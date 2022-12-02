江澤民追悼大會6日於北京人民大會堂舉行，全體中國國民默哀3分鐘，治喪高規格與鄧小平相當

江澤民追悼大會6日北京舉行，不辦遺體告別式

（中央社）中共前領導人江澤民11月30日在上海病逝，遺體1日下午由專機運抵北京，中共總書記習近平等高層在機場迎靈。治喪委員會今天公告，江澤民追悼大會6日上午10時在北京人民大會堂舉行。

《新華社》報導，北京市委書記蔡奇和治喪委員會辦公室有關同志、江澤民親屬1日從上海護送江澤民遺體「回到北京」，這顯示江澤民極可能將葬在北京。

「江澤民同志治喪委員會」1日下午公告稱，鑒於江澤民在黨和國家歷史發展中的特殊功績，以及全黨全軍全國各族人民的共同願望，決定12月6日上午10時，黨中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委在北京人民大會堂舉行江澤民同志追悼大會。

追悼大會現場直播，「公告」要求各地區各部門認真組織廣大黨員、幹部、群眾收聽收看。

追悼大會當天，中國和駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

據「公告」，6日上午追悼大會默哀時，全體中國國民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。公告最後表示，不舉行江澤民遺體告別儀式，也沒有說明遺體後續處理方式。

據報導，江澤民遺體1日下午從上海由專機敬移到達北京。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等黨和國家領導同志到北京西郊機場迎靈，並向江澤民親屬表示深切慰問。

港媒：江澤民治喪規格高，與鄧小平相若

中國前國家主席江澤民逝世，據分析，北京方面公布的江澤民治喪委員會與已故領導人鄧小平相若，其身後事辦得很高調。

《明報》1日刊文指出，中共建政73年，發出「告全黨全軍全國各族人民書」只有3次，前兩次是1976年9月9日毛澤東逝世和1997年2月19日鄧小平逝世，第三次就是30日江澤民逝世。

文章表示，江澤民與鄧小平一樣，在諡號前半部同被稱為「我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人……」，但後半部分卻有不同，鄧小平是「我國社會主義改革開放和現代化建設的總設計師，建設有中國特色社會主義理論的創立者」，江澤民則是「中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，『三個代表』重要思想的主要創立者。」

文章並指出，對於江澤民獲得「軍事家」的諡號，外界有一些討論，有人認為與毛、鄧不同，江是一介書生，從未帶兵打仗，稱「軍事家」似不夠格。

但有觀點認為，江澤民出任軍委主席後，大力扭轉軍隊經商的歪風；在其任內，中國從烏克蘭購回航空母艦「瓦良格號」，經改造後成為中國首艘航艦遼寧艦；在江澤民主持下，中國又致力發展艦射飛彈、巡航飛彈、雷射武器等，開始針對美國發展不對稱戰力的威懾力量，是一項戰略性決議。

所以，江澤民也當得起「軍事家」的稱號。

文章表示，江澤民和鄧小平的治喪委相若，囊括了中共現任全體中央委員、候補中央委員、所有在世的卸任副國級及以上領導人，無一遺漏，加上非中委和候補中委的各部委各大央企首腦、港澳特首，還有各民主黨派的常務副主席等。

此外，1日中央電視台的新聞聯播長達1個多小時，其中有關中共總書記習近平的新聞，到40分鐘以後才播，是10年來的首次；習近平會見到訪的寮國國家主席宋倫西索李斯時，一身素服，滿面嚴肅，無一絲笑容，會談開始，也先談江澤民逝世，並且未按慣例為宋倫西索李斯舉行歡迎宴會。

文章預期，按慣例，江澤民的遺體將於下週一火化，週二為他舉辦追悼大會，預料習近平將親自致悼辭。

文章認為，江澤民的後事辦得如此高調，恰恰是因他在當今中國政壇已全無影響力，隆重紀念他絲毫不會影響現任領導；同時，似乎也證明當年所傳習近平上台獲江澤民力挺所言非虛，所謂「習江鬥」之類的謠言，都是可笑的烏龍而已。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航