【2022卡達世界盃】日本爆冷勝西班牙晉級16強，德國止步小組賽；弗拉帕打破世界盃女主審天花板

日本爆冷勝西班牙晉級世足16強，德國止步小組賽

（中央社）卡達世界盃於台灣時間2日凌晨進行E組小組賽最後兩場賽事，日本以2比1爆冷擊敗西班牙，成功晉級16強，西班牙與德國積分相同，但在淨勝球取勝，使德國連2屆世足止步小組賽。

E組被視為本屆世界盃「死亡之組」，其中西班牙與德國分別在2010年與2014年世足奪冠。組內4隊今天賽前都保有叩關16強機會。

日本首戰以2比1爆冷擊敗德國後，第2戰以0比1不敵哥斯大黎加，今天的最終戰對上強敵西班牙。上半場第12分鐘，莫拉塔（Alvaro Morata）在門前頭錘破網，西班牙1比0暫時領先。

但日本隊下半場上演逆轉，堂安律、田中碧相繼在48分鐘和51分鐘進球，終場就以2比1力克西班牙「無敵艦隊」。

德國對哥斯大黎加一役方面，上半場第10分鐘，格納布里（Serge Gnabry）率先以頭錘進球，德國1比0領先。

下半場第58分鐘，哥斯大黎加的提黑達（Yeltsin Tejeda）先進一球扳平比分，接著再靠瓦爾加斯（Juan Pablo Vargas）進球逆轉德國，但這球隨後被判為烏龍球。

不過德國接著又靠哈斐瓷（Kai Havertz）梅開二度反超哥斯大黎加，到了下半場第89分鐘，菲爾克魯格（Niclas Fuellbrug）再進一球，助德國隊擴大領先至4比2並奪下勝利，然而最後仍與16強無緣。

哥斯大黎加對德國這一役由法籍的弗拉帕（Stephanie Frappart）擔任主裁判，同為女性的貝克（Neuza Back）與狄亞士（Karen Diaz）為助理裁判，是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。

今天比賽結束後，日本以2勝1負、積分6分，以分組第一之姿晉級。哥斯大黎加則以1勝2負、積分3分墊底。

西班牙與德國的戰績都是1勝1和1負，積分皆為4分，但淨勝球方面西班牙為6，德國為1，由西班牙拿下E組第二張晉級門票。

在16強賽方面，E組第一日本將於台灣時間12月5日晚間11時對上F組第二克羅埃西亞，E組第二西班牙則將於12月6日晚間11時面對F組龍頭摩洛哥。

打破世界盃女主審天花板，弗拉帕無畏質疑相信自己

（中央社）2022年卡達世界盃寫下歷史，1日賽事將首度由女性出任主裁判。弗拉帕因女性身分一路遭質疑，但用表現證明自身能力，不斷打破天花板。她向媒體表示，「必須堅持，並相信自己值得在這個位子」。

傳統而言，足球是男強女弱的世界，但11月22日世足C組小組賽的波蘭對墨西哥之戰，38歲的法籍裁判弗拉帕打破女性天花板，擔任第4裁判，成為男子世界盃史上首位女性裁判。

世界盃1日上演德國大戰哥斯大黎加，弗拉帕擔任主裁判，再次創下歷史。同為女性的貝克（Neuza Back）與狄亞士（Karen Diaz）擔任助理裁判，這將是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。

這項決定非常具有象徵意義，受到輿論熱烈歡迎，而弗拉帕激勵人心的故事與經歷也成為法媒討論焦點。

弗拉帕從小就會在週末看父親踢業餘比賽，因為興趣，報名上了足球規則課，並從13歲起開始學習在巴黎西北郊的男孩足球聯盟擔任足球裁判。

當時的教練季益枚（Jean-Claude Guillemet）對她印象深刻說，「她很小一隻，那些男孩都比她高，對她一臉不屑，但弗拉帕不在乎，她當時就有權威風範」。教練形容她內斂，且喜怒不形於色，「看到她現在的發展，這些特質也不讓人意外」。

弗拉帕在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）訪問時表示，此後她週六練球、週日當裁判，念大學後時間不夠，必須從踢球或裁判中二選一，「當時女子足球發展並不成熟，所以我決定停止踢球，但我那時並沒有成為第一位世界盃女裁判這類的計畫」。

接下來20年間，弗拉帕因沈穩表現與公正態度，使她不斷改寫歷史，2020年在歐洲冠軍聯賽擔任裁判，今（2022）年3月也在卡達世界盃資格賽執法，這些都是女性裁判在足球界首次達成的成就。

然而一路走來，弗拉帕在男性主導的足球世界遭受不少質疑。2015年，瓦倫西恩隊（Valenciennes）的教練在輸球後不滿她沒有判給自己的球隊12碼罰球，揶揄她：「裁判沒看到，她可能在花式滑冰。一位女性在男性運動中做裁判，很難啊。」

這番話遭到職業裁判工會譴責，這名教練也被罰禁賽2場。

2021年，弗拉帕的名字出現在法國盃決賽的名單上，引起許多人不滿，甚至在尼斯（Nice）還出現了希望她被撤換的請願活動。但法國足球協會（FFF）裁判技術主席加利畢昂（Pascal Garibian）站出來為弗拉帕發聲，表示她工作認真且表現優異，絕對值得獲提名。

現任法甲巴黎聖傑曼（PSG）總教練加提耶（Christophe Galtier）去年4月也表示，他認為弗拉帕是法國最好的裁判之一。

對於弗拉帕成為足球賽事最高殿堂的主裁判，加利畢昂否認是為了打性別平等牌，他說，「弗拉帕因為能力而成功，沒有任何特權，她獲得位子是因為才能」。

不過，網路和球場上的「厭女情結」讓弗拉帕和家人時常遭到謾罵，弗拉帕告訴《大西洋月刊》，「我家人有點害怕，但他們什麼都不會說，不希望我捲入麻煩或分心」。