TNL+ 2022/12/02,
心理

美國研究：男性友誼在青少年階段開始「凋零」，成年後交心的朋友更是所剩無幾

美國研究：男性友誼在青少年階段開始「凋零」，成年後交心的朋友更是所剩無幾
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

男性的友誼通常在青少年中後階段開始面臨「凋零」危機，等到他們邁入成年，交心的朋友更是所剩無幾。然而，對於那些成功維持友誼的男性來說，與對方的心理連結及親密程度與女性相比，也減少了許多。

文：Taylor Mei

你有想過你身邊還有哪些比較要好的朋友嗎？

友誼，並不限於認識學校課堂中同一組的組員、同個社團的同學，或是各式參加活動時的短暫社交而已，關鍵是在於創造一種更為深刻的連結。不過，能夠創造和維持有意義的深度友誼，本來就不簡單，對男性來說又更是如此。

男性友誼從青少年時期就開始出現危機

據《CNN》報導，2021年「美國民眾生活調查」（The Survey Center on American Life）結果顯示，多數的男性對自己與他人建立的友誼關係並不滿意。相較於每十名女性中，有四人在一週內曾獲得朋友在情緒上的支持，每五名男性中，卻僅有一人有過這樣的經歷。

史丹佛大學（Stanford University）開設「男孩心理發展課程」的講師朱憶中（Judy Yi-Chung Chu，音譯）指出，男性的友誼通常在青少年中後階段開始面臨「凋零」危機，等到他們邁入成年，交心的朋友更是所剩無幾。然而，對於那些成功維持友誼的男性來說，與對方的心理連結及親密程度與女性相比，也減少了許多。

「男生不是『一開始』在情緒上就顯得疏離，他們是『逐漸』變得疏離的。」紐約大學（NYU）著有《深藏的秘密：男生友誼與情感連結的危機》（Deep Secrets: Boys’ Friendships and the Crisis of Connection）的應用心理學教授魏（Niobe Way）說。對此，朱憶中也強調，每個人天生就會有希望和其他人親近的渴望和需求，因為大家在從嬰兒時期開始，在生存上就會需要這些關係和友誼。

此外研究也顯示，這些緊密的友誼連結能夠保護我們的生心理的健康。一名紐澤西心理學家席力歐（Frank Sileo）指出，這些重視友誼的男性，除有較為穩定和健康的心理狀態外，也能夠「擊退」寂寞這個常困擾現代人的文明病。

為什麼維持友誼這麼難？

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