高鐵採購新列車因應疫後旅遊回溫，五大便民服務明年上路，手機也可買自由座
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疫情漸漸趨緩，國境限制禁令也陸續解除，越來越多人搭乘高鐵南北往來，為因應與日俱增的乘客數，高鐵公司日前透露將增加每日運行的班次，目前也正對採購新列車進行第三次的標案。此外，高鐵預計明年上路五項新措施，未來手機不僅能買自由座、定期票，無障礙座位也能以手機取票，讓民眾方便不少。
台灣高鐵公司與台灣車輛公司昨（1）日在高鐵燕巢總機廠舉辦「高鐵柴業行調度機關車交車典禮」，高鐵公司董事長江耀宗也在致詞時表示，今年度截至10月底為止，乘客數已超過4244萬人次。
疫情趨緩後，高鐵恢復運輸量
隨著疫情趨緩，台灣對於防疫的政策也漸漸放寬，民眾對新冠疫情的擔心也逐年降低，加上國境開放，許多人開始規畫起旅遊行程，民眾恢復到正常生活，高鐵載客量更是大幅回升，江耀宗就表示，今年度旅客人次較去年同期大幅增加27.2%，已經恢復到疫情前9成以上的水準。
除此之外，《中央社》也引述高鐵旅遊事業處副總蕭冠群的說法，2019年高鐵假期旅客有317萬人次，疫情爆發後，2020年高鐵假期旅次只有255萬，2021年甚至只剩147萬，而今年則回升至202萬人，預計今年底能超越2020年的紀錄，明年的目標則訂在398萬次。
據高鐵公司估計，在民國128年每日乘客量可能達到21萬人，如此大量的運輸需求，讓高鐵公司決議增加常態性營運班次，將原本的最高192班提高到280班，也就是延長高鐵運作時間，從每日13班增加至18班。
不過班次的增加仍舊需要經過行政院環境保護署的審議。《自由時報》指出，環評委員朱信提到增加班次恐引起噪音問題。
對此，高鐵方則承諾將協助設立實體圍牆與氣密窗等，來降低噪音對周遭居民的影響，同時也會依循環保署「環境震動管理指引」，對雲林吳厝與台南陽明國小進行振動監測。
高鐵公司還補充，每天凌晨5點到8點會進行鳥擊監測，晚上5點至收班前則會監測蝙蝠撞擊的可能性，經過許久的磋商後，終於在11月30日的環評大會上通過審查。
高鐵新購列車採購案，正在程序中
（中央社）東元集團會長黃茂雄昨天在日本台灣交流協會活動中指出，可望1、2年內向日本採購新一代高鐵車輛。台灣高鐵回應，採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿片面揣測。
黃茂雄昨天指出，台灣高鐵將在1、2年內採購新一代的高鐵車輛，這就會有很多金流，現在雙方代表在磋商中，也希望日本台灣交流協會代表泉裕泰能給予支持和指教。
另外，未來將有氣候變遷、經濟供應鏈變化、安全保障、網路資安、公共衛生等刻不容緩議題，這些都要在未來一一克服，讓區域和平跟安全能夠得到保障。
對此，高鐵方則發布新聞稿表示，現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿片面揣測。
台灣高鐵接著補充，綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其週末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃新列車採購。
台灣高鐵表示，經2次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，故著手研議包含洽第三人採購可行性等可能解決方案。
《Newtalk新頭殼》就指出，高鐵原預計採購12組新車，然而日方當時開出一組50億元的天價（現行車輛的2.5倍），導致二度廢標。
不過，台灣高鐵仍坦言，已於2022年3月啟動第3次招標作業，會以邀標方式，同時邀請多家具備高鐵列車開發經驗廠商參與投標，後續將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。
