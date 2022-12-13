公開拍賣印尼自然保護區島嶼「開發權」引環保爭議，蘇富比延後競標日

我們想讓你知道的是
蘇富比原訂12月8日公開競標維迪保護區（Widi Reserve）島嶼，引起了印尼官員及環保人士關注。蘇富比已將保護區的競標日期延後至明年1月24日。維迪群島位於北摩鹿加省（North Maluku）的南哈馬赫拉縣（South Halmahera），沿海有8個村莊，居民6797人。群島水域是保護區，是當地傳統漁民的生活空間。
（中央社）國際拍賣公司蘇富比原訂上週公開標售印尼摩鹿加群島100多個島嶼，受到印尼官員及環保團體批評，稱這可能破壞生態及影響當地居民福祉。蘇富比官網已將拍賣日期延至明年一月下旬。
蘇富比（Sotheby's）原訂12月8日公開競標維迪保護區（Widi Reserve）島嶼，經印尼媒體報導，立即引發印尼官員及環保人士關注。蘇富比已將保護區的競標日期延後至明年1月24日。
環保團體印尼環境討論會（WALHI）負責海岸、海洋及小島倡議的柏瑞（Parid Ridwanuddin）向中央社表示，維迪群島位於北摩鹿加省（North Maluku）的南哈馬赫拉縣（South Halmahera），沿海有8個村莊，居民6797人。群島水域是保護區，是當地傳統漁民的生活空間。
印尼媒體表示，因印尼禁止向外國人出售島嶼，因此買家必須透過競標PT Leadership Islands Indonesia（PT LII）開發公司的股份，以取得在保護區內建造度假村及住宅的權利。
根據蘇富比官網的資訊，PT LII開發公司花了數年仔細整理規劃、設計及取得許可，並稱之為「世界上生態環境最為敏感的低密度豪華度假村及居住區的開發計畫之一」，文中提及「印尼不允許私人擁有島嶼，但有開發權的企業股份可以出售給任何人」。
印尼海洋事務與漁業部海域空間管理處長馬諾波（Victor Gustaaf Manoppo）質疑其法律正當性，他在上週的記者會上表示，PT LII開發公司並未取得中央政府許可的保護區使用權。
馬諾波並強調「根據法律規定，島嶼不能由外國人擁有，也不能進行交易」。
之前印尼海洋事務與漁業部發言人瓦育（Wahyu Muryadi）對印尼媒體表示，維迪群島不能由外國人擁有，特別是考量該群島中有83個小島是受到保護的森林，而周圍的海洋也受到保護。
印尼海洋事務與漁業部上週在一份聲明中表示：「管理這些島嶼的PT LII開發公司並未取得拍賣許可，包括解決環境問題的使用許可。」聲明中寫道：「當受益人要在沿海地區及小島上定居時，都需要得到批准。」
蘇富比在網站上描述，維迪保護區是地球上僅存最完整的珊瑚環礁生態系統之一，也是如史詩般的動物王國，有數百種瀕危的物種，包括藍鯨、鯨鯊等600種海洋哺乳動物、魚類、鳥類、蜥蜴和昆蟲等。
環保人士表示，類似的開發會削弱當地社群的權利，且可能威脅生態系統，像是雨林、紅樹林、潟湖、湖泊和珊瑚礁，而這都是海洋生物的家園。
印尼環境討論會指出，過去曾發生旅遊公司管理群島後，造成當地社群權利被削弱的情況，柏瑞舉例，2014年西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）的吉利蘇努島（Gili Sunut）在新加坡開發商打造成高級度假村後，島上109個家庭被迫遷離。
他說，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）拉布安巴佐（Labuan Bajo）一座小島上的300多個家庭，則因為島上度假村優先用水，而在獲得乾淨水源上遇到困難。
柏瑞說，若不停止維迪群島的拍賣，類似情況可能發生在維迪群島居民身上，強調自然資源必須由國家控制，並依照人民的最大福祉來管理。
新聞來源
延伸閱讀
- 一場印尼峇里島行看疫後重生：「跟疫情相比，恐怖攻擊和火山爆發都不算什麼」
- 「重縫」婆羅洲邊緣：印尼遷都婆羅洲的大計，恐將給野生動物保護帶來危機
- 「Pasar」一詞從波斯語演變而來，來印尼逛「巴剎」吃喝玩樂通通有
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。