【關鍵眼中盯】吳怡農光環盡失，民進黨為何還要繼續沿用「失敗方程式」？

2022年九合一選舉民進黨縣市首長大敗後，黨主席蔡英文提名策略以及決策團體，成為一大眾矢之的，許多質疑者認為就是英系所領導的權力核心，在許多選區用徵召方式一意孤行決定候選人，引發內部矛盾，才會導致今日的敗績。

雖然開票日當晚蔡英文已經辭去民進黨主席，但這套提名哲學似乎還沒完結，最顯著能見的，就是民進黨又在蔣萬安當選後留下的中山、北松山選區立委，派出了吳怡農。

其實從縣市長提名開始，蔡英文的策略就是要讓英系人馬在自己總統屆滿後，繼續在黨內有影響力而不至於斷根。而這次立委補選在湧言會（海派）阮昭雄表態參選後，代理主席陳其邁仍選擇徵召英系的吳怡農，實在讓人難以理解究竟是蔡英文黨內勢力的苟延殘喘，還是陳其邁對蔡英文領導模式所開的最後一槍。

從「全民皆兵」到市黨部染黑爭議，吳怡農光環已不如兩年之前

吳怡農生涯風光的頂點，應該就是第一次在台灣選民前曝光，跟蔣萬安競選2020年立委的時候。當時吳怡農夾帶著耶魯學歷、國安研究經歷，加上帥氣外表，帶給選民清新的形象，也吸引到眾多的「農婦」鐵粉。

那次選舉，吳怡農以9萬9539票（45%）敗給蔣萬安的11萬2784（51%），在藍大於綠選區，這個結果稱不上是太大的失敗。

選後，吳怡農也被延攬進由蔡英文擔任董事長的新境界文教基金會，並在2021年2月後的一年多時間擔任民進黨台北市黨部主委。

而這也是吳怡農正面形象開始失分的開始。

選後加入智庫的吳怡農，持續提出許多針對台灣國防的建言，但是包括「全民皆兵」（有些人認為他把這和「全民國防」混用）與「在家當兵」等說法都受到多方批評，就連身為民進黨政務官的馮世寬都對其開炮。

而進入台北市黨部後，沒多久又發生當時市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑因涉毒、詐欺而遭逮捕的事件，並接連扯出其與內政部長徐國勇的關係、大量疑似黑道背景人頭黨員入黨，以及後來大傷民進黨形象、連黨內都批評聲四起的黃承國爭議。

自此，原本總說國民黨是「黑金政黨」的民進黨，正式被貼上了「黑道」標籤，直至選前爆出警大校長出入招待所的醜聞，可以說都是從吳怡農擔任市黨部主委任內爆發醜聞的後續延伸。

種種的不合理，綠營為什麼會繼續使用「失敗方程式」？

2022年11月26日，民進黨因為英系領導核心掌握提名權、使用自己的人馬，加上執政過程中陸續的荒腔走板發言，以及「染黑」疑慮，創下近年最少數的縣市長席次。

然而，在黨中央滿口檢討的話語中，卻又指派一個曾有爭議發言、還是民進黨黑道形象肇始者的吳怡農參選立委補選，實在令人摸不著頭緒。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文、內政部長徐國勇，與總統府國策顧問黃承國

更奇怪的是，由於吳怡農是在投票日前就宣布願意投入補選，選後民進黨明明有較無形象爭議，從派系角度來看在台北也選得有聲有色的阮昭雄，為什麼還要堅持使用原本的「失敗方程式」？

最最令人不解的，就是這個徵召決定是由代理主席陳其邁所發布。看這次中山與松山的選舉結果，蔣萬安分別拿下42%與45%選票，松山區陳時中選票甚至只有30%，讓人不禁好奇這表面上的牽成，會不會反是刻意為英派體系釘下最後一顆釘子，讓承襲蔡英文、吳乃仁的血脈就此封印，為新潮流的2024年開啟一條更壯闊的路。

其實單看吳怡農在確定被徵召後，受訪時表示「民進黨大敗是因為初選崩壞」、「應回到初選，徵召是例外」的話語，就已經是個摸不著頭緒的起步。

有趣的是，明明蔣萬安選前幾週就辭了立委，國民黨卻在各方人馬相讓之下，直到最後一刻才提出人選。王鴻薇雖然與周玉蔻在北檢門口媲美「台北女子圖鑑」的一戰，讓藍軍大呼過癮，但以剛連任議員的身分投入選戰，肯定會成為對手攻擊重點。

一正一負之間，台北市民會不會在選後幾週改變心意？第三勢力宣布不參戰讓選情更可控之下，綠營都那麼努力的「做球」了，藍營接得到嗎？

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核稿編輯：翁世航