永續消費的社會學想像：不只是個人選擇，而是「生活劇本」的改變
我們想讓你知道的是
生活劇本是技術系統，社會關係和文化所共同譜寫，也共同演變。因此社會生活有其整體結構和節奏，也有特定的改變路徑。除了改變道具（商品）、改變角色（消費者認知），我們得想怎麼改寫劇本的結構和節奏來尋找另一種結局。
文：萬尹亮（東海大學社會學系）
一、實作做為生活的劇本
永續轉型不只是生產系統和科技的挑戰，人們的生活方式也必須改變。近年對日常生活如何永續轉型的討論，多把重點放在改變個人的選擇。本文要介紹社會學怎麼分析日常生活，為什麼重點不在每個人的選擇，而是在生活中的實作劇本。
我們越來越常看到各種討論，思考怎麼讓人們採取友善環境的行為。例如最近工研院歸納出20項關鍵的淨零永續行為，並做了一個行為改變的調查。這項調查發現：51%民眾願意買台灣生產和當季的食品、40%願意每年買新衣服數量減半、44%願意不浪費食物，但只有13%願意用素食取代紅肉和乳製品、只有16%願意上下班共乘。不難看出，這樣的調查把重點放在每個人的日常選擇。
這樣的調查反映了一種常見的觀點：認為「生活是個人選擇的加總」，改變生活就是改變一個個日常選擇。這個觀點還認為，只要越多的消費者能夠在更多的關鍵項目上做出正確選擇──例如吃在地和當季的食物、調高冷氣溫度、上下班改搭公共運輸，就可以減少整體社會的環境影響。從這樣的看法延伸，人們也常把希望放在產品的設計上。如果有更多的人有環境意識，要求更節能、使用更易回收的材質、更耐用的產品，就可以市場的力量引導生產者設計出更好的產品和銷售、流通模式。
但生活真的只是一連串的選擇嗎？隨著環境意識和習慣養成，我們就會做出更好的選擇嗎？甚至，努力地做出更好的選擇，消費就會變得永續嗎？這些問題讓我們回到了社會學的根本提問：社會生活是什麼？社會行動如何可能？又如何改變？
有兩位社會理論家提供了一個新途徑分析社會生活。Reckwits（2002）認為人不只進行理性計算、也不總是遵循社會規範，所以我們與其一直想去分析人究竟怎麼做選擇，不如分析社會行為如何由物品、文化和社會關係譜寫出規則。這樣的行為他稱之為社會實作（social practices），人在生活中執行著實作的規則，不全然理性，也不僅是社會規範。同一年，另一位學者Schatzki（2002）同樣認為社會生活由社會實作所構成。日常生活當中的食衣住行育樂等實作，是社會建構的實體，一方面反應結構性的力量，但又讓行動者可以執行的過程中適度地修改規則。
理論聽起來總是很抽象，不過把社會實作看作像劇本一樣的東西，就比較好理解了。消費社會學認為日常生活是一連實作的組合，我們在其中照著劇本演出，時而修改劇本。Shove等學者（2012）指出個別的實作（practice）如開車、飲食、社交有其規則和文化意義。同時，實作有其物質的基礎，就如同劇本當中的道具和布置，我們運用各式各樣的器材、設施和商品進行日常活動。最後，我們在日常實作中和他人互動，就如同生日宴會那樣，社會關係也影響著實作劇本。
這樣的觀點強調生活不是「個人選擇的加總」，而是由文化、物質、社會關係互相構成的東西。接著讓我介紹幾個經典的研究，說明社會實作當中物品和技術所扮演的角色，實作產生的社會節奏，然後討論生活可以怎麼改變。
二、社會技術系統
我們先來看生活劇本中的物品。Shove和Southerton（2000）的研究帶我們走進英國的廚房，探討冰箱的設計如何創造出日常飲食的劇本。1960年代剛推出的時候，冰箱只有冷凍功能，而且尺寸龐大，當時的設計是為了給鄉村的家庭儲藏農產品，因此都是放在室外。到了1970年代，冰箱廠商改變了策略，主打冰箱是家庭主婦的「省時利器」，主婦只要一周採買一次，就能在家煮出各種料理。為此，冰箱新增了冷藏功能，而且廠商將冰箱從橫躺改為直立的型態，方便使用者拿取食材。到了1970年代末期，廠商進一步縮小冰箱尺寸，使其能夠放進廚房。這時候冰箱除了放生鮮食材，也開始出現各種飲料。
這個轉變的過程，顯示出冰箱自身就帶著劇本。隨著功能上的進步，冰箱漸漸改變了家庭飲食方式。過去消費者常常仰賴罐頭，有了冰箱之後消費者可以一周買菜一次，又可天天吃新鮮的食材，甚至隨時可以喝各種飲料。冰箱的劇本展現在冰箱文化意義上的改變，從農產儲藏設備，變成「省時利器」。
進入了廚房之後的冰箱並沒有停止轉變，而是持續改寫飲食的劇本。伴隨著冰箱的普及，即食食品成為一個新興產業。到了1980年代，市場上開始大量銷售冷凍披薩、漢堡和冰淇淋。因此廠商增大了冰箱冷凍庫的尺寸，讓消費者可以冰更多這類食品。到了1990年代，冰箱已經被包裝成是「家裡的便利商店」，什麼都有，吃什麼都方便。不同的設計，讓我們連吃的東西都不一樣了。
其實不只是單一物品，多種物品會共同譜寫日常生活的劇本。當冰箱裡開始出現各種冷凍食品，消費者就需要快速加熱的設備，因此很快的微波爐出現了。冰箱與微波爐成為一組互補的設備，它們讓人可以從冰箱拿出即時食品，放進微波爐快速加熱。微波爐的出現也改變了家中飲食實作。
Rinkinen等研究者（2021）更指出：物品是鑲嵌在基礎設施的設定之中的。冰箱和微波爐仰賴著穩定的電力系統。電力系統一定程度上設定了生活的可能，支撐著電器化的現代生活。因此家中物品其實是技術系統的一個中介，一方面讓電力進入家中，另方面成為日常實作的基礎，人們透過設備看電視、煮飯、洗澡、洗衣服、玩遊戲。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。