懷念過去與借古諷今：從中國網友輿情看江澤民的政治遺產

江澤民去世的消息發出後，中國社群媒體受到審查，大量貼文來自官方媒體。但依然出現了廣泛的悼念，網友從各個方面分析江澤民的政治遺產，並表達了對他和他所在時代的懷念。

中國網友尤其聚焦江澤民的個人風格，凸顯了對他的讚美和欽佩，從中可以一窺當今中國普遍存在的社會情緒。

江澤民自1989年開始擔任中國領導人，執政13年。在他執政期間，中國加入世界貿易組織（WTO），參與了全球化經濟體系，進入經濟繁榮時期。那是與美國關係最融洽的時代，當時的中國社會也相對包容，言論環境較為寬鬆。另一方面，他鎮壓法輪功和社會運動，在中國政治改革方面並沒有進步。

有網友用一首歌曲的歌名〈可惜不是你〉來借古諷今，表達對他的懷念和當今社會的怨氣。

香港浸會大學新聞系副教授閭丘露薇對《BBC中文》說，如果江澤民在十年前去世，怎麼也不會懷念他，但正是在有了「切身之痛的對比之後」，產生了對一個時代的懷念。

閭丘露薇認為，在中國媒體受到嚴格審查的情況下，網友的悼念之所以可以大量傳播，一方面是沒有形成威脅性，另一方面是考慮到近日中國許多城市出現大量針對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「清零」政策的抗議，「可以作為消解民間怒氣的出口」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2017年10月18日，在北京人民大會堂舉行的中共第十九次代表大會開幕式上，習近平與中國前國家主席江澤民（右）握手。

穩定的外交環境和經濟發展

Photo Credit: Reuters / BBC News 1997年10月28日，江澤民在參觀美國維吉尼亞州殖民地威廉斯堡時戴著一頂18世紀美國殖民時期的三角帽揮手致意。

中國網友懷念江澤民在外交場合表現出的風度。在微信上，一則江澤民在美國接受媒體訪問的影片廣泛傳播。

影片中一位記者提問：「中國最近對熊貓的保護有什麼改進嗎？」江澤民一邊哈哈笑，一邊用英文回應，「很抱歉，我是個電氣工程師」。聽眾哄堂大笑。

江澤民繼續笑著說，「我和你們一樣，對於熊貓，非常喜歡它，但我不是熊貓專家」。他還引用孔子的一句話說，「知之為知之，不知為不知，是知也。」整個回應在一種輕鬆的氛圍中進行。

中國網友在評論區說到：「百花齊放的年代，非常懷念」；「幽默風趣，談笑風生，雖是領袖，但也鮮活」。

還有留言表示：「這才是文化自信」；「這才是有情感有血性有文化有幽默的領袖」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 江澤民以其多姿多彩的個性而著稱，這在近代中國領導人中脫穎而出。

江澤民在位期間發生了台灣海峽導彈危機、中國駐南聯盟大使館被轟炸等事件，但他依然保持了與西方國家的穩定關係。911事件後，中國還在反恐中增進了與美國的合作。這些都為那個時期的經濟發展提供了重要條件。

「他是中國經濟飛速發展時期的領導人，能夠做到這一點，是因為他在中國開放和與美國的穩定關係方面保持了嚴格的戰略紀律（strategic discipline）」，新加坡前外交部長楊榮文（George Yeo）對《BBC》說 。

目前中國與美國的關係進入歷史新低，與英國、澳大利亞等國家的關係也在惡化。

「領導幹部一定要努力學習外語」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 江澤民與英國女王伊莉莎白二世。

江澤民的一句話尤其受到懷念：「領導幹部一定要努力學習外語」。

1997年，江澤民訪問美國時，在哈佛大學用英文演講。2000年，他在接受美國媒體的採訪時背誦了林肯的蓋茲堡演說。

微信上，「報人劉亞東」的公眾號引用江澤民2011年為《領導幹部外事用語叢書》撰寫的序言。有10萬以上的轉發。

江澤民在這則序言中寫道「我們應該尊重世界多樣性，了解和借鑒各國人民創造的文明成果，促進和加強同各國人民的交流交往。要做到這一點，需要努力學習外語。」

江澤民還說：「客觀地講，我們的領導幹部外語水平與我國經濟社會不斷發展和對外交往不斷擴大的需要還不相適應，還要下更大氣力來學習和應用。」

有網友評論說，「江主席的文化修養，思想的開放，那時我們在世界上的朋友真是遍天下」；「與國際外交關係相處美好，功不可沒」。

而近年來，中國正弱化英文教育。2020年，中國教育部門開始禁止中小學使用海外教科書。去（2021）年，當局對課外輔導機構實施限制，影響了許多英文培訓機構。

相對寬鬆的言論環境

江澤民在應對媒體方面的風格，也成為中國網友懷念的重點。

其中最為熟知的是，2000年江澤民斥責一位香港記者「too simple too naive」（頭腦簡單，甚至無知）。這句話後來在許多場合被用作調侃的工具。2014年，對江澤民的個人崇拜蔓延開來，被稱為「膜蛤文化」。

2000年8月，江澤民在接受美國知名記者華萊士的訪問前，曾承諾：不限時間、不限問題。

採訪持續了近四個小時，有官員向江澤民轉達了擔心。但江澤民回答：「應該遵守承諾，讓他儘管問。」

當年12月，在澳門成立一週年慶祝會上，江澤民專門提到新聞自由。他說，「現代社會，傳媒對人們的影響很大。這就要求傳媒不僅要注重新聞自由，而且也要注重社會責任。」

社群媒體上一則留言寫道：「江澤民是改革開放的繼承和發揚者，在他主政10年裏，中國人民創業自由，言論自由，人生自由更加進步！當時各個地方新聞媒體的政論節目『零距離』讓人記憶猶新，媒體對時事政治的監督空前活躍。

「中國最懂音樂的領導人」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2002年10月28日，江澤民在加利福尼亞州的舊金山唱歌。

江澤民在公開場合通過音樂與觀眾互動的情況也令中國網友印象深刻。

2001年，在中國文聯和作協全國代表大會上，江澤民與兩千多名文藝工作者一起聯歡，指揮合唱《畢業歌》。這則影片在中國社群媒體上受到普遍歡迎。

在搜狐網的微信公眾號上，這則影片有9.5萬人轉發，3.4萬人點讚。還有公眾號以「史上最強畢業歌陣容」為題發布該影片，收到10萬以上的轉發。