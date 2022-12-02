因殖民史挺荷蘭隊，印尼有球迷為把房子改裝成「荷蘭總部」
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印尼媒體報導，摩鹿加省有球迷為了慶祝荷蘭隊打進世界盃，把房子改裝成「荷蘭總部」，外牆漆上荷蘭國旗與國徽。球迷雅尼（Yanny Van Holl）向印尼論壇網（Trubun）表示，裝飾家裡是為了迎接2022卡達世界盃的到來。
（中央社）世界盃足球賽正如火如荼進行，每當荷蘭隊出賽，總會吸引許多印尼球迷觀看，為荷蘭隊加油。這是因為荷蘭曾殖民印尼350年，兩國關係特殊，而與荷蘭有歷史淵源的摩鹿加省更出現瘋狂球迷，在自家牆壁漆上巨幅荷蘭國旗。
印尼人熱愛足球運動，不只愛踢球也熱衷觀看比賽，過去總統大選與世足賽同年舉辦時，就有專家擔憂世足賽會分散印尼民眾對總統大選的關注。
日前荷蘭對上卡達的比賽，雅加達有多間運動酒吧設置大銀幕直播賽事。「耶！太讚了！」荷蘭隊射門得分瞬間，轉播世足賽的戶外餐廳響起一片歡呼聲，印尼球迷對荷蘭隊情有獨鍾，背後有一些原因。
德印尼混血的足球教練提摩（Timo Scheunemann）指出，除了因印尼過去長期被荷蘭殖民，部分球員甚至有印尼血統，才會有大批支持荷蘭隊的印尼球迷。
他也補充，荷蘭有許多知名球星，也是印尼支持荷蘭隊的原因之一，像是范巴斯登（Marco Van Basten）和范迪克（Virgil van Dijk）都是家喻戶曉的荷蘭球星。
印尼球迷費爾曼夏（Firmansyah）是荷蘭隊的死忠支持者之一，他解釋，過去有很多印尼人和荷蘭人結婚或移居到荷蘭，因此印尼和荷蘭關係緊密。他對中央社說：「我們支持荷蘭也是因為荷蘭球員有非凡球技，曾數次打進冠軍賽，也許今年有機會拿下冠軍。」
印尼社群網路流傳摩托車隊揮舞荷蘭國旗的影片，要為荷蘭隊加油。在餐廳觀看比賽的球迷魯提非（Luthfi）也支持荷蘭隊，他說，荷蘭隊有很多厲害球員，支持荷蘭可能和過去被殖民有關，但也是因為荷蘭和巴西一樣有很多有名的球星，因此他也支持巴西隊。
印尼國家檔案館管理人員賈瑪魯丁（Jajang Nurjaman）解釋，並非所有印尼人都支持荷蘭隊，大多數支持荷蘭隊的人，通常可能與荷蘭人有血緣關係，另外也有可能是荷蘭足球員有印尼血統。
賈瑪魯丁說：「一些印尼人認為，他們與荷蘭人有著密切關係，特別是印尼老一輩人經常講述他們在殖民時期所經歷的歷史。」不過他認為，被荷蘭殖民的歷史和支持荷蘭隊可能並沒那麼有關；若印尼有大批荷蘭隊球迷，那應該是因為荷蘭球員表現好，而印尼人也喜歡看他們比賽。
印尼與荷蘭因殖民史關係特殊，17世紀荷蘭王室透過東印度公司對印尼殖民統治，之後經歷太平洋戰爭，日本趕走荷蘭統治者短暫統治印尼後，荷蘭在日本戰派後再度派大軍入侵。印尼歷經4年武裝獨立革命，在國際斡旋下，荷蘭最終在1949年12月27日自印尼撤軍、承認印尼獨立。
印尼獨立初期，荷蘭軍隊曾對當地平民實施大規模殘暴鎮壓，但賈瑪魯丁指出，年輕一代並不會因為這段歷史而對荷蘭產生負面觀感。他說：「年輕人未曾經歷過這段時期，只是從學校學到這段殖民史，瞭解的也不夠徹底。」
賈瑪魯丁並補充，現今有很多組織是由荷蘭和印尼年輕人共同組成，他們會一起討論兩國關係，並從新的角度看這段殖民史。
另外，足球教練提摩指出，印尼摩鹿加省（Maluku）有特別多荷蘭隊的球迷，這是因為有些荷蘭隊球員與摩鹿加省有歷史淵源，甚至有些人與摩鹿加人有血緣關係。
據記載，1950年代，印尼摩鹿加省安汶（Ambon）島的居民建立「南摩鹿加共和國」，被印尼中央政府視為叛亂組織，在被印尼軍方鎮壓後，約有1萬2500名摩鹿加士兵及眷屬流亡荷蘭，數十年後逐漸融入荷蘭社會。
印尼媒體報導，摩鹿加省有球迷為了慶祝荷蘭隊打進世界盃，把房子改裝成「荷蘭總部」，外牆漆上荷蘭國旗與國徽。球迷雅尼（Yanny Van Holl）向印尼論壇網（Trubun）表示，裝飾家裡是為了迎接2022卡達世界盃的到來。
然而，即使印尼人享受世足賽，也為荷蘭隊加油，但他們還是盼望有朝一日印尼國家隊能踢進世界盃。費爾曼夏說：「我希望荷蘭隊今年能拿下冠軍，然後下一屆就能換印尼隊。我們從來沒有以印尼國家隊的名義進入世界盃，還是期待有這麼一天的到來。」
印尼自獨立以來從未獲得世足賽資格，1938年曾以荷屬東印度代表隊成為首支晉身世界盃決賽的亞洲球隊；2015年則因印尼政府干預足球事務一度遭國際足球總會（FIFA）禁賽，不能參加各項足球賽事。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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