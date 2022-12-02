【2022卡達世界盃】日本爆冷勝西班牙晉級16強，德國止步小組賽；弗拉帕打破世界盃女主審天花板
我們想讓你知道的是
卡達世界盃E組小組賽最後兩場賽事，日本以2比1爆冷擊敗西班牙，成功晉級16強，間接使德國連2屆世足止步小組賽。而在哥斯大黎加對德國這一役由法籍的弗拉帕（Stephanie Frappart）擔任主裁判，同為女性的貝克（Neuza Back）與狄亞士（Karen Diaz）為助理裁判，是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。
日本爆冷勝西班牙晉級世足16強，德國止步小組賽
（中央社）卡達世界盃於台灣時間2日凌晨進行E組小組賽最後兩場賽事，日本以2比1爆冷擊敗西班牙，成功晉級16強，西班牙與德國積分相同，但在淨勝球取勝，使德國連2屆世足止步小組賽。
E組被視為本屆世界盃「死亡之組」，其中西班牙與德國分別在2010年與2014年世足奪冠。組內4隊今天賽前都保有叩關16強機會。
日本首戰以2比1爆冷擊敗德國後，第2戰以0比1不敵哥斯大黎加，今天的最終戰對上強敵西班牙。上半場第12分鐘，莫拉塔（Alvaro Morata）在門前頭錘破網，西班牙1比0暫時領先。
但日本隊下半場上演逆轉，堂安律、田中碧相繼在48分鐘和51分鐘進球，終場就以2比1力克西班牙「無敵艦隊」。
德國對哥斯大黎加一役方面，上半場第10分鐘，格納布里（Serge Gnabry）率先以頭錘進球，德國1比0領先。
下半場第58分鐘，哥斯大黎加的提黑達（Yeltsin Tejeda）先進一球扳平比分，接著再靠瓦爾加斯（Juan Pablo Vargas）進球逆轉德國，但這球隨後被判為烏龍球。
不過德國接著又靠哈斐瓷（Kai Havertz）梅開二度反超哥斯大黎加，到了下半場第89分鐘，菲爾克魯格（Niclas Fuellbrug）再進一球，助德國隊擴大領先至4比2並奪下勝利，然而最後仍與16強無緣。
哥斯大黎加對德國這一役由法籍的弗拉帕（Stephanie Frappart）擔任主裁判，同為女性的貝克（Neuza Back）與狄亞士（Karen Diaz）為助理裁判，是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。
今天比賽結束後，日本以2勝1負、積分6分，以分組第一之姿晉級。哥斯大黎加則以1勝2負、積分3分墊底。
西班牙與德國的戰績都是1勝1和1負，積分皆為4分，但淨勝球方面西班牙為6，德國為1，由西班牙拿下E組第二張晉級門票。
在16強賽方面，E組第一日本將於台灣時間12月5日晚間11時對上F組第二克羅埃西亞，E組第二西班牙則將於12月6日晚間11時面對F組龍頭摩洛哥。
打破世界盃女主審天花板，弗拉帕無畏質疑相信自己
（中央社）2022年卡達世界盃寫下歷史，1日賽事將首度由女性出任主裁判。弗拉帕因女性身分一路遭質疑，但用表現證明自身能力，不斷打破天花板。她向媒體表示，「必須堅持，並相信自己值得在這個位子」。
傳統而言，足球是男強女弱的世界，但11月22日世足C組小組賽的波蘭對墨西哥之戰，38歲的法籍裁判弗拉帕打破女性天花板，擔任第4裁判，成為男子世界盃史上首位女性裁判。
世界盃1日上演德國大戰哥斯大黎加，弗拉帕擔任主裁判，再次創下歷史。同為女性的貝克（Neuza Back）與狄亞士（Karen Diaz）擔任助理裁判，這將是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。
這項決定非常具有象徵意義，受到輿論熱烈歡迎，而弗拉帕激勵人心的故事與經歷也成為法媒討論焦點。
弗拉帕從小就會在週末看父親踢業餘比賽，因為興趣，報名上了足球規則課，並從13歲起開始學習在巴黎西北郊的男孩足球聯盟擔任足球裁判。
當時的教練季益枚（Jean-Claude Guillemet）對她印象深刻說，「她很小一隻，那些男孩都比她高，對她一臉不屑，但弗拉帕不在乎，她當時就有權威風範」。教練形容她內斂，且喜怒不形於色，「看到她現在的發展，這些特質也不讓人意外」。
弗拉帕在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時表示，此後她週六練球、週日當裁判，念大學後時間不夠，必須從踢球或裁判中二選一，「當時女子足球發展並不成熟，所以我決定停止踢球，但我那時並沒有成為第一位世界盃女裁判這類的計畫」。
接下來20年間，弗拉帕因沈穩表現與公正態度，使她不斷改寫歷史，2020年在歐洲冠軍聯賽擔任裁判，今（2022）年3月也在卡達世界盃資格賽執法，這些都是女性裁判在足球界首次達成的成就。
然而一路走來，弗拉帕在男性主導的足球世界遭受不少質疑。2015年，瓦倫西恩隊（Valenciennes）的教練在輸球後不滿她沒有判給自己的球隊12碼罰球，揶揄她：「裁判沒看到，她可能在花式滑冰。一位女性在男性運動中做裁判，很難啊。」
這番話遭到職業裁判工會譴責，這名教練也被罰禁賽2場。
2021年，弗拉帕的名字出現在法國盃決賽的名單上，引起許多人不滿，甚至在尼斯（Nice）還出現了希望她被撤換的請願活動。但法國足球協會（FFF）裁判技術主席加利畢昂（Pascal Garibian）站出來為弗拉帕發聲，表示她工作認真且表現優異，絕對值得獲提名。
現任法甲巴黎聖傑曼（PSG）總教練加提耶（Christophe Galtier）去年4月也表示，他認為弗拉帕是法國最好的裁判之一。
對於弗拉帕成為足球賽事最高殿堂的主裁判，加利畢昂否認是為了打性別平等牌，他說，「弗拉帕因為能力而成功，沒有任何特權，她獲得位子是因為才能」。
不過，網路和球場上的「厭女情結」讓弗拉帕和家人時常遭到謾罵，弗拉帕告訴《大西洋月刊》，「我家人有點害怕，但他們什麼都不會說，不希望我捲入麻煩或分心」。
Tags：
【跨域生態系系列專訪】IP平台煉金術，決戰粉絲經濟
我們想讓你知道的是
台灣IP產業雖然先天不足，壽命較短、規模小又年輕，但其實也有創造出超級IP的機會。全台最大IP周邊商城Fandora Shop，透過生態系計畫發展成如今集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。
IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？
「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
台灣IP品牌化，有競爭力嗎？
二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。
「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。
看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。
這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。
除了人氣貼圖，YouTuber也成IP
首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？
Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。
其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。
在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。
想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。
然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。
「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。
另闢新戰場，串連線上到線下
帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。
沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。
這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。
於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。
從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。
陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。
「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。
搶攻NFT熱潮，衝IP變現力
遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。
像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。
業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。
二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。
「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。
翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。
三個「開源」，穩坐IP產業領先者
資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪
Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。
而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。
在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。
Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。
不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。
打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。