高鐵總經理鄭光遠更直言，雖然目前招標階段不方便透露購買進度，不過未來「一定會買到新列車」。
五項新措施，提升旅客便利性
為使旅客更便利的使用購票系統，高鐵研擬在明年推出五項新措施，分別是定期票開放於手機續購、開放手機購買自由座、成立數位零售商城、可透過手機號碼進行會員累點、以及無障礙座位能以手機取票等。
零售商城是新政策的一大重點，據《聯合新聞網》報導，高鐵商品目前多以實體通路為主，或是其他店商平台，高鐵公司表示將會推出自己的數位零售商城，販售商品與配送方式都十分多樣化，讓民眾能自由選擇。
過去原本必須到窗口與服務人員購買的回數票、定期票，高鐵公司預計明年第一季開放手機續購功能，各個車站也都會有查詢機把相關資料匯入手機中，預估每日約有1萬5千人至2萬人受益。
未來手機除了能購買定期票，還能購買自由座，讓緊急有乘車需求的乘客能方便使用，《中央社》提到，初期規劃旅客進車站後才能以手機購買，系統會透過藍芽自動判定旅客位置，消費者只需輸入目的地、身分等資訊就能直接購票，大幅減少排隊的時間。
此外，事先已在櫃檯登記愛心證號的旅客，未來也能直接以手機程式或自動售票機取票，手機取票將會在明年第二季開放，自動售票機則需等到下半年。
新聞來源
- 高鐵運量逐步回升 已達疫情前9成水準（中央社）
- 向日本購車？高鐵：尚未定案勿片面揣測（中央社）
- 高鐵擬推手機APP可買自由座 預計112年中上線（中央社）
- 搶攻電商市場！高鐵明年將推5新措施 手機可買自由座（聯合新聞網）
- 高鐵盼增至280班次約增5成 通過環評審查（自由時報）
延伸閱讀
- 東南水泥廠施工意外連假前高鐵癱瘓影響10萬旅客：左營站無車北上，廠商依公共危險送辦
- 從田中高鐵特區談彰化縣政：從托嬰中心到第二預備金，出了哪些問題？
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】IP平台煉金術，決戰粉絲經濟
我們想讓你知道的是
台灣IP產業雖然先天不足，壽命較短、規模小又年輕，但其實也有創造出超級IP的機會。全台最大IP周邊商城Fandora Shop，透過生態系計畫發展成如今集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
你願意為了所愛的虛擬角色，付出多少錢？根據二○一九年《數位時代》雜誌轉載鈦媒體報導，全球最會賺錢的虛擬角色是精靈寶可夢，身價高達一千億美元（約新台幣三兆元）。而家喻戶曉的Hello Kitty、漫威英雄同樣都是鍍金的IP（Intellectual Property，智慧財產權），透過品牌授權衍生各種周邊產品，廣大粉絲創下驚人產值。
IP變現的戰場，其實就是「粉絲經濟」。只是台灣IP產業先天不足，受限於壽命較短、規模小又年輕，也有創造出超級IP的機會嗎？
「我們的平台叫做Fandora， Fan就是指『粉絲』，打開Fandora，就是打開一個屬於粉絲的寶盒，」綽號捲毛的陳勁宇，與一群成大學生會的夥伴們，於二○一三年共同創立全台最大的IP周邊商城⸺Fandora Shop，如今已是集結三千八百個品牌、吸引超過二十三萬會員的線上平台。
台灣IP品牌化，有競爭力嗎？
二○一三年平台創立之初，三個月就募集到一千五百位插畫家註冊，陳勁宇不諱言，當時Fandora只是單純提供插畫家商品化的服務平台。但沒多久，團隊成員們便發現，公司99％的營收皆來自1％的商品，大家不禁重新思考，那1％的創作者，是否具備發展為IP的特性與潛力。
「一切真的是天時、地利、人和」，陳勁宇表示，當時臉書粉絲團與LINE貼圖的崛起，為台灣IP帶來了粉絲與商機。像是與Fandora合作的熱門LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」、「好想兔」，都展現超高人氣。臉書粉絲團讓粉絲互動有顯著成效，LINE貼圖則讓很多創作者不只能夠存活，甚至能以插畫為全職，為台灣的IP發展打下良好基礎。
