2022/12/02,
歐洲

蘇格蘭首席部長捍衛蘇格蘭《性別認同改革法》，反駁聯合國專家稱簡化變更流程將增加女性風險

蘇格蘭首席部長捍衛蘇格蘭《性別認同改革法》，反駁聯合國專家稱簡化變更流程將增加女性風險
圖為象徵跨性別的旗幟，由兩條水藍色、兩條粉紅色，與中央一條白色的水平線構成｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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國際特赦組織蘇格蘭分會（Amnesty International Scotland ）、蘇格蘭婦女救援組織（Scottish Women’s Aid）則在11月30日發出聯合聲明表達支持，認為婦女和跨性者的平等和實現人權的道路是緊密相連的。目前，這項法案經過2次公眾諮詢，8次公開證據會議，以及最近的第2階段程序，並將在最近幾週內進入第3階段。

蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）昨日在蘇格蘭議會中，回應了聯合國特別報告員上週對於《性別認同改革法》（gender recognition reform bill）的隱憂，並重申捍衛跨性別者權益的決心。這項法案主要調整跨性別者的性別變更條件，讓申請人能用自我認定性別的方式，取代原先需持有專家認定的性別不安診斷證明。目前，這項法案將在最近幾週內進入第3階段。

保守黨領袖指該法案將為性犯罪者開後門，斯特金：保護女性、跨性別者權益並不衝突

根據《BBC》，昨日在蘇格蘭議會的首席部長答問環節（first minister's question）中，蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）就《性別認同改革法》提出質疑，認為性犯罪者可以透過改變性別來利用這個制度。

同時，議會中更提到一名聯合國特別報告員阿爾薩勒姆（Reem Alsalem），在上週就此寄信給英國政府，認為這項法案可能會讓具有暴力行為的男性濫用該制度。

對此，斯特金則認為保護女性和確保跨性別者的權益並不衝突。同時，她在議會中也阿爾薩勒姆上周的看法做出回應，並認為其對於法案的憂慮沒有充分的根據（not well founded）。

斯特金強調，該法案經過長時間的公眾諮詢，並正接受議會的嚴格審查。「重要的是，要記住我們所有人都將保護婦女和女童視為優先事項，但我也希望所有人將保護跨性別者的權利視為重要的。」同時，斯特金也指出，負責該法案的部長羅賓遜 （Shona Robison）將在下週會見阿爾薩勒姆。

聯合國特別報告員上周表示擔憂，認為簡化程序將增加婦女安全風險

綜合《衛報》《BBC》，負責暴力侵害婦女和女童問題的聯合國特別報告員阿爾薩勒姆，在11月23日就向英國政府寫信表達擔憂，認為簡化流程將增加女性的安全風險。

阿爾薩勒姆在信中表示，這可能會讓具有暴力行為的男性濫用該制度，讓他們濫用獲得性別證明的過程以及與之相關的權利，而這對各種類型的女性都構成了安全上的潛在風險。

此外，阿爾薩勒姆還提到單一性別空間（single-sex spaces）的議題。根據2010年的《平等法》，在某些例外的狀況下，可以依法拒絕接受過變性手術的人進入單一性別空間，例如女性避難所或更衣區。

因此，阿爾薩勒姆便就此提及質疑，認為《性別認同改革法》通過後，是否將限縮到生理女性的單一性別空間（single-sex spaces）。「蘇格蘭必須繼續提供單一性別空間，並平衡不同人口結構的需求，而不是讓他們陷入衝突。」

阿爾薩勒姆最後也強調，在最終敲定這項法案和未來修訂法案時，如果這項法案會影響到婦女和兒童，蘇格蘭和英國政府都必須確保其需要符合英國的國際人權義務，特別是在預防暴力和為此類暴力的受害者提供服務的層面上。

《性別承認改革法》改善跨性別者性別變更程序，簡化申請流程引發討論

事實上，《性別認同改革法》是在今（2022）年3月所提出，主要調整跨性別者的性別變更要件。

根據蘇格蘭政府對於該法案的介紹，當中主要改變了原先跨性別者獲得性別變更證明（Gender Recognition Certificate, GRC）的程序。根據目前獲得GRC的程序，是規定申請人須出示性別不安的精神診斷證明才能夠進行性別變更。然而，政府認為這樣的制度對於申請人可能會對其造成負面影響，因而對該法案進行了修正。

目前所提出的法案，讓跨性別者能夠用自我聲明性別的方式提出申請，當中也將原先需以自我認同的性別身分生活2年的規定下修為3個月， 並將申請年齡從18歲降低到16歲。

綜合《衛報》與《BBC》，目前，這項法案在今年10月27日以88票贊成，33票反對，4票棄權通過第1階段。在11月22日的第2階段審議期間則提出了一項修正案，表示蘇格蘭的《性別認同改革法案》不會改變英國《平等法》的既有規定。而在未來幾週內，該法案則將進行第3階段的最終審議。

法案在蘇格蘭社會中仍受到正反兩面評價，但部分維權組織仍表示肯定

不過，即便該法案推進到第3階段，但在蘇格蘭社會中仍受到正反兩面的評價。然而，部分倡議團體仍對此表達肯定。

國際特赦組織蘇格蘭分會（Amnesty International Scotland ）、蘇格蘭婦女救援組織（Scottish Women’s Aid）就在11月30日發出聯合聲明表達支持，認為婦女和跨性者的平等和實現人權的道路是緊密相連的。同時，更對阿爾薩勒姆擔心法案可能會引發安全風險做出回應。

「在蘇格蘭，大多數的強暴危機服務機構都有為女性、男性和非二元性別人群提供支持，而所有針對婦女和女童的暴力行為專業組織都有健全的保障程序，其中包括在提供服務時進行風險評估。」

聲明強調，在蘇格蘭，人們在向強暴危機服務機構尋求服務時不需要性別認同證明，而在只向女性提供服務的地方，女性也不需要提供性別證明（proof）。並且，蘇格蘭所有的強暴危機服務對象都包括跨性別女性，並且已經持續了15年。在這15年裡，沒有發生過任何人濫用此一權利的事件。

目前，這項法案經過2次公眾諮詢，8次公開證據會議（public evidence sessions），以及第2階段程序，並將在最近幾週內進入第3階段。

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核稿編輯：楊士範


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