《普通人》：當槍決準備工作完成時，格納德開始將猶太人從脫衣區趕到墓穴那裡
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到底是為什麼，這些普通的中年男子，會變成執行恐怖大滅絕的劊子手？作者布朗寧認為，多數第一〇一後備警察營的成員並不是什麼狂熱的納粹分子，他們出於多種原因而犯下大屠殺這種不可思議的暴行：包括從眾的同儕壓力，對權威的服從、角色適應和改變道德觀念與規範，以證成他們的行為是正當的。
文：克里斯多福．布朗寧（Christopher R. Browning）
沃瑪濟：第二連的墮落
在七月十三日約瑟烏夫大屠殺前，盧布林區警察營將重新部署的命令就已經下達。盧布林區分為北、中、南「安全區域」。第一○一後備警察營被分派到北區，此區由西到東將普瓦維、拉津（Radzyń）及比亞瓦波拉斯卡（Biała Podlaska）三郡（countie／Kreise）包括進來。
格納德中尉的第二連被分派到比亞瓦波拉斯卡，格納德將他連上的文職人員駐紮在比亞瓦郡府。第一排派駐在東南方的皮許查茲（Piszczac）及土許納（Tuczna），第二排派駐在位於正南方的威許尼采（Wisznice）。第三排則派駐在西南方的帕切夫（Parczew），實際上鄰近拉津的一個郡。
一九四二年六月十日，比亞瓦波拉斯卡郡開始執行最終解決方案，三千名猶太人從比亞瓦被驅逐至索比堡。來自較小社區的數百名猶太人被集中在位於比亞瓦和威許尼采中間的沃瑪濟（Łomazy）村。接著屠殺行動就暫時停止，直到格納德中尉的第二連抵達才恢復。沃瑪濟猶太人將成為第一○一後備警察營與一支來自特拉夫尼基的部隊首次舉行聯合殺人行動的目標。第二連提供了此次圍捕的大部分人力。特拉夫尼基部隊的主要職能是提供槍手，從而減輕這些德國警察曾在約瑟烏夫體驗到的主要心理負擔。
八月初，第三排一個人數約十五至十八人的班直接駐紮於沃瑪濟，由海因里希．畢克麥爾中士（Sergeant Heinrich Bekemeier）H指揮。這個人稱畢克麥爾班（Gruppe Bekemeier）的部隊在這個人口一半是波蘭人、一半是猶太人的小鎮，度過了太平無事的幾個星期。雖然猶太人與波蘭人居住區域是分開的，但小鎮的猶太人區並沒有圍籬，也沒有警衛看守。這些德國警察被安置在猶太人區的一所學校裡。
八月十六日，行動即將展開的前一天，沃瑪濟的海因里希．畢克麥爾接到一通來自格納德中尉的電話，告知他隔天早上將有一場猶太人「安置」行動，他的人要在清晨四點完成準備。畢克麥爾很「清楚」這意味著什麼。同一天，格納德將德魯克和席爾中士召集到比亞瓦。據稱，在一名保安處官員在場的情況下，他通知他們隔天的行動，這次行動將與黨衛隊合作執行。所有猶太人都將被射殺。由於一早就要前往半小時車程的地點，駐紮在附近威許尼采的第二連被分配了卡車。第一連沒有卡車可以使用，於是徵用了以馬匹拉的波蘭農用篷車，警察們連夜騎馬，以便趕在清晨時抵達沃瑪濟。
在沃瑪濟，格納德和他的士官們舉行了一場會議，他們收到淨空猶太人區以及將猶太人集合在學校操場的指示。這些士官被告知，來自特拉夫尼基的志願者將執行槍決，所以警察們在大多數情況下可以不用做這工作。然而，圍捕工作仍然「照以前一樣」進行，也就是說，不易帶到集合地點的嬰兒及老人、病弱者一律就地射殺。但根據一名班長的說法，大部分兒童均再次被帶到集合地點。
