歐洲議會貿易委員會19日將首度組團訪台，盼深化供應鏈安全與研發合作
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有別於前天歐洲議會貿易委員會討論與中國關係時的詞彙多是反對經濟脅迫、衝突增加、降低依賴，昨天談到台灣時則是關鍵夥伴、深化合作、理念相近等用詞。但主席朗吉也在開場白直言，2年前歐盟與中國談妥投資協定時，議會就開始討論是否也要與台灣洽簽，但至今台灣與歐盟的投資協議仍飄在空中。
（中央社）歐洲議會貿易委員會昨（1）日討論歐盟與台灣經貿關係，主席朗吉（Bernd Lange）同時宣布委員會代表團將於19至21日訪問台灣。這是該委員會首度正式組團訪台，並希望訪台行能討論出歐盟與台灣深化往來的新方式。
有別於前天歐洲議會貿易委員會討論與中國關係時的詞彙多是反對經濟脅迫、衝突增加、降低依賴，昨天談到台灣時則是關鍵夥伴、深化合作、理念相近等用詞。但主席朗吉也在開場白直言，2年前歐盟與中國談妥投資協定時，議會就開始討論是否也要與台灣洽簽，但至今台灣與歐盟的投資協議仍飄在空中。
他也提到台灣是歐盟第15大貿易夥伴，歐盟是台灣最大外國投資者，「還有大家都已經知道的台灣科技實力」，加上該委員會即將組團訪台，所以此時討論台灣的理由非常充足。
這場會議並邀請歐洲台灣商會執行長何飛逸（Freddie Hoglund）與中華經濟研究院WTO研究中心主任李淳，遠距分享對台歐經貿關係的觀察。
何飛逸稱許台灣的投資和公平競爭環境，強調在台生活和工作環境都很好，歐台商會每年白皮書對台建議改善事項平均21％獲得台灣政府回應，表現不算壞。
但他也提到台灣政府推動能源轉型的進展太慢，且台灣想成為區域中心，卻又想扶植本土企業，在與日、韓、越南競爭區域中心地位時會帶來困難。
李淳則指出，歐盟與台灣同樣都在面對新的國際經濟秩序重組，也都想找到能確保經濟安全和關鍵產業自主的合作對象，但台灣是歐盟在印太區唯一沒有正式貿易協商合作架構的重要供應鏈夥伴。
他建議歐盟參考美國與台灣在近年發展出的「台美21世紀貿易倡議」、「經濟繁榮夥伴對話」等平台，跳脫目前進展停滯的正式貿易或投資協議框架。
歐洲議會先前通過的多個挺台決議案都提到敦促歐盟執委會（European Commission）加快與台灣洽簽貿易和投資協定，但執委會一直以「目前沒有協定下經貿關係就很密切」來當擋箭牌，執委會代表在這場會議發言也延續此調，因此李淳「跳框思考」的角度獲得不少議員回應。
歐洲議會貿易委員會負責中港台事務的議員溫克勒（Iuliu Winkler）是這次訪台團的召集人，他表示歐盟與台灣除了在供應鏈安全上合作，還要加強研發合作，代表團訪台也期望能找出新的深化合作方法。
歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）則提到要與台灣在所有可能面向合作，包括工會、非政府組織等貿易的「利害關係者」。
此外，學界剛完成對歐盟與台灣洽簽供應鏈韌性協議的影響評估報告，他希望「有助於跳脫框架思考，往我們想要的方向前進」。
不過，左派政黨議員蕭茲（Helmut Scholz）提出疑問，他擔心與台灣加強經貿往來，是否會加深對台依賴？從一個依賴（指中國）落入另一個依賴？執委會代表對此回應，歐盟提出晶片法案目的之一就是要避免這類依賴關係。
學者指歐企在中國3趨勢：在地化、分散化、集中化
（中央社）歐洲議會貿易委員會30日討論歐洲企業在中國的處境和對中貿易關係，應邀報告的智庫學者巴爾金指出，歐企在中國有產銷在地化、分散布局其他市場，以及對中投資集中在大企業等3個趨勢。
歐洲議會（European Parliament）國際貿易委員會兩天分別安排討論歐盟與中國、台灣的貿易關係。在30日的對中貿易討論中，應邀分享觀察的榮鼎諮詢公司（Rhodium）兼智庫德國馬歇爾基金會（GMF）研究員巴爾金（Noah Barkin）分析，歐洲企業在中國新投資案家數減少、考慮撤出家數增加的現象，來自4個破壞性原因，並衍生出3個趨勢。
他指出，最大原因來自中國政府對疫情封控，目前政策雖似有放鬆，但「不要錯誤期望數個月內會像其他國家那樣解封，甚至有人評估明年內都不會（完全解封）」。
第2個破壞歐洲企業在中國經營環境的因素是地緣政治緊張，他認為這主要來自北京的行為，次為美國相應的制裁政策，而俄烏戰爭的教訓也讓企業重新考量中國與台灣衝突的影響。
第3是中國政治化的經營環境在國家主席習近平任內更加深。最後則是中國的整體經濟前景，除了受到前述3因素拖累，還有一胎化政策後果等其他結構性問題。
巴爾金強調，雖然中國市場規模仍大到不可忽視，但歐洲企業已被迫要思考長期性的問題：「如何在中國持續發展而不失去獨立性，是所有歐洲企業現在需要思考的事⋯⋯許多我們認為不合理的事，在習近平的立場看來非常合理。」
他觀察歐洲企業對中國布局有3個趨勢，首先是「in China，for China」，也就是把在中國的生產、銷售、服務與其他市場切開、脫鉤，包括用更多中國員工取代外派他國員工到中國。這將使短期和中期歐洲企業對中國的直接投資（FDI）增加，而歐洲企業與中國的進出口貿易將會減少。
其次是將投資布局從中國分散到其他市場，例如越南等東南亞國家，這自2020年疫情開始後就出現，未來將加速。他並表示許多企業是同步進行在地化與分散化這2個做法。
另一趨勢則是未來歐洲企業對中國的投資將更集中在大型企業，巴爾金與團隊在榮鼎9月公布的報告已發現，歐洲在中國的前10大企業就占了所有歐洲對中國FDI的80％，這個趨勢將持續，也代表歐洲中小企業在中國生存會愈來愈困難。
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。