烏克蘭40％電網受損，各地人民陷寒冷黑暗，歐盟外交首長：烏戰後重建需由俄羅斯埋單
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在俄軍一週前對烏克蘭能源基礎設施發動最新一波攻擊後，烏克蘭仍有將近半數電網受損。這些攻擊使得數百萬人電力供應中斷。美國總統拜登（Joe Biden）今日表示，如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）真的想結束烏克蘭戰爭，他會願意進行俄烏開戰後與普亭的第一次對話。
烏克蘭仍有40％電網受損，各地人民陷入寒冷黑暗
（中央社）烏克蘭民營能源公司DTEK昨天表示，在俄軍一週前對烏克蘭能源基礎設施發動最新一波攻擊後，烏克蘭仍有將近半數電網受損。這些攻擊使得數百萬人電力供應中斷。
《法新社》報導，DTEK公司在社群平台發表聲明說，「俄軍的恐怖主義飛彈攻擊已摧毀烏克蘭40％能源系統，也造成數十名能源工人傷亡」。
俄軍在戰場上屈辱受挫後，10月開始攻擊烏克蘭能源設施，使這些設施嚴重受損，從而造成供電短缺。
俄軍上週對這些設施發動最近一波大規模攻擊，使烏克蘭各地陷入寒冷黑暗。
DTEK說，「電力工程師盡了一切力量，以穩定能源供應」；並說，該公司技術團隊正「日以繼夜」地工作，期能迅速修復能源基礎設施。
烏克蘭當局昨天表示，隨著烏克蘭人民尋找電力以外方式取暖，過去24小時全烏已有9人因失火相關事故喪生。
英國國防部昨天的一項備忘錄指出，俄軍對能源基礎設施不斷攻擊，造成了「全烏各地毫無差別的普遍人道苦難」。
「然而其戰略效果可能已減弱，因為俄軍消耗了大量攻擊戰術目標適用的飛彈。」
拜登稱願意與普亭對話，馬克宏承諾不逼烏克蘭妥協
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今（2）日表示，如果俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）真的想結束烏克蘭戰爭，他會願意進行俄烏開戰後與普亭的第一次對話。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則承諾，不會逼迫烏克蘭與俄羅斯進行和談。
《法新社》報導，拜登是在馬克宏在美國進行國是訪問期間，做上述表示。
拜登今天在兩人的聯合記者會上說，他目前沒有計畫聯繫普亭，但未排除這項可能性。
拜登表示，假如普亭有意找到方法來結束戰爭，他會在跟法國與北大西洋公約組織（NATO）等盟邦諮詢後，與普亭坐下來對談。
馬克宏先前表示，將在結束華府行程後，再次與普亭對話，並示警不要切斷與普亭的聯繫。
馬克宏在白宮的記者會上則承諾，不會逼迫基輔政府違反其意願與俄羅斯和談。他說：「我們永遠不會敦促烏克蘭做出他們無法接受的妥協。」
拜登與馬克宏都矢言長期支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略。
歐盟外交首長：烏克蘭戰後重建需由俄羅斯埋單
（中央社）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾昨天表示，他計畫和外長同僚們討論所有可用法律工具，以確保遭戰火蹂躪的烏克蘭重建費用將由俄羅斯埋單。
《法新社》報導，歐洲安全暨合作組織（OSCE）今起在波蘭中部城市洛茲（Lodz）舉行為期2天的部長級會議。波瑞爾（Josep Borrell）告訴媒體：「我今天將和各國外長開會，我們將探索各種法律上的可能性，以確保俄羅斯為其在烏克蘭造成的破壞付出代價。」
波瑞爾指出，自莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟已凍結價值近200億歐元的俄羅斯資產；西方制裁措施也導致俄羅斯央行3000億歐元的外匯儲備資產遭到凍結。
波瑞爾指出：「這些儲備資產雖遭凍結，但凍結和查扣沒收大不相同。」
「法律程序固然還有待研究，但我們現有的提案就是俄羅斯必須為烏克蘭重建費用埋單。」
波蘭是歐洲安全暨合作組織的輪值主席國，也是今（2022）年部長會議的主辦國。俄羅斯和烏克蘭皆為該組織的成員。
今年華沙因拒絕讓名列歐洲制裁清單的俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）入境，引發莫斯科當局不滿。
今年俄方改由駐歐洲安全暨合作組織代表魯卡謝維奇（Alexander Lukashevich）率領代表團，出席這次會議。
歐洲安全暨合作組織在1975年冷戰最熾時期成立，主要宗旨是促進東西方國家的關係。目前該組織有57個成員國，其中包括北大西洋公約組織成員國和俄國的盟邦。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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AI競賽常勝軍！淡江大學吸引菁英企業合作，打造下世代競爭力
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全球 AI狂潮襲捲各行各業，台灣準備好了嗎？答案是YES！AI領域近年表現最出色的高等教育機構之一，就是淡江大學；過去四年，淡江有多組師生團隊參與「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，投入科技、精密製造、零售服務、體育運動、數位政府、智慧醫療等各種產業實戰場域練兵，不僅勇奪無數獎項並申請多項專利，還因此成立了AI創智學院。
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淡江大學AI團隊，產業實戰競賽常勝軍
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培育人才滿足產業需求，淡江成立AI創智學院
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五大AI學程人才能量爆發，菁英企業爭相合作
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開啟前瞻思維、產業視野，台灣新世代的AI生力軍
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