和在約瑟烏夫時一樣，警察們在淨空行動中不僅遇到德國猶太人，更遇到了來自漢堡的猶太人。猶太人很快就擠滿了學校操場，並湧入毗連的運動場。經過幾次槍響，圍捕工作在短短二小時內即已完成。接著，沃瑪濟的一千七百名猶太人被迫坐下，等候。人數約六、七十人的一群年輕人被挑選出來，發給鐵鍬和鏟子，然後裝上卡車，卡車將他們載到樹林裡。幾個年輕猶太人從行駛中的卡車上跳下順利逃走。另一人攻擊了一名德國下士，他是營裡的拳擊冠軍，很快就把他那名絕望的襲擊者打到失去知覺。樹林裡，猶太人被安排去挖掘一個集體墓穴。
回到沃瑪濟，厄運難逃的猶太人以及看守他們的警察等候的時間延長為數小時。忽然間，一支來自特拉夫尼基的五十人志願者部隊在一名德國黨衛隊軍官的帶領下進入小鎮。「我還可以清楚記得，」一名警察作證道，「抵達後，這些特拉夫尼基人立刻休息了片刻。我看見除了食物之外，他們還從背包裡拿出了幾瓶伏特加喝了起來。」黨衛隊軍官和格納德也開始灌起酒來。其他士官的身上也有酒味，但不像那二名指揮官，他們看起來沒有明顯醉意。連上準備塗了奶油的麵包給警察。
隨著墓穴挖掘工作接近尾聲，志願者部隊和警察們吃完飯後，他們就踏上前往森林的一公里「死亡行軍」。一些警察搭乘農人的篷車前往森林，他們在那裡拉起一道新的警戒線。其他人則開始以一次二、三百人一隊的方式將猶太人押送至森林。那些在路上不支倒地的人直接被就地槍殺。事實證明，這過程過於緩慢，於是有人決定將所有剩餘猶太人集中在一個大隊押送。他們將從波蘭村民那裡收繳來的繩子綁在一起，放在被集中起來的猶太人周圍的地上。猶太人接著被命令站起來，提起環繞著他們的繩子，朝著森林的方向前進。
托尼．班泰姆中士描述了接下來的狀況：
行軍速度非常緩慢。大概是前面的人走得太快，拉扯了繩子，於是後面的人就擠在一起變成一大群，幾乎沒有一個猶太人有辦法把一隻腳放在另一隻腳的前面。跌倒是不可避免的，當這整群人甚至還沒離開或前腳剛離開運動場時，第一批人就開始跌倒了，跌倒的人常常就掛在繩子上被拖著走。在擠成一團的人群中，人們甚至彼此踐踏。以這種方式摔倒並躺在人龍後方地面上的猶太人被無情地向前驅趕，或乾脆射殺。
但即使開始開槍了也沒能改變整個情況，在末端擠成一團的那群人根本沒辦法把自己從繩子上解開並向前移動。由於此時我們沒有被指派任務，我只是一個人或是和幾名我的同袍一起跟隨在猶太人後面而已，因為我已經有了結論，用這種方式是永遠沒辦法前進的。當最初的槍響沒能明顯改變整個情況時，我大吼了幾句：「這樣胡鬧到底有什麼意義，把繩子拿開！」之類的話。
整個隊伍因為我的喊叫而停了下來，包括志願者們，我還記得他們轉身朝向我時一臉困惑。我再次向他們喊話，大致意思是（他們都有武器）繩子的事情根本是胡鬧，把繩子拿開。
當我第二次喊話後，猶太人放下了繩子，於是整群人可以像正常的縱隊一樣向前移動了。然後我自己回到了學校操場。在激動、惱怒的心情下，我立刻走進學校並喝了杯蒸餾酒。
猶太人行軍隊伍抵達森林時被按照性別分開來，並送往三個集合區之一。他們在這裡被命令脫掉衣服。婦女可以穿著她們的連身內衣。一些區的男性被迫全裸；其他區的人則可以穿著他們的內褲。每一區的警察都被指派去收取衣物和貴重物品。他們被警告事後將會遭到搜查。猶太人拿著一捆捆的衣服走過來，這些被搜查過的衣服堆成了一堆。在將他們的貴重物品放入一個大容器或扔到一張攤開的毯子上後，猶太人被迫面朝下躺下，並再次展開經常長達數小時的等待，八月的烈日灼燒著他們暴露在外的皮膚。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。