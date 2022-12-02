台灣水果拓展外銷，日本成最大市場取代中國；藏壽司日本門市明年推出台灣石斑魚料理

台灣水果拓展外銷，日本成最大市場取代中國

（中央社）農委會繼前天宣布日本連鎖壽司明年將用台灣石斑魚，昨（1）日再與日本貿易商簽署備忘錄，每年至少採購5100公噸台灣鳳梨與香蕉。今年以來日本已取代中國，成台灣水果最大外銷市場。

行政院農業委員會國際處昨天發布新聞宣布，陳添壽代表農委會主委陳吉仲率團訪問日本，再取得另一項拓銷成果，昨天與日本果菜貿易業者Wismettac Foods商社社長辻川弘在東京簽署備忘錄，承諾每年將至少採購3500公噸台灣生鮮鳳梨、1500公噸香蕉及100公噸冷凍鳳梨。

陳添壽表示，去年台灣生鮮冷藏水果外銷量7萬6125公噸，中國大陸為最重要市場、占41.4％，日本次之、占28.9％，今年1至10月日本已取代中國大陸，成為台灣水果最大外銷市場，占比提高到56.6％。

國際處並說，Wismettac Foods商社也希望有機會進口台灣水產品，將更多台灣農產品介紹給日本消費者。

國際處補充，Wismettac Foods商社成立於1912年，為日本重要農產食品業者，經營全球生鮮食品貿易，長期來進口台灣香蕉與鳳梨等農產品，與台灣農民團體及外銷業者關係密切。

Photo Credit: 中央社 via 農委會提供 農委會副主委陳添壽（左）代表率團訪日，1日與日本果菜貿易業者Wismettac Foods商社社長辻川弘（右）在東京簽署備忘錄，承諾每年將至少採購3500公噸台灣生鮮鳳梨、1500公噸香蕉及100公噸冷凍鳳梨。

台灣石斑魚挺進日本，藏壽司最快明年上架

（中央社）農委會國際處表示，栗煬國際公司、高雄市興達港區漁會及日本藏壽司公司30日在東京簽署採購備忘錄，藏壽司明（2023）年將採購台灣冷凍石斑魚切片，在日本連鎖門市推出台灣石斑魚料理。

行政院農業委員會發布新聞稿宣布，台灣石斑魚即將進軍日本迴轉壽司市場，此為6月中國暫停台灣石斑魚輸入，農委會立即提出「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等外銷因應措施，輔導業者開拓美國、馬來西亞、紐西蘭等新興市場外，再拓展的新商機。

國際處說明，在赴日訪問的農委會副主委陳添壽的見證下，台灣貿易商栗煬國際公司、供貨團體高雄市興達港區漁會與日本藏壽司公司在東京簽署採購備忘錄，藏壽司明年將採購台灣冷凍石斑魚切片，在日本各家連鎖門市推出台灣石斑魚料理商品。

國際處指出，藏壽司推出的料理將包括握壽司及中西洋料理等，讓喜愛海鮮的日本消費者在日本也能品嚐到來自台灣的高檔美味石斑魚；記者會現場並展示味噌烤石斑、鮮露石斑握壽司、石斑白酒蒸等料理。

漁業署長張致盛說明，明年預計第一批出口5萬公斤台灣石斑原料魚製成產品，後續視消費者需求擴增供貨。

這次簽署採購備忘錄不僅象徵台灣石斑魚拓展外銷新商機，陳添壽說，藏壽司是日本3大迴轉壽司品牌之一，農委會及國內業者非常重視這次採購案的推進，也代表台灣漁民勇於挑戰國際高品質水產消費市場。

漁業署表示，台灣石斑魚採專業化養殖，產業鏈分工細膩，上市前有政府抽檢把關，並搭配HACCP、ISO22000 等國際認驗證的加工處理，生產的石斑魚切片符合日本「生食等級」需求，前後經過4次打樣及調整加工製成程序，品質獲迴轉壽司業者青睞，是台灣石斑魚外銷的重大突破。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航