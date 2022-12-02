蘇格蘭首席部長捍衛蘇格蘭《性別認同改革法》，反駁聯合國專家稱簡化變更流程將增加女性風險
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國際特赦組織蘇格蘭分會（Amnesty International Scotland ）、蘇格蘭婦女救援組織（Scottish Women’s Aid）則在11月30日發出聯合聲明表達支持，認為婦女和跨性者的平等和實現人權的道路是緊密相連的。目前，這項法案經過2次公眾諮詢，8次公開證據會議，以及最近的第2階段程序，並將在最近幾週內進入第3階段。
蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）昨日在蘇格蘭議會中，回應了聯合國特別報告員上週對於《性別認同改革法》（gender recognition reform bill）的隱憂，並重申捍衛跨性別者權益的決心。這項法案主要調整跨性別者的性別變更條件，讓申請人能用自我認定性別的方式，取代原先需持有專家認定的性別不安診斷證明。目前，這項法案將在最近幾週內進入第3階段。
保守黨領袖指該法案將為性犯罪者開後門，斯特金：保護女性、跨性別者權益並不衝突
根據《BBC》，昨日在蘇格蘭議會的首席部長答問環節（first minister's question）中，蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）就《性別認同改革法》提出質疑，認為性犯罪者可以透過改變性別來利用這個制度。
同時，議會中更提到一名聯合國特別報告員阿爾薩勒姆（Reem Alsalem），在上週就此寄信給英國政府，認為這項法案可能會讓具有暴力行為的男性濫用該制度。
對此，斯特金則認為保護女性和確保跨性別者的權益並不衝突。同時，她在議會中也對阿爾薩勒姆上周的看法做出回應，並認為其對於法案的憂慮沒有充分的根據（not well founded）。
斯特金強調，該法案經過長時間的公眾諮詢，並正接受議會的嚴格審查。「重要的是，要記住我們所有人都將保護婦女和女童視為優先事項，但我也希望所有人將保護跨性別者的權利視為重要的。」同時，斯特金也指出，負責該法案的部長羅賓遜 （Shona Robison）將在下週會見阿爾薩勒姆。
聯合國特別報告員上周表示擔憂，認為簡化程序將增加婦女安全風險
綜合《衛報》與《BBC》，負責暴力侵害婦女和女童問題的聯合國特別報告員阿爾薩勒姆，在11月23日就向英國政府寫信表達擔憂，認為簡化流程將增加女性的安全風險。
阿爾薩勒姆在信中表示，這可能會讓具有暴力行為的男性濫用該制度，讓他們濫用獲得性別證明的過程以及與之相關的權利，而這對各種類型的女性都構成了安全上的潛在風險。
此外，阿爾薩勒姆還提到單一性別空間（single-sex spaces）的議題。根據2010年的《平等法》，在某些例外的狀況下，可以依法拒絕接受過變性手術的人進入單一性別空間，例如女性避難所或更衣區。
因此，阿爾薩勒姆便就此提及質疑，認為《性別認同改革法》通過後，是否將限縮到生理女性的單一性別空間（single-sex spaces）。「蘇格蘭必須繼續提供單一性別空間，並平衡不同人口結構的需求，而不是讓他們陷入衝突。」
阿爾薩勒姆最後也強調，在最終敲定這項法案和未來修訂法案時，如果這項法案會影響到婦女和兒童，蘇格蘭和英國政府都必須確保其需要符合英國的國際人權義務，特別是在預防暴力和為此類暴力的受害者提供服務的層面上。
《性別承認改革法》改善跨性別者性別變更程序，簡化申請流程引發討論
事實上，《性別認同改革法》是在今（2022）年3月所提出，主要調整跨性別者的性別變更要件。
根據蘇格蘭政府對於該法案的介紹，當中主要改變了原先跨性別者獲得性別變更證明（Gender Recognition Certificate, GRC）的程序。根據目前獲得GRC的程序，是規定申請人須出示性別不安的精神診斷證明才能夠進行性別變更。然而，政府認為這樣的制度對於申請人可能會對其造成負面影響，因而對該法案進行了修正。
目前所提出的法案，讓跨性別者能夠用自我聲明性別的方式提出申請，當中也將原先需以自我認同的性別身分生活2年的規定下修為3個月， 並將申請年齡從18歲降低到16歲。
綜合《衛報》與《BBC》，目前，這項法案在今年10月27日以88票贊成，33票反對，4票棄權通過第1階段。在11月22日的第2階段審議期間則提出了一項修正案，表示蘇格蘭的《性別認同改革法案》不會改變英國《平等法》的既有規定。而在未來幾週內，該法案則將進行第3階段的最終審議。
法案在蘇格蘭社會中仍受到正反兩面評價，但部分維權組織仍表示肯定
不過，即便該法案推進到第3階段，但在蘇格蘭社會中仍受到正反兩面的評價。然而，部分倡議團體仍對此表達肯定。
國際特赦組織蘇格蘭分會（Amnesty International Scotland ）、蘇格蘭婦女救援組織（Scottish Women’s Aid）就在11月30日發出聯合聲明表達支持，認為婦女和跨性者的平等和實現人權的道路是緊密相連的。同時，更對阿爾薩勒姆擔心法案可能會引發安全風險做出回應。
「在蘇格蘭，大多數的強暴危機服務機構都有為女性、男性和非二元性別人群提供支持，而所有針對婦女和女童的暴力行為專業組織都有健全的保障程序，其中包括在提供服務時進行風險評估。」
聲明強調，在蘇格蘭，人們在向強暴危機服務機構尋求服務時不需要性別認同證明，而在只向女性提供服務的地方，女性也不需要提供性別證明（proof）。並且，蘇格蘭所有的強暴危機服務對象都包括跨性別女性，並且已經持續了15年。在這15年裡，沒有發生過任何人濫用此一權利的事件。
目前，這項法案經過2次公眾諮詢，8次公開證據會議（public evidence sessions），以及第2階段程序，並將在最近幾週內進入第3階段。
新聞來源
- Sturgeon rejects UN concerns about reform of Scotland’s gender law（The Guardian）
- UN expert warns men could 'abuse' Scottish gender reforms（BBC）
- Gender Recognition Reform (Scotland) Bill（The Scottish Parliament）
- Separate and single-sex service providers: a guide on the Equality Act sex and gender reassignment provisions（Equality and human rights commission）
- Women's and Human Rights organisations restate support for Gender Recognition Reform Bill（Amnesty International UK ）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
我們想讓你知道的是
老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
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