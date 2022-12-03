懷念過去與借古諷今：從中國網友輿情看江澤民的政治遺產
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江澤民在位期間發生了台灣海峽導彈危機、中國駐南聯盟大使館被轟炸等事件，但他依然保持了與西方國家的穩定關係。「9/11」事件後，中國還在反恐中增進了與美國的合作。這些都為那個時期的經濟發展提供了重要條件。
江澤民去世的消息發出後，中國社群媒體受到審查，大量貼文來自官方媒體。但依然出現了廣泛的悼念，網友從各個方面分析江澤民的政治遺產，並表達了對他和他所在時代的懷念。
中國網友尤其聚焦江澤民的個人風格，凸顯了對他的讚美和欽佩，從中可以一窺當今中國普遍存在的社會情緒。
江澤民自1989年開始擔任中國領導人，執政13年。在他執政期間，中國加入世界貿易組織（WTO），參與了全球化經濟體系，進入經濟繁榮時期。那是與美國關係最融洽的時代，當時的中國社會也相對包容，言論環境較為寬鬆。另一方面，他鎮壓法輪功和社會運動，在中國政治改革方面並沒有進步。
有網友用一首歌曲的歌名〈可惜不是你〉來借古諷今，表達對他的懷念和當今社會的怨氣。
香港浸會大學新聞系副教授閭丘露薇對《BBC中文》說，如果江澤民在十年前去世，怎麼也不會懷念他，但正是在有了「切身之痛的對比之後」，產生了對一個時代的懷念。
閭丘露薇認為，在中國媒體受到嚴格審查的情況下，網友的悼念之所以可以大量傳播，一方面是沒有形成威脅性，另一方面是考慮到近日中國許多城市出現大量針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「清零」政策的抗議，「可以作為消解民間怒氣的出口」。
穩定的外交環境和經濟發展
中國網友懷念江澤民在外交場合表現出的風度。在微信上，一則江澤民在美國接受媒體訪問的影片廣泛傳播。
影片中一位記者提問：「中國最近對熊貓的保護有什麼改進嗎？」江澤民一邊哈哈笑，一邊用英文回應，「很抱歉，我是個電氣工程師」。聽眾哄堂大笑。
江澤民繼續笑著說，「我和你們一樣，對於熊貓，非常喜歡它，但我不是熊貓專家」。他還引用孔子的一句話說，「知之為知之，不知為不知，是知也。」整個回應在一種輕鬆的氛圍中進行。
中國網友在評論區說到：「百花齊放的年代，非常懷念」；「幽默風趣，談笑風生，雖是領袖，但也鮮活」。
還有留言表示：「這才是文化自信」；「這才是有情感有血性有文化有幽默的領袖」。
江澤民在位期間發生了台灣海峽導彈危機、中國駐南聯盟大使館被轟炸等事件，但他依然保持了與西方國家的穩定關係。911事件後，中國還在反恐中增進了與美國的合作。這些都為那個時期的經濟發展提供了重要條件。
「他是中國經濟飛速發展時期的領導人，能夠做到這一點，是因為他在中國開放和與美國的穩定關係方面保持了嚴格的戰略紀律（strategic discipline）」，新加坡前外交部長楊榮文（George Yeo）對《BBC》說 。
目前中國與美國的關係進入歷史新低，與英國、澳大利亞等國家的關係也在惡化。
「領導幹部一定要努力學習外語」
江澤民的一句話尤其受到懷念：「領導幹部一定要努力學習外語」。
1997年，江澤民訪問美國時，在哈佛大學用英文演講。2000年，他在接受美國媒體的採訪時背誦了林肯的蓋茲堡演說。
微信上，「報人劉亞東」的公眾號引用江澤民2011年為《領導幹部外事用語叢書》撰寫的序言。有10萬以上的轉發。
江澤民在這則序言中寫道「我們應該尊重世界多樣性，了解和借鑒各國人民創造的文明成果，促進和加強同各國人民的交流交往。要做到這一點，需要努力學習外語。」
江澤民還說：「客觀地講，我們的領導幹部外語水平與我國經濟社會不斷發展和對外交往不斷擴大的需要還不相適應，還要下更大氣力來學習和應用。」
有網友評論說，「江主席的文化修養，思想的開放，那時我們在世界上的朋友真是遍天下」；「與國際外交關係相處美好，功不可沒」。
而近年來，中國正弱化英文教育。2020年，中國教育部門開始禁止中小學使用海外教科書。去（2021）年，當局對課外輔導機構實施限制，影響了許多英文培訓機構。
相對寬鬆的言論環境
江澤民在應對媒體方面的風格，也成為中國網友懷念的重點。
其中最為熟知的是，2000年江澤民斥責一位香港記者「too simple too naive」（頭腦簡單，甚至無知）。這句話後來在許多場合被用作調侃的工具。2014年，對江澤民的個人崇拜蔓延開來，被稱為「膜蛤文化」。
2000年8月，江澤民在接受美國知名記者華萊士的訪問前，曾承諾：不限時間、不限問題。
採訪持續了近四個小時，有官員向江澤民轉達了擔心。但江澤民回答：「應該遵守承諾，讓他儘管問。」
當年12月，在澳門成立一週年慶祝會上，江澤民專門提到新聞自由。他說，「現代社會，傳媒對人們的影響很大。這就要求傳媒不僅要注重新聞自由，而且也要注重社會責任。」
