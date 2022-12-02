泰國僧侶集體藥檢未過，寺廟已人去樓空民眾擔憂無法做功德
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這次藥檢甚至有出家10年的寺院住持也被發現吸毒，Sungyut Namburi說到：「當我視察方丈住所時，我相當驚訝，因為那裡一團糟。」藥檢呈陽性後，僧侶們都承認有吸毒行為，也有人承認自己有長期吸毒的習慣。
一座位於泰國碧差汶府桑藩區（Bung Sam Phan）的寺廟，近期因藥檢發現該寺僧侶都有使用甲基安非他命（俗稱冰毒），僧侶已皆送勒戒所，寺廟也人去樓空。
根據《華盛頓郵報》報導，該區村長Sungyut Namburi表示，由於僧侶的個性和行為暴露了吸毒的身份，因而有村民向他告密，Sungyut Namburi和地方官員在本週一拜訪該寺廟，一小後寺廟中的4名僧侶都被檢測出甲基安非他命呈陽性，而另座小寺廟則有兩名僧人檢測呈陽性。
這次甚至有出家10年的寺院住持也被發現吸毒，Sungyut Namburi說到：「當我視察方丈住所時，我相當驚訝，因為那裡一團糟。」藥檢呈陽性後，僧侶們都承認有吸毒行為，也有人承認自己有長期的吸毒習慣。
分區行政長官Niti Rungjaruenkij表示，這次社區中的吸毒者——包括這幾位僧侶——已於週三參加勒戒訓練，村長Sungyut也說明，因為僧侶出現戒毒所並不合適，這些吸毒的僧侶必須先還俗，如果戒毒之後可再次出家。
說到這起震驚社區的事件，Sungyut表示村民們非常難過，原本擔心民眾可能會失去信心，不過村民們都仍感謝這些僧侶過往的努力。
地區官員Boonlert Thintapthai向《法新社》表示，由於寺廟現在沒有僧侶，村民擔心無法從事祭拜或向僧侶捐贈食物等功德，因此將會派更多僧侶前往該寺廟，讓村民履行宗教義務。
據聯合國毒品和犯罪問題辦公室稱，泰國是從緬甸經撣邦、寮國大量運送冰毒的主要國家，目前冰毒藥片售價不到20泰銖（約0.5美元），聯合國毒品和犯罪問題辦公室的Jeremy Douglas向《泰國詢問報》表示：「在（泰國） 每個角落都很容易地找到冰毒，尤其是Yaba（又稱瘋藥、馬藥，是含甲基苯丙胺和咖啡因的興奮劑藥物）供應隨處可見，藥片比啤酒還便宜。」
新聞來源
- Thai Buddhist temple left empty after all its monks test positive for meth（華盛頓郵報）
- Bad abbot: Thai temple left empty after monks fail drug tests（France 24）
- Thai Buddhist monks in temple test positive for meth: report（福斯新聞）
- Thailand’s methamphetamine drug supply pushes prices to as low as 10 Baht/tablet（泰國詢問報）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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