看準IP品牌化的潛力，也因應合作者的需求，Fandora開始協助人氣貼圖的IP製作周邊商品，授權Ｔ恤成為第一波販售商品。Fandora也持續探索IP變現的各種可能。「我們決定透過三個面向來進行策略調整，第一個是IP池（指IP數量）如何擴展，第二個是更多元的商品線，第三個是擴大通路方向。」在陳勁宇的藍圖裡，這三大策略可以倒三角形呈現，人氣IP像一顆好種子，向上長出豐富的周邊商品，藉由多元通路觸及粉絲與消費者。
這張藍圖串起了創作者、各領域的周邊產品製造商、數據與資訊顧問，及虛擬與實體通路業者，儼然形成IP界的「跨域生態系」，共同為粉絲與IP創造更美好的相遇。
除了人氣貼圖，YouTuber也成IP
首先，要拓展IP池，誰說人氣IP只能是插畫角色？
Fandora開始集結不同領域的人氣教主。除了最先看中的LINE人氣貼圖IP，如：懶散兔與啾先生、無所事事小海豹，也拓展至YouTuber，與手機遊戲、動漫類IP等ACG領域（指動漫遊戲或二次元），擴大客群接觸，此舉帶動了超過五萬名會員成長。
其中，加入帶有流量的YouTuber，更跳脫了對傳統IP的想像侷限。「我記得剛開賣五分鐘，網站就被塞爆，花了一個多小時才救回來，」陳勁宇回憶從二○一九年起，與突破十億人次觀看的YouTuber「老高與小茉」合作，原本以為只能賣上百件Ｔ恤，沒想到粉絲絲的熱情反應在驚人的消費力，往後每年舉辦的周邊商品販售會，也成為粉絲朝聖活動，甚至透過付費會員的預售會與會員限定商品，還帶動老高與小茉YouTube頻道的付費會員成長。
在拓展IP類型、帶進更多創作者後，下一步必須擴張商品線，增加粉絲黏著度。在Fandora加持下，IP教主們開始攻占粉絲生活，一開始只是平面印刷，像是Ｔ恤、包袋類商品，拓展至毛絨類、公仔玩具立體物，也與不同的製造商合作床包、口罩等生活用品及3C產品。
想起當初從生產平面到立體商品的挑戰，「有些商品來回打樣二十次，就像是做了二十種不同的樣品，結果授權書簽一年，打樣到最後一次時，只剩下兩週可以賣。」陳勁宇苦笑。
然而，經過這些拓展商品線的歷練與學習，也意外讓Fandora打造出自己的製造聯隊，不僅能為自家合作品牌授權的IP找到對的製造商，還能幫其他業者串聯生產。像是為鬼滅之刃IP授權的廠商，在一個月內快速組隊生產周邊商品。各行各業的製造商也因此加入IP經濟的聯隊，成為Fandora固定合作廠商，帶動營收成長，甚至因此增員或投資設備，像是成衣業者森茂國際，直接新增直噴產線部門，添購價值千萬的機器；而專攻絨毛設計製造的頌德克企業，也因此擴編部門人員。
「他們對不同的東西很願意嘗試和學習，是會自己跳下去做的團隊。」輔導Fandora三年的資策會數轉院數位服務創新中心副規劃師楊青錡觀察。
另闢新戰場，串連線上到線下
帶進不同領域IP，組織生產聯隊，Fandora這艘船艦集結愈來愈多夥伴，而加入經濟部中小企業處辦理的「跨域生態系」計畫，像是航向一座新島嶼。網路起家的Fandora為了拓展通路，開始思考走向線下的可能性。
沒有收銀機、從未策展的Fandora，選定二○一九年的文博會初試啼聲。除了聯合十二個IP策展，並邀請創作者舉辦簽名會，在三天的快閃活動中，帶來超過一百二十萬元營收。
這次的線下實戰初體驗，對Fandora是很大的鼓舞，也從中發現原來線下和線上的粉絲是截然不同的消費族群，實體店面不僅能夠帶來新客群，串接線上會員，店內的限定商品熱度可以導回網站，成為測試和修正商品的依據。
於是Fandora連結資訊業者，透過分析與整合站內外數據，從大數據看見粉絲樣貌，使得消費族群的樣貌變得清晰，為IP創作者提供精準的行銷策略與服務，也找出一套煉金術──透過實體店的獨特體驗，不斷堆疊周邊商品的價值，讓粉絲甘心掏錢買單，以OMO（Online Merge Oine）的模式，形成一個粉絲消費迴圈。
從線上擴展到線下，除了與粉絲透過店面對話，還能透過體驗活動緊密互動。但說到底，「粉絲經濟」經營的到底是什麼？在粉絲消費旅程裡，Fandora發展出一套獨特的「IP宗教論」。
