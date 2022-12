美國研究：男性友誼在青少年階段開始「凋零」，成年後交心的朋友更是所剩無幾

文:Taylor Mei

你有想過你身邊還有哪些比較要好的朋友嗎?

友誼,並不限於認識學校課堂中同一組的組員、同個社團的同學,或是各式參加活動時的短暫社交而已,關鍵是在於創造一種更為深刻的連結。不過,能夠創造和維持有意義的深度友誼,本來就不簡單,對男性來說又更是如此。

男性友誼從青少年時期就開始出現危機

據《CNN》報導,2021年「美國民眾生活調查」(The Survey Center on American Life)結果顯示,多數的男性對自己與他人建立的友誼關係並不滿意。相較於每十名女性中,有四人在一週內曾獲得朋友在情緒上的支持,每五名男性中,卻僅有一人有過這樣的經歷。

史丹佛大學(Stanford University)開設「男孩心理發展課程」的講師朱憶中(Judy Yi-Chung Chu,音譯)指出,男性的友誼通常在青少年中後階段開始面臨「凋零」危機,等到他們邁入成年,交心的朋友更是所剩無幾。然而,對於那些成功維持友誼的男性來說,與對方的心理連結及親密程度與女性相比,也減少了許多。

「男生不是『一開始』在情緒上就顯得疏離,他們是『逐漸』變得疏離的。」紐約大學(NYU)著有《深藏的秘密:男生友誼與情感連結的危機》(Deep Secrets: Boys’ Friendships and the Crisis of Connection)的應用心理學教授魏(Niobe Way)說。對此,朱憶中也強調,每個人天生就會有希望和其他人親近的渴望和需求,因為大家在從嬰兒時期開始,在生存上就會需要這些關係和友誼。

此外研究也顯示,這些緊密的友誼連結能夠保護我們的生心理的健康。一名紐澤西心理學家席力歐(Frank Sileo)指出,這些重視友誼的男性,除有較為穩定和健康的心理狀態外,也能夠「擊退」寂寞這個常困擾現代人的文明病。

為什麼維持友誼這麼難?