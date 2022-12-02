2022/12/02,
交通

高鐵採購新列車因應疫後旅遊回溫，五大便民服務明年上路，手機也可買自由座

高鐵採購新列車因應疫後旅遊回溫，五大便民服務明年上路，手機也可買自由座
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

疫情漸漸趨緩，國境限制禁令也陸續解除，越來越多人搭乘高鐵南北往來，為因應與日俱增的乘客數，高鐵公司日前透露將增加每日運行的班次，目前也正對採購新列車進行第三次的標案。此外，高鐵預計明年上路五項新措施，未來手機不僅能買自由座、定期票，無障礙座位也能以手機取票，讓民眾方便不少。

台灣高鐵公司與台灣車輛公司昨（1）日在高鐵燕巢總機廠舉辦「高鐵柴業行調度機關車交車典禮」，高鐵公司董事長江耀宗也在致詞時表示，今年度截至10月底為止，乘客數已超過4244萬人次。

疫情趨緩後，高鐵恢復運輸量

隨著疫情趨緩，台灣對於防疫的政策也漸漸放寬，民眾對新冠疫情的擔心也逐年降低，加上國境開放，許多人開始規畫起旅遊行程，民眾恢復到正常生活，高鐵載客量更是大幅回升，江耀宗就表示，今年度旅客人次較去年同期大幅增加27.2%，已經恢復到疫情前9成以上的水準。

除此之外，《中央社》也引述高鐵旅遊事業處副總蕭冠群的說法，2019年高鐵假期旅客有317萬人次，疫情爆發後，2020年高鐵假期旅次只有255萬，2021年甚至只剩147萬，而今年則回升至202萬人，預計今年底能超越2020年的紀錄，明年的目標則訂在398萬次。

據高鐵公司估計，在民國128年每日乘客量可能達到21萬人，如此大量的運輸需求，讓高鐵公司決議增加常態性營運班次，將原本的最高192班提高到280班，也就是延長高鐵運作時間，從每日13班增加至18班。

不過班次的增加仍舊需要經過行政院環境保護署的審議。《自由時報》指出，環評委員朱信提到增加班次恐引起噪音問題。

對此，高鐵方則承諾將協助設立實體圍牆與氣密窗等，來降低噪音對周遭居民的影響，同時也會依循環保署「環境震動管理指引」，對雲林吳厝與台南陽明國小進行振動監測。

高鐵公司還補充，每天凌晨5點到8點會進行鳥擊監測，晚上5點至收班前則會監測蝙蝠撞擊的可能性，經過許久的磋商後，終於在11月30日的環評大會上通過審查。

高鐵新購列車採購案，正在程序中

（中央社）東元集團會長黃茂雄昨天在日本台灣交流協會活動中指出，可望1、2年內向日本採購新一代高鐵車輛。台灣高鐵回應，採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿片面揣測。

黃茂雄昨天指出，台灣高鐵將在1、2年內採購新一代的高鐵車輛，這就會有很多金流，現在雙方代表在磋商中，也希望日本台灣交流協會代表泉裕泰能給予支持和指教。

另外，未來將有氣候變遷、經濟供應鏈變化、安全保障、網路資安、公共衛生等刻不容緩議題，這些都要在未來一一克服，讓區域和平跟安全能夠得到保障。

對此，高鐵方則發布新聞稿表示，現階段高鐵新購列車採購案正在程序中，尚未定案，請外界勿片面揣測。

台灣高鐵接著補充，綜合考量高鐵現行乘載率狀況（尤其週末及疏運假期）、未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃新列車採購。

台灣高鐵表示，經2次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，故著手研議包含洽第三人採購可行性等可能解決方案。

高鐵5/15至6/8暫停自由座服務
Photo Credit: 中央社

《Newtalk新頭殼》就指出，高鐵原預計採購12組新車，然而日方當時開出一組50億元的天價（現行車輛的2.5倍），導致二度廢標。

不過，台灣高鐵仍坦言，已於2022年3月啟動第3次招標作業，會以邀標方式，同時邀請多家具備高鐵列車開發經驗廠商參與投標，後續將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。

高鐵總經理鄭光遠更直言，雖然目前招標階段不方便透露購買進度，不過未來「一定會買到新列車」。

五項新措施，提升旅客便利性

為使旅客更便利的使用購票系統，高鐵研擬在明年推出五項新措施，分別是定期票開放於手機續購、開放手機購買自由座、成立數位零售商城、可透過手機號碼進行會員累點、以及無障礙座位能以手機取票等。

零售商城是新政策的一大重點，據《聯合新聞網》報導，高鐵商品目前多以實體通路為主，或是其他店商平台，高鐵公司表示將會推出自己的數位零售商城，販售商品與配送方式都十分多樣化，讓民眾能自由選擇。

過去原本必須到窗口與服務人員購買的回數票、定期票，高鐵公司預計明年第一季開放手機續購功能，各個車站也都會有查詢機把相關資料匯入手機中，預估每日約有1萬5千人至2萬人受益。

未來手機除了能購買定期票，還能購買自由座，讓緊急有乘車需求的乘客能方便使用，《中央社》提到，初期規劃旅客進車站後才能以手機購買，系統會透過藍芽自動判定旅客位置，消費者只需輸入目的地、身分等資訊就能直接購票，大幅減少排隊的時間。

此外，事先已在櫃檯登記愛心證號的旅客，未來也能直接以手機程式或自動售票機取票，手機取票將會在明年第二季開放，自動售票機則需等到下半年。

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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：翁世航


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