陳勁宇比喻，IP的本質就像信仰。角色IP或YouTuber便是教主，是教徒粉絲的信仰中心，彼此擁有共同的教義──也就是角色的故事和個性等IP內容，或是YouTuber與粉絲間的默契與認同點；而教主和教徒相遇的場域就是教堂，除了FB、YouTube、IG等互動平台，還有Fandora為雙方打造實體的IP大教堂，像快閃店或常態店，便成為教徒朝聖地，教徒透過體驗活動和教主互動，增加粉絲黏著度。
「更大型、體驗度更好的實體活動，其實很需要資源與Knowhow，Fandora還需要時間學習，」陳勁宇坦承，這幾年受疫情影響，實體店成績不如預期。
搶攻NFT熱潮，衝IP變現力
遇到逆風，懂得轉彎，使Fandora走得更加穩健。透過生態系計畫，Fandora和聯合數位文創一同展店，省下拓店的找點前置作業與門市經營的人事成本。結合聯合數位文創展店的管理鏈和Fandora的商品力，效果加乘。
像是二○二二年二月，人氣貼圖「懶散兔＆啾先生」與udn有點市合作開店。在台北大稻埕貨櫃市集的懶懶喫茶舖快閃店內，除了相關商品，還有印上懶散兔＆啾先生圖案的車輪餅，不啻是一種新嘗試。
業界變化很快，市場有限，要走得更久，就必須尋找更多機會與創新。「Fandora從最基礎的流量變現、創作者做虛擬貼圖進一步到實不一樣的發展機會與價值，可以視為IP變現IP體商品，衣服、帽子到床單、玩偶、燈具都可以做，從線上到線下串連，再往Web3.0邁進，就是元宇宙。」一路看著Fandora不斷蛻變的楊青錡說。
二○二一年年底，為漫畫家黃色書刊的《勇者系列》推出NFT，以RNFT（redeemable NFT，可兌換商品的NFT）形式，可兌換四款限量公仔。在當時一張售價約一萬兩千元的NFT，創下SR+電鍍金款魔王開賣七十三秒完售的成績。
「數位收藏品在NFT的加值下，可以做到IP的可能性之一。」陳勁宇表示，看準趨勢，Fandora 於二○二二年二月成立新部門，提供NFT發行顧問和代操服務。
翻轉台灣IP產業型態，放大價值，未來Fandora該駛向何方？「以產業角度來看，LINE貼圖紅利已經结束，YouTuber也差不多了，現在要看下一波的新媒體、新機制是什麼。」不排除IP經紀，Web3.0也可能是下個灘頭堡，作為IP跨域生態系的串連者，陳勁宇與夥伴們，持續以勇於嘗試的好奇心破浪前行。
三個「開源」，穩坐IP產業領先者
資策會數轉院數位服務創新中心副主任暨生態系計畫主持人──賴玲如專訪
Fandora之所以可以成為IP產業的領先者，主要做了三個開源。第一個是IP的開源，把IP分類並拓展IP的類別；第二個是供應商的開源，找國內有品質的供應商生產不同商品，能夠幫IP開發一系列商品；第三個是增加通路的接觸點，從線上走到線下，透過實體店找到新客戶，降低在線上找尋新客源的成本，再透過異業結合，與聯合數位文創合作，可以找到新的客群，激發不一樣的火花。
而政策資源投入，也讓新創公司願意嘗試，起初不敢嘗試是因為擔心成本投入卻沒有效果，一旦從中獲得成果，自己就會跑很快，所以政府計畫是幫忙推一把。
在這次「生態系」計畫中，讓Fandora學習用不同角度看事情，不用再什麼事情都自己做，更懂得異業結合，截長補短。也就是說，Fandora學會找夥伴整合，產生差異化的服務。
Fandora懂得變形，持續滾動修正商業模式，找到最佳化。從賣商品、賣企劃到賣NFT，他們持續在思考公司的核心價值與商業模式。
不斷創新才是往前走的動力，但創新有方法可循，要重新定義核心價值，找到目標客群，當重新聚焦消費者的需求時，商品和服務模式會跟著調整，當變成多角化經營時，要像手掌一樣，核心依然存在。
打造生態系就是希望在環境快速變遷時，考量自身的核心能力，以消費者為導向調整商品，和夥伴合作往前走。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。