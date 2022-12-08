2022/12/08,
藝文

【劇場】《人類狂想曲》：藝術家用黑暗照亮了我們，他們為觀眾所創造的，不再是「產品」

【劇場】《人類狂想曲》：藝術家用黑暗照亮了我們，他們為觀眾所創造的，不再是「產品」
Photo Credit: 北藝中心提供

我們想讓你知道的是

《人類狂想曲》是由法國新銳團隊魔人神手製造所（La Main de l’homme）帶來的一齣結合雜耍與戲劇的表演。觀看《人類狂想曲》，不禁有一種錯覺：這是人類物種創生以來，第一次發現工具使用的再現，文明初始的牙牙學語。有趣的是，人類創造工具勞動，又反過來被工具所塑造。當人類被自己的工具所馴化，把自己降格為勞動動物，真正的鬥爭就不由外部而來，而是發源於自身。

文：黃家祥

《人類狂想曲》是由法國新銳團隊魔人神手製造所（La Main de l’homme）帶來的一齣結合雜耍與戲劇的表演。等待一場娛樂馬戲的觀眾，必須用全新的目光，來領會雜耍敘事的另闢蹊徑。

HUMANOPTERE_©Dan_Ramaën_HD_007
Photo Credit: ©Dan Ramaën

藝術家頗有意識地收束馬戲的「視覺奇觀」，不強調繽紛熱鬧的神乎其技，卻沒有喪失對「社會奇觀」的注視：他們轉而發現了身體表情那內斂的景深。似乎也隱隱訴說：或許我們在等待的，從來就是一個已經發生過的奇蹟。

而整場表演領銜的道具，僅僅是一顆一顆單調的白球。有時冷不防，從一到多，演員似乎正在戲耍、實驗和創造。另一些時候，又從多到一，彷彿跟隨指令在運作與重複。

於是，這群雜耍藝術家手上的單一「白球」就此解放，成為多變的敘事符號，一個內涵隨著表演變化的指代。演員可以從戴奧尼索斯般舞動的輕盈，忽然變成薛西佛斯推行巨石的艱難，在同一塊舞台展現遊戲空間到工作空間的變換——所以，那是雜耍嗎？還是指令的履行？我們能夠分辨、劃出界線嗎？

觀看《人類狂想曲》，不禁有一種錯覺：這是人類物種創生以來，第一次發現工具使用的再現，文明初始的牙牙學語。有趣的是，人類創造工具勞動，又反過來被工具所塑造。當人類被自己的工具所馴化，把自己降格為勞動動物，真正的鬥爭就不由外部而來，而是發源於自身。

是的，勞動很辛苦，工作是一種被迫，我們恨不得能躺平。但如果借用哲學家韓炳哲在《倦怠社會》中提出的觀點，又會怎麼樣呢？他一反常識地指出，當代真正危害個體的，已經不是外部機構的強制勞動，而是人們對自己所下的規範和要求：

過度勞動和追求績效，使自我剝削的情形更加嚴重，這比外來者的剝削更加有效率，因為它與自由的感覺同時出現。（《倦怠社會》p.37-38）

「自由」是新的謊言（當你有無限的選擇時——想像一張浮誇、沒有盡頭的菜單——我們體會到的不是選擇的快活，而是選擇的堵塞）。「自由感」使我們用靈魂換取贗品，以勤奮替代空虛，抵押愛的能力去收穫知足，因為自我完成的甜美而甘心為奴。健康也不過是維繫工作產出的修辭。最終，所謂的幸福感，只能往自戀的小小渠道流去，匯入社交媒體的海洋。

如今，我們的身體與個人認同是新的殖民地，資本等待開發的沃土。最高級的產品販賣夢想和個人價值，代價則是我們心甘情願的輸誠。社會也許理所當然的以為賦予光芒、為我們無時無刻提供資訊至關重要，可是卻不關心長時間強光映照下所造成的刺眼、目眩與盲翳。只告訴大家一切是可能的，卻忘記創造可能性的條件。在一個過飽和的世界裡，沒有空間留給新創之物。所有的預留都先被看似新型態的勞務給佔據。

壓力、憂鬱、倦怠、焦慮。隔間農場裡的夢遊者。我們當機了。過曝讓人無法好好睜開眼睛觀看，藝術家卻獨獨用黑暗照亮了我們。他們為觀眾所創造的，不再是「產品」，而是一個為「產品」的出現保留的空位。在這樣的緩慢與凝視中，「美的不是奇觀瞬間的光芒，不是立即的刺激，而是安靜的餘暉、時間的磷光。」（《透明社會》p.68）

演出資訊

  • 名稱：《人類狂想曲》
  • 時間：2022.12.23、2023.12.24
  • 地點：台北表演藝術中心求劇場
  • 詳情請點此
17_FB圖片貼文(連結)(1200x628)
Photo Credit: 北藝中心提供

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。