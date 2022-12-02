英國下議院外委會主席：中英「黃金時代」結束，期待與台灣建立半導體、風電、華語學習合作

英國國會下議院外交委員會主席柯恩詩（Alicia Kearns）29日率團抵台訪問，這是英國國會繼2006年，睽違了16年再次組團來台訪問，訪團今（2）日上午先赴總統府與總統蔡英文會面，隨後前往外交部接受國內外媒體提問。主席柯恩詩多次提及期待未來台英在中英文學習、風電、半導體上深化合作，被問及中國駐曼徹斯特總領館施暴案的後續調查，也措辭嚴厲的呼籲英政府考慮將總領事鄭曦「驅逐出境」。

總統蔡英文今（2）日於總統府內接見訪團，這是英國下議院外委會本會期第一次出訪亞洲，而且是專程訪台，意義非凡。蔡英文表示，深刻感受到台英關係的發展受到英國跨黨派議員的關注，英國國會支持台灣的力道也越來越大。

蔡英文說，台英雙方已就貿易政策、供應鏈合作以及強化經濟韌性等議題展開策略性合作，像是11月初台英經貿對話會議剛在台北舉辦實體會議，蔡英文當時也親自接見英國貿易政策部長韓斯（Greg Hands），目前更有超過30家英國離岸風電業者在台灣設立營運辦公室，台英之間未來將在再生能源、網路安全、醫療生技、科技新創等領域有更多交流，加深彼此的夥伴關係。

柯恩詩致詞時表示，這是英國國會繼2006年，睽違了16年再次組團來台訪問，這週能來台和蔡總統及政府官員見面，對下議院是一大殊榮，也感謝台灣政府的無私分享，她謙虛地表示，民主國家確實要進行國會間的對話與交流，「我們來到這裡聆聽與學習」。

柯恩詩提及此次訪台有3個讓台英關係更加緊密的主軸，分別是民主、韌性以及繁榮，她說面對氣候變遷、能源供應、供應鏈多元化等共同挑戰，以及如何保護社會不受網路攻擊的破壞，現在的英國希望能「跳脫歐洲、放眼全球」，英國珍惜並重視在印太區域的朋友，而台灣就是英國堅實的朋友。

針對台英發展，柯恩詩表示希望台灣可以幫助英國建構學習中文的能力，英國也希望協助台灣在2030年達成雙語國家的目標。

柯恩詩說，與台灣的夥伴關係讓英國更有韌性，也讓英國更加繁榮，台英在綠能的交流已經做出非常棒的成績，像蔡總統提到有超過30家英國的離岸風電公司在台運作，比世界其他國家還要多；台英也在半導體產業進行相關合作，希望能持續開發相關能力與科技優勢。

訪團明天即將離開台灣，柯恩詩表示，

我們深信我們有台灣作為朋友，未來將攜手合作，讓世界更加環保健康和平繁榮，兩個島國雖然距離遙遠但卻關係緊密，而這是因為我們有共享的價值，對民主法治與個人權利的重視，還有對茶的熱愛。

柯恩詩也是英國國會「中國研究小組」（China Research Group）共同主席，今年英國國會下議院就「英國─台灣的友誼及合作」動議案進行政策辯論，柯恩詩為台執言。另外一同來台的還有伯恩下議員（Liam Byrne，工黨）、麥克唐納下議員（Stewart Malcolm McDonald，蘇格蘭民族黨）、史密斯下議員（Royston Smith，保守黨）、奎爾下議員（Neil Coyle，工黨）等跨黨派議員。

中英黃金時代結束，英國放眼與台建立半導體、風電、華語學習合作

柯恩詩一行人稍後前往外交部，接受國內外媒體提問，英相蘇納克（Rishi Sunak）日前演說提到，英中關係「黃金時代」已經結束，柯恩詩是否與蘇納克就此交換意見？柯恩詩表示，台灣遭受網路攻擊非常嚴重，這次來台未帶私人手機，無法和首相做聯繫，但她同意首相所說「英中黃金時代已經過去」，這不代表要斷絕與中國的一切合作，她認為要用比較務實的態度面對與中關係，畢竟中國是英國非常大的貿易夥伴，但過程中要跟中方劃清紅線，不能接受中國軍警在英國非法打壓民眾、中國領事館在英國用暴力對待來到英國的難民，也不容許民主受到中國迫害。

柯恩詩說，與中國經濟脫鉤不是重點，重點是如何增加英國經濟的韌性，英國供應鏈要多元化，必須多角化的跟各國進行雙邊關係，這也是為什麼與台灣夥伴的合作非常重要，像是在半導體、風電、生醫產業等方面，但同時英國仍會持續與中國進行貿易，英國在中國也有非常多的貿易商機。

訪團這次來台也聚焦討論中英學習，柯恩詩說，台灣2030年雙語國家的政策很棒，英國文化協會將給台灣很多支持，同時英國也希望台灣政府在華語學習上更施力，讓英國學生在學華語的時後不只有中國的孔子學院，能有更多的華語教學機構可以選擇，她也提到，英國中學現在華語教育現在是由中國政府主導，希望這樣的情勢可以被扭轉，但強調她不是政府代表，此趟來台不能達成任何協議，但已向台灣政府傳達了友好合作的意願。

被媒體詢問這次下議院訪台時機點面臨台灣與中國緊張局勢升高，英國在台灣國防方面可能有哪些協助？柯恩詩表示，這次訪台與許多政府部會進行會談，很明顯的，台灣現在最重要的優先工作就是守護現況，會談主題著重在英國如何協助台灣維護印太區域的和平穩定，以及面對網路攻擊、假訊息攻勢、傳統軍事衝突等可能威脅，國際社會該如何嚇阻。

不過被問及在面對中國可能的侵略，英國可以提供什麼樣的支持？柯恩詩沒有正面回應，強調目前是要避免任何衝突發生，確保台灣在國際上受到尊重、台灣的主權能夠持續、台海能擁有和平。

英國調查曼徹斯特打人案，柯恩詩呼籲將中國總領事「驅逐出境」

柯恩詩強調，不能再相信中國會因為貿易關係去改變對外政策，中國對外擴張的野心及其結構性的問題非常顯而易見。她提到中國駐曼徹斯特總領館對來到英國的人民的暴力行為，痛批為什麼這麼久還沒去起訴中方行為？中國駐曼徹斯特總領事鄭曦堅稱這麼做是他身為外交官的「責任」，如果同樣事情發生會再做一次，柯恩詩呼籲中國政府取消鄭曦的領事外交豁免權、讓他受到英國法律制裁，不然「英國應該直接將其驅逐出境」。