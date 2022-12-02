蘇格蘭首席部長捍衛蘇格蘭《性別認同改革法》，反駁聯合國專家稱簡化變更流程將增加女性風險

蘇格蘭首席部長斯特金（Nicola Sturgeon）昨日在蘇格蘭議會中，回應了聯合國特別報告員上週對於《性別認同改革法》（gender recognition reform bill）的隱憂，並重申捍衛跨性別者權益的決心。這項法案主要調整跨性別者的性別變更條件，讓申請人能用自我認定性別的方式，取代原先需持有專家認定的性別不安診斷證明。目前，這項法案將在最近幾週內進入第3階段。

保守黨領袖指該法案將為性犯罪者開後門，斯特金：保護女性、跨性別者權益並不衝突

根據《BBC》，昨日在蘇格蘭議會的首席部長答問環節（first minister's question）中，蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）就《性別認同改革法》提出質疑，認為性犯罪者可以透過改變性別來利用這個制度。

同時，議會中更提到 一名 聯合國特別報告員阿爾薩勒姆（Reem Alsalem），在上週就此寄信給英國政府，認為這項法案可能會讓具有暴力行為的男性濫用該制度。

Gender reforms are raised by ScotTories Douglas Ross, and the ability of convicted sex offenders to change gender to 'exploit the system'.



FM Nicola Sturgeon says protecting women and ensuring rights of trans people are not conflicting aims.



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對此，斯特金則認為保護女性和確保跨性別者的權益並不衝突。同時，她在議會中也 對 阿爾薩勒姆上周的看法做出回應，並認為其對於法案的憂慮 沒有充分的根據（not well founded ）。

斯特金強調，該法案經過長時間的公眾諮詢，並正接受議會的嚴格審查。「重要的是，要記住我們所有人都將保護婦女和女童視為優先事項，但我也希望所有人將保護跨性別者的權利視為重要的。」同時，斯特金也指出，負責該法案的部長羅賓遜 （Shona Robison）將在下週會見阿爾薩勒姆。

聯合國特別報告員上周表示擔憂，認為簡化程序將增加婦女安全風險

綜合《衛報》與《BBC》，負責 暴力侵害婦女和女童問題的 聯合國特別報告員阿爾薩勒姆，在11月23日就向英國政府寫信表達擔憂，認為簡化流程將增加女性的安全風險。

阿爾薩勒姆在信中表示，這可能 會讓具有暴力行為的男性濫用該制度 ，讓他們濫用獲得性別證明的過程以及與之相關的權利，而這對各種類型的女性都構成了安全上的潛在風險。

此外，阿爾薩勒姆還提到單一性別空間（single-sex spaces）的議題。根據2010年的《平等法》，在某些例外的狀況下，可以依法拒絕接受過變性手術的人進入單一性別空間，例如女性避難所或更衣區。

因此，阿爾薩勒姆便就此提及質疑，認為《性別認同改革法》通過後，是否將限縮到生理女性的單一性別空間（single-sex spaces）。「蘇格蘭必須繼續提供單一性別空間，並平衡不同人口結構的需求，而不是讓他們陷入衝突。」

阿爾薩勒姆最後也強調，在最終敲定這項法案和未來修訂法案時，如果這項法案會影響到婦女和兒童，蘇格蘭和英國政府都必須確保其需要符合英國的國際人權義務，特別是在預防暴力和為此類暴力的受害者提供服務的層面上。

《性別承認改革法》改善跨性別者性別變更程序，簡化申請流程引發討論

事實上，《性別認同改革法》是在今（2022）年3月所提出，主要調整跨性別者的性別變更要件。

根據蘇格蘭政府對於該法案的介紹，當中主要改變了原先跨性別者獲得性別變更證明（Gender Recognition Certificate, GRC）的程序。根據目前獲得GRC的程序，是規定申請人須出示性別不安的精神診斷證明才能夠進行性別變更。然而，政府認為這樣的制度對於申請人可能會對其造成負面影響，因而對該法案進行了修正。

目前所提出的法案，讓跨性別者能夠用自我聲明性別的方式提出申請，當中也將原先需以自我認同的性別身分生活2年的規定下修為3個月， 並將申請年齡從18歲降低到16歲。

綜合《衛報》與《BBC》，目前，這項法案在今年10月27日以88票贊成，33票反對，4票棄權通過第1階段。在11月22日的第2階段審議期間則提出了一項修正案，表示蘇格蘭的《性別認同改革法案》不會改變英國《平等法》的既有規定。而在未來幾週內，該法案則將進行第3階段的最終審議。

法案在蘇格蘭社會中仍受到正反兩面評價，但部分維權組織仍表示肯定

不過，即便該法案推進到第3階段，但在蘇格蘭社會中仍受到正反兩面的評價。然而，部分倡議團體仍對此表達肯定。

國際特赦組織蘇格蘭分會（Amnesty International Scotland ）、蘇格蘭婦女救援組織（Scottish Women’s Aid）就在11月30日發出聯合聲明表達支持，認為婦女和跨性者的平等和實現人權的道路是緊密相連的。同時，更對阿爾薩勒姆擔心法案可能會引發安全風險做出回應。

「在蘇格蘭，大多數的強暴危機服務機構都有為女性、男性和非二元性別人群提供支持，而所有針對婦女和女童的暴力行為專業組織都有健全的保障程序，其中包括在提供服務時進行風險評估。」

聲明強調，在蘇格蘭，人們在向強暴危機服務機構尋求服務時不需要性別認同證明，而在只向女性提供服務的地方，女性也不需要提供性別證明（proof）。並且，蘇格蘭所有的強暴危機服務對象都包括跨性別女性，並且已經持續了15年。在這15年裡，沒有發生過任何人濫用此一權利的事件。

目前，這項法案經過2次公眾諮詢，8次公開證據會議（public evidence sessions），以及第2階段程序，並將在最近幾週內進入第3階段。

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核稿編輯：楊士範