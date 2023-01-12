魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇（四）：苻堅想靠一統天下解決內部問題，所以急於決戰

文：阿前

三國有赤壁，魏晉戰淝水，同樣是南方以少勝多之戰，更阻絕了北方邪惡的野心。所以說，在我小時候，這兩場戰事相當被教育看重的，基本上跟八二三砲戰並列為「三大定南北戰事」。現在的人看，可能就覺得有點好笑了，很多歷史我們都會覺得有點好笑的。那麼，這場由前秦與東晉展開的統一戰爭，究竟是怎麼一回事呢？

首先，雙方都留下了記錄，表示「對方」襲擊邊界，挑起戰火。對於這個挑釁，東晉沒有太多意見，但前秦卻說，我們國富民強，足以徵召97萬的甲士，該是統一中國的時候了。我希望大家永遠要注意的是，97萬甲士，是一個「虛」的描述，國富民強，同樣也是。

前秦當時的實際狀況是叛亂叢生，而苻堅所信仰的政治學派，則跟漢武帝一樣。這個學派認為，宣揚國威一統天下四夷來朝，國內的一切混亂就會平息。你肯定知道，這個誇張的概念，來自儒家。不過即使同樣信仰《聖經》，教義跟教派也是很多元的，前秦朝廷上，就起了一些爭執。

史書的春秋筆法，首先告訴我們，當年幫助苻堅奪得帝位，富國強兵，一統北方的代表人物之一：權翼，反對伐晉。幾次跟晉軍交鋒，並平定前秦內亂的大將石越，也表示反對。誰贊成？沒有代表性人物，說穿了，苻堅自己想要。

但反對的太多啦，苻堅暫時休會，跟自己的弟弟苻融討論。苻融同樣堅決反對，更搬出已逝宰相王猛的遺言來壓：「陛下您以前都說他是您的孔明，孔明都算到不能打啊。」其實，皇帝要做到「獨裁領導者」，是很困難的。苻堅受到重大的反對，若是仍一意孤行，那麼南征軍就絕對不可能趨近97萬。

說白了，政治鬥爭圍繞著南征展開。原本苻堅以為，儒派官員會跟學者口徑一致，事情卻不是他憨人想得那樣簡單。那麼，苻堅只好求助於第二大派系了。事情很複雜，我們簡單說。

北方政權的第二大學術派系，就是「佛家」。甚至我們採取二分法來看：儒家主漢，佛家主胡。苻堅先是讓當時的佛家領袖「道安」跟自己同乘一車，折辱了儒家代表權翼一番。隨即又跟道安說，天下這麼大，我們不應該去江南走走嗎？道安一笑：「天下這麼大，江南那麼糟……大禹去了就死在那邊，你還想去啊？」原來早就有一票人察覺，苻堅正在加強道安的地位，便去跪求大和尚為萬民著想，勸阻苻堅。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

走到這地步，看起來就是四面八方都給封死啦，淝水之戰到底如何發生？就在這時候，慕容垂站出來支持了。慕容垂本是前燕親王，善戰有謀，遭到國內猜忌，降於前秦。我是覺得也不要想說，慕容垂想要趁機讓苻堅眾叛親離，所以支持南征。

基本上他就是曾經規劃過打敗東晉桓溫戰術的男人。你如果打贏過陸遜，不把陸抗放在眼裡，那其實也是很正常，再加上做為一個降將，慕容垂跟前秦朝廷的關係肯定不算密切。他所知道的，就是苻堅所說：我們有雄師百萬可用，哪裡打不贏東晉，他也是不能理解啊。最後，不打仗，慕容垂的尷尬身分，也將註定他永遠卡在這高不成低不就的位置。說到底，慕容垂本身就有十足的理由支持南征。

但他恐怕也沒想到，只是出一張嘴，苻堅就大動作提高他的地位了。在這樣的情況下，人們就會對自己的能力產生錯誤的評估，甚至產生更大的野心。用一個慕容垂，當然不會有什麼改變，但這裡代表的是：前秦本國反對南征，苻堅重用了降將派。

這就必須劇透一下：正因為加強了降將派的權力，所以在淝水戰敗的情況下，前秦朝廷跟降將派突然就打起來了。舉簡單例子，若是諸葛亮不死，五丈原北伐成功，楊儀跟魏延能有什麼狗屁問題。就是因為諸葛亮掛了，本來就有衝突的軍隊大老，才會展開你死我活的狗咬狗。

更重要的是，東晉是不是前秦所說的弱小國家？完全不是。東晉非常強，尤其是前不久的桓溫時代，根本就是南邊的曹魏，差一點點就北伐成功一統天下了。那前秦尚且會因南征與否發動政治鬥爭，東晉又怎麼不會？

隨著上一次前秦入侵，讓謝家的北府兵揚名立萬，桓溫的弟弟，車騎將軍桓沖，也感到了謝安的威脅。原本他的眼中，謝安應該就是像簡文帝司馬昱那樣負責看家跟行政的小夥伴。可北府兵完全顯示出，小夥伴手上有槍啊。

謝安跟謝玄，就是簡文帝跟殷浩，是足以把戰神桓溫送進冷宮的組合，也絕對拿得下桓沖。桓沖幾次試探，發現完全不能動搖謝家叔姪時，北伐，成了他的唯一選擇。

淝水之戰，嚴格說起來，就是桓沖挑起的。西元383年，桓沖發動了10萬大軍，再次進攻襄樊地區，一邊圍城，一邊分兵攻打漢水北岸各前秦據點。同時，桓沖更下令自己的部屬楊亮，攻打蜀地秦軍，先聲奪人，連下5城。

苻堅本有南征之意，這時正好把反對派的聲音都壓下去，兵分三路出擊。慕容垂輔佐皇子苻睿為主軍，救援襄陽；姚萇陪同萬人敵張蠔，支援蜀地。慕容垂跟姚萇，就是降將派的佼佼者。

第三路不用記，反正就被晉軍打敗了，但另外兩路所造成的壓迫，讓桓沖決定退兵。苻堅當然不肯就此罷手，趁機發出天下兵馬召集令，以及給東晉的勸降檄文，總出動兵力，在前秦文書上，竟高達120萬。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這百萬大軍分批分路前進，有涼州騎、幽州兵，漕運兵船、糧船多達萬餘艘，進襲益州、荊州、汝南、徐州，是全面性的南征。苻堅本人更御駕親征，走東路南下，實難分辨欲自徐州或汝南而來，但不管走哪邊，這都是謝玄的管區。