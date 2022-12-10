【小說】《水舞者》導讀：書寫生命的自傳式奴隸敘事，通往自由的記憶軌道
我們想讓你知道的是
《水舞者》描述美國南北戰爭前夕，世世代代的婦女、男子、孩童所承受的暴行——骨肉被任意且殘暴地拆散；以及他們發動的戰爭——只為與心愛的人共同生活。《水舞者》是美國當代重要的非虛構作者科茨撰寫的首部小說，參考那個時代的重要口述訪談，結合豐富的文學想像，讓人對自由與奴役有更深刻的感受。
文：蔡佳瑾（東吳大學英文學系副教授）
【導讀】「容我的百姓去」：通往自由的記憶軌道
「容我的百姓去」出自《聖經．出埃及記》 5:1，摩西向法老傳遞上帝的旨意，令法老讓祂的百姓離開埃及；如同小說主角海瀾讀到的老黑奴的臨終之言所示：「凡人使我們為奴，但上帝意欲我們自由。」
〈出埃及記〉是《水舞者》（The Water Dancer）內容裡一個扣結主題的核心典故，整部小說刻劃黑奴在慘無人道的奴隸制度中如何透過摩西一般的人物逃往自由之地，但這「出埃及」的路程充滿了超自然的色彩，也充滿了文學喻意與心理意涵，使人讀之深受吸引，無法釋手。
書寫生命的自傳式奴隸敘事
《水舞者》這部小說是科茨（Ta-Nehisi Coates）長年從事新聞相關非虛構文類寫作之後的初試啼聲之作，雖然他首次嘗試小說創作，但內容令人驚豔。美國非裔諾貝爾文學獎得主童妮．摩里森（Toni Morrison）對科茨讚賞有加，將他譽為二十世紀初知名非裔作家包德溫（James Baldwin）的繼任者。
身為非裔作家，科茨免不了在小說中延續他在其他非虛構作品中對種族議題的關注與省思，然而在小說中他卻出人意外地展現豐富的想像力與創意，以及極具文學性的手法，再現奴役制度的殘酷與歷史創傷，並且在寫作手法的運用及情節安排上巧妙地呼應美國文學中的奴隸敘事（slave narratives）傳統。
在小說形式上，科茨選用第一人稱敘事觀點，甚至讓主角海瀾偶爾對著讀者直接說話，例如：「而今思之，我自己寫的書，亦即你手上這本，就是從那些時刻——從那間圖書室誕生的」；此自傳體形式常見於奴隸敘事之中，由獲取自由的黑奴自述其為奴的經歷。如同許多奴隸敘事的內容陳述黑奴親身經歷的苦難與對白人社會的觀察，小說的敘述者深刻描述了黑奴如同被豢養的牲畜，任意被拍賣、出租、凌虐，也呈現他對南方階級社會的敏銳觀察和批判。
這些觀察描述因為海瀾身為莊園白人主人與黑奴所生的混血私生子而顯得更加諷刺：白人血統的部分使他對於身為莊園繼承者的身分有潛藏的欲望與揣想，但黑人的血統使他永遠只能當他那位懦弱無能的同父異母兄長的侍從，被白人父親期待如同黑影子般以他過目不忘的記憶力來輔佐白人哥哥。作者透過海瀾與白人兄長的對照諷刺種族主義所造成的權力地位的不對等，安排有黑人血統的海瀾天生聰明能幹，而讓其兄長徒有白人血統所賦予他的權力地位卻毫無能力經營管理，以此逆轉白人社會的種族偏見。
此外，科茨對主角的刻畫隱射十九世紀知名廢奴運動領袖弗雷德里克．道格拉斯（Frederick Douglas），也就是小說第一部卷首題辭的作者；兩者同為黑白混血兒，道格拉斯脫離黑奴身分後，寫了三本自傳，第一本《美國黑奴弗雷德里克．道格拉斯的生平敘事》（Narrative of Frederick Douglas: An American Slave）輔出版即大為暢銷，他脫離黑奴身分後所展現的演說口才與文筆推翻白人對黑人的偏見；小說中，海瀾這位同樣有位白人父親的混血黑奴展現超凡的記憶力，因為過目不忘而有了學習的機會，得以遍覽群書，甚至得以運用其特長解救其他黑奴。
小說第一部的題辭「我的職責是訴說奴隸的故事。奴隸主的故事從不乏人講述」乃出自道格拉斯第三本自傳，科茨以此句作為小說卷首的題辭無疑是暗指此書是一部奴隸敘事，也頗有向道格拉斯致敬的意味；另一方面，透過引文，科茨也指出黑奴被剝奪發聲權，相對於白人得以建構自己版本的官方或主流歷史，黑奴的人生故事卻無人聞問。黑奴敘事因此不僅是個人自傳，更是另類的非裔歷史書寫形式。
小說創作即是歷史書寫
這部虛構的奴隸敘事以非裔族群的觀點建構十九世紀南北戰爭之前的黑人歷史，但作者也藉此揭露社會權力結構上根基於種族歧視的不公義以及上層白人階層的偽善；海瀾不只見證到維吉尼亞州的莊園主隨著菸草種植業的興衰如何剝削下等白人與黑奴，還有白人如何透過地道與地下營窟來隱藏蓄奴的黑暗面以活在高尚亮麗的假象中，他也看穿那些同樣在社會制度下無法自我實現的下等白人只能將自己的憤怒與羞恥感發洩在比他們更沒盼望的黑奴身上。
然而，海瀾卻領悟：這些握有權力的上等階級卻是最軟弱無能的一群人，因為離了他們所鄙視卻依賴的黑奴，他們就無法生活，連燒開水的能力都沒有。當海瀾逃至北方，他見證到南北兩個世界的不同——人權思想在北方興起如雨後春筍，自由黑人擁有自主權，得以選擇自己想要的生活方式；相對的，南方的蓄奴社會卻因莊園主貪婪，過度種植菸草而引來衰敗，開始拍賣黑奴換取資金，加深黑奴逃亡的動機。
這些歷史刻畫中最特別的就是科茨將南北戰爭前南方黑奴經由「地下鐵道」（underground railroad）逃往自由北方的歷史事件納入情節，甚至可說是情節的主要骨幹。所謂的地下鐵道是由同情黑奴境遇而願意收容並協助逃往北方的家戶所形成的地下網絡，這些家戶就如同車站一樣，讓黑奴停留，再經過指引路線後逃往下一站，如此直到進入北方安全處；這些協助者除了北方廢奴人士與桂格教會之外，很多是逃亡成功的黑人。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。