑，在美國士兵從一個小女孩背後開槍射殺、並殺害饒了團員一命的越共指揮官之後，更為鮮明地凸顯出來。相對於邪惡的美國人，電影中的韓國士兵從未犯下暴行。在幾場戰鬥中遭射擊、砲轟和伏擊的他們，幾乎總是處於守勢，在敵軍手下飽受驚嚇，最後，順伊的丈夫成為小隊遭伏擊後唯一的倖存者。當順伊終於在戰場上與飽受創傷的丈夫重逢，她並未擁抱或親吻他，而是在槍彈與砲火中狠狠打他巴掌，直到他跪倒在地，電影也結束在這個畫面。
與《羅密歐點》一樣，電影中的韓國男性應當受到越南人與女性責罰。但是與《羅密歐點》不一樣的是，《亂世玫瑰》拒絕相信韓國男性除了為自衛而戰，還有什麼更過分的行為。
《國際市場：半世紀的諾言》是尹德洙的故事，他是北韓難民，覺得自己要為逃離時和爸爸、妹妹失散負責。一家人獲得美軍救援後，他擔起扶養母親和手足的責任。他在東德當煤礦工人，也在戰時越南擔任承包工，付出極大的個人代價，但是靠著辛勤工作而得以經濟無虞。他從乞丐成為中產階級父家長的向上流動，就是南韓從1950年代至今崛起的鏡像。韓國人打的越戰在韓國與尹德洙的改頭換面中，都扮演了雖然小卻關鍵的角色。
戰爭近尾聲時，共黨部隊將尹德洙與其他韓國承包商困在一座越南村落中。韓國海軍陸戰隊與共軍交戰以援救承包商和親美的越南人時，尹德洙為了救一名溺水的越南女孩而受傷。雖然他從此身有殘疾，卻從被援救者成為援救者，正如南韓相對於越南的關係。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。