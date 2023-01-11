2023/01/11,
歷史

魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇（三）：平定完宗室叛亂，苻堅宣布這次一定要消滅東晉

魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇（三）：平定完宗室叛亂，苻堅宣布這次一定要消滅東晉
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我們想讓你知道的是

苻堅在朝廷上宣布，這次一定要消滅東晉。事成之後，就可以從泰山返回，順便封個禪，當真真正正的天子。

文：阿前

前秦與東晉，在西元4世紀末，分屬中國南北方對峙。378年，前秦掀起了一波全面攻勢，戰爭持續兩年，前秦的兵馬一波接著一波。正當東晉展開反擊，前秦在安排各地防務時，出了大問題。

苻堅有個堂兄，名叫苻洛，是數年前負責征討代國，並鎮守前秦北方。隨著南方戰爭失利，苻堅就下令要苻洛帶兵前來支援襄陽，再溯漢水而上，轉駐蜀漢。蜀漢是對江南戰爭，最重要的大型基地：由於地形區隔，管理上也相對麻煩。我們拉高角度看，苻堅這個調度，對堂兄顯示出重大的信任跟依賴。可人在局中的苻洛怎麼想？

苻洛有自己的追求——已經被苻堅打槍了，如今又要接受調度，捨棄自己經營數年的領地？苻洛跟自己的手下商量：「我和皇上是至親，他不願意任命我為宰相、大將軍，經常都把我發配邊疆，一定對我有什麼忌恨。」「這次要我們前往西邊蠻荒，又不允許我們回長安，只怕其中有鬼，想要叫駐守在漢水的將領暗算於我等……為今之計，該是匡扶社稷之時了。」

這短短兩句話，也是很有趣味的。匡社稷是要導正國家，苻洛這時說出來的意思，就是所謂「皇帝倒行逆施，革命有理造反無罪」。而苻堅要求的行軍路線，其實是為了讓苻洛能夠更迅速支援南征作戰，但苻洛只知道要去成都當官啊，為什麼要捨近求遠呢？要暗殺我嗎？

如果苻堅是坐鎮長安指揮，那南征軍情早就傳得沸沸揚揚。可皇帝御駕親征，戰情不後送……遠在北方的苻洛，甚至還覺得一切太平無事呢。廣大的國土，不同的角度，引發了前秦的第六位宗室叛亂。

苻洛自稱大將軍、大都督、秦王，要匡扶社稷你不能自稱天子的。接著派出使者，對周遭鮮卑、烏丸、高句麗、百濟及薛羅、休忍等諸國發出徵召令。各國各部族表示：你神經病，不去。這邊簡要的顯示出，前秦是一個下轄諸國的真王朝喔。而且大家對於反苻堅，沒有興趣。

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雖然前秦本國中有各種隱憂，但至少「儒家聖天子」對四夷的功夫，苻堅還是做得很到位的。沒有盟軍，苻洛就有點抖了，轉頭問軍師：「我們是不是該中止？現在投降輸一半可以嗎？」軍師表示：「不如我們將計就計，宣布接受苻堅分派，起兵南下，大家非但不會覺得奇怪，還會列道歡迎我們……我們大可兵不血刃的把各地王公官員擒獲，進而徵召更多兵馬，到時直接取下長安，天下百姓還沒發覺，前秦的天子，就換成您啦。」

妙計，有夠妙計，換成是我都信了，苻洛也是照辦。然而，《晉書》卻說，關中地區（長安一帶）馬上就騷動了。為什麼消息一下就走漏？這邊提供一個看法。

當年被苻洛打敗，差點死在戰場上的代王，這時候正在長安太學讀書呢。幾封家書，苻洛在代地的舉動，他人不知，原代王肯定一清二楚。而他們也不會傻到去跟苻堅告狀，趁火打劫才是王道啊。一直不提代王的名字，不是因為他是不重要的蠻族。相反的，就是因為他太重要，可是《晉書》跟他們的本國史記載出入太大，所以這邊就保留一點。這個代國，其實就是「北魏」的前身。

總之，關中這麼一鬧騰，苻洛的行蹤就暴露了。什麼邏輯？所以說這些關中盜匪，肯定是知道苻洛動向的。苻堅在襄陽得到消息，前線跟東晉正僵持啊，就先派使者去找苻洛：「天下一統就在眼前，你鬧個屁？趕快退兵回去，幽州以後都封給你就是了。」苻洛回復：「幽州太小，容納不了我的天子霸氣，還是要咸陽才行。不如你先回來潼關迎接我，我還可以封你個上公。」

給臉不要臉，苻堅索性撤了前線，大軍回擊苻洛。說到底，內憂不除，別說一統天下，客死荊州都有可能啊，還不如趁手頭握有遠征軍，回頭平亂卡實在。原本的三路南征軍，此時轉為三路北伐軍。順帶一提，其中一將軍名石越，為了潛行北上，居然自海路搶灘。

這個神祕的大將，五行屬水滴。先前攻打荊州襄陽，東晉軍本認為北軍無舟，不足為懼，石越也是騎著馬就躍入漢水，攻下襄陽外城。石越的行為，究竟是單純的莽撞？還是凸顯出北人已經擁有南人所不能明白的「水性」？

不論如何，石越成功突襲苻洛的前線基地，擒殺其軍師，讓苻堅大軍得以順利平亂的功績，實是不下鄧艾度陰平古道。苻堅寬赦了大部分的叛亂份子，流放苻洛，並讓弟弟苻融執掌車騎大將軍、領宗正、錄尚書事。

這三個職務，也有深意。

  • 錄尚書事，是政務之首。
  • 宗正，則是宗室裁判，所有姓苻的都要受他管轄。
  • 車騎，就是負責平定內亂的大將軍。

苻堅正式的認識到，宗室內亂，是他不能迴避，不能解決的國家隱憂。緊接著召開會議，宣布移民政策。苻堅的意思是，把關中三輔的原前秦百姓，其實多半就是羌氐戎，遷移到關東地區。所謂的關東主要指冀州、兗州，東漢最繁榮且現在屬於前秦的區域。

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移民不是去開墾的，是去當地主新貴族的，但這任務，絕對比開荒更艱鉅。這是一直以來提到，北方的經濟體系與政軍關係。脈絡頗長簡單複習，就是關東的地主仍然擁有與政權抗衡的經濟實力。即使管理者是政權宗室，面對大量的政治獻金與經濟支持，還是會興起反叛之意。

所以苻堅以苻丕為關東總管，石越、韓胤、梁讜、苻暉等四名大將為輔，分別帶領自己族中年輕子弟，去進行地方接管。想當然，這五大帥都是苻堅認為能夠絕對信任的對象。要說明的是，苻丕是苻堅之子，但並不是前秦太子。可舉凡南征掛帥，北鎮關東，都顯示出苻堅對苻丕別有用心。

然而，苻堅這招整頓關東地主的「大移民」，收到了不錯的效果。稅收踏實了，國家也變得越來越有錢，苻堅就想著一個兩個小愛好舒服舒服也不打緊吧？


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