【關鍵眼中盯】吳怡農光環盡失，民進黨為何還要繼續沿用「失敗方程式」？
我們想讓你知道的是
在「獨攬提名」、「染黑」的檢討之下，民進黨卻又指派一個曾有爭議發言、還是民進黨黑道形象肇始者的吳怡農參選立委補選。這個由代理主席陳其邁所發布的決定，究竟是牽成，還是刻意為英派體系釘下最後一顆釘子？
2022年九合一選舉民進黨縣市首長大敗後，黨主席蔡英文提名策略以及決策團體，成為一大眾矢之的，許多質疑者認為就是英系所領導的權力核心，在許多選區用徵召方式一意孤行決定候選人，引發內部矛盾，才會導致今日的敗績。
雖然開票日當晚蔡英文已經辭去民進黨主席，但這套提名哲學似乎還沒完結，最顯著能見的，就是民進黨又在蔣萬安當選後留下的中山、北松山選區立委，派出了吳怡農。
其實從縣市長提名開始，蔡英文的策略就是要讓英系人馬在自己總統屆滿後，繼續在黨內有影響力而不至於斷根。而這次立委補選在湧言會（海派）阮昭雄表態參選後，代理主席陳其邁仍選擇徵召英系的吳怡農，實在讓人難以理解究竟是蔡英文黨內勢力的苟延殘喘，還是陳其邁對蔡英文領導模式所開的最後一槍。
從「全民皆兵」到市黨部染黑爭議，吳怡農光環已不如兩年之前
吳怡農生涯風光的頂點，應該就是第一次在台灣選民前曝光，跟蔣萬安競選2020年立委的時候。當時吳怡農夾帶著耶魯學歷、國安研究經歷，加上帥氣外表，帶給選民清新的形象，也吸引到眾多的「農婦」鐵粉。
那次選舉，吳怡農以9萬9539票（45%）敗給蔣萬安的11萬2784（51%），在藍大於綠選區，這個結果稱不上是太大的失敗。
選後，吳怡農也被延攬進由蔡英文擔任董事長的新境界文教基金會，並在2021年2月後的一年多時間擔任民進黨台北市黨部主委。
而這也是吳怡農正面形象開始失分的開始。
選後加入智庫的吳怡農，持續提出許多針對台灣國防的建言，但是包括「全民皆兵」（有些人認為他把這和「全民國防」混用）與「在家當兵」等說法都受到多方批評，就連身為民進黨政務官的馮世寬都對其開炮。
而進入台北市黨部後，沒多久又發生當時市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒、詐欺而遭逮捕的事件，並接連扯出其與內政部長徐國勇的關係、大量疑似黑道背景人頭黨員入黨，以及後來大傷民進黨形象、連黨內都批評聲四起的黃承國爭議。
自此，原本總說國民黨是「黑金政黨」的民進黨，正式被貼上了「黑道」標籤，直至選前爆出警大校長出入招待所的醜聞，可以說都是從吳怡農擔任市黨部主委任內爆發醜聞的後續延伸。
種種的不合理，綠營為什麼會繼續使用「失敗方程式」？
2022年11月26日，民進黨因為英系領導核心掌握提名權、使用自己的人馬，加上執政過程中陸續的荒腔走板發言，以及「染黑」疑慮，創下近年最少數的縣市長席次。
然而，在黨中央滿口檢討的話語中，卻又指派一個曾有爭議發言、還是民進黨黑道形象肇始者的吳怡農參選立委補選，實在令人摸不著頭緒。
更奇怪的是，由於吳怡農是在投票日前就宣布願意投入補選，選後民進黨明明有較無形象爭議，從派系角度來看在台北也選得有聲有色的阮昭雄，為什麼還要堅持使用原本的「失敗方程式」？
最最令人不解的，就是這個徵召決定是由代理主席陳其邁所發布。看這次中山與松山的選舉結果，蔣萬安分別拿下42%與45%選票，松山區陳時中選票甚至只有30%，讓人不禁好奇這表面上的牽成，會不會反是刻意為英派體系釘下最後一顆釘子，讓承襲蔡英文、吳乃仁的血脈就此封印，為新潮流的2024年開啟一條更壯闊的路。
其實單看吳怡農在確定被徵召後，受訪時表示「民進黨大敗是因為初選崩壞」、「應回到初選，徵召是例外」的話語，就已經是個摸不著頭緒的起步。
有趣的是，明明蔣萬安選前幾週就辭了立委，國民黨卻在各方人馬相讓之下，直到最後一刻才提出人選。王鴻薇雖然與周玉蔻在北檢門口媲美「台北女子圖鑑」的一戰，讓藍軍大呼過癮，但以剛連任議員的身分投入選戰，肯定會成為對手攻擊重點。
一正一負之間，台北市民會不會在選後幾週改變心意？第三勢力宣布不參戰讓選情更可控之下，綠營都那麼努力的「做球」了，藍營接得到嗎？
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核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。