社群媒體上一則留言寫道：「江澤民是改革開放的繼承和發揚者，在他主政10年裏，中國人民創業自由，言論自由，人生自由更加進步！當時各個地方新聞媒體的政論節目『零距離』讓人記憶猶新，媒體對時事政治的監督空前活躍。
「中國最懂音樂的領導人」
江澤民在公開場合通過音樂與觀眾互動的情況也令中國網友印象深刻。
2001年，在中國文聯和作協全國代表大會上，江澤民與兩千多名文藝工作者一起聯歡，指揮合唱《畢業歌》。這則影片在中國社群媒體上受到普遍歡迎。
在搜狐網的微信公眾號上，這則影片有9.5萬人轉發，3.4萬人點讚。還有公眾號以「史上最強畢業歌陣容」為題發布該影片，收到10萬以上的轉發。
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AI競賽常勝軍！淡江大學吸引菁英企業合作，打造下世代競爭力
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全球 AI狂潮襲捲各行各業，台灣準備好了嗎？答案是YES！AI領域近年表現最出色的高等教育機構之一，就是淡江大學；過去四年，淡江有多組師生團隊參與「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，投入科技、精密製造、零售服務、體育運動、數位政府、智慧醫療等各種產業實戰場域練兵，不僅勇奪無數獎項並申請多項專利，還因此成立了AI創智學院。
神秘客稽查門市據點，運用 AI 可糾正服務人員的專業度？學習手語時不知自己的比劃是否正確？讓 AI 來擔任你的手語學習助教。走進圖書館，不知道該借什麼新書來看？放心，AI 推薦書單給你。棒球賽事的精彩雙殺畫面不能錯過？AI幫你精準辨識並鎖定，剪輯出最佳版本。
淡江大學AI團隊，產業實戰競賽常勝軍
AI應用的五花八門，不是紙上談兵，有很多企業面臨的問題，都已由淡江大學的AI團隊提出具體解方，並不斷與產業合作，優化AI的整體表現。淡江大學資工系特聘教授張志勇，從「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 第一屆舉辦，就與國立台北商業大學廖文華教授、淡江大學游國忠教授合作，曾經帶領「AI因由夫來」、「馬訓冷凝」等多支跨校團隊投入，每年都獲得優等、傑出、特優等名列前茅的獎項。
例如「AI因由夫來」團隊，由9位淡江大學研究生組成，替產業的各種不同情境解題，例如設計問答機器人來協助紡織廠員工的產線作業。而今年最新的成果，則是利用AI判斷棒球賽事中的野手撲殺鏡頭，能夠在長達3小時的比賽影片中，快速擷取出精彩三振畫面。
「馬訓冷凝」隊目前由淡江大學游國忠教授指導，曾經針對染色機優化撰寫AI演算法、也將AI導入遊蕩犬隻的監測及預警。今年特別針對手語學習，開發AI辨識系統，為聽語障族群簡化學習過程並加強對外溝通。
培育人才滿足產業需求，淡江成立AI創智學院
上述淡江大學的AI團隊們，藉由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的競賽，與產業出題方跨域合作，不斷地鍛煉實戰經驗，因而得以與產業實務高度接軌，提早了解產業對AI的需求，也培養了學生必要的職場溝通及AI專業技能。
如此優異的表現，吸引了各領域的企業龍頭高度關注，例如台灣微軟便在2020年邀請淡江大學參訪，並成為策略夥伴，因此催生了淡江大學的第九個學院—AI創智學院。而其成立宗旨是 – 培養學生成為各個產業領域，解決問題的關鍵人才，這也與此計畫的目標「投資人才、創造未來」深切呼應。
五大AI學程人才能量爆發，菁英企業爭相合作
AI創智學院目前已成立人工智慧系，並規劃完整的五大學程：人工智慧(AI)/人類智慧(HI)、數據科學、物聯網、雲霧邊緣計算、創新與創業；目的是為學生打造個性化與適性化的學習路徑，不論是淡江大學自行創新的數位教學，或是國際證照的取得，都能透過實體和數位課堂、工作坊、研習營，來培養以AI進入產業的競爭優勢。
淡江大學長期蓄積的AI人才能量，在過去兩年也吸引穩懋半導體、正崴集團、ViewSonic、宏泰集團、協易機械、遠傳電信、台灣世㬢等菁英企業，尋求產學合作，希望借重AI的力量，讓台灣在高科技、精密製造、下世代顯示、通訊、公共工程等領域，持續創新，並維持領先優勢，用AI打造台灣的全新競爭力。
開啟前瞻思維、產業視野，台灣新世代的AI生力軍
在甫揭曉的2022 AIGO競賽中，淡江大學組成的AI跨校團隊又再度傳出捷報，勇奪4項優等、3項佳作，拿下180萬元的總獎金。更重要的是，這些優秀的學子，因為接受淡江大學的AI養成教育，以及AIGO競賽的實戰洗禮，已成為兼具前瞻思維、產業視野以及AI專業的種子人才，也是台灣迎接全球AI狂潮的新世代生力軍。
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