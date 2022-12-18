《超簡單數學課》：公制單位 vs. 英制單位、面積 vs. 體積單位如何換算？
我們想讓你知道的是
《超簡單數學課》把數學的內容分成超過250個環環相扣的觀念全面講解，透過精細的繪圖與照片，配上條理清晰的文字說明，從數學的基礎思考要領開始，依序進入角度、形狀、小數、分數、度量單位、代數、次方、方程式、比例、幾何、三角學、機率、統計學與序列等主題，幾乎每一頁都附有容易消化與加深印象的重點提示與補充說明，幫助融會貫通。
文：DK出版社編輯群
書籍介紹
本文摘錄自《超簡單數學課：自然科超高效學習指南》，大石國際文化出版
作者：DK出版社編輯群
譯者：楊朝銘
從最基本的數與算術到分數與小數，從體積與表面積的測量到幾何與代數，從次方與根號到機率和統計學——數學這門科學的牽涉範圍之廣、資訊量之龐大，時常讓人難以招架。學生為了應付考試只能強記，數學也因此成為許多人學生時代的夢魘。
這套最新的基礎科學學習指南系列，就是從輔助學生課堂理解出發，針對自然科琳瑯滿目的重點逐一突破，快速解除學習挫折感。《超簡單數學課》把數學的內容分成超過250個環環相扣的觀念全面講解，透過精細的繪圖與照片，配上條理清晰的文字說明，從數學的基礎思考要領開始，依序進入角度、形狀、小數、分數、度量單位、代數、次方、方程式、比例、幾何、三角學、機率、統計學與序列等主題，幾乎每一頁都附有容易消化與加深印象的重點提示與補充說明，幫助融會貫通。DK 發揮一貫強大的博物館式圖文整合能力，讓讀者在研讀每個觀念時，就宛如進入一座迷你主題博物館，得到不同於教科書的學習體驗。
本書的內容架構不但有利於學生參照課堂進度來學習，也便於初次接觸數學的成人讀者尋找延伸閱讀方向，因此除了適合作為小學高年級到國中程度的補充讀物，也是其他年齡層讀者認識數學的最佳入門參考書。
本書特色
- 全球百科權威DK理工編輯團隊第一套專為學校課程而設計的數學參考書。
- 章節規畫完整，涵蓋「數學課」所有內容與跨科主題：幾何、函數、方程式、統計、機率。
- 每頁皆附有重點圖表，搭配一目瞭然的圖解式數學規則，精準解析基礎數學的核心概念。
- 視覺化的數學概念說明，快速查找內容綱要、釐清重點，提升遠距教學與預習、複習效率。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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