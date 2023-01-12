魏晉風雲之苻堅大帝淝水之戰篇（四）：苻堅想靠一統天下解決內部問題，所以急於決戰
我們想讓你知道的是
我們鋪陳了很久的淝水之戰前奏，到這裡，你能明白苻堅跟苻融為什麼一直急於結束戰爭嗎？因為前秦內部根本就負擔不起這場全面南征。苻堅想靠一統天下來解決內部問題，不能再拖，這是前線將軍們所不知道的。
文：阿前
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三國有赤壁，魏晉戰淝水，同樣是南方以少勝多之戰，更阻絕了北方邪惡的野心。所以說，在我小時候，這兩場戰事相當被教育看重的，基本上跟八二三砲戰並列為「三大定南北戰事」。現在的人看，可能就覺得有點好笑了，很多歷史我們都會覺得有點好笑的。那麼，這場由前秦與東晉展開的統一戰爭，究竟是怎麼一回事呢？
首先，雙方都留下了記錄，表示「對方」襲擊邊界，挑起戰火。對於這個挑釁，東晉沒有太多意見，但前秦卻說，我們國富民強，足以徵召97萬的甲士，該是統一中國的時候了。我希望大家永遠要注意的是，97萬甲士，是一個「虛」的描述，國富民強，同樣也是。
前秦當時的實際狀況是叛亂叢生，而苻堅所信仰的政治學派，則跟漢武帝一樣。這個學派認為，宣揚國威一統天下四夷來朝，國內的一切混亂就會平息。你肯定知道，這個誇張的概念，來自儒家。不過即使同樣信仰《聖經》，教義跟教派也是很多元的，前秦朝廷上，就起了一些爭執。
史書的春秋筆法，首先告訴我們，當年幫助苻堅奪得帝位，富國強兵，一統北方的代表人物之一：權翼，反對伐晉。幾次跟晉軍交鋒，並平定前秦內亂的大將石越，也表示反對。誰贊成？沒有代表性人物，說穿了，苻堅自己想要。
但反對的太多啦，苻堅暫時休會，跟自己的弟弟苻融討論。苻融同樣堅決反對，更搬出已逝宰相王猛的遺言來壓：「陛下您以前都說他是您的孔明，孔明都算到不能打啊。」其實，皇帝要做到「獨裁領導者」，是很困難的。苻堅受到重大的反對，若是仍一意孤行，那麼南征軍就絕對不可能趨近97萬。
說白了，政治鬥爭圍繞著南征展開。原本苻堅以為，儒派官員會跟學者口徑一致，事情卻不是他憨人想得那樣簡單。那麼，苻堅只好求助於第二大派系了。事情很複雜，我們簡單說。
北方政權的第二大學術派系，就是「佛家」。甚至我們採取二分法來看：儒家主漢，佛家主胡。苻堅先是讓當時的佛家領袖「道安」跟自己同乘一車，折辱了儒家代表權翼一番。隨即又跟道安說，天下這麼大，我們不應該去江南走走嗎？道安一笑：「天下這麼大，江南那麼糟……大禹去了就死在那邊，你還想去啊？」原來早就有一票人察覺，苻堅正在加強道安的地位，便去跪求大和尚為萬民著想，勸阻苻堅。
走到這地步，看起來就是四面八方都給封死啦，淝水之戰到底如何發生？就在這時候，慕容垂站出來支持了。慕容垂本是前燕親王，善戰有謀，遭到國內猜忌，降於前秦。我是覺得也不要想說，慕容垂想要趁機讓苻堅眾叛親離，所以支持南征。
基本上他就是曾經規劃過打敗東晉桓溫戰術的男人。你如果打贏過陸遜，不把陸抗放在眼裡，那其實也是很正常，再加上做為一個降將，慕容垂跟前秦朝廷的關係肯定不算密切。他所知道的，就是苻堅所說：我們有雄師百萬可用，哪裡打不贏東晉，他也是不能理解啊。最後，不打仗，慕容垂的尷尬身分，也將註定他永遠卡在這高不成低不就的位置。說到底，慕容垂本身就有十足的理由支持南征。
但他恐怕也沒想到，只是出一張嘴，苻堅就大動作提高他的地位了。在這樣的情況下，人們就會對自己的能力產生錯誤的評估，甚至產生更大的野心。用一個慕容垂，當然不會有什麼改變，但這裡代表的是：前秦本國反對南征，苻堅重用了降將派。
這就必須劇透一下：正因為加強了降將派的權力，所以在淝水戰敗的情況下，前秦朝廷跟降將派突然就打起來了。舉簡單例子，若是諸葛亮不死，五丈原北伐成功，楊儀跟魏延能有什麼狗屁問題。就是因為諸葛亮掛了，本來就有衝突的軍隊大老，才會展開你死我活的狗咬狗。
更重要的是，東晉是不是前秦所說的弱小國家？完全不是。東晉非常強，尤其是前不久的桓溫時代，根本就是南邊的曹魏，差一點點就北伐成功一統天下了。那前秦尚且會因南征與否發動政治鬥爭，東晉又怎麼不會？
隨著上一次前秦入侵，讓謝家的北府兵揚名立萬，桓溫的弟弟，車騎將軍桓沖，也感到了謝安的威脅。原本他的眼中，謝安應該就是像簡文帝司馬昱那樣負責看家跟行政的小夥伴。可北府兵完全顯示出，小夥伴手上有槍啊。
謝安跟謝玄，就是簡文帝跟殷浩，是足以把戰神桓溫送進冷宮的組合，也絕對拿得下桓沖。桓沖幾次試探，發現完全不能動搖謝家叔姪時，北伐，成了他的唯一選擇。
淝水之戰，嚴格說起來，就是桓沖挑起的。西元383年，桓沖發動了10萬大軍，再次進攻襄樊地區，一邊圍城，一邊分兵攻打漢水北岸各前秦據點。同時，桓沖更下令自己的部屬楊亮，攻打蜀地秦軍，先聲奪人，連下5城。
苻堅本有南征之意，這時正好把反對派的聲音都壓下去，兵分三路出擊。慕容垂輔佐皇子苻睿為主軍，救援襄陽；姚萇陪同萬人敵張蠔，支援蜀地。慕容垂跟姚萇，就是降將派的佼佼者。
第三路不用記，反正就被晉軍打敗了，但另外兩路所造成的壓迫，讓桓沖決定退兵。苻堅當然不肯就此罷手，趁機發出天下兵馬召集令，以及給東晉的勸降檄文，總出動兵力，在前秦文書上，竟高達120萬。
這百萬大軍分批分路前進，有涼州騎、幽州兵，漕運兵船、糧船多達萬餘艘，進襲益州、荊州、汝南、徐州，是全面性的南征。苻堅本人更御駕親征，走東路南下，實難分辨欲自徐州或汝南而來，但不管走哪邊，這都是謝玄的管區。
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【跨域生態系系列專訪】國際時尚精品永續服務生態系 — 廢棄布料變時尚，精品門市永續亮點
我們想讓你知道的是
品牌商想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物，可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市。
一塊五彩炫麗的板子，加厚可當桌板、陳列架層板，加大可當門市裝飾板，除了功能性充滿無限想像，更特別是這塊板子摸起來十足布料感，因為它就是由廢棄衣料所製成，而且這些廢棄衣料全都來國際時尚品牌的庫存品，經由台灣製造商的巧手改造為充滿功能價值的新產品。
近年來，「以廢創新」的故事正不斷在國際精品時尚界發生，主因來自全球環保意識抬頭，各種國際環保公約、全球宣誓，陸續祭出各項條款牽制著全球產業發展，進而促使低碳、低污染、低廢棄、3R（Recycle、Reuse、Reduce）等關鍵字，成為企業在追求利潤最大化時，也必須通盤考量的營運目標。
國際精品品牌更是如此，「其中一個原因是國際精品品牌長期背負著資源浪費的標籤，他們很想要趁勢翻轉。」工業技術研究院產品服務中心業務經理薛任慈強調，「也因此，上述關鍵字已逐漸成為品牌創造營收的必要指標。」午洋企業行銷部副總經理徐甄羚指出。除了面對環保的趨勢壓力，近年全球消費市場深受新冠疫情影響，導致許多國際時尚精品品牌面臨庫存品愈來愈多的挑戰，且無論是庫存服飾、門市展示用廢棄物、服飾製作廢料等，未來礙於碳權規範，都無法再任意焚毀。
受限於環境因素，國際精品品牌不得不積極尋找3R解方，也把這項難題拋給了他們的全球供應商，午洋就是其中接到挑戰的企業。
永續商機，用廢材說個好故事
成立於一九八四年，午洋是國際精品品牌的重要供應商，主營設計生產品牌門市展示用工具、層架等。近年，陸續有幾家國際品牌問午洋：「有沒有辦法可以讓廢棄物再生利用？」當拋出問題的企業愈來愈多時，午洋從中嗅出新商機，也把這樣的訊息從全球帶回台灣，「午洋揣測台灣製造業這麼厲害，也許可以找到夥伴一起來想辦法。」徐甄羚笑說。
於是午洋從不同領域尋找一些不曾合作過的企業攜手創新研發，不僅建立了獨特的國際時尚精品永續服務生態系，部分開發也已經獲得國際品牌肯定，成為品牌供應鏈的示範商。
邦泰複合材料公司是午洋的永續服務重要夥伴，共同承擔國際時尚精品永續服務生態系的基石者角色。成立40多年，邦泰是一家工程塑膠改性廠，主要針對客戶需求，提供塑料改性或加強性質的技術服務，譬如在塑料中加入剛性強度、不同視覺元素等，以改變塑料原有狀態。
當午洋找到邦泰時，「我們起初有點意外。」邦泰副總經理吳眉菱說，當時午洋告訴邦泰：我們要幫品牌把廢棄的碎布融入到塑膠中，再製成有功能的新產品，而且還不能融到不見布料的蹤跡。
對邦泰而言，塑料改質是每天在執行的工作，都有既定方法與製程，但午洋送來的品牌廢棄衣物混合了多種布料，成分有天然棉、聚脂纖維、PP纖維等，不同纖維擁有不同物性，卻要統統跟塑膠融合在一起，溫度、配方等都是影響成敗的關鍵。
新挑戰擺在眼前，午洋負責與品牌來回溝通，邦泰則與工研院材化所合作，在工研院實驗室進行試驗工作，包括材料分析與評估、改質試驗等，薛任慈指出，因為送來的材料太複雜，內含不同材質布料，及吊牌、金屬釦等配飾，研發團隊必須不斷試驗，想盡辦法針對各種材料進行粉碎、抽絲、融合、造粒，才將廢棄衣物變成塑膠母粒。
一步步研究出複合材料融入塑膠的有效方法後，他們再次面對一個前所未見的大難題──品牌想將改性後的材料變成一個可說的故事。
徐甄羚補充指出，每一個國際精品都有自己的品牌故事、理念，環保意識抬頭之際，品牌商便想告訴消費者：時尚不等於浪費，過季或廢棄衣物可經由回收、改質、再造，並賦予不同功能與時尚樣貌重新回到門市，因此新製成的物件還必須存在看得見的廢棄回收的痕跡，讓消費者親眼認證品牌ESG故事的真實性。
譬如午洋、邦泰，及負責執行射出成型的富揚塑膠企業社已共同合作，運用廢棄布料融入塑膠中，設計開發出小巧的隨身置物盒、積木造型鑰匙圈等，這些產品的塑膠表面都可以看見一絲絲不同色彩的紋路，獨特又吸睛，但這不是混色效果造成，而是融入塑膠中的布料纖維所產生，被稱為「ESG可視化」。
基石者整合，利基者技術疊加
在顧及生產效益同時，還要考量品牌識別度、時尚美感等層層要求，「真是困難重重，雖然邦泰短期需要投入較多成本，但我們相信永續材料是新發展契機。」吳眉菱指出。
邦泰面對的挑戰除了追求企業永續經營，也想要創造改變。吳眉菱坦言，現在人們都認為塑膠是有害物質，但其實塑膠對人類的便利生活帶來極大貢獻，只是因為人類不當處置塑膠，讓塑膠背上污染源標籤，因此邦泰也想藉由這次合作機會為塑膠創造新價值。
從效益來看，國際時尚精品永續服務生態系的兩個基石者，各自發揮不同功能，午洋主要是市場訊息提供者、轉譯者，讓生態系裡的每家企業都能清楚明白自己可以做什麼，換言之，午洋看到了機會，也知道該去找誰讓機會變成利潤；而邦泰則是主要技術供應者、生產者，也是機會變成利潤的關鍵實踐者。
在生產方面，這兩個基石者底下則有兩個支撐點，由不同利基者參與其中，一邊是負責射／壓出加工的廠商群，譬如富揚等；另一邊負責模具打樣，譬如升逸企業等，加上負責產品設計、推廣應用等合作廠商。目前這個生態系已串接起25家不同領域的中小企業。
譬如富揚主要負責將邦泰研發出的母粒射出製成具體物件，例如衣架、時尚造型眼鏡框、小型置物盒、積木等，談起加入生態系的機緣，富揚總經理陳建彰只笑說：「反正客戶有需求，我們就做。」
殊不知一個客戶需求，曾多次造成富揚的機器當機，因為這些由廢棄衣物製成的母粒內含有多種毛料纖維，在射出過程中，有些毛料會卡在機台裡，好幾度造成機台無法正常運轉，富揚只好先拆機清潔，才能繼續生產作業，即使如此，「我們還是覺得應該試一試。」陳建彰認為，企業經營要不斷追求新成長。
廢材創新產品，成精品門市陳設
品牌商生產需求源源不絕地湧入午洋的開發清單中，找到邦泰之後，午洋又向外擴張尋找不同合作夥伴。譬如升逸企業便創造出讓品牌驚豔的產品。升逸主要生產熱壓板，過去主要以椰子等植物性纖維為原料，研發製造各式板材運用於不同空間，在午洋的邀請下也開始為廢棄衣物找出新用途。
如同邦泰、富揚，對升逸而言這也是一項新嘗試，要將不同材質的布料透過熱壓技術融合在一起變成堅硬的板材，「這是我們過去沒有想過可以做的。」升逸總經理邱奕智指出。
如同前述，複合材料融合是個困難點，它必須克服溫度、膠水濃度、配方等差異因素，而且這塊板材要產生功能性就必須軟硬適中，太硬怕無法釘釘子；太軟怕碰到水或高濕氣就鬆垮，所幸邱奕智與其團隊擁有近40年的功力，他們一次次調整參數，歷經數月努力才成功壓出令品牌稱許的作品。
當品牌不斷產生需求，午洋就必須把訊息傳回生態系，與合作夥伴再次投入改良過程，徐甄羚笑說：「我們不怕品牌提需求，這樣生態系才能生生不息地運轉。」
以效益來看，目前已驚艷許多國際時尚精品大廠，已把品牌過季廢棄衣物送到台灣進行產品試驗，未來消費者走進品牌門市能感受到台灣廠商的創新技術與能量。其中，在生態系夥伴合作下，持續完成新的改質配方設計與創新產品，基石者與利基者們也持續投入自主創新與設備升級，未來可期。
從解決客戶的問題出發，午洋與邦泰帶領著生態系裡的企業，把他們未曾想過、未曾做過的事，變成了一件件真實的、具功能性與時尚標準的創新產品，無形中也獲得了技術升級，未來午洋與邦泰也將化被動為主動，更積極擴展出新市場與新商機。
多元觀點：探索時尚品牌ESG新解方
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
整體而言，國際時尚精品永續服務生態系展現出台灣中小企業一起站上國際舞台打團體戰的氣勢，生態系裡的每家企業都掌握了部分關鍵技術，再各自從中找出可迎戰未來市場需求的能力與優勢。
起初是由午洋先看到商機，也就是國際精品對永續材料的需求愈來愈高，但午洋沒有材料開發技術，卻具備了高度熱情與整合能力，於是午洋很快組織起一個團隊來對應市場需求。最特別是這個生態系有兩個基石者，且缺一不可，若沒有午洋看見機會，品牌需求就很難被正確傳達；若沒有邦泰，品牌與午洋的天馬行空想法也難以落地實現。
這個生態系另一個成功點是，促使每家夥伴企業都在做過去他們不曾想過、不曾做過的產品，當這些產品開發成功，企業會跟著技術升級，也會有能力創造新產品或新市場，未來也有可能從利基者變成基石者。
以態勢來看，這個生態系還處在商機剛萌芽期，充滿著不確定性，也具有無限可能性，或許生態系可直接把國際品牌方拉進來；或許可主動出擊另朝向快時尚永續服務探索，快時尚的衣物汰換率更高，更有可能需要這群幫手來為其創造新環保材料。總之，國際時尚精品永續服務生態系就是個動態演化過程，未來發展絕對值得期待。
(文/王曉晴、照片/許𦱀